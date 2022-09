„Byl to náš první reprezentační sraz s touto věkovou kategorií a my jako realizační tým jsme se chtěli s hráči hlavně dobře poznat. Zároveň jsme si samozřejmě chtěli hráče trochu oťuknout, abychom před Ježek Cupem měli přehled o tom, jak kdo na tom je. Na turnaji nás čekají tři velmi těžké zápasy a chceme je zvládnout co nejlépe,“ říká trenér David Holoubek.

Cílem pro Ježek Cup je oprášit tak trochu vadnoucí slávu jinak mimořádného turnaje. V roce 2020 se turnaj neuskutečnil kvůli covidu a v loňském roce se kvůli stejnému důvodu odehrál jen ve velmi omezeném složení za účasti čtyř týmů z okolních zemí.

„Během let jsem na vlastní oči jako divák zažil celou řadu ročníků turnaje a vždy byla k vidění velká kvalita. Je to mezinárodně uznávaná akce a je také skvělé, že se každý rok hraje v jiném kraji s různými soupeři. Mám opravdu velkou radost z toho, že se během turnaje utkáme s Německem, Finskem a Spojenými státy americkými. To jsou soupeři, se kterými se příliš často nemůžeme konfrontovat,“ pochvaluje si trenér Holoubek.

Na Zlínsku se od středy 21. září do neděle 25. září uskuteční Ježek Cup.Zdroj: FAČR

Vzhledem k účasti šesti týmů došlo pro letošní rok ke změně systému turnaje, kdy každý z týmů odehraje pouze tři „skupinové“ zápasy a následně pak již neproběhne playoff.

„Vůbec nemám problém s tím, že se letošní ročník nebude hrát takovým tím klasickým turnajovým systémem, kde na konci musí být zápasy o umístění. Podobné turnaje především v závěru nenabízejí takovou podívanou, jakou by si zasloužily. Týmy jsou po náročném programu ve finálových zápasech často unavené a sportovně to pak není úplný vrchol jejich snažení,“ dodává Holoubek.

Český národní tým odehraje své zápasy ve Zlíně (s Německem), Kroměříži (s Finskem) a na závěr v Dolním Němčí (s USA).

„Osobně jsem zcela nadšený z našich soupeřů ve skupině. Především proti USA nemáme prakticky možnost nikdy hrát a toto měření sil bude skvělé. Navíc jsem velkým fanouškem americké MLS a na zápas s Amerikou se ohromně těším,“ přikyvuje David Holoubek.

Ježek Cup bude pro národní tým do osmnácti let prvním testem pod vedením trenéra Davida Holoubka.

„Pro naše kluky to bude opravdu těžká prověrka a jsem na ně moc zvědavý, jak to všechno budou zvládat. S tímto týmem jsme na začátku dvouletého cyklu a právě Turnaj Václava Ježka bude první opravdu těžkou prověrkou před následující sezonou, kdy budeme chtít usilovat o postup na mistrovství Evropy. Ty těžké zápasy, které nás nyní čekají, dobře ukážou, jak na tom náš tým ve skutečnosti je,“ dodává trenér David Holoubek.