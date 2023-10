„Šel jsem tam s tím, že mu to může vypadnout, což se nakonec i stalo. Situace nebyla moc složitá, ale přinesla nám tři body, což je hlavní," usmíval se hrdina duelu na Bělince.

V Kunovicích po závěrečném hvizdu sudího Ambroze zavládla euforie. Oslabený slovácký celek přetlačil jednoho z favoritů, před vlastním publikem bral podruhé za sebou všechny body a pomalu zahání chmury po nepovedených domácích duelech s Nedachlebicemi a Šumicemi.

„Radost je veliká, protože Kroměříž B má kvalitní mančaft. Sice vůbec nevím, jestli byl posílený o hráče z áčka, ale mladí kluci měli taky svojí kvalitu," oceňuje soupeře.

„Po fotbalové stránce jsme se jim snažili vyrovnat, k tomu jsme přidali srdíčko a odbojovali to," přidává.

Kunovice se sice po většinu zápasu bránily, Hanáky ale do mnoha šancí nepustily. V první půli otevřel skóre hostující kapitán Petr, po změně stran vrátil favoritovi vedení Mazuryk, jenž po po rohu dorazil míč do sítě.

Slovácký celek ale bojoval, běhal a snažil se, což mu v některých předcházejících duelech scházelo. Za svoji snahu byli domácí po zásluze odměnění. Nejprve vyrovnal Novosad, pak proměnil penaltu Salay a nakonec rozhodl Kaňovský.

„Myslím, že jsme chtěli vyhrát víc než soupeř," poznamenal šťastný střelec. „Za třemi body jsme si šli. Každý, kdo na hřišti byl, tam nechal úplně všechno," přidává.

Po posledních vítězných zápasech se zdá, že Kunovice mají to nejhorší za sebou. Marodka se ale nijak nevyprázdnila, mimo hru stále zůstávají klíčoví borci Perůtka, Kundrt, Kučera, Polách nebo Flek. Stoprocentně fit stále není ani Šmatelka, zdravotní problémy má i Gajdošík.

„Kluci se postupně vrací, ale pořád je to začarovaný kruh. Doufám, že to na podzim nějak dohrajeme a na jaře konečně budeme v plné síle," doufá nejen Kaňovský.

Pětadvacetiletý fotbalista, který prošel mládeží Slovácka, se na Bělinku vrátil po třech letech strávených v Rakousku.

Zpátky do Kunovic jej zlákaly nejen větší ambice, ale i další navrátilci od jižních sousedů.

„S kluky jsem sice nebyl v jednom týmu, ale věděli jsme o sobě a potkávali se na cestách. Konečně si zase užívám českou kabinu, partu. Neříkám, že to v Rakousku bylo špatné, ale tady je to v tomto směru bylo o něčem jiném. Užívám si to naplno," dodává vedoucí expedice jedné kunovické firmy, jenž žije v Jarošově.