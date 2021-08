„Dlouho jsem nezažila tak moc týmový výkon,“ uvedla na klubovém webu stoperka Slovácka Markéta Klímová. „Komunikace, nasazení, to aby každá hráčka nechala na hřišti naprosto všechno a hrály jsme jedna za druhou. Od všech hráček, až přes celý realizační tým, který nám poskytl výborný servis. Jsem hrdá na náš tým!“ prohlásila.

Děvčata ze Slovácka od začátku středečního utkání plnila přesně to, co po nich trenér Bláha chtěl a co si řekli na předzápasové poradě.

„I když jsme dostali v prvním poločase gól, nepolevili jsme. Převážně jsme bránili, ale dokázali jsme zahrozit z protiútoků,“ upozorňuje.

Moravanky v bojovném výkonu pokračovaly i po změně stran. S přibývajícími minutami se čím dál častěji tlačili do zakončení, v hektickém závěru favorita zatlačili a výsledek nakonec i díky vlastnímu gólu soupeřovy brankářky srovnaly.

„I když jsme hned vzápětí obdrželi gól ze standardní situace, nemáme se za co stydět,“ ví Klímová.

Svěřenkyně za poctivý výkon a skvěle odvedenou práci pochválil také kouč Petr Bláha.

„Utkání pro nás bylo velmi těžké. Věděli jsme o kvalitách soupeřek a chtěli jsme hrát ze zabezpečené obrany s tím, že po chybách soupeřek, nebo po získání míče se budeme snažit o rychlé přechody směrem dopředu, což se nám dařilo. Holky hrály hodně organizovaně, pracovaly po celou dobu utkání na sto procent a i na hřišti to tak bylo vidět. Soupeřky z nás na konci měly obavy a byly také trochu nervózní,“ hodnotil duel trenér Slovácka.

Celek z Uherského Hradiště tak po těsné prohře 1:2 čeká v sobotu duel o třetí místo, překvapivě proti dánskému Brøndby IF, které podlehlo domácímu Kristianstads DFF ze Švédska 0:1.

„Náš výkon s Bordeaux musíme potvrdit i v tom dalším utkání. Pokud se nám to podaří, tak si můžeme říct, že tento turnaj pro nás byl podařený,“ dodal Bláha.