Rodák z Kojetína patří mezi střelce od dětství. Hodně branek dával už v přípravkách a prosadit se uměl i v mladších žácích. „Snad to tak bude pokračovat dál,“ přeje si šikovný střední útočník, od kterého známý trenér Stýskal vyžaduje nejen góly, ale i dobrou práci s míčem, aktivitu či presink.

Zatím se mu to celkem daří, i když patnáctka Slovácka má ve hře i ve výsledcích poměrně značné výkyvy. Celek z Uherského Hradiště až doteď na hlavní moravské rivaly ztrácel, nahoru se dere pomalu.

„Na jaře jsme měli těžký los. Prohráli s Baníkem i Zlínem. V bojovném derby jsme ale mohli uhrát lepší výsledek,“ míní.

Obrat přinesla jasná výhra v dohrávaném utkání v Hodoníně, po kterém následoval další povedený duel s Porubou, takže mladí borci ze Slovácka jsou zase zpátky v boji o elitní šestku, což je pro kluky z Uherského Hradiště velké motivace.

Žákovská liga se totiž po základní části rozděluje na dvě části a Stýskalovi svěřenci by se rádi konfrontovali s Brnem, Ostravou, Olomoucí a Zlínem, než aby znovu hráli s Karvinou, Hodonínem, Porubou či Frýdkem-Místkem.

„Teď máme před sebou dva důležité zápasy s Prostějovem a Jihlavou. Když je porazíme a potom vyhrajeme i v Karviné, měli bychom se do top šestky dostat,“ věří obdivovatel hvězdného Portugalce Cristiana Ronaldo a polského kanonýra Roberta Lewandowského.

Právě těmto světovým fotbalistům by se Hanák jednou rád alespoň přiblížil. Šanci má, teď musí dál pracovat, rozvíjet svoje dovednosti, aby se dostal do české ligy popřípadě do zahraničí.

Našlápnuto má dobře. Rodina mu fandí, podporuje, poskytuje mu veškerý komfort.

Odchovanec Kojetína do Uherského Hradiště zamířil před dvěma a půl lety z Kroměříže. „Angažmá ve Slovácku si moc užívám. Je to dobrý klub. Jsou tu perfektní kluci i trenéři. Máme tu dobrou partu. Na tréninky zatím dojíždím,“ říká fanoušek Manchesteru United a právě Slovácko, které mu rychle přirostlo k srdci.