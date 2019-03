Branky: 60. J. Landa, 70. P. Tvrdoň, 86. P. Tvrdoň - 49. P. Vaštík. Rozhodčí: Mikuoška. Diváci: 80. Choryně: M. Ječmeň - P. Rosenkranc (85. R. Kettner), M. Staněk (73. J. Kopřiva), K. Landa, L. Trefil, L. Tvrdoň, J. Landa, J. Landa, M. Závada, P. Tvrdoň (89. D. Tuček), T. Táborský.

Horní Lideč: M. Kubín - J. Surovec, M. Abík, V. Kliš (71. F. Líňa), O. Chovanec, S. Machač (61. T. Liška), A. Smolík, M. Sporek, J. Seidl, P. Vaštík, M. Krajča.

Hovězí - Slavičín B 3:6 (0:2)

Jiří Váňa, trenér Slavičín B: „K prvnímu jarnímu utkání zajížděla rezerva Slavičína do Hovězí. Hrálo se na vcelku dobré travnaté ploše. Slavičín nastoupil jako obvykle s velmi mladým týmem, když nejstaršímu hráči bylo 23 let. Mladíci se s elánem pustili do soupeře a od počátku diktovali tempo, které brzy vyjádřili vstřelenou brankou. Domácí hráli ustrašeně a naši branku atakovali jen sporadicky. Do šaten se šlo za stavu 0 – 2 což odpovídalo předvedené hře. V poločasové přestávce jsem hráče upozorňoval na to, že ještě není nic vyhráno, ale mladí kluci to ještě v hlavě nemají tak nastavené a výsledkem byl úplný kolaps během 3 minut, kdy soupeř po našich hrubých chybách vstřelil 3 branky a dostal se do vedení. Na situaci jsme zareagovali střídáním a tým se vzpamatoval, velmi rychle vyrovnal a v závěru utkání přehrál unaveného soupeře. Zrodil se tak velmi divoký výsledek 3 -6. Pro diváky toto utkání bylo velmi atraktivní, plné zvratů, padlo 9 branek, kopali se 4 pokutové kopy, na straně hostí došlo k vyloučení L. Zámečníka za dvě žluté karty. Z výsledku mám radost, ale mrzí mne především ten nepochopitelný výpadek a hlavně vyloučení našeho stopera. Pochválit musím především mladého Martina Böhma v naší brance, který nás podržel v rozhodujících chvílích, především když bravurně chytil pokutový kop za stavu 3 – 3, což nás nakoplo k obratu a pak samozřejmě celý tým, který v sobě našel sílu a v závěru soupeře přehrál."

Branky: 50., 51. a 52. Zádilský - 24. Fojtů, 41. Goňa (pen.), 57. Šťastný, 75. Šebák, 81. Zvoníček, 85. Fojtů (pen.). Rozhodčí: Pavlica. Diváci: 110. Hovězí: J. Rovenský - J. Tkadlec, T. Juřica, R. Kučera, R. Kostka, K. Trlica, M. Blaha, T. Zádilský, J. Kašpar, T. Kovář (38. T. Koňařík), M. Hromada. Slavičín B: M. Böhm - J. Fojtů (86. M. Both), A. Dobiáš, D. Šťastný, L. Zámečník, K. Šmotek (66. L. Šebák), M. Švach, A. Bartoš, M. Goňa (57. D. Zvoníček), J. Žůrek, M. Salajka.

FRANCOVA LHOTA - SEMETÍN 3:4 na pen. (1:1)

Posílený celek ze Semetína se představil na půdě Francovy Lhoty a domácí celek chtěl favorita náležitě potrápit. Domácím začalo od začátku vše hrát do karet, neboť po čtvrthodině hry byl hostím vyloučen za zmaření zjevné brankové možnosti Papšík. Domácí dokázali přesilovku využít, hosté ale hned po minutě hry srovnali. Domácím vyšel vstup do druhé půle, kanonýr Filák přidal svoji druhou trefu. Po hodině hry poslal Chmela z penalty Francovu Lhotu do dvoubrankového vedení. Hosté ale i v deseti dokázali utkání ještě zremizovat. Nejdříve snížil svojí druhou branku Sovák, poté Měrka z pokutového kopu stanovil konečný výsledek v penaltách se více dařilo hostům.

