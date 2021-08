I když Buchlovice o něj stály, rychlonohého útočníka neudržely. Naopak ve Slavkově se radují, jak velkou posilu pro novou sezonu získali.

„Vím, že kluci měli dobré výsledky i beze mě. Já bych chtěl navázat na mé předcházející působení. Chci týmu pomoct, být platný. Předtím jsme tady vykopali první B, teď bychom se mohli pokusit jít zase výš,“ říká sebevědomě.

I když se Janků vrátil na poslední chvíli, těsně před startem soutěže, do mančaftu bez problémů zapadl. Proti Velkému Ořechovu to vypadalo, jakoby vlastně ani nikdy neodešel. „Bohužel mě stále trápí zraněné stehno. Laboruji s ním delší dobu. I v zápase to bylo vidět, že to pořád není ono,“ povzdechne si.

„Pořádně trénovat se s tím nedá, spíš to potřebuji nějak vyléčit. Bohužel se tělo stále ozývá, nějak se mu nechce uzdravit,“ přidává zklamaně.

V úvodním mistrovském zápase ale předvedl pár tradičních průniků, několikrát zakončil.

Staronovému mančaftu při letošní soutěžní premiéře pomohl k výhře 1:0 nad Velkým Ořechovem, soupeře ze Zlínska pomohl skolit gólovou asistencí.

Hlavní chvíle devětadvacetiletého forvarda, který byl jednoznačně nejaktivnějším hráčem na trávníku, přišla až v 82. minutě.

Bývalý hráč Strání nebo Nivnice poslal od rohového praporku míč tak šikovně, že skončil za bránícími hráči u kopaček spoluhráče Maštalířem, jenž pohotovou dorážkou zajistil domácímu týmu tři body.

„Jsem rád, že to tam spadlo, protože jinak to vpředu bylo šílené,“ uvedl. „Hra byla celkem dobré, ale zakončení úplně mizerné. Na tom musíme pořádně zapracovat,“ ví dobře.

Naopak hru v oslabení slavkovští fotbalisté zvládli skvěle. Po vyloučení stopera Marka Janků ve 29. minutě nepustili neškodného protivníka do nějakých velkých šancí. Sami i v deseti hrozili mnohem víc.

„Byl to těžký zápas, ale nakonec jsme to nějak zvládli,“ oddechl si Janků.

Na oslavu se spoluhráči moc času neměl. Ihned ze hřiště spěchal do šatny, po bleskové sprše se rozloučil, usedl do svého BMW a spěchal za rodnou. „Dneska máme křtiny,“ vysvětloval hrdý otec tříměsíčního syna Olivera.