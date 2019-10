Fotbalisté Veselé s přehledem zvládli utkání v Tečovicích, kde zvítězili vysoko 4:0 a nedělnímu soupeři se přiblížili na jediný bod. Probuzení rezerv Slavičína a Brumova odneslo Hovězí a také Halenkov, Ratiboř si doma proti Choryni otevřela střelnici, poslední Krhová si vyšlápla na fotbalisty z Prlova.

SKUPINA A

PROSTŘEDNÍ BEČVA – POLIČNÁ 2:3 (2:3)

Václav Vondráček, činovník Poličná: „Těžké utkání v Prostřední Bečvě jsme nakonec s vypětím všech sil zvládli a odvážíme si plný bodový zisk. Vyšel nám skvěle začátek zápasu a již v sedmé minutě dal Kapusta první branku. O pět minut později přidal Šedý naši druhou trefu. Domácí se ale po našich chybách při bránění dostali znovu do zápasu. Nejprve z penalty skóroval Stavinoha a ve 36. minutě srovnal Poledník. Rozhodující okamžik zápasu přišel ve 40. minutě, kdy jsme kopali penaltu, kterou Libosvár proměnil. Domácí se ve druhém dějství snažili o vyrovnání, nás několikrát podržel brankář Včelný. My jsme hráli na brejky, které jsme ale nedotáhli do konce. Těsnou výhru jsme nakonec v hektickém závěru uhájili a udrželi jsme první místo v tabulce. Hrajeme zápas od zápasu a samozřejmě nás pohled na tabulku těší."

Branky: 27. Jan Stavinoha z penalty, 36. Kamil Poledník - 7. Radomír Kapusta, 12. Štěpán Šedý, 40. Petr Libosvár z penalty. Rozhodčí: Blažek. Diváci: 100.

DOLNÍ BEČVA – FRANCOVA LHOTA 1:5 (0:3)

Radek Maléř, trenér Dolní Bečvy: „Francova Lhota se u nás představila ve velmi dobrém světle a především hbitý Chmela dělal naší obraně obrovské problémy. V první půli jsme na svého soupeře nestačili a inkasovali jsme tři branky. Museli jsme pak kvůli zranění přeskupit své řady a ve druhém poločasu už to bylo z naší strany lepší. Dlouhými nákopy jsme dostávali za obranu hostí, své příležitosti jsme však nevyužili a hosté nás trestali dalšími brankami. Výhra hostí je naprosto zasloužená a Francova Lhota předvedla svoji kvalitní ofenzívu."

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: "Do utkání s nováčkem z Dolní Bečvy jsme vstupovali v roli favorita, ale v úvodu to nebylo z naší strany ideální. První půlhodinu hry jsme měli hrát sebevědoměji a agresívněji. Po půlhodině jsme však převzali otěže zápasu do svých rukou a svoji převahu jsme vyjádřili i třemi brankami. Domácí ve druhé půli přidali a snažili se s výsledkem ještě něco udělat, ale nám se podařilo po pěkných akcích ještě dvakrát skórovat. Domácí vsítili čestný úspěch až v 82. minutě z poměrně přísné penalty. Ke konci se utkání zbytečně přiostřilo, někteří naši hráči to odnesli nějakými šrámy a snad se dají do dalšího utkání do pořádku. Naše výhra je ale naprosto zasloužená a jen škoda, že jsme neudrželi čisté konto."

Branky: 82. Filip Vyvijal z penalty - 28. a 89. Radek Chmela, 34. Ondřej Filák, 37. Michal Urubek, 64. Robert Zimek. Rozhodčí: Kýr. Diváci: 53.

SLAVIČÍN B – HOVĚZÍ 6:0 (4:0)

Jiří Váňa, trenér Slavičína B: „Utkání se hrálo již v pátek odpoledne na umělé trávě v Hrádku, kdy hosté chtěli zápas předehrát z důvodu svatby jednoho z hráčů. Sestavu jsme vyztužili o hráče divizního A týmu Žůrka a Goňu a na našem výkonu to bylo znát. Navíc se nám vrátil do sestavy doléčený Lukáš Šebák, který patřil na jaře k tahounům týmu. Začátek zápasu s Hovězím byl zcela v naší režii a do patnácté minuty jsme si vytvořili řadu střeleckým příležitostí. Skóre pak otevřel agilní Lukáš Šebák a odstartoval tak náš brankostroj. Poté Alois Fojtík dal dvě slepené branky během dvou minut a poločasový výsledek stanovil benjamínek Salajka. Tentýž hráč přidal třináct minut před koncem pátou branku. Předtím se i hosté dostali do několika příležitostí, ale brankář Kuja byl pozorný. V závěru zápasu pečetil naši vysokou výhru Fojtů. Hosté sice podali snaživý výkon, ale to na nás nestačilo. Naše mladé mužstvo podalo kvalitní výkon, který dokázalo i střelecky zúročit."