Mojmír Jaroš, trenér Francova Lhota: „Semetín hrál skoro celý zápas v deseti, tak měla Francovka víc šancí a víc byla na balonu. První poločas byl vyrovnaný, ve druhém jsme sice byli lepší, ale trestuhodně jsme dostali proti oslabenému týmu tři góly a hlavně naším stoperům zápas nevyšel, kdy místo toho, aby ukázali, že hrajeme doma a jejich útočníci by to měli pocítit, tak to bylo přesně naopak. Hlavně útočník Semetína Sovák si místy dělal, co chtěl a naši stopeři bohužel od něj odpadávali jako žáci. Ale nemohou za to jen stopeři. Jsem zklamaný z přístupu některých našich hráčů a čeká nás ještě hodně těžká práce v jarní části. Takže gratuluji Semetínu, protože v deseti to nevzdal a nakonec se mu to vyplatilo. My se zase musíme probrat. Jednoznačně jsme chtěli vyhrát. Ztráta bodů a předvedený výkon je pro mě velké zklamání. Našim skvělým fanouškům se dnešek omlouváme.“

Branky: 28. a 46. Filák, 58. Chmela - 29. a 61. Sovák, 63. Měrka. Francova Lhota: R. Boško (76. L. Spitzer) - R. Chmela, R. Zimek (21. L. Matušinec), Z. Surovec, R. Matušinec (81. M. Bambuch), M. Martinka, O. Filák, L. Filák, J. Šerý (89. M. Urubek), M. Tomeček (75. L. Šipinka), T. Filák. Semetín: T. Zadrobílek - V. Fabík, M. Kováčik (83. R. Čotek), O. Bargel, V. Sacher (90. M. Varga), M. Papšík, M. Sviták, R. Formánek, P. Sovák (89. M. Palička), J. Měrka, Ľ. Perniš

HALENKOV - VAL. POLANKA 1:2 na penalty (0:1)

Valašskou Polanku čekala v sobotu na hřišti halenkovského Tatranu pořádná šichta, neboť domácí celek se v zimní přestávce značně posílil. Valašská Polanka ale nakonec v úvodním utkání jarní části vydolovala v Halenkově první dva body, když jí lépe vyšel penaltový rozstřel. "Náš tým z Valašské Polanky vyrážel k prvnímu soutěžnímu zápasu na půdu Halenkova. Hornovsacané skončili po podzimní části až na 12. místě tabulky, ovšem přes zimní přestávku se podařilo kádr posílit a na hře Halenkova to bylo znát. Polančané předváděli aktivní hru především v první půli, kdy skóre otevřel Štrbík. Domácí ovšem zase měli aktivní start do druhého poločasu a zaslouženě srovnali Kašparem. Utkání tak dospělo do pokutových kopů, kde rozhodl v sedmé sérii hostující Robin Polák," viděl průběh napínavého duelu v Halenkově vedoucí týmu z Valašské Polanky Jan Tajzler.

Branky: 58. Kašpar - 37. Štrbík. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 130. Halenkov: S. Zavičák - J. Kuboš, J. Tydlačka, R. Haničák, T. Mikulenka - V. Trličík (61. Z. Měrka), M. Krňa, O. Ondryáš, T. Kašpar - T. Zádilský, J. Šulák. Valašská Polanka: J. Kolínek - R. Trčka, D. Ondra, F. Maček, O. Zbranek - J. Novák, D. Maček, M. Baran (70. L. Daněk), M. Štrbík, M. Filgas (84. A. Šafařík) - R. Polák -

PROSTŘ. BEČVA - RATIBOŘ 1:0 (1:0)

Zápas mezi Prostřední Bečvou a Ratiboří se odehrál na umělé trávě v Rožnově pod Radhoštěm. Umělka nakonec více "voněla" celku z Prostřední Bečvy. O výhře domácím rozhodla trefa Křenka ze 40. minuty hry. Hosté se snažili o srovnání stavu, ale obrana Prostřední Bečvy v čele s brankářem Alešem Jurajdou byla velmi pozorná.

