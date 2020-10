Polešovický útočník Tomáš Fantura o víkendu řádil proti Jarošovu. Rivala z Uherského Hradiště vůbec nešetřil, při demolici 10:0 skóroval hned pětkrát. Celkem už má na svém kontě čtrnáct branek, kterými táhne spoluhráče do vyšší třídy.

Po jak dlouhé době jste dal v mistrovském zápase pět gólů?

Nevybavuji si. Obávám se, že se mi celkově za muže ještě takhle nepoštěstilo. Klukům jsem slíbil, pokud dám jeden gól, abych zaokrouhlil svých deset fíků v tabulce střelců, donesu do kasy litr pálenky. Hned ve druhé minutě bylo splněno! Za hattrick je tam další půl litr. Ale po zápase jsem slíbil, že to zaokrouhlím na dva litry kvalitní pálenky.

Čekal jste, že by to s Jarošovem mohlo být takto jednoduché?

Určitě ne. Hrál jsem proti němu na jaře přátelák a v tu dobu to byl moc dobrý tým, který porážel i soupeře z krajské první B třídy. Dnes to byl úplně jiný mančaft.

Nemrzí vás, že kanonádu vidělo jenom pár lidí?

V první řadě je hlavní, že se vůbec hrálo! Určitě nás to mrzí, že fanoušci nemohli na utkání. Tuto sezonu je návštěvnost dost velká. Také padá dost gólů, na hru samotnou se dá také už dívat a nám se daří.

Co se stalo s Polešovicemi? Jak je možné, že najednou dominujete a vedete okresní přebor?

Do týmu se vrátily opory Kubiš, Vaculík a Pavela. Další hlavní faktor bude kouč. Ví, co chce, tréninky připravuje dobře a slovy nás nešetří ani, když jsme vedli nad Bánovem 8:0 pár minut před koncem zápasu.

Už se začíná v Polešovicích mluvit o postupu, nebo vám stačí okresní přebor?

Ještě je to moc daleko. Někteří jedinci by chtěli jít nahoru, ale většina spíše ne. Máme náběh na double. Chtěli bychom vyhrát pohár OFS i přebor. Nic jiného neřešíme. Pokud se sezona vůbec dohraje a my naplníme cíle, můžeme se bavit dále.

Štve vás hodně, že se sezona najednou zastavila a možná se do konce roku hrát ani nebude?

Tragikomedie. Na jednu stranu beru a respektuji, co se děje, ale je v tom guláš. Zakazovat nebo omezovat volnočasové a sportovní aktivity? O.K, ale s rozumem prosím. Pro okresní přebor to možná znamená konec, ale my jsme domluveni na úterky a pátky – trénujeme dále!

Věříte, že se ještě letos bude hrát?

Mistrovská soutěž asi ne, ale sedět doma taky nebudeme. Necháme se překvapit.