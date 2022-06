Čtvrtfinále Regions Cupu 2002

Olomoucký KFS - Zlínský KFS 1:2 (0:0)

Branky: 75. David Lošťák - 60. a 69. Patrik Kvasnica. Rozhodčí: Grečmal – Vejtasa, Pospíšil. Diváci: 300.

KFS Zlín: Švec – Glozyga, Horňák, Bršlica, Juřica, Krajča, Sopůšek, Gojš, Goňa, Kvasnica, Kašík. Střídali: Tkadlec, Chovanec, Pavelka, Miklík, Klečka, Švec. Trenéři: Motal a Kolenič.

„Naše výhra je zasloužená. Po celé utkání jsme se snažili diktovat tempo hry, už v prvním poločase jsme tam měli zajímavé situace, které mohli skončit brankou. Prosadili jsme se až po přestávce, kdy jsme dali dva góly. Věřil jsem, že závěr bude oproti předcházejícímu zápasu v Holešově trochu klidnější, ale nebyl,“ uvedl kouč vítězů Lukáš Motal.

„Soupeř snížil a konec byl zase hektický. Do naší šestnáctky lítaly balony, byla tam spousta osobních soubojů. Kluci ale podali dobrý a soustředěný výkon, zase to zvládli,“ těší Motala.

Soupeř bral porážku i vyřazení s nadhledem. „Od rána jsme měli komplikace. Vypadli nám dva útočníci a nemohli jsme na to moc dobře zareagovat. Neříkám, že to rozhodlo, ale špatně jsme se kvůli tomu prosazovali vepředu. A zhodnotil bych to tak, že Zlín byl asi vážně o ten jeden gól lepší,“ říkal po zápase kouč olomouckého výběru Ivo Lošťák.

Krajský výběr Zlínska odehrál středeční utkání na Hané v téměř totožné sestavě jako v polovině května proti soupeři ze severu Moravy. Oproti prvnímu duelu scházel jenom Paštěka, jehož místa zaujal uzdravený Krajča. Do branky se postavil luhačovický Švec.

Hosté vstoupili do utkání lépe a hned na začátku střetnutí měli více ze hry i daleko víc šancí, ve finální fází a koncovce se ale soužili. „Kluky jsem nabádal k trpělivosti. Věděl jsem, že branky přijdou. Byly tam pěkné akce, chybělo tomu jenom lepší zakončení,“ uvedl Motal. Trefa Gojše zase neplatila kvůli ofsajdu.

Trefa Číže nestačila. Mladí ševci na závěr sezony těsně podlehli Uničovu

Po přestávce už se ale borci ze Zlínska prosadili. Skóre po hodině hry otevřel Kvasnica, jenž vzápětí zvýšil na 2:0. Hotovo ale zdaleka nebylo.

Soupeř vrátil do v 75. minutě Lošťák. Hanáci na konci protivníka zatlačili, sahali po vyrovnání, ale porážku už neodvrátili. Na penalty tak stejně jako před měsícem v Holešově nedošlo.

„Kluky musím pochválit. Na hřišti v zápasech je vidět, že všichni chtějí postupovat,“ prohlásil Motal.

Jeho tým se v semifinále Region Cupu střetne s výběrem Jihomoravského kraje, který zdolal Jihočechy 2:1, v prvním kole měl volno.

Druhou dvojici tvoří Středočeský a Karlovarský kraj. „Musím říct, že zápasy jsou si dost podobné. Jsou urputné, mají výborné tempo, kvalitu. Je vidět, že všichni soupeři jsou vyrovnaní. Kluci prošli mládeží ligových týmů. Ať už u nás Slováckem či Zlínem, nebo Baníkem či Ostravou nebo Brnem,“ dodává Motal.