Branky: 21. a 23. Alois Fojtík, 30. a 77. Martin Salajka, 18. Lukáš Šebák, 89. Jakub Fojtů. Rozhodčí: Skalický. Diváci: 50.

RATIBOŘ – CHORYNĚ 8:1 (3:0)

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „Zápas s Choryní jsme velmi dobře odstartovali a již v deváté minutě skóroval Sovák. Stejný hráč přidal po patnácti minutách hry druhou trefu. Po osmnácti minutách si dali hosté Staňkem vlastní branku. Do kabin jsme tak odcházeli s pohodlným tříbrankovým náskokem. Na začátku druhého dějství kanonýr Sovák zkompletoval hattrick. Zanedlouho přidal Machala pátou branku. Poté se ke slovu dostali i hosté a podařilo se jim vsítit čestný úspěch. Naše kanonáda pokračovala i nadále, Fojtík přidal šestou branku. Při chutí byl stále Sovák, který dal svoji čtvrtou branku a naši sedmou. Střelecký účet podtrhl deset minut před koncem Měrka. Naše výhra mohla být i dvouciferná, především ve druhém poločasu jsme soupeře doslova převálcovali."

Branky: 9., 15., 49. a 71. Petr Sovák, 18. Martin Staněk vlastní, 51. Karel Machala, 64. Lukáš Fojtík, 81. Jakub Měrka - 53. Jakub Šedý. Rozhodčí: Zámorský. Diváci: 50.

KRHOVÁ – PRLOV 5:3 (4:1)

Alois Bayer, trenér Krhové: „V utkání s Prlovem rozhodla naše střelecká produktivita a konečně se nám dařilo proměňovat šance. Zápas se vydařil především bratrům Grygaříkům, kteří obstarali většinu našich branek. Prlov sice nebyl jednoduchým soupeřem, ale zápas rozhodla naše větší efektivita v zakončení."

Petr Sláčík, sekretář Prlova: „Utkání v Krhové jsme nezvládli podle našich představ. V improvizované sestavě nám vůbec nevyšel začátek utkání a ve 26. minutě jsme již prohrávali o tři branky. Do půle padlo ještě po jedné brance na každé straně. Ve druhém poločasu jsme dostali domácí celek pod tlak, ale trefovali jsme jen brankovou konstrukci. Navíc Vojtášek své tři nájezdy na brankáře neproměnil. V závěru jsme dali výsledku jen kosmetickou úpravu. Domácí nám dali lekci z produktivity a berou díky dobrému úvodu zaslouženě tři body."

Branky: 13. Kovář Petr (vl.), 25. Grygařík Radek, 26. Grygařík Radek, 35. Grygařík Vladislav, 53. Grygařík Radek - 37. Jan Tomšů, 78. Břetislav Zicha, 89. Patrik Fila. Rozhodčí: Nuc. Diváci: 40.

BRUMOV B – HALENKOV 6:1 (3:0)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „V utkání s Halenkovem jsme už potřebovali bodovat naplno a hráči k tomu také tak přistoupili. Samozřejmě nám hodně pomohl divizní kapitán David Juřica, který si v Šumperku odpykával trest za vyloučení s 1. HFK Olomouc. Celý zápas jsme ale měli pod kontrolou, i když v úvodu jsme ještě své možnosti nezužitkovali. Pomohla nám úvodní branka, po půlhodině hry, kdy se prosadil Habanec. O čtyři minuty později dal Juřica druhý gól a vzápětí přidal Chovančík třetí branku. Hosté ve druhé půli snížili kanonýrem Kašparem, nastřelili i břevno. Závěr zápasu byl zcela v režii našeho celku. Habanec během čtyř minut zkompletoval hattrick a šestou branku vsítil v 84. minutě Bartozel. Naše vítězství je naprosto zasloužené a konečně jsme se dokázali i střelecky prosadit."

Ondřej Machálek, trenér Halenkova: „Utkání v Brumově se nám vůbec nepovedlo. Nastoupili jsme do něj bez kanonýra Šuláka a dalších nemocných hráčů a na našem výkonu to bylo znát. Přitom půlhodinu jsme drželi bezbrankový stav. Poté jsme ale třikrát inkasovali po stejných situacích. Ve druhém poločasu jsme se zvedli, dali jsme branku a mohli jsme přidat i druhou. Domácí ale v závěru přidali další branky a nakonec zaslouženě vyhráli. My jsme působili trochu těžkopádně, ale i tak jsme mohli uhrát lepší výsledek."

Branky: 30., 79. a 83. Jakub Habanec, 34. David Juřica, 37. Lukáš Chovančík, 84. Josef Bartozel - 72. Tomáš Kašpar. Rozhodčí: Korch. Diváci: 97.