Zbyněk Jurajda, trenér Prostřední Bečvy: „Pro dnešní utkáni jsme postrádali celkem pět hráčů. Museli jsme si proto vypomoct čtveřicí veteránů, kteří se již fotbalu aktivně nevěnují. I přesto jejich kondice a připravenost byla dostatečná. Předvedli jsme dobrý, koncentrovaný výkon. Je jen škoda, že jsme v utkání neproměnili minimálně čtyři vyložené šance. Hosté se v závěru odhodlali k náporu, ale v zakončení si počínali nezkušeně a byli nepřesní. My jsme si tak hubené vítězství pohlídali.“

Branka: 40. Křenek. Rozhodčí: Blažek. Diváci: 77. Prostřední Bečva: A. Jurajda - L. Křenek st. (90. R. Petřek), K. Sívek, Z. Janíček, L. Křenek, P. Tomčány (68. J. Ondryáš), P. Kysučan (70. P. Berka), R. Balejík, J. Šimek, M. Fiurášek (80. L. Juroška), K. Poledník. Ratiboř: L. Sedlák - J. Mikula, P. Daňa (30. Š. Procházka), R. Kutěj (77. L. Musil), Z. Blizňák, Š. Daněk, D. Zgarba, L. Fojtík, T. Adámek, K. Machala, M. Děckuláček.

PRLOV - HUTISKO 4:2 (2:1)

Antonín Trlica, trenér Prlova: „Výsledkově nám vstup do jara podařil, herně jsme nenavázali na vydařenou zimní přípravu. Nastoupili jsme komplet až na Filu se Sláčíkem. V základní sestavě se objevily nové zimní posily. Zemánek s Tomšů výkonem nezklamali. My jsme dostali brzkou branku, hráči jako by byli myšlenkami na šipkách v restauraci Novosada, který zavelel k obratu nastřelenou spojnicí břevna a tyče. Hosté dali branku na 2:0, ale nebyla jim uznána pro ofsajd a následně se chovali velmi nesportovně včetně svého trenéra. Ztratili koncentraci a nám se podařilo po voleji Sochory a střelou o tyč Hajdy zápas do poločasu otočit. Po přestávce jsme zase nebyli důslední a Hutisko začalo hrát. Po zbytečném faulu v rohu šestnáctky ze strany našeho hráče hosté vyrovnali z penalty. Poté to byl bojovný, ale rozháraný fotbal. Nám se podařilo také z penalty jít opět do vedení a po vlastní brance, kdy hostující hráč nešťastně přeloboval hlavičkou brankáře, jsme vyhráli o dva góly. Hosté po nesportovním chování a kritice rozhodčího dohrávali o deseti.“

Branky: 20. a 75 (pen.) Sochora, 32. Hajda Jaroslav, 85. vlastní (Adamec) - 5. a 63. Baroš (pen.). Prlov: R. Zvonek - M. Sochora, V. Františák, A. Zemánek - P. Novosad, V. Juráň, J. Novosad, M. Vojtášek (87. R. Šíma), B. Zicha - J. Hajda, J. Tomšů (68. P. Šťastný). Hutisko – Solanec: J. Křenek - M. Talpa, J. Koláček, M. Baroš (88. L. Škrobák), O. Baroš (79. R. Trčka), J. Koláček, P. Kantor, D. Baroš, M. Adamec, L. Poruba (73. M. Zůbek), L. Fiurášek.

LIDEČKO - POLIČNÁ 1:2 (0:1)

Radek Číž, sekretář Lidečko: „Na začátku jsme nabídli špatnou rozehrávkou soupeři tutovku, kterou neproměnil. Pak jsme měli drtivý tlak, ale nevytěžili z toho nic. Hosty několikrát podržel brankář. Jinak se první půle dohrávala. Hosté se po brejku a trestném kopu ujali vedení gólem do šatny. Druhý poločas jsme začali velkým náporem. Vypracovali jsme si strašně moc šancí, vyrovnat se nám povedlo z pološance. I za stavu 1:1 jsme pokračovali v náporu, ale druhý gól se nám nepodařilo dát. Naopak hosté po autu a našem nedůrazu, kdy jsme neodklidili balon do zámezí, utkání rozhodli. Jsme zklamaní, že jsme po jednom z nejlepších domácích zápasů za poslední rok nezískali ani bod. Hosty podržel výtečný gólman. Je to škoda. Mohli jsme se posunout na deváté místo.“

Branky: 71. M. Gargulák - 40. J. Kapusta, 83. Š. Šedý. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 170.

1. Val. Polanka 14 10 2 0 2 47:14 34

2. Horní Lideč 14 9 2 1 2 42:20 32

3. Poličná 14 7 3 1 3 24:21 28

4. Slavičín B 14 9 0 0 5 45:27 27

5. Prlov 14 5 3 3 3 31:26 24

6. Choryně 14 5 3 2 4 32:28 23

7. Semetín 14 5 2 1 6 29:28 20

8. Prostř. Bečva 14 5 1 3 5 28:29 20

9. Franc. Lhota 14 4 1 4 5 43:35 18

10. Lidečko 14 5 0 1 8 18:30 16

11. Hovězí 14 4 1 1 8 23:44 15

12. Halenkov 14 1 3 3 7 27:45 14

13. Hutisko 14 3 1 1 9 26:45 12

14. Ratiboř 14 2 2 1 9 14:37 11

I.B TŘÍDA SKUPINA B

SLAVKOV P. H. - LOUKY (0:1)

Po brankách Caudra a Kadlíka si Louky vezou do Zlína nečekanou výhru. Domácí celek vyhořel v koncovce a zabojovat bude muset v dalším utkání.

