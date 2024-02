„Přišla za námi s tím, že by si to chtěla vyzkoušet někde jinde. Za to, co pro Slovácko odvedla, jsme ji v žádném případě nechtěli bránit. Naopak jsme ji pro jarní část uvolnili,“ říká trenér fotbalistek Slovácka Miroslav Zbořil.

Čtyřicetiletý kouč zatím nemůže počítat se službami Jelínkové, Bláhové a Bielikove. Trojice opor je dlouhodobě mimo, nyní se pomalu vrací po těžkých úrazech kolena.

„Začínají už běhat bez míče, ale nechceme nic uspěchat. Netlačíme na pilu. Až budou holky zdravé a stoprocentně připravené, rád je zařadím do sestavy,“ uvedl Zbořil.

Problémy s kotníkem má Střížová, v posledním přípravném utkání proti polskému týmu KKS Czarni Sosnowiec se navíc zranily Ohlídalová se Škerdovou, které vynechají úterní duel v Myjavě.

Fotbalistky Slovácka posílila slovenská záložnice Aneta Surová.Zdroj: 1. FC Slovácko

Třetí tým ženské ligy v zimní pauze naopak posílila střední záložnice Aneta Surová. Mládežnická reprezentantka Slovenska přišla do Uherského Hradiště na půlroční hostování z z pražské Slavie.

Další novou tváří na Slovácku je Kanaďanska s japonskými kořeny Seina Kashima. „Je to rychlá hráčka, křídelnice. Předtím působila v Litvě, zkoušela to ve Skotsku. Nedostatky má v taktice, chybí jí určité návyky. Bude potřebovat čas, aby si zvykla, ale věřím, že nám pomůže,“ pronesl Zbořil.

V jednání je příchod dalších zahraničních hráček. „Měla by se k nám připojit jedna Američanka. Uvidíme, co se na trhu objeví. Pokud pro nás bude někdo zajímavý a dostupný, pokusíme se dohodnout. Ale musí jít o hráčku do základní sestavy,“ říká Zbořil.

Jeho tým se na jarní odvety chystá v domácích podmínkách. Fotbalistky Slovácka trénují čtyřikrát týdně, většinu času tráví na kunovické Bělince. Zimní dril si zpestřily boxem, v největších mrazech byly v tělocvičně. Jinak jsou ale na umělé trávě. Pracují na kondici, pilují herní věci.

Výsledky ale zatím přesvědčivé nejsou. „Zatím je to bída,“ přitakává kouč.

Moravanky prohrály všechny tři duely, skórovaly pouze jednou.

„Není to rozhodně ideální, ale pořád je to příprava, která slouží ke zkoušení. Nijak to nedramatizuji, ale zase předtím nezavírám oči. S holkami se o tom bavíme, diskutujeme. Řešíme, co zlepšit, kde přidat, Musí pochopit, že k úspěchu vede jen tvrdá práce,“ prohlásil.

Moravanky na úvod podlehly Austrii Vídeň 1:3, ve druhém zápase prohrály s Neulengbachem 0:1 a o víkendu nestačily ani na KKS Czarni Sosnowiec, s předním polským týmem, jehož dres nosí i bývalá opora Slovácka Kristýna Janků, padly v Kunovicích 0:5.

„Obrovský rozdíl byl hlavně v rychlosti, v přímočarosti. Prohrávali jsme souboje, byly slabší. Výsledek je pro nás možná krutý, ale tím, jak jsme se chovali v některých situacích, tak jsme si góly zasloužili,“ míní Zbořil.

„Sice jsme drželi míč a opticky na tom byli i lépe, ale nebyli jsme vůbec nebezpeční a vytvořili si jenom minimum vyložených šancí,“ přidává zklamaně.

Podle Zbořila tým za soupeři ze zahraničí zaostával v základní věcech, jako je zodpovědnost, plnění hlavně defenzivních úkol. „Když si některá z děvčat na hřišti na chvilku odfrkne, uleví, hned nás soupeř trestá a je z toho gól,“ dodává čtyřicetiletý trenér.

Další duel sehrají ženy Slovácka v úterý v Myjavě. Předcházející zápasy s Trnavou a chlapci Uničova byly kvůli marodce zrušeny.

Fotbalistky Slovácka vstoupí do druhé poloviny sezony v neděli 10. března domácím zápasem s Plzní.