BYLNICE – LIDEČKO 3:2 NA PENALTY (1:0)

Josef Lysák, činovník Bylnice: „Domácí hráči si prvních patnáct minut vytvořili šancí na dva zápasy dopředu. Bohužel ani z těch nejvyloženějších šancí góly nepadaly. Naopak až kuriózním gólem dostal do vedení domácí Martin Krahula, který vystřelil z dálky, hostující gólman střelu podcenil a byl z toho kýžený první gól. Když ještě Martin Lukšík přidal do poločasu druhou branku, nikdo nepochyboval nad tím, že by tři body nezůstaly doma. Tonoucí se však stébla chytá, když Patrik Juřička v 67. minutě vykřesal naději. Pak nastala chvíle hostujícího trenéra Libora Kubiše, který svým neustálým povzbuzováním svých svěřenců donutil k tomu, že hosté si vynutili i mírnou převahu. Těsně před koncem se jim podařilo vyrovnat a dotáhnout utkání k rozstřelu. V těch se ale domácí hráči letos nemýlí a berou z tohoto duelu bod navíc."

Radek Číž, hráč Lidečka: „První poločas nás domácí přehrávali a během chvilky jsme mohli prohrávat o tři branky. Potom jsme inkasovali lacinou branku po skákavé střele. Domácí mohli ještě do půle navýšit své vedení, ale v koncovce byli neškodní. Ve druhém poločasu přidali domácí druhou branku, ale vedení je ukolébalo, navíc jim odstoupil tvůrce hry Beňo. Podařilo se nám dát Juřičkou kontaktní branku. Osm minut před koncem Harnádek dokonce vyrovnal a v závěru mohl o naší výhře rozhodnout mladičký Číž. V penaltách se nám nedařilo, ale bod z Bylnice nakonec bereme, neboť domácí v první půli neproměnili řadu příležitostí."

Branky: 29. Martin Krahula, 53. Martin Lukšík - 67. Patrik Juřička, 82. Patrik Harnádek. Rozhodčí: Toman. Diváci: 145.

1. Poličná 9 7 0 0 2 19:14 21

2. Franc. Lhota 9 6 0 2 1 30:15 20

3. Ratiboř 9 4 2 1 2 32:16 17

4. Halenkov 9 5 1 0 3 23:20 17

5. Bylnice 9 3 3 0 3 18:20 15

6. Brumov B 9 4 0 2 3 22:18 14

7. Lidečko 9 3 1 2 3 14:14 13

8. Choryně 9 3 0 4 2 20:21 13

9. Prostř. Bečva 9 3 1 1 4 18:21 12

10. Prlov 9 4 0 0 5 21:25 12

11. Slavičín B 9 3 1 0 5 19:20 11

12. Krhová 9 1 3 0 5 12:21 9

13. Hovězí 9 1 2 1 5 10:23 8

14. Dol. Bečva 9 2 0 1 6 15:25 7

SKUPINA B

VESELÁ - TEČOVICE 0:4 (0:1)

Zdeněk Kučera, funkcionář Veselé : „Všichni včetně hráčů jsme se nechali ukolébat kvalitním výkonem a zaslouženým vítězstvím minulý týden v derby s Lužkovicemi. Navíc Tečovice na Veselou přijížděly s mizernou podzimní bilancí a dnes prohrát, tak byli poslední. Proto ani nemrzela neproměněná šance Petra Dlouhého hned ve 2. minutě. Všichni byli přesvědčeni, že nebude nouze o další šance na veselské straně a že to tam začne padat. Profesorská čtvrthodinka se nám ale krutě nevyplatila. Šance si začaly vytvářet i Tečovice a jednu z prvních v 15. minutě přetavili ve vedení 1:0. Ani to ještě nebylo vážným varováním pro domácí. Dál hráli bez pohybu a nepřesnými přihrávkami stále hostům usnadňovali bránění i přechod do útoku. Do přestávky se obraz hry nezměnil a očekával se tlak Veselé s nástupem do druhého poločasu. Netrval ale ani čtvrthodiny. Střed obrany Veselé byl dnes průchozí a každá ztráta míče ve středu hřiště zaváněla velkým nebezpečím pro branku Petra Červenky. Ten několik tutovek hostů pochytal, ale místo očekávaného vyrovnání přišla v 59. minutě pohroma pro Veselou v podobě druhé branky Tečovic. Na zvrat ve vývoji utkání bylo ještě času dostatek, ale výkon a odhodlání domácích tomu tentokrát příliš nenasvědčoval. Proto po třech minutách přišla dorážka v podobě třetí branky v síti Veselé. A v další minutě další gólové nebezpečí hasil David Sokol červeným faulem a bylo vymalováno. Veselá sice pak ještě několikrát ohrozila Zdeňka Jokla v bráně Tečovic, ale čestného úspěchu se domácí tentokrát nedočkali, štěstí vždy stálo na straně hostů. Tečovice byly dnes k poražení, nepředvedly žádný super výkon, ale udělaly pro vítězství více a proto zaslouženě a vysoko vyhrály.“