Ivo Malota, trenér SK Louky: „Do utkání jsme nastoupili s omlazeným týmem, protože nám chyběli čtyři klíčoví hráči. Po celou dobu jsme byli lepší. Drželi jsme balon a soupeře jsme do ničeho vážnějšího nepouštěli. Hosté si vypracovali jedinou vážnější šanci po naší chybě. Jinak jsme drželi otěže zápase jasně ve svých rukou. Vyhráli jsme zaslouženě. První gól jsme dali z trestného kopu, druhý ze hry.“

Branky: 40. Caudr, 59. Kadlík

LUŽKOVICE - MLADCOVÁ 0:1 (0:1)

Radek Klepal, sekretář Mladcové: „V prvním jarním utkání jsme v těžkém zápase s nepříjemným soupeřem vybojovali tři body díky proměněné penaltě. V první půli jsme si vypracovali několik šancí. Už v páté minutě po voleji Ladislava Bahulíka nedokázal dostat odražený míč do sítě Filip Hájek. V 11. minutě se probíjel do vápna Honza Chludil, ale jeho střela šla nad břevno, stejně skončil i tvrdý pokus Petra Veneného v 18.minutě. Ve 27.minutě se odhodlal ke střele zpoza šestnáctky Michal Dlabač, ale ani jeho pokus se mezi tři tyče nevešel. Až ve 35. minutě propadl centrovaný míč před Filipa Hájka, jehož gólman domácích Jenček zasáhl a kopala se penalta, kterou proměnil Honza Chludil. Domácí ve druhé půli přidali, ale kromě několika standardek a centrů se do větší šance nedostali. Ani naši hráči si až na dvě výjimky příležitosti už nevypracovali. Pět minut po přestávce se řítil sám na branku Laďa Bahulík, ale nastřelil jen gólmana, a několik minut před koncem Honza Chvíla z úhlu napálil jen gólmana.“

Branky: 35. Chludil. Rozhodčí: Kýr - Kovář, Orság, branka: J. Chludil (35. pen.), Mladcová: Kupka - Hoza (24.Chvíla), Blažek, Kraváček, Kahaja - I. Lošťák, P. Venený (68. Brhel), Dlabač, Hájek - J. Chludil (79. Čihánek), Bahulík (90.Višenka).

VESELÁ - CHROPYNĚ 6:2 (3:0)

Tomáš Dujka, hrající trenér Veselé: „Po nevydařené generálce o minulém víkendu jsem klukům vštěpoval, aby se plně koncentrovali na zápas a nenechali jsme se zaskočit v úvodu nějakou hloupou brankou. Náš vstup do utkání byl přímo ideální, my své první dvě šance proměnili, soupeř nikoliv. Zápas definitivně rozhodla už 36. minuta, kdy Roman Manďák zvyšoval už na průběžných 3:0. I druhý poločas jsme hráli aktivně a naše hra přinesla další branky. Škoda dvou obdržených branek v samém závěru, nula vzadu by byla pro defenzivu slušivější vizitkou. Ale šlo už jen o kosmetickou úpravu výsledku. Podstatné je, že jsme jarní premiéru zvládli a máme se v další práci od čeho odrazit. Bude důležité dobrý výkon potvrdit už v neděli v Příluku.“

Aleš Polášek, sekretář FK Chropyně: „O osudu utkání se rozhodlo hned na jeho začátku, kdy domácí dali dvě branky. Poté jsme vytvářeli individuální chyby, které domácí zkušeně trestali a po zásluze zvítězili. Nezbývá než doufat, že po prohraném „prvním setu 6:2“ bude za týden výsledek „dalšího setu“ pro nás daleko lepší.“

Branky: 1. Žaludek, 9. a 36. Manďák, 67. Dlabaja, 68. Dlouhý, 78. Dujka - 84. (pen.) a 85. Vaňhara. Veselá: P. Červenka, D. Sokol, J. Žaludek, P. Dlouhý, Dlabaja, J. Červenka, D. Dlabaja, (74. P. Přibyla), M. Čoček, M. Bodlák (77. M. Střílka, R. Manďák, T. Dujka. Chropyně: Koláček - D. Matějov, J. Ležák, M. Sanislo, D. Hrabal, R. Kožela, (74. L. Šeděnka), M. Menšík, T. Machů, M. Vaňhara, L. Stratil (46. M. Panáček), M. Grmela. Počet diváků: 80. Rozhodčí: Skalický.

