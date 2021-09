Zkušený třiatřicetiletý borec pomohl mladému týmu k postupu do semifinále Poháru Zlínského KFS i vstřeleným gólem, když ve třetí sérii s přehledem poslal míč k tyči a odčinil své předcházející zaváhání z druhého poločasu.

„Jsem nejzkušenější chlap v mančaftu. Byla by ostuda, kdybych se tomu chtěl vyhnout. Kopal jsme ji už s Hlukem,“ připomíná jeden z hrdinů středeční pohárové bitvy, kterou na Širůchu sledovalo 550 diváků.

Dramatický duel dospěl až do oblíbených penalt. Noha v nich využil své mohutné postavy, postupně zneškodnil pokusy Býčka, Trlidy a Hubála.

„Přiznám se, že se většinou dívám, kam se dívají oni. Jsem starý chlap, mám nějaké zkušenosti, takže by byla docela ostuda, kdybych nic nechytil,“ říká.

Vyřazení by fotbalisty Starého Města bolelo. Vždyť Jiskra vstoupila do zápasu s okresním rivalem skvěle a už v 6. minutě po trefách Otáhala a Hastíka vedla 2:0.

„Začátek jsme měli skvělý. A to jsme ještě dali tyčku. Pokud by i z toho byl gól, zlomili bychom Boršice úplně,“ je přesvědčený.

Domácí se sice krátce po přestávce díky Hastíkově proměněné penaltě dostali do tříbrankového trháku, ale vyhráno zdaleka neměli.

„Hosty nakopla moje chyba při trestném kopu,“ má jasno Noha. „Podcenil jsem situaci, inkasoval laciný gól. Boršice to nastartovalo, od té doby nás přehrávaly,“ přidává.

I když Jiskra o nadějné vedení v hektickém závěru přišla, nakonec favorita zlomila. „Když jsme dali z penalty na 3:0, už jsme si mysleli, že to v klidu dohrajeme. Naštěstí jsme to zachránili alespoň těmi penaltami. Trošku jsem to odčinil,“ oddechla si staroměstská jednička.

Boršice měly smůlu. I když po přestávce na trávníku dominovaly, herně jim to místy drhlo. Chyběl jim Kučera, vpředu větší klid.

„Boršice nemají špatný mančaft, hrají o dvě soutěže výš. My jsme opět mohli jenom překvapit, což se i stalo,“ uvedl Noha.

Triumf nad rivalem si vychutnával přímo na ploše společně se s týmem i fanoušky. „Návštěva byla krásná. Naši fanoušci jsou úžasní, pořád nás ženou dopředu. Jsou naším dvanáctým hráčem,“ oceňuje členy nejen Pazúry z hrázky, jak se věrní členové kotle nazývají.

I když byla středa, na Širůchu bylo ještě po zápase živo. Slavil i brankář Jiskry? „Uvidíme, co mi řekne manželka. Zda mě pustí alespoň na pivo,“ usmíval se.

Staré Město na jaře čeká semifinále poháru. V boji o postup na zlínskou Letnou, která hostí finále, se na konci dubna utká s Morkovicemi, což nikdo nečekal. Většina hráčů Jiskry favorizovala spíš Kvasice.

„Jsou naším osudovým soupeřem,“ připomíná. „Předpokládal jsem, že je dostaneme znovu, ale i s Morkovicemi to bude velice těžké,“ ví dobře.

Na semifinále ale nyní nikdo nemyslí, všichni se soustředí na nedělní mistrovský duel se Zborovicemi. „Musíme je porazit a bude to završení tohoto krásného týdne,“ dodává Noha.