Vladimír Kundera, funkcionář Tečovic: „Hosté se ujali vedení v 15. minutě, když po uvolnění od Hajdy přehodil Vopatřil Červenku - 0:1. Domácí zařadili vyšší rychlostní stupeň a v poli měli více ze hry, ale jejich střelba byla neúčinná a většinou končila mimo branku Jokla nebo si obrana hostí dokázala poradit. Hosté měli příležitosti po brejkových akcích, ale do poločasu se skóre neměnilo. Ve druhém poločase se domácí snažili o zvrat, ale Bivoj dokázal po odehrané čtvrthodině vstřelit dvě branky. Nejprve se trefil Kysučan, když využil uličku Hajdy a trefil k tyči. Pak po samostatném úniku zvýšil stav zápasu v prospěch Bivoje David Dorazin už na 0:3. Navíc chvíli poté po jeho dalším brejku byl v momentě, kdy už by postupoval sám na Červenku sražen zezadu Sokolem. Sokol byl vyloučen, hosté měli příležitost z trestného kopu (kterou ale nevyužili) a domácí dohrávali o deseti. Veselá ztratila na údernosti, protože v oslabení přešel Dujka ze zálohy na post stopera a chyběl v rozehrávce. Domácí měli ještě minimálně dvě dobré příležitosti, při jedné z ni ch se blýskl Jokl, když vytáhl na roh střelu mířící do horního rohu jeho branky. Skóre se měnilo počtvrté těsně před koncem, když po úniku Davida Dorazína doklepl jeho centr do domácí sítě znovu Vopatřil.“

Branky: 15., 90. Vopatřil, 59. Kysučan, 62. Dorazin.

LUŽKOVICE - BŘEZNICE 2:3 p. (2:1)

Jiří Ždanov, funkcionář Lužkovic: „Na vedoucí celek tabulky se domácí vytáhli a zápas měl zásluhou obou celků od začátku rychlý spád. Pěkné kombinační akce musely potěšit přítomné diváky. Oba brankáři, domácí Vala a hostující Dyšlevský opory obou celků drželi čistá konta. Při hostech stálo štěstí v 10 minutě, když domácí Král z hranice velkého vápna trefil jenom tyč jejich brány. Po jednom z protiútoků ve 24 minutě trestali hosté, když Dostálova pěkně umístěná střela skončila v síti - 0:1. Domácím se po obdržené brance kolena nerozklepala a dál pokračovali v nátlakové hře. Ve 29. minutě po skrumáži v malém vápně nedokázali domácí ani na třikrát propasírovat míč do sítě. Z následného rohového kopu zahrál jeden z obránců rukou. Z penalty se nemýlil kapitán Tichý a srovnal na – 1:1.

Domácí byli v těchto fázích utkání lepším celkem a ve 33. minutě zvýšil Král na 2:1. Ve 36. minutě kopali penaltu i hosté, ale i když umístěnou střelu k tyči Hamerníka nadvakrát zlikvidoval brankář Vala. Poté se opět vyznamenal v samém závěru poločasu, když bombu pod břevno vyboxoval na roh.

Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu, ale hostující mužstvo začalo mít postupně herní převahu, kterou využili v 58. minutě ke srovnání skóre Králíkem na 2:2. Poslední dvacetiminutovka patřila hostům, kteří zle dotírali na domácí defenzivu. Obrana domácích dirigována Miroslavem Čalou a brankářem Valou všechny pokusy o vstřelení branky úspěšně odrážela. Do konce zápasu se již skóre nezměnilo a tak došlo na penalty. V nich byli úspěšnější hosté, kteří si odvážejí bod navíc.“

Branky: 31. Tichý (pen.), 34. Král - 23. Dostál, 59. Králík.

ADMIRA HULÍN - LUHAČOVICE B 5:1 (2:1)

Pavel Vlha, člen výkonného výboru a vedoucí týmu Admiry Hulín: „Nástup do zápasu se nám povedl, ve 4. minutě odcentroval zprava Miklík a Motal hlavou otevřel skóre. 1:0. Další dvě tutovky měl ve 20. a 22. minutě Motal, ale první mu zblokoval obránce a druhou brankář vyrazil na roh. Až ve 30. minutě se uvolnil na pravé straně Tabara a jeho nezištnou přihrávku poslal volný Motal do prázdné brány - 2:0. Hosté se dočkali snížení ve 35. minutě, kdy střela z levé strany skončila s pomocí tyče v Černockého bráně. Ve 43. minutě dostal pěknou uličkou míč za obranu Vaculík, ale nastřelil jen brankáře. Poločasové vedení 2:1 bylo vzhledem k našim velkým šancím hodně hubené.