MALENOVICE - JAROSLAVICE 2:0 (1:0)

Miroslav Šenkeřík, vedoucí Malenovic: „Pro náš mladý tým to byl důležitý zápas v boji o záchranu. Jsem rád, že jsme ho takto zvládli. V první poločase se nám podařila akce, po vedoucím gólu jsme se uklidnili. Po přestávce jsme přidali druhou pojišťující branku, což rozhodlo. Soupeř nebyl špatný, měl tam jednu nebezpečnou střelu, kterou zneškodnil gólman. Jinak hra byla vyrovnaná. Byli jsme šťastnější v koncovce.“

Branky: 26. Páleníček, 75. Bartek.

FRYŠTÁK - PŘÍLUKY 5:0 (1:0)

Jaroslav Brabec, sekretář Příluk: „Začátek sezóny nás nezastihnul v dobré sestavě, chybělo nám několik hráčů základu. Ve Fryštáku jsme drželi naději na nějaký bod do 53 minuty. Náš výkon po druhém gólu šel dolů a pro favorita utkání pak nebyl problém si pohlídat vítězný výsledek. Budeme se nyní soustředit na další důležité utkání.“

Branky: 33. Hřebačka, 53. Petráš, 66. Okonkwo, 68. Vavruša, 88. Valášek.

KOSTELEC U HOL. - ADMIRA HULÍN 1:3 (0:2)

Pavel Vlha, vedoucí mužstva Admiry Hulín: „Začátek zápasu ukazoval, že se obě mužstva po zimě teprve seznamují s přírodní trávou a hra byla z obou stran nepřesná. My jsme si vytvořili optickou převahu, hru jsme zpřesnili a přišly i první šance. V 18 minutě jsme zahrávali zleva trestný kop, přetažený míč vrátil před bránu Vaculík a volný Tabara ho od břevna napálil do brány - 0:1. Pak jsme hlavně po pravé straně několikrát centrovali do vápna, ale bez zakončení. Ve 28. minutě přišel parádní fotbalový kousek, po centru zprava vystřihl Motal krásné nůžky, ale domácí brankař ještě hezčím zákrokem je vytlačil na roh. Vedení jsme navýšili ve 40 minutě, Barták míčem za domácí obranu uvolnil Motala, který znovu střelou přes hlavu přehodil vybíhajícího brankaře - 0:2. Do poločasu jsme si náskok již pohlídali.

Druhá půle začala opět nepřesnou hrou z obou stran, domácí hlavně nákopy do vápna zkoušeli štěstí, ale vysoké míče s přehledem sbíral jistý Černocký. V 60 minutě se prosadil střídající Hlaváč, který tvrdou střelou uvnitř vápna zvýšil již na 0:3. Pak jsme se ještě několikrát dostali za domácí obranu, ale ani Motal, ani Mrhálek své šance neproměnily. Poté jsme již dali šanci celému kádru, sestavu jsme prostřídali a zápas se pomalu chýlil ke konci. V 81 minutě však sympaticky bojující domácí vstřelili čestný gól, kdy střelou z hranice vápna překonali Černockého. Více se již neudálo a první tři jarní body jsme odvezli domů my.Vstup do jarních odvet se nám tak povedl, celý kádr dostal šanci se zapojit do zápasu a již se těšíme na neděli, kdy na našem trávníku přivítáme zatím suverénního lídra tabulky z Fryštáku.“

Branky: 81. Odložilík – 19. Tabara, 42. Motal, 63. Hlaváč. Admira Hulín: Čevora (61. Mrhálek), Barták, Zavadil, Jurášek, Miklík (70' Absolon), Prokop, Csomor (75. Kubo), Vaculík, Tabara (58. Hlaváč), Motal (80. Karamon).

