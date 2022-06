„Situace je špatná. Poslední dvě kola se s tím musíme nějak porvat a uvidíme, co bude dál. Vyřešit si to ale musí jankovický fotbal sám,“ říká trenér Jiří Kraml.

Někdejšímu hráči Starého Města se nedělní duel příliš komentovat nechtěl. „Je to ostuda, ostuda a ještě jednou ostuda,“ ví dobře.

„Nechápu, že někteří hráči, kteří ví, v jaké situaci se Jankovice nacházejí, si v klidu odjedou na dovolenou či do Prahy na koncert a nechají ostatní kluky ve štychu. Ti, co na zápas odjeli, jsou oběti,“ tvrdí.

Sám Kraml ale nechtěl utkání předem skrečovat, vůbec do něj nenastoupit. To není jeho styl. „To si fotbal, tato krásná hra, nezaslouží,“ má jasno.

I. B třída sk. C: Jankovice hrály celý zápas v osmi, prohrály 0:10, Ostroh uspěl

Rány ale schytává hlavně jankovický klub, který se ještě nedávno opíjel triumfem v okresním přeboru i poháru. Minulé úspěchy jsou ale dávno zapomenuty. Po konci brankáře Remeše i dalších opor přišly obrovské problémy, které se budou v krátké letní pauze jen velmi složitě řešit.

Jankovice jsou dvě kola před koncem sezony na předposledním třináctém místě I. B třídy skupiny C, před Uherským Ostrohem mají jenom dvoubodový náskok.

„Ti, co hráli, si to musí vyřešit s těmi, co nechodí a dělají si, co chtějí. Většina kluků už si domlouvá angažmá někde jinde. Nevím, co si chtějí kde dokazovat, když to neukazují tady. Když se loď potápí, poznáte charaktery,“ dodává zklamaný Kraml.

Zatímco stateční Jankovičtí duel i v osmi lidech sympaticky dohráli, fotbalisté Záhorovic, kteří dorazili do Bílovic v devíti, to o přestávce za nepříznivého stavu 0:5 odpískali.

Utkání okresního přeboru Uherskohradišťska tak bylo pro malý počet hostujících hráčů předčasně ukončeno.

„Zvažovali jsme, že bychom na utkání vůbec neodjeli, protože v den zápasu se nám z pracovních důvodů omluvili tři hráči. Protože po minulém zápase máme další dva na marodce s kolenem, doplnili nás kluci, kteří fotbal už pravidelně nehrávají, ale občas nám jdou pomoct. Zkoušeli jsme to odehrát i v devíti lidech. V tom úmorném vedru toho ale hlavně starší hráči měli dost a o přestávce mě požádali, jestli by se utkání mohlo ukončit," popsal situaci trenér Záhorovic Miroslav Andrlík.

„Jeden z nich má pětačtyřicet let a další těsně před padesátkou. Navíc do branky šel hráč, který si při jednom z odkopů natáhl sval. Jelikož šlo o zdraví, po dohodě se soupeřem rozhodčí zápas ukončil," pokračuje.

„Opravdu si vážím všech kluků, kteří do toho šli. Doufám, že poslední dvě kola dohrajeme se ctí. Hrajeme ale doma, nemusíme nikam jezdit, tak snad to zvládneme. Věřím, že se někteří marodi dohromady, počítám i s kluky, kteří chyběli z pracovních důvodů,“ dodal.