Druhou půli jsme začali opět aktivně, ale stav se neměnil až do 75 minuty, kdy Karamon se dostal zprava za obranu hostí a jeho centr si obránce srazil do vlastní brány - 3:1. Bylo vidět, že hostům ubývaly síly a tak v 81. minutě Dutkevič posadil zleva přesný centr na hlavu Tabary a bylo 4:1. Než se hosté vzpamatovali, hned v 83 minutě se dostal za obranu Karamon a šancí nepohrdl, s přehledem zvýšil na 5:1. Dosáhli jsme tak zatím nejvyšší domácí vítězství a dobře se naladili na neděli, kdy zajíždíme na půdu vedoucího neporaženého lídra z Březnice.“

Branky: 5., 30. Motal, 76. Bartek (vl.), 81. Tabara, 83. Karamon - 35. Bitto.

KOSTELEC - SLAVKOV P. H 6:1 (3:0)

Petr Velikovský, hrající předseda klubu: „Z počátku se hrálo vyrovnané utkání, ale postupně jsme přebírali iniciativu. Byli jsme lepší a povedlo se nám dát do poločasu tři góly, následně se poměrně nesmyslně nechal vyloučit jejich hráč. Pak už jsme kontrolovali hru a přidali jsme další tři gól, navíc jeden hloupý jsme si nechali dát. Utkání se ale v klidu dohrávalo. Vyzdvihl bych střelce hattricku Novotného. Bylo to v konečném důsledku jednoznačné vítězství, soupeř nekladl větší odpor.

Branky: 28., 57., 62. Novotný, 41. Krhůtek, 44. Dočkal, 84. Hanáček (pen.) - 61. Grygar.

HOLEŠOV B - LOUKY 0:2 (0:0)

Tomáš Vybíral, asistent trenéra Holešova: „Do utkání jsme šli s tím, že už potřebujeme nutně bodovat. První poločas byl vyrovnaný ve hře i na šance a tak se šlo do kabin za nerozhodně stavu. V druhém poločase jsme chtěli strhnout vítězství na naši stranu, ale hosté byli hodně obětaví a víc bojovali a čekali na naši chybu, které se nakonec dočkali a po brejku do otevřené obrany šli do vedení. Posledních 20 minut jsme si vytvořili menší tlak, ale vytoužený gól nedali a bohužel po další hrubce v defenzivě opět inkasovali. Vítězství hostů tak bylo zasloužené.“

Branky: 77. Kadlík, 80. Dlouhý.

MALENOVICE - CHROPYNĚ 2:3 (1:2)

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Dobrý výkon s Mladcovou jsme potvrdili i v Malenovicích. Sice jsme brzy prohrávali, ale poté jsme domácí kombinačním fotbalem jasně přehráli. A kdybychom využili jen polovinu šancí, nemuselo být utkání na těžkém terénu tak hektické a vyhrocené. Po příchodu Tomáše Josla se kluci zvedli hlavně psychicky a dokazují, že fotbal hrát nezapomněli. Vítězství je důležité ale ještě potěšující je předvedená hra v posledních utkáních a také, že z individualit se stal kolektiv, který na hřišti bojuje jeden za druhého. Dnes se nevyvedlo pouze počasí a výkon plus chování domácího Jana Kostky, který by kopačky už raději neměl nazouvat!“

Branky: 8., 70. Struška - 31. Josl, 33., 66. Hrabal.

MLADCOVÁ - JAROSLAVICE 1:2 P (0:0)

Radek Klepal, místopředseda Mladcové: „Byli jsme velmi blízko 3 bodům, na těžkém terénu jsme s Jaroslavicemi nejprve odehráli bezbrankový poločas. V průběhu toho druhého nás do vedení poslal Honza Chludil a už to vypadalo na plný bodový zisk, když nás soupeř potrestal z vůbec poslední akce a srovnal na 1:1. V penaltách jsme pak naprosto propadli, když jsme ze tří neproměnili jedinou, zatímco soupeř všechny.“

Branky: 66. Chludil - 90. Vrba.

1. Březnice 9 7 1 1 0 21:9 24

2. Jaroslavice 9 4 3 2 0 12:7 20

3. Mladcová 9 6 0 1 2 30:13 19

4. Admira Hulín 9 5 2 0 2 23:19 19

5. Kostelec 9 4 1 1 3 17:13 15

6. Chropyně 9 4 0 0 5 14:21 12

7. Veselá 9 3 1 1 4 17:29 12

8. Tečovice 9 3 0 2 4 16:18 11

9. Luhačovice B 9 3 1 0 5 17:20 11

10. Lužkovice 9 2 1 2 4 10:13 10

11. Malenovice 9 2 2 0 5 19:23 10

12. Holešov B 9 2 1 1 5 14:16 9

13. Slavkov p. H. 9 3 0 0 6 15:18 9

14. Louky 9 2 0 2 5 9:15 8

SKUPINA C

ZDOUNKY – STARÉ MĚSTO 0:3 (0:1)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Tentokráte naše jindy jistá obrana zklamala, ale nutno podotknout, že soupeř hrál výborně celý zápas. Do vedení se dostal již ve 3. minutě po zmatku v malém vápně, následovala série neproměněných příležitostí neustále aktivních hostí. Ihned po obrátce, přišla obdobná situace z první půle, kdy jsme nedokázali uklidit míč do bezpečí a bylo 0:2 a následně proměněná penalta. My se zmohli jen na ojedinělé náznaky příležitostí, které s přehledem řešila obrana. Hostujícího brankáře jsme téměř neohrozili. Gratuluji hostům ke třem zaslouženým bodům, zatím nejlepší soupeř, na kterého jsme narazili. Čekají nás jistě další kvalitní týmy, na které je třeba se připravit.“