TEČOVICE - HOLEŠOV B 2:0 (1:0)

Ladislav Halgaš, vedoucí mužstva Tečovice: „Diváci viděli dobré utkání od obou mužstev. Začátek byl vyrovnaný, poté si domácí vytvořili několik šancí. Vedení se ujali po ligové akci po ose Frkal, Dorazin a zakončující Vopatřil. Po pár minutách zlikvidoval brankář Jokl největší šanci hostů, když konečny prstů vytáhl prudkou střelu pod břevno. Druhou půli začali aktivněji domácí, hosté sice byli lepší v práci s balonem, ale Tečovice si bojovností a kolektivní hrou vytvářeli další šance. Zaslouženou výhru čtrnáct minut před koncem pojistila zimní posila Shejbal.“

Branky: 27. Vopatřil, 76. Shejbal. Rozhodčí: Polášek - Pospíšil, Veselý. Tečovice: Jokl – Plachý, Šnajdr V., Chovanec, Balcárek – Vopatřil, Ondík (85. Sedláček), Závoda, Frkal – Shejbal, Dorazin D.

Holešov B: Oral - Paštěka, Kadlčík, Polomík, Laško, Zaoral (81. Ulehla), Vaculík, Šuba (81. Bakalík), Münster, Zakopal T., Hasala (46. Machálek).

1. Fryšták 14 12 1 1 2 56:12 36

2. Admira Hulín 14 8 2 0 4 32:25 28

3. Mladcová 14 8 1 1 4 28:15 27

4. Veselá 14 9 0 0 5 37:27 27

5. Tečovice 14 7 2 0 5 25:18 25

6. Holešov B 14 7 0 1 6 34:31 22

7. Lužkovice 14 6 0 3 6 23:24 21

8. Chropyně 14 4 4 0 6 25:33 20

9. Jaroslavice 14 5 1 2 6 18:24 19

10. Slavkov p. H. 14 5 0 1 8 34:29 16

11. Louky 14 5 0 1 8 22:30 16

12. Malenovice 14 4 1 1 8 20:38 15

13. Příluky 14 3 1 1 9 19:39 12

14. Kostelec u Hol. 14 3 0 1 10 22:50 10

I.B TŘÍDA SKUPINA C

NEDAKONICE – ZLECHOV 2:3 (2:2)

Nedakonice se tak po dlouhé zimní přestávce vrátily nohama pevně na zem. „Bylo to klasické derby, které vyhrál šťastnější tým. Objektivně musím říct, že zápasu by více slušela remíza. Porážka je pro nás krutá, štěstí se ale v závěru přiklonilo ke Zlechovu. Tabulka se tak zdramatizovala. My jedeme dál. Porážka po dobrém výkonu nás musí nakopnout,“ věří nedakonický kouč Michal Lukůvka.

Sokol výborně vstoupil do zápasu a už v 5. minutě vedl 1:0. Hosté ale rychle srovnali, když po jednoduchém nákopu a hrubé chybě stopera, který míč minul, skóroval Omelka. Pak přišla neproměněná penalta, ale hostující Šmatelka pohotově dorazil balon do sítě a bylo to 1:2. Favorit ale stihl ještě do přestávky zásluhou Mojžíše vyrovnat. „Druhý poločas už neměl takovou kvalitu, nebylo to tak ofenzivní. Bylo to hlavně o tom, že kdo dá třetí gól, tak vyhraje,“ říká Lukůvka. Nedakonice mohly duel rozhodnout, ale žádnou ze tří slibných gólových situací nevyužily a v závěru tak přišel očekávaný trest. Odražený balon doklepl do branky Šmatelka a bylo hotovo.

Branky: 5. Jan Hyrák, 39. Josef Mojžíš - 7. Jiří Omelka, 35. a 88. Jakub Šmatelka. Rozhodčí: Vlk. Diváci: 120.

BŘEZOLUPY – BŘEZNICE 0:1 (0:0)

V důležitém záchranářském souboji byli šťastnější hosté. „Za krásného jarního počasí bylo k vidění utkání průměrné úrovně, ve kterém v prvním poločase dominovali domácí, ve druhé hosté. Vyložených šancí bylo na obou stranách pomálu, tu největší v první půli spálil domácí Chaloupka, který z nařízené penalty ve 32. minutě nastřelil pouze tyč. Přesto domácí hráči určovali taktovku hry, ale do vyloženějších šancí se nedostali,“ hlásil domácí jednatel Roman Pavlík. „Po vynuceném odchodu obou středních záložníků domácích hosté postupně přebírali iniciativu a jejich snaha korunovala v 82. minutě, kdy za domácí obranu zaběhl Vávra a střelou do prázdné brány rozhodl o tom, že důležité body putovaly do Březnice,“ dodal Pavlík.

