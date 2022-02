„Z herního projevu jsem měl dobrý pocit. Nejdeme špatnou cestou, stejně jako je stále co zlepšovat,“ uvědomuje si zkušený kouč.

S přípravou na odvetnou část začali již v polovině ledna. Ani zde přitom nečekejte žádné velké změny. „Trénujeme, jak jsme zvyklí, máme to dlouhodobě nastavené. Nelítáme po lesích, máme hřiště s umělkou, doba je již někde jinde,“ usmívá se při srovnání se svou aktivní fotbalovou kariérou Zapletal.

Skvělou zprávou je, že ani hráčský kádr nezaznamenal žádný zásadní odchod, respektive příchod. „Filozofie klubu je postavená na práci s odchovanci, navíc je nás dost. Nevím o nikom, že by chtěl odejít, že by kolem kabiny svištělo nějaké přestupové laso,“ potěšilo trenéra, jenž se neohlíží ani po posilách.

Proč také, když při pohledu na velmi aktivní skóre 41:11 vyplývá, že jeho výběr vyl v první části nejlépe bránícím a střílejícím týmem krajského přeboru. „Protože i naše práce s mládeží patří k nejlepším, dokážeme si v případě potřeby vypomoci hráči z dorostu.“

Soudě podle faktů výše by by se zdálo, že na Baťově vládne bezmezná idylka. Ale ani ti nejlepší se nevyhnout slabší chvilce, slabšímu zápasu. „I to ale patří k fotbalu. S odstupem mrzí ztráta v Bystřici, na druhou stranu nás nikdo vyloženě nepřehrál,“ zdůraznil Zapletal.

I proto, že ofenzivní síla Baťova opravdu vzbuzuje strach. Nejlepším střelcem soutěže je s 11 trefami Pavel Krajča, záda mu „kryjí“ Jan Gojš (9) či mladík Adam Bršlica (6). „Cítím, jak se kluci pořád chtějí zlepšovat. Co více si přát!,“ směje se trenér. „Vše vychází ze zodpovědnosti v defenzivě. Kluci vidí, směr, kterým jdeme, stejně jako ostatní kategorie. To není špatný!“

V přípravě mají Otrokovičtí naplánováno šest přátelských utkání převážně s celky krajského přeboru. „I díky dobrému vztahu se Skašticemi se nám o generálku na jaro postará právě divizní tým z Kroměřížska,“ potvrdil kouč, jehož výběr čeká start jako řemen – v Luhačovicích. „Jaro nebude o jednom zápase, ale jistě nás prověří. Doma jsme je porazili, ale zápas byl po celý čas vyrovnaný,“ připomněl.

Cíl pro zbytek sezony je jasný! „Postupovými ambicemi se nesvazujeme, ale fotbal děláme pro výhry. Trénujme dobře, klub je připraven. Zda to bude stačit na prvenství, případně postup, budeme řešit na konci sezony. Konkurentů na přední příčky je hodně,. Nechci nikoho podceňovat, stačí se podívat do tabulky. Už se těšíme na odvety,“ vzkázal trenér vedoucího Baťova Petr Zapletal.

Přípravné zápasy: 5. 2. modelové utkání (15), 12. 2. Baťov – Brumov (15), 19. 2. Baťov – Napajedla (15), 26. 2. Baťov – Vsetín (17.30), 5. 3. Baťov – HFK Olomouc (15), 12. 3. Baťov – Bzenec (15), 19. 3. Baťov – Skaštice (15).