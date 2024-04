Jako by se jim nechtělo soutěž vyhrát, postoupit. Fotbalisté Ořechova na jaře nezáří. Ztrácejí body, herně jim to nejde. Sokol bez mazáků Trlidy a Šumulikoského nestačil na Lhotu, po mizerném prvním poločase venku padl 2:5 a před nadcházejícím domácím zápasem v Těmicích proti posílenému Vlčnovu má o čem přemýšlet.

Útočník Ořechova Jakub Kowalík v šanci. | Foto: Deník/Libor Kopl

„V hlavě se mi honí spousta myšlenek. Jsem hlavně znechucený z výkonu a hlavně přístupu. Hráli jsme bez pohybu a nasazení, bez základních atribut se prostě nedá vyhrát,“ láteřil v neděli večer kouč Ořechova Jiří Kowalík.

I. B třída sk. C, 17. kolo -

FK LHOTA – SOKOL OŘECHOV 5:2 (4:0)

Branky: 35. a 42. David Červenka, 18. Marek Sadil, 37. David Bartoň, 84. Stanislav Bartoň - 54. a 70. Tomáš Durna. Rozhodčí: Mader. Červená karta: 82. Jakub Králík (Lhota). Diváci: 110.

Ex-ligový kanonýr některé svěřence po zimní pauze nepoznává. „Štve mě to o to víc, že se nám to na jaře nestalo poprvé. Dobře jsme nehráli ani předtím, když jsme bodovali. Ve Lhotě to byla poslední kapka. I když druhý poločas jsme odehráli slušně, ztrátu dohnat nešlo,“ ví dobře.

Kowalík přitom hráče varoval před soupeřem. Očekával těžký zápas. „Veškeré věci, které jsme si před utkáním v kabině řekli, kluci splnili přesně do puntíku, akorát přesně obráceně,“ prohlásil ironicky.

„To znamená hráli bez nějakého nasazení, pohybu, bez agresivity, chuti. S takovýmto přístupem neporazíme nikoho. První půli jsme odchodili,“ zlobí se na tým.

„O poločase jsem zvýšil hlas, ale za stavu 0:4 je to jako dohánět vlak, který jede ze Starého Města do Prahy někde v Olomouci. Druhý poločas byl od nás lepší, dali jsme dva góly, které ale nic neřešili,“ dodal zklamaně.

Valeš udržel na jaře čtvrté čisté konto, Buchlovice přemohly i Novou Ves

Lhota si skalpu vedoucího týmu tabulky cenila. „Těší mě výkon, výsledek i tři body,“ uvedl domácí kouč Jaroslav Kuna.

Jeho partě se povedl hlavně první poločas, který vyhrála 4:0. „Přišlo mi, že Ořechov nevstoupil do utkání koncentrovaně. Nasadil pomalejší tempo. Nečekal, že bychom mohli vzdorovat, hrát tak dobře. Góly nebyly náhodné, ale po pěkných a vypracovaných akcích. Poločasový výsledek odpovídal, i když nám vyšlo skoro všechno, co jsme měli,“ prohlásil Kuna.

Hotovo ale nebylo. „Naši kluci se toho asi ve druhém poločase lekli. Naopak Ořechov na nás po bouřce v kabině vletěl a docela brzy výsledek zkorigoval. My jsme začali propadat, hosté to naopak vytáhli až nahoru, valila se na nás jedna akce za druhou. Chvilku to vypadalo hodně náročně,“ přiznává s úsměvem.

Ořechov snížil na 4:2, domácí navíc v závěru dohrávali bez vyloučeného Králíka. „Pro nás to byla komplikace. V deseti jsme přestali hrát fotbal úplně. Zalezli jsme, ale z jednoho brejku jsme dali na 5:2, když to tam natřikrát dotlačil Staňa Bartoň,“ oddechl si Kuna.

Místo oslav spěchal domů, vyležet nachlazení.