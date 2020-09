Michal Novák (vedoucí mužstva, Louky): „V prvním poločase oba týmy především bojovaly s terénem. Opticky jsme měli více hry. Na první šanci se čekalo čtvrt hodiny, kdy hosté vyrobili hrubku a poslali Pavelku do brejku, který však chytil hostující Piják. I nadále jsme se snažili prosadit do luhačovické obrany, což se nám ovšem dlouho nedařilo. Na konci první půle jsme kopali roh, který na přední tyči uklidil hlavou Janča. Ve druhé půli se hra vyrovnala, hosté se snažili, do větší šance se ovšem nedostali. V 73. minutě využil své rychlosti Dlouhý, který zvýšil na 2:0 samostatnou akci středem. Luhačovice na konci zápasu mohly utkání zdramatizovat, ale Neubauer si poradil se střelou i dorážkou. V závěru jsme výhru pečetili po spolupráci dvojice Janča – Caudr, když druhý jmenovaný trefil prázdnou branku.“

Branky: 40. Janča, 73. Dlouhý, 86. Caudr, rozhodčí: Číž, diