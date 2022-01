Stoperka Slovácka a kapitánka reprezentace do 19 let Lucie Jelínková byla na jubilejním 20. FORTUNA Galavečeru Našeho fotbalu vyhlášena talentem roku 2021, na pražském Žofíně si vyslechla zasloužený potlesk, převzala vkusnou plaketu, kopačky Puma, kytici a kalendář české reprezentace.

„Ocenění si moc vážím. Ne každý den se dostanete mezi TOP 3 talenty. Měla jsem zprávy už před oficiální nominací, takže jsem tolik překvapená nebyla, ale určitě mě to potěšilo. Jsem ráda, že do třetice všeho dobrého to vyšlo,“ uvedla v rozhovoru pro Deník brněnská rodačka, která se chystá nejen na jarní ligové odvety, ale i na domácí mistrovství Evropy.

Mně přijde, že už nejste talent, ale spíš opora Slovácka, hvězda ligy. Jak to vidíte vy?

Jako hvězda ligy se určitě necítím. (úsměv) Slovácko mělo na začátku sezony hodně zraněných hráček a já dostala příležitost od trenéra. Snažila jsem se na sobě pracovat a dařilo se mi. Díky tomu jsem se v sestavě udržela a stala jsem se takovou menší oporou týmu.



Hned za vámi skončila v anketě spoluhráčka Sabina Střížová. Co říkáte na to, že jste předčily i hráčky Sparty a Slavie?

Věděla jsem, že se dostala mezi tři nominované. To že skončí druhá jsem zjistila až na samotném galavečeru. Beru to jako velký úspěch, že se hned dvě hráčky Slovácka umístily v anketě tak vysoko. Jde vidět dobrá práce trenérů tady na Slovácku.

Jak jste si užila samotný galavečer?

Přestože na takové společenské akce moc nejsem, tak jsem si ho užila. Bylo příjemné se potkat se známými osobnostmi. Kvůli covidu byl omezený počet osob a samozřejmě jsme museli mít po celou dobu roušky.

Fotbalistky Slovácka Lucie Jelínková (vpravo) a Sabina Střížová v Praze na Žofíně.Zdroj: 1. FC Slovácko

Jak hodnotíte rok 2021?

Byl to velice úspěšný rok. Se Slováckem se nám v lize dařilo a poprvé jsme si mohly zahrát Ligu Mistryň. To byl asi nejsilnější zážitek, protože to bylo splnění mého a dědova snu. I z pohledu reprezentace to byly povedené období. Dařilo se nám, i proti těžkým soupeřům zahrály jsme dobré zápasy a udržely se v Lize A, což byl náš cíl.

Co čekáte od jarní části sezony?

Doufám, že se nám bude stále dařit a zvládneme odehrát dobré zápasy se Spartou i Slávií a dokážeme je obrat o body. Také bychom se chtěly probojovat do Ligy Mistryň. Taky nás čeká další kolo poháru, kde chceme také uspět. Z pohledu reprezentace nás čeká domácí EURO, kam doufám, že se dostanu a na šampionátu i s mým přispěním odehrajeme dobré zápasy. Jsem ráda, že mistrovství Evropy hrajeme doma, mohou se přijet podívat rodiče, celá rodina a doufám, že dostaneme dobré soupeře a zvládneme uhrát slušné výsledky.

Nyní začala zimní příprava. Chyběl vám už fotbal, nebo jste se na dril naopak vůbec netěšila? Jak snášíte tvrdé dávky?

Fotbal mi už chyběl. Těšila jsem se na holky, a hlavně na srandu v kabině. Zimní přípravu v oblibě nemám. Je to asi nejhorší část sezony, ale vím, že je to potřeba a snažím se to nějak zvládat. Těším se až nám začnou zápasy a bude po přípravě.

A co budoucnost? Je ve hře třeba přestup do Sparty či Slavie? Byla by to pro vás výzva, nebo vás láká spíše zahraničí?

Momentálně jednám se Slováckem na prodloužení smlouvy. Určitě mě láká si zahrát za jedno z pražských S, ale momentálně jsem spokojená tady na Slovácku. V budoucnu bych se chtěla podívat do zahraničí, třeba do Itálie či Nizozemska. To je můj sen.