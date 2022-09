Vedení účastníka I. B třídy skupiny C za nejlepšího střelce požaduje několik desítek tisíc korun, což nejsou oddíly v současné složité době schopné zaplatit.

„V žádném případě netrucuji, právě naopak. Bohužel Ostrožská Nová Ves mi po tom, co jsem pro ni udělal, dělá akorát problémy a nechce mě pustit na hostování, jedině prodat. Přitom za mě požadují sto tisíc korun, se asi zbláznili. Ale prý už něco málo slevili, tak uvidíme, jak to dopadne,“ říká Zálešák.

Sám po zkušenostech z poslední doby svůj transfer řešit nemíní. Nechá případné zájemce, aby jej z Ostrožské Nové Vsi vykoupili.

„Protože lidé z vedení se mnou nechtěli vůbec komunikovat, nic řešit. Z jejich strany to byl absolutní nezájem,“ tvrdí.

Zálešáka mrzí slova o tom, že trucuje nebo odmítá nastupovat. Sám projevil přání změnit prostředí, odejít jinam. Láska k mateřskému klubu vyprchala, zelenobílý dres již z různých důvodů nosit odmítá.

„Strašně dlouho o mě mají zájem jiná mužstva i z vyšších soutěži, ale nešel jsem. I když jsem několikrát mohl zadarmo odejít za velice dobrými podmínkami, které by asi většina hráčů vzala. Já ale zůstal, protože jsem jim chtěl pomoct,“ upozorňuje.

„O to víc mě mrzí, jak se ke mně zachovali a že mi dělají akorát problémy, přitom neměli vůbec zájem se se mnou sejít a jednat. Tohle jsem si nezasloužil,“ míní.

Přitom s vedením klubu se chtěl dohodnout za jakých podmínek by v Ostrožské Nové Vsi hrál. „Ale neměli zájem se mnou jednat. Absolutně nezájem z jejich strany. Nikdo si mě tady absolutně neváží,“ nechápe.

I proto nyní Zálešák za Ostrožskou Novou Ves nehraje. Čeká, jak se situace vyvrbí.

Zálešák mohl již v létě bez svolení klubu a zadarmo odejít do Rakouska. Dříve elitního krajského útočníka lanařil Slavkov, o produktivního forvarda stál Ořechov, kde v červnu mohl podepsat přestup a šel by „zadarmo.“

Zálešákovy se ozvala i další mužstva, ale vždy upřednostňoval rodnou obec, mateřský klub. Ve hře je odchod do sousedního Uherského Ostrohu nebo do Veselí nad Moravou, kde působí jeho bratr Radek a kam jej láká bývalý kouč Starého Města Libor Soldán.

„Jsem s ním v kontaktu. Je to velice příjemný člověk, cítím od něj velký zájem. Byl jsem tam s nimi na tréninku, který mě po dlouhé době bavil trénink. Bylo to na jiné úrovni než v Ostrožské Nové Vsi, to se nedá vůbec srovnat,“ tvrdí.

Žádný z klubů ale zatím nedokázal sedmadvacetiletého útočníka vykoupit. Nyní to vypadá, že střelec si dá ve zbytku podzimu pauzu a přestoupí až v zimě, kdy se otevře přestupové okno a zájemce za střelce zaplatí jen výchovné.