Každý den usedá za počítač a na dálku vyučuje žáky ze sedmé a osmé třídy matematiku. I když fotbalovému brankáři Osvětiman Petru Chvojkovi osobní styk se studenty schází, problém s on-line výukou nemá.

Fotbalový brankář Petr Chvojka učí na Sportovní škole v Uherském Hradišti matematiku a tělocvik. | Foto: Foto: fotbal.tjfsnapajedla.cz

„Ne že by mi to vyhovovalo, samozřejmě ve třídě s dětmi by to bylo mnohem lepší, ale ve škole se snažíme, aby to k něčemu vedlo a výuka se přiblížila normálu,“ říká mladý jednatřicetiletý kantor.