Branka: 82. David Vávra. Rozhodčí: Němec. Diváci: 185

Březolupy: Hromeček - Soška, Šur, Gajdošík, Popelka (46. Michálek), Blaha, Hoferek (84. Brumla), Hubáček, Zelík (32. Blizňák), Huspenina, Chaloupka

Březnice: Dyšlevský - Kozmík, Stuchlík, Vávra, Běhula (68. Šmigura), Kozel, Bilavčík, Adamík (82. Mňačko), Rosinec, Hamerník, Daníček (46. Mikel)

UHERSKÝ OSTROH – LUHAČOVICE B 2:0 (2:0)

Uherský Ostroh v souboji dvou týmu z popředí tabulky zdolal luhačovickou rezervu. „Ze zápasu jsme měli trochu obavy, protože jsme nevěděli, v jakém složení k nám hosté dojedou. Jelikož luhačovické áčko hrálo ve stejnou dobu v Brumově, měli jsme to o něco jednodušší,“ říká trenér Uherského Ostrohu Luděk Jurčeka. Ostrožané se na jarní start důkladně připravovali a k souboji nováčků o druhé místo přistoupili se vší vážností. „Od začátku jsme poctivě šlapali a hráli naplno. V prvním poločase jsme soupeře jasně přehráli, klidně jsme mohli dát čtyři góly,“ uvedl Jurčeka. Vedení 2:0 domácí po přestávce v klidu kontrolovali. „Někteří kluci, kteří se do sestavy vrátili po dlouhé době, už toho měli dost, protože na hřišti byli letos poprvé nebo podruhé. I tak jsme zápas zvládli a Luhačovice nepustili ani do jedné vážnější šance,“ prohlásil Jurčeka. Po zranění se do sestavy Uherského Ostrohu vrátil Tomáš Nováček, týden před startem jarních odvet naopak mužstvo opustila brankářská jednička Zbyněk Šícha, jenž zamířila do Hluku, kde chytá za béčko.

Branky: 3. Zbyněk Pavlas, 30. Miroslav Durna z penalty. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 32.

TLUMAČOV – HAVŘICE 2:3 NA PENALTY (1:1)

Remízoví králové z Tlumačova nezvládli penaltovou loterii, doma s Havřicemi získali pouze bod. „Z utkání jsem zklamán. Kluci se nevyrovnali s nervozitou a řekl bych i s přírodní trávou. První poločas jsme hráli zakřiknutě se spoustou nepřesností. Druhá půlka byla lepší, soupeře jsme zatlačili, ale v době, kdy jsme měli dát branku, jsme zbytečně inkasovali z přímého kopu. Do konce zápasu jsme bojovali, vyrovnali. Soupeře jsme přehrávali, bohužel v zakončení nám chyběl klid. Havřice hrály svůj silový fotbal, který nám dělal problémy. Remíza je myslím zasloužená. Penalty byly jako vždy loterie. Osobně si myslím, že Havřice, pokud budou v tomto složení, tak se v tabulce posunou nahoru,“ je přesvědčený kouč Tlumačova Petr Skypala.

Branky: 43. Radek Zálešák, 63. Tomáš Duroň - 24. a 54. Tomáš Rachůnek. Rozhodčí: Vychodil. Diváci: 50.

SLOVÁCKO B – DRSLAVICE 1:0 (1:0)

Proměněná penalta Fermina Sáncheze z konce první půle rozhodla nedělní utkání v Sadech. „Zápas byl docela nervózní, oboustranně vyhrocený. První půlka byla vyrovnaná, hosté hrozili hlavně z brejků,“ popisuje domácí trenér Vladimír Pipal. Béčko Slovácka udeřilo ve 44. minutě, kdy penaltu nařízenou za faul na Šilhavého proměnil Sanchéz. „Ani ve druhém poločase se obraz hry nezměnil. Hrálo se nahoru dolů, k vidění byla spousta nepřesností. Hosté šli jednou sami na gólmana, který nás podržel,“ říká Pipal. Celek z Uherského Hradiště mohl v závěru hubenou výhru pojistit, ale Lahodný druhý pokutový kop neproměnil. Zvýšené úsilí a závěrečný tlak už posledním Drslavicím k bodům nepomohly. „Jsem moc rád, že jsme první jarní utkání zvládli. Chyběli nám Adam Balaštík, který byl pracovně v Praze, a obránce Mareček,“ informoval Pipal.

