„Nebudu lhát, nad sestupem už jsem párkrát přemýšlel a raději jsem musel přejít na jiné myšlenky. Stále žiji v tom, že to zvládneme, protože nikdo z nás nechce být spojovaný s tím, že spadl do druhé ligy,“ říká v rozhovoru pro Deník Novotný.

S parťáky má před sebou náročný anglický týden, těžké domácí souboje se Slavií Praha a Baníkem Ostrava.

Jak moc to bude těžké uspět, získat nějaké body?

To, že jsou soupeři z popředí tabulky, bych ani neřešil, protože dorostenecká liga je neskutečně vyrovnaná. V naší soutěži může i poslední tým vyhrát nad prvním, což jsme si vyzkoušeli na podzim se Spartou. A třeba teď na jaře jsme sehráli výborný zápas s třetí Zbrojovkou. Takže my jdeme v tomhle anglickém týdnu pro všechny body, které nebude vůbec jednoduché získat, ale věřím, že to doma na Širůchu zvládneme. (úsměv).

Co říkáte na současnou situaci? Štve vás, že jste pořád poslední?

Současná situace určitě není pro nikoho z nás příjemná, ale sestup si stále nepřipouštím. Věřím, že i tuhle těžkou situaci zvládneme. Samozřejmě to není příjemné. Raději bych se pohyboval někde uprostřed tabulky, ale jak se říká, všechno špatné je pro něco dobré, takže tahle situace celý tým posílí hlavně mentálně. Zocelí nás, že dokážeme hrát pod takovým enormním tlakem.

Připouštíte si ho hodně?

Důležité je si tlak nepřipouštět, ale samozřejmě podvědomě ho stále cítím. Fakt není jednoduché hrát. Třeba poslední zápas s Frýdkem jsme museli vyhrát, jinak by se nám už ztráta špatně stahovala. Nakonec to vyšlo, za což jsme moc rádi.

Co bude potřeba udělat pro záchranu celostátní ligy?

Nic konkrétního mě nenapadá. Stále trénujeme výborně, takže pojedeme zápas od zápasu a naši tvrdou prací se nám to vrátí i v utkání. Prostě v to věřím.

Jak hodnotíte začátek jara?

I když to asi vypadá, že například na Zbrojovce jsme nemohli udělat body, tak jsou všichni na omylu. První poločas jsme mohli klidně vyhrávat 4:0 a nikdo by se nedivil, ale bohužel utkání jsme nezvládli a prohráli. A o Mladé Boleslavi se ani nebavím, když si to necháme ujít v posledních deseti minutách. Ale tyto zápasy už jsou za námi, to už neovlivníme, i když víme, že jsme mohli mít dvanáct bodů a dýchalo by se nám lépe. Bohužel jsme na jaře získali polovinu a teď nás čeká těžký los.

Změnilo se něco s příchodem nového trenéra Westa?

S příchodem nového hlavního trenéra a kondičního trenéra se změnilo hodně věcí. Jde vidět, že trenér West má zkušenosti s muži. Teď je to jiný svět. Na zápas se připravujeme úplně jinak. Hodně nám pomáhá kondiční trenér, který má nepředstavitelné zkušenosti. Máme dobrou regeneraci. Takže teď to šlape, jak má.

Čím to je, že v žákovských kategoriích Slovácku dominuje a naopak v dorostu jsou výsledky daleko horší?Žáci a dorost se nedá srovnávat. To je to samé, jako když se srovná mužský a dorostenecký fotbal. To prostě nejde. V žácích se učíš hrát fotbal, ale v dorostu už pociťuješ sílu taktiky, chytrosti a zkušeností. Naše výsledky s odchody některých kluků do jiných klubů za mě určitě nesouvisí. Jádro týmu zůstalo stejné. Sice máme hodně výborných kluků, kteří minulý rok hrávali, zraněných, ale i teď máme silný tým.

Pojďme k vám. Jak jste se v sedmnácti letech stal kapitánem staršího dorostu?Kapitánem jsem se stal už za vedení trenéra Pěničky, který navrhl pár jmen a pak zbytek zůstal na kabině. Zvolili mě kluci, trenéři už pak do toho nezasahovali.

Střelcem jste od dětství?

Vůbec ne! Dětství jsem prožil v bráně, pak jsem se přesunul na stopera. Právě na této pozici si mě vyhlédlo Slovácko, kde jsem chodil do hry až na posledních dvacet minut. Až po přechodu do dorostu pod vedením trenéra Pěničky se ze mě stal střední defenzivní záložník, a to jsem už začal nějak pravidelně hrávat, což nikdo z vedení ani z týmu asi nečekal, ale myslím, že jsem důvěru trenéra svými výkony splatil a ten rok jsme dokonce vyhráli celou ligu. Střelec se ze mě stal díky mým hlavičkovým schopnostem, kterými mě obdaroval Bůh. (smích). Já jsem střelec pouze pokud se balón dostaví do vápna, kde si s ním už dokážu poradit. (úsměv) Tři čtvrtě mých branek dosáhnu hlavou. I když mně trenéři furt říkají, že mám v noze dynamit. Na tréninku mi to tam hodně padá, ale prostě v zápase nedokážu svoji střelbu nějak využít, což mě mrzí.

Kam byste to chtěl v kariéře dotáhnout?

Sen každého z nás nebo hlavně můj je dostat se do ligového týmu Slovácka a nejlépe pravidelně nastupovat. Pak by následovaly další cíle. V reprezentaci nejsem a ani jsem nikdy nebyl, ale že bych si tím lámal hlavu, to určitě ne. Vím, že musím stále makat a třeba se v ní jednou objevím.

Máte nějaké oblíbené hráče, vzory?

Je to právě odsud ze Slovácka Marek Havlík. Rád se na něho podívám. Oblíbených hráčů ze ze zahraničí je určitě víc, ale asi to bude Sergio Ramos za mlada. (smích) Jinak vzor, podle kterého bych se řídil, úplně nemám. Od každého se snažím něco vzít, co si myslím, že je pro mě nejlepší.

Pocházíte z Koryčan. Sledujete mateřský oddíl, chodíte tam na fotbal?

Na Koryčany ve svém volnu vždycky rád zajdu a podpořím je. Zrovna teď se nacházejí na stejném místě v tabulce jako my, ale věřím, že se taky zvednou. Zápasy tam mám rád kvůli atmosféře. Doufám, že fotbal v Koryčanech ještě dlouhou dobu zůstane na takové úrovni. (úsměv)