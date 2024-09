Kapitánka české ženské reprezentace do 19 let Markéta Jančářová (v červeném dresu) při utkání se Slovenskem.

Kapitánka Markéta Jančářová se v domácím prostředí neprosadila, navrch měly její spoluhráčky ze Slovácka Matilda Sluková s Katarínou Bučkovou, které ve středečním přípravném utkání zařídily všechny branky hostujícího výběru. Česká fotbalová reprezentace žen do 19 let podlehla na umělé trávě v Uherském Brodě sousednímu Slovensku 2:4.

„Slovensko vyhrálo zaslouženě. Vytvořilo si daleko víc šancí než my. My jsme prostě dneska nebyli dobří,“ uznal trenér českého výběru Jan Navrátil.

„V ofenzivě bych to ještě bral, ale v defenzivě jsme se moc nepohnuli. Potřebujeme se daleko víc zlepšit,“ ví dobře.

Federální rivalové se utkali již v květnu v Popradu, kde domácí Slovenky zvítězily 3:1 a i ve středečním střetnutí měly navrch východní sousedky.

Skóre otevřela Bučková a zanedlouho využila zaváhání v rozehrávce další hráčka Slovácka Sluková a soupeřky vedly o dvě branky.

„Rychle obdržené góly vždycky ovlivní každé utkání. Nezabalili jsme to, ale myslím, že se to lámalo na konci prvního poločasu, když jsme dali na 2:1, měli jsme tam další dvě šance a prostě to jsme nedali,“ posteskl si Navrátil.

Češky si vytvářely příležitosti, ale finální fáze se nedařila. Zomberová mířila vysoko nad, před přestávkou však využila Vithová přihrávky Sladké a nadvakrát šťastně snížila.

Po změně stran však Slovenky odskočily opět na dvougólový rozdíl, prosadila se znovu skvělá Sluková.

Ta čtvrt hodiny před koncem po trestném kopu zkompletovala svůj hattrick.

Slovenky ještě zahrávaly pokutový kop, ale brankářka Žížková byla proti Pajúnkové úspěšná. V závěru se ještě jednou radovaly české fotbalistky, po přihrávce Vithové poslala do sítě míč Krůtová a snížila na konečných 2:4.

„Byl to náročný zápas, dostaly jsme dva rychlé góly a pro nás je vždycky hrozně těžké to otáčet. Nějaké šance jsme si vytvořily, ale Slovensko mohlo vyhrát větším rozdílem. Nás to podle mě hrozně srazilo a nedokázaly jsme se zvednout. Pak až druhý poločas, si myslím, že se to zvedlo trochu. Je potřeba zapracovat na důrazu prostě se dostávat do zakončení,“ uvedla na svazovém webu kapitánka českého týmu a útočnice Slovácka Markéta Jančářová.

Národní tým se v Uherském Brodě připravoval na úvodní kolo kvalifikace o postup na ME 2025, v říjnu ještě svěřenkyně trenéra Jana Navrátila čeká kvalitně obsazený turnaj v Portugalsku.

„Z Baníku nemohly dvě hráčky přijet a něco se nám zranilo, ale myslím, že celkově budeme určitě šťastní, protože jsme zkusili pět nových hráček,“ těší Navrátila.

Závěrem vzkázat těm, co mají problémy s povodněmi, že s nimi soucítí.

„Bez toho, aniž bychom my tady měli umělou trávu nahoře, tak by tento sraz nebyl, takže děkuji všem, že jsme tady mohli být," zakončil Navrátil.