Velmi vzácnou návštěvu přivítali na stadionu v Dolním Němčí. Nedělní duel 23. kola krajské I. A třídy skupiny B zhlédl také český reprezentant David Jurásek. Odchovanec slováckého celku, který jaro strávil na hostování v bundesligovém Hoffenheimu, si v nabitém programu před cestou na EURO udělal čas a navštívil rodnou vesnici.

Fotbalista David Jurásek při autogramiádě v rodném Dolním Němčí. | Foto: Deník/Pavel Bohun

Společně s fanoušky si vychutnal výhru Dolního Němčí nad Nedachlebicemi 5:0.

„Samozřejmě nás to velmi těší. Sice byl v hledišti slyšet, ale musím mu připomenout, že nemá zákaz vstupu do kabiny s nějakou malou motivací," vtipkoval dobře naladěný kouč Dolního Němčí Zdeněk Skopal.

I. A třída sk. B, 23. kolo -

FK DOLNÍ NĚMČÍ – TJ NEDACHLEBICE 5:0 (2:0)

Branky: 22., 56. a 66. Tomáš Hibler, 27. a 70. Pavel Krchňáček. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 150.

Z výsledku i výkonu měl samozřejmě velkou radost. „Celý zápas jsme po dlouhé době odehráli v klidu a nebylo pochyb o našem zaslouženém vítězství, hosté si nevytvořili žádnou brankovou příležitost,“ uvedl Skopal.

Hrdinou střetnutí byl Tomáš Hibler, který se blýskl hattrickem. Zdatně mu sekundoval dvougólový Pavel Krchňáček.

Gólů ale mohli dát domácí daleko víc. „Od většího rozdílu ve skóre hosty uchránil gólman Hájek. Velké množství šancí jsme špatně vyřešili,“ prohlásil.

Fotbalisté Dolního Němčí se od začátku střetnutí tlačili do útoku a kontrolovali hru.

Po několika neproměněných šancích otevřel skóre ve 22. minutě Tomáš Hibler, na kterého vzápětí navázal Pavel Krchňáček, jenž dorazil Hiblerovu vyraženou střelu.

„Hosté se snažili zkušenou obranou situace a hlavně rozehrávku řešit sice fotbalově, což bylo sympatické, ale příliš jim to nevycházelo,“ poznamenal Skopal.

Jeho tým ve druhém poločase vedení navýšil, vyhrál vysoko 5:0.

„Zápas jsme nezvládli. Soupeři jsme dokázali vzdorovat jenom poločas, který jsme prohráli 0:2. Nalomily nás dvě slepené branky. Začátek byl ale celkem vyrovnaný, nezáživný. Přišlo mi, jako by to byl přátelák. Dolní Němčí se uklidnilo, po změně stran přidalo další tři góly a nebylo co řešit,“ zhodnotil duel vedoucí mužstva Nedachlebic Cyril Řezníček.

Hosté šli do utkání bez klasických útočníků, na hrotě museli zaskočit obránci. Zápas navíc kvůli zranění nedohráli trenér Čtvrtníček s Hánou. „Porážku házíme za hlavu. Nyní nás klíčové domácí utkání s posledními Koryčany. Musíme to zvládnout,“ burcuje Řezníček.

Nedachlebice jsou v tabulce I. A třídy skupiny předposlední, Dolnímu Němčí patří pátá příčka.

Do základní sestavy se mu po zranění vrátil už Jan Růžička, příležitost dostali i kluci z dorostu. „Dneska jsme byli až na Martina Mikulce a Tomáše Stojaspala kompletní,“ dodal Skopal.