Libor Soldán, trenér Starého Města: „Zápasu jsme se trochu báli, protože domácí moc gólů nedostávají, ale ani nedávají. Tentokrát jsme ale byli lepší a po zásluze vyhráli. Konečně jsem měl k dispozice všechny hráče. Všichni kluci odvedli nadstandardní výkon. Soupeře jsme nepustlili skoro do ničeho. Pomohl nám rychlý gól. Pak jsme měli ještě jednu šanci, kterou jsme ale nedali. Po prvním poločas klidně mohli vést vyšším rozdílem. Na začátek druhé půle jsme přidali druhý gól, pak jsme proměnili penaltu a za stavu 3:0 jsme už v klidu kontrolovali výsledek i zápas. Balon jsme měli na svých kopačkách a diktovali tempo hry.“

Branky: 3. Ondřej Hastík, 48. Milan Smělík, 55. David Melichárek z penalty. Rozhodčí: Štulíř. Diváci: 120.

SLOVÁCKO C – LUDKOVICE 6:1 (1:0)

Vladimír Pípal, trenér Slovácka C: „Naše výhra je zcela zasloužená. Kvůli marodce a pracovním záležitostem nám pomohli čtyři kluci z béčka, což bylo na hře i výkonu znát. Poprvé s námi byl třeba Pek, kterého bylo plné hřiště, a na pozici středního defenzivního záložníka předvedl výborný výkon. Dobře hráli i Janša, Jamný a Krejčík. Dohromady nastříleli pět branek z šest. V prvním poločase se nám ale nedařilo proměnit šance. Hosté měli náznaky dvou brejků, ale jinak jsme je za celý zápas k ničemu nepustili. Prosadili se pouze po centru z pravé strany, po kterém zakončoval jeden z jejich hráčů sám před gólmanem. N8m v první půli chyběla koncovka. Naštěstí Krejčík utajenou střelou zaskočil hostujícího gólmana, který toho moc neviděl. Po přestávce jsme zvýšili obrátky a přidali další góly. Ve druhé půli se hrálo na jednu branku. Ludkovice jsou silné doma na svém malém hřišti, ale na naší velké ploše jsme si je roztáhli. Soupeř velký odpor nekladl.“

Branky: 27. a 64. Filip Krejčík, 48. Jan Pek, 66. Marek Janša, 69. Fermin Sánchez, 81. Jakub Jamný - 79. Zdeněk Chot. Rozhodčí: Polaštík. Diváci: 70.

OŘECHOV – HAVŘICE 6:1 (4:1)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Nechtěli jsme proti poslednímu týmu nic podcenit. Nastoupili jsme totiž bez Kowalíka a obránce Mrkuse, jenom s jedním náhradníkem. Bylo to na hraně. Soupeř byl ale také oslabený o nějaké hráče, protože v Uherském Brodě byla pouť. Začali jsme dobře. Hynčica udělal kličku soupeři a byl podtržený. Kapitán Trlida ale penaltu neproměnil a nezvládl ani dorážku. Stejný hráč se naštěstí už v 9. minutě proháčkoval v šestnáctce a poslal nás do vedení. Soupeř však bleskově odpověděl. Po pravé straně utekl Jančář a Kubiš jeho přihrávku z metru dokopl do prázdné branky. Začátek byl hodně divoký. Důležitý byl trestný kop od střídaček. Náš stoper Sklenka poslal míč ze čtyřiceti metrů na hostující branku tak, že balon proletěl celým vápnem a Trlidy špičkou kopačky usměrnil míč do sítě. Pak začala hůlava. Déšť a vítr bičovali hráče. Těžké podmínky nám pomohly a v poslední čtvrthodině první půle jsme přidali další dva góly. Nejprve se po pěkné kombinační akci a parádním centru Trlidy prosadil Hynčica, těsně před poločasem pak soupeř zazmatkoval a po zpětné přihrávce vyslal do úniku Durnu, který udělal kličku vybíhajícímu brankáři Rachůnkovi a zvýšil naše vedení na 4:1. Tento výsledek jsme se po přestávce snažili kontrolovat. Nechtěli jsme připustit žádnou komplikaci. Tomáš Rachůnek nás sice vpředu zlobil, ale my jsme ho drželi na uzdě. Navíc krátce po přestávce Trlida po přihrávce od Hynčice střelou od tyče zvyšoval na 5:1. V závěru jsme Durnou opět po Trlidově nabídce přidali šestý gól. Výsledek je pěkný. Vítězství je výrazné, ale zasloužené. Klidně mohlo být i vyšší. Nic ale nepřeceňujeme. Ve zbytku podzimu nás čekají čtyři zápasy. Chceme ještě uhrát nějaké body, abychom se natrvalo zabydleli v horní polovině tabulky. Věřím, že až se nám uzdraví důležití hráči Malůš s Kovaříkem, budeme na jaře ještě silnější.“

Branky: 9., 18. a 51. Roman Trlida, 44. a 86. Tomáš Durna, 34. David Hynčica - 10. Filip Kubiš. Rozhodčí: Dobiáš. Diváci: 40.

