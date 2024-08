„Vlčnov byl sice hratelný soupeř, to by nás ale muselo být víc, abychom ho porazili,“ ví dobře kapitán Slavkova Petr Škařupa.

Domácí na utkání sotva poskládali základní sestavu. A to jim z opor chyběl jen záložník Chovanec a stoper Zimčík. Při rozcvičce se navíc zranil Šimon Klon, takže kdo přišel, hrál.

I. B třída sk. C, 3. kolo -

TJ SOKOL SLAVKOV – TJ VLČNOV 1:4 (1:2)

Branky: 29. Jan Michalec z penalty – 20. a 35. Adam Pešl, 54. Jan Fibichr, 79. David Chaloupka. Rozhodčí: Bartoň. Diváci: 65.

„Před utkáním nás bylo přesně jedenáct a já musel nastoupit i s natrhnutým svalem. Naštěstí se na utkání přišli podívat někteří bývalí hráči, takže taky museli do dresu,“ líčí Škařupa.

Slavkov stále trápí nedostatek hráčů. Situace už je kritická. „Každý zápas je jiná sestava, s kluky nastupujeme na jiných postech a podle toho to i vypadá. Věřím, že nás někdy bude dost, ale zatím to na nějaké posílení mužstva nevypadá,“ smutní Škařupa.

Vlčnov naopak problémy s hráči nemá, což potvrdil i ve Slavkově, kde bral všechny body.

„Tři měsíce po posledním zápase ve Slavkově jsme opakovaně zvítězili o tři branky. Domácí staré pány nechali doma, což se jim jednoznačně vymstilo,“ rýpl si do soupeře hostující kouč Martin Liška.

Narážel na slova trenéra Slavkova Miroslava Mančík, který po jarní porážce se stejným soupeřem tvrdil, že se starými pány by Vlčnov porazil, což se mu vrátilo.

„Za mě zasloužená výhra. Dali jsme čtyři branky a spoustu dalších šancí jsme zahodili. Jsem moc rád, že jsme potvrdili domácí výhru a dobře nastartovali podzimní část sezony. Super práce. Děkuji všem hráčům,“ prohlásil Liška.

Domácí měli v úvodu střetnutí velké štěstí, když Vlčnov v prvních deseti minutách nastřelil třikrát břevno a jednou tyč.

„Postupně jsme hru trošku vyrovnali, ale hosté šli po naší hrubé chybě do vedení,“ líčí Škařupa.

Skóre otevřel Pešl. Slavkov sice skóre zásluhou Michalce z penalty srovnal, ale Vlčnov si během chvíle vzal vedení zpět. Podruhé v zápase se prosadil Pešl.

„Ve druhém poločase za nás nastoupili i staří páni, kteří na běhavá hostující křídla nestačili. Ta to dávala pod sebe a my ještě dvakrát inkasovali,“ posteskl si Škařupa.

Na 3:1 upravil Fibichr, výhru Vlčnova pečetil Chaloupka. „Hosté byli v našem vápně důrazní, náš gólman jim ještě nějaké šance pochytal,“ přiznává domácí kapitán.

Vlčnov už zápas v klidu dohrál. „Škoda, že rozhodčí za stavu 1:3 nepískl jasnou penaltu za ruku. Ale nevím, jestli by to něco ovlivnilo. Vlčnov byl lepší, vyhrál zaslouženě. My jsme sice měli nějaké náznaky, ale špatně jsme to řešili,“ dodal Škařupa.