Branky: 44. Fermin Sánchez z penalty. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 69.

MORKOVICE B – STARÉ MĚSTO 3:7 (1:3)

Staré Město zvládlo přestřelku v Morkovicích, kde zvítězilo hokejovým výsledkem. „Jsem rád, že jsme první jarní utkání takto zvládli. I domácí uznali, že jsme byli lepší a vyhráli zaslouženě. Diváci si přišli na své, deset gólů se jenom tak nevidí,“ pravil hostující trenér Libor Soldán. Začátek byl ale z obou stran ospalý. „Byly to klasické porodní bolesti,“ glosoval kouč Jiskry. „Než jsme se na malé umělé trávě zorientovali, chvíli to trvalo. Pak jsme zjednodušili hru a po dlouhých nákopech začali vyhrávat souboje,“ říká Soldán. Hosté si do přestávky vypracovali rozhodující dvoubrankový náskok, který po přestávce ještě navýšili. Přestřelka se lidem líbila. „Ještě za bezbrankového stavu měli domácí velkou šanci, ale nedali a my jsme se po dvou rychlých gólech za sebou zklidnili a zbytek utkání kontrolovali,“ prohlásil Soldán. Bývalý ligový obránce či útočník dal v Morkovicích příležitosti i dorostencům. „Od léta s nimi počítáme. Dva z nich dali i branku, takže ukázali, že mají perspektivu,“ dodal Soldán. Soupeře porážka mrzela. „Do utkání jsme vstoupili aktivně a vytvořili si několik gólových šancí, ale naši hráči v zakončení selhali. To se nám nevyplatilo, když soupeř po půlhodině hry a po třech skoro totožných akcích, vstřelil tři branky. Nám se do poločasu ještě povedlo výsledek korigovat na rozdíl dvou branek a do šaten jsme odcházeli s nepříznivým výsledkem 1:3. Bohužel vstup do druhé půle byl opakem toho, co jsme si řekli v šatně, a soupeř odskočil na rozdíl čtyř branek. Zbytek utkání se již pak jenom dohrával a z nekoncentrovanosti na obou stranách se zrodil konečný výsledek,“ zhodnotil nedělní duel trenér morkovického béčka Dalibor Skácel.

Branky: 40. a 80. Oldřich Petráš, 76. Marek Oplt - 30. Milan Smělík, 33. a 39. David Horák, 51. Filip Štaubert, 55. Michal Potočiar vlastní, 80. Ondřej Hastík, 87. Tobiáš Janoušek. Rozhodčí: Bartoň. Diváci: 102.

ŠUMICE – LUDKOVICE 3:4 (1:3)

Šumice před třemi stovkami diváků nezvládly přestřelku a v jarní premiéře vyšly bodově naprázdno. „Zklamání je velké. Zápas jsme měli zvládnout. My jsme nebyli na utkání nachystaní. Hosté spoléhali na dlouhé míče na vysokého útočníka, za kterého zabíhal druhý forvard. Ludkovicím to vycházelo, navíc jsme jim to našimi hloupými chybami dost usnadnili,“ říká domácí trenér Martin Zicha. Šumice ve druhé půli za nepříznivého stavu otevřely hru a výsledek zkorigovaly, ale na body stejně nedosáhly. „Po přestávce jsme hráli do plných, zato soupeř dobře bránil a chodil do rychlých kontrů, což mu svědčilo,“ dodal Zicha.

Branky: 18. a 79. Václav Ondřej, 65. Stanislav Pilka - 6. Filip Bartoš z penalty, 10. a 64. Ondřej Bureš, 36. Rostislav Dvorník. Rozhodčí: Toman. Diváci: 300

1. Nedakonice 14 9 1 2 2 30:21 31

2. Uh. Ostroh 14 9 1 1 3 31:16 30

3. Zlechov 14 9 1 1 3 31:18 30

4. Luhačovice B 14 7 3 1 3 36:23 28

5. Šumice 14 8 1 0 5 38:25 26

6. Ludkovice 14 7 1 1 5 31:23 24

7. Staré Město 14 7 0 1 6 42:30 22

8. Slovácko B 14 5 1 2 6 22:24 19

9. Tlumačov 14 3 3 2 6 21:32 17

10. Morkovice B 14 5 1 0 8 27:47 17

11. Březnice 14 3 2 2 7 21:29 15

12. Březolupy 14 3 1 3 7 29:38 14

13. Havřice 14 2 2 1 9 29:54 11

14. Drslavice 14 3 0 1 10 19:27 10