UHERSKÝ OSTROH – SLAVKOV 1:6 (1:4)

Bronislav Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Zápas se mi těžko hodnotí. Spadli jsme z hrušky dolů. Porážka je vysoká, nepříjemná, ale zcela zasloužená. V prvním poločase jsme individuálními chybami nabídli soupeř vedení 4:1. hráči Slavkova byli všude dříve, dobře nás dostupovali. Sbírali odražené balony. Hosté byli důrazní, vysocí. Po minulém zápase v Jankovicích bych nevěřil, že doma budeme hrát ve stejné sestavě tak špatně. Rozdíl byl diametrálně odlišný.“

Branky: 45. Roman Šálek z penalty - 10. Omelka Jiří, 25. Chovanec Martin, 35. Machala Michal, 36. Maštalíř Jiří, 59. Machala Michal, 67. Ševčík Tomáš Rozhodčí: Neubauer. Diváci: 100.

NEDAKONICE – MORKOVICE B 2:1 (1:0)

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Bylo to upracované vítězství. Tři body samozřejmě bereme, protože jsme potřebovali vyhrát. S hrou a řešením situací ale spokojený nejsem. Proti Morkovicím jsme neproměnili obrovské množství šancí. První poločas byl z naší strany dobrý. Začali jsme aktivně a vytvořili si několik stoprocentních brankových příležitostí. Nebýt špatné koncovky, mohli jsme po poločase vést 3:0 nebo 4:0. Bohužel situace jsme špatně řešili. Ve druhé půli jsme byli ve hře dominantní. Podařilo se nám zvýšit na 2:0. Místo toho, aby nás to uklidnilo, tak všichni chtěli útočit. Soupeř toho využil a z brejku výsledek snížil. Náš brankář první střelu vyrazil, ale hostující hráč ve skluzu dorazil balon do sítě. Zápas jsme dohrávali tak, abychom neinkasovali vyrovnávací gól. Čekal jsem, že po přečíslení přidáme třetí gól a utkání dohrajeme v klidu, to se nám ale nepodařilo.“

Dalibor Skácel, trenér Morkovic B: „Do tohoto utkání jsme vstoupili s cílem napravit si reputaci z minulého týdne. V prvním poločase byli domácí více na míči a vytvořili si několik nebezpečných situací, včetně vedoucí branky. Do druhého poločasu jsme vstoupili s odhodláním se zápasem něco udělat a hlavně už neinkasovat. V úvodu druhé půle jsme měli při samostatném úniku šanci vyrovnat, ale v řešení zakončení jsme selhali. Domácí druhou půli spíše odbránili a hráli jednoduše na brejkové situace, když jednu takovou využili, dostali se do vedení 2:0. Kluci se tlačili i za tohoto stavu dopředu, ale více klidu v řešení útočných situací nám nedovolilo pouze snížit na konečných 2:1 pro domácí. Bohužel jsme tak ani v tomto utkání letos nedosáhli na bodový zisk z venkovního utkání.“

Branky: 20. Lukáš Goldman vlastní, 59. Lukáš Krsička - 66. Libor Maticz. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 101.

TLUMAČOV – TĚŠNOVICE 4:3 NA PENALTY (1:0)

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Pro diváka zajímavý zápas až do konce. V průběhu prvního poločasu bychom jakýkoli bod brali, po závěrečném hvizdu jsme byli smutní. Začátek perfektní. V první minutě jsme se dostali do vedení brankou Zálešáka. Do 10. minuty jsme měli ještě jednu tutovku po samostatném úniku Mouky. Od té doby nás Těšnovice k ničemu nepustily. Hráli výborně. My jsme naopak báli hrát, jenom jsme odkopávali a bylo jen otázkou času, kdy inkasujeme. Po velmi sporné penaltě byli hosté blízko vyrovnání, ale touto šancí pohrdli. Tak jako se spoustou dalších šancí v prvním poločasu. Ve druhé půli jsme chtěli hrát aktivněji, což se nám ale dlouho nedařilo. Těšnovice po zásluze vyrovnaly. Paradoxně jsme se vrátili do zápasu až po vzájemném vyloučení v 58. minutě. Po rychlém protiútoku jsme se znovu dostali do vedení. Nedlouho na to bylo opět srovnáno. Když jsme v 88. minutě vstřelili třetí branku, tak se zdálo, že to tak už skončí. Bohužel se projevila nezkušenost našich mladých hráčů a mi dostali se závěrečným hvizdem třetí gól. Penalty také ze začátku vypadaly ve prospěch Těšnovic. Díky nejlepšímu hráči na hřišti brankáři Škrabalovi jsme nakonec brali dva cenné body. Těšnovice byly zatím nejlepší mužstvo, se kterým jsme se letos utkali. Proto si dvou bodů velmi cením.“

