Nedělní duel ozdobila gólem přímo z rohu kapitánka Kristýna Janků. Kromě ní skórovaly ještě Sabina Střížová, Lucie Jelínková a Michaela Dubcová.

„Utkání se nám povedlo. Vyšla nám hlavně první půlka, vstup do utkání. Hráli jsme to, co jsme si řekli. Věděli jsme, že Pardubice budou mít střed hřiště hodně zahuštěný, takže jsme chtěli hrát více přej kraje, což se nám dařilo. I když jsme v některých situacích mohli být trpělivější, náš výkon byl dobrý a zaslouženě jsme vyhráli,“ uvedl domácí trenér Petr Bláha.

Úsměvy po utkání rozdávala i slovenská záložnice Laura Bielikova. „Celý zápas jsme držely balon, utkání měly pod kontrolou. Klidně jsme mohli vstřelit i více branek, ale hlavní je, že se vyhrálo a tři body zůstaly doma,“ radovala se.

Soupeřky hned v 6. minutě načala Janků, zkušená obránkyně zaskočil pardubickou gólmanku přímo z rohového kopu.

Fotbalistky Slovácka se brzy uklidnily a dál na trávníku kralovaly. Pojistku přidala Střížovou, která po nádherném vysunutí od Příkaské obešla hostující gólmanku a elegantně zasunula balon do sítě.

Parádní půlhodinu završila přesnou hlavičkou po rohu stoperka Jelínková.

Za stavu 3:0 nebylo co řešit.

Východočešky si moc šancí ke zkorigování výsledku nevypracovaly, navíc hned po přestávce obdržely čtvrtou branku. Trefila se Dubcová.

Celek z Uherského Hradiště si ve zbytku utkání vypracoval i další možnosti ke skórování, ale své vedení již nenavýšil.

Fotbalistky Slovácka se pokusí výhru 4:0 potvrdit i ve středu doma proti Spartě. Dohrávka 3. kola se na umělé trávě v Kunovicích hraje od šestnácti hodin. „Věřím, že zase odvedeme co nejlepší výkon a Spartu stejně jako naposledy venku potrápíme,“ přeje si Bláha.

1. fotbalová liga žen, 11. kolo -

1. FC Slovácko – FK Pardubice 4:0 (3:0)

Branky: 5. Kristýna Janků , 19. Sabina Střížová, 25. Lucie Jelínková, 49. Michaela Dubcová

Rozhodčí: Dytková - Bystroňová, Koryčanská (Sedláček)

Žlutá karta: Novotná (Pardubice)

Diváci: 159

Slovácko: Škrabalová – Valášková, Jelínková, Janků – Střížová (60. Tomečková), Příkaská (70. Jonášová), Bielikova (60. Bayerová), Dubcová - Pěčková, Waltrová (70. Žufánková), Molková. Trenér Bláha.