Roman Potočný, trenér Těšnovic: „Je to už naše klasická písnička. Zase jsme si nechali utéct začátek zápasu. Domácí přistoupili lépe k utkání a z první šance dali vedoucí branku. Za stavu 0:1 jsme se dostali do stejné situace jako v minulých zápasech. Herně jsme zvedli a začali hrát svůj fotbal, ke kterému kluky nabádám. Dalších čtyřicet minut jsme byli jasně lepší, šance jsme ale zahazovali. Klukům jsem ani o přestávce neměl co vytknout. V koncovce se všem neuvěřitelně trápí. Nepomohla nám ani hodně sporná penalta, kterou rozhodčí odpískal. Domácí brankář nám ji stejně chytl. Pak je těžké něco vymýšlet. Hráčům do hlav nevidím, ale i oni si musejí sáhnout do svědomí a říct si, jak se k šancím staví. Právě zahozené tutovky nás stojí body. Pro mě je nepochopitelné, že i v devíti lidech dokážeme být lepší a nakonec skóre vyrovnáme v devadesáté minutě. Je to paradox, že bez dvou vyloučených dáme dvě branky. Tlumačov byl maximálně produktivní. My jsme udělali laciné chyby. Nepomohly nám ani všelijaké verdikty rozhodčích. Jejich kvalita nebyla na vysoké úrovni, ale chyby dělaly na obě strany. Jejich výkon ale hodnotit nebudu, na to tam byl delegát rozhodčího. Je ale jasné, že červené karty ovlivnily utkání. Hra byla i kvůli naší nedisciplinovanosti kve druhé půli rozkouskovaná a rozhárané. Kluky ale musím pochválit, že i v devíti lidech dokázali zápas dovést alespoň do remízy. Bod bereme, i když soupeře, který hrál dlouho přesilovku, jsme ve druhé půli přehráli a nepustili do mnoha vyložených šancí. Kluci zápas odedřeli. Každý z nich si sáhl na dno.“

Branky: 2. a 88. Radek Zálešák, 57. Martin Holub - 71. a 90. Kamil Chalupa, 52. Michal Bernatík. Rozhodčí: Pavlica. Červené karty: 58. Kusenda – 58. Mršťák, 63. Bernatík. Diváci: 200.

BŘEZOLUPY – JANKOVICE 1:5 (0:2)

Pavel Hubáček, předseda SK Březolupy: „Prožíváme sportovní krizi. Aniž bych chtěl zlehčovat výkon Jankovic, dnes jsme se porazili především sami. Výsledek je krutý a neodpovídá průběhu hry. Hrál se otevřený fotbal, oba týmy měly až neskutečné příležitosti, ale zatímco hosté uměli šance proměňovat, my nikoli. Někdy je až s podivem, co neumíme proměnit. Hosté ovládli začátek utkání, kdy v podstatě do dvacáté minuty rozhodli o výsledku, my je svými chybami posadili na koně. A pak už to z naší strany byla spíše křeč. Nejsme dost zkušení na to otočit nepříznivý výsledek. Je to začarovaný kruh. Nedostatečná trénovanost souvisí s malou sebedůvěrou a tím hromaděním chyb. Současná situace nás všechny trápí, především naše příznivce, nicméně musíme věřit ve zlepšení.“

Branky: 87. Josef Blaha - 17., 50. a 84. Adam Čagánek, 11. a 86. Martin Večeřa. Rozhodčí: Večeřa. Diváci: 110.

1. FC Slovácko C 9 8 0 0 1 34:9 24

2. Tlumačov 9 5 3 0 1 25:11 21

3. Zdounky 9 6 1 1 1 16:7 21

4. Staré Město 9 6 1 0 2 30:10 20

5. Těšnovice 9 5 2 1 1 22:16 20

6. Ořechov 9 5 0 2 2 29:15 17

7. Uh. Ostroh 9 4 0 0 5 23:28 12

8. Nedakonice 9 3 1 0 5 13:25 11

9. Slavkov 9 3 0 1 5 15:16 10

10. Jankovice 9 2 1 2 4 19:22 10

11. Morkovice B 9 3 0 0 6 20:29 9

12. Ludkovice 9 2 1 1 5 13:26 9

13. Březolupy 9 0 1 1 7 10:38 3

14. Havřice 9 0 0 2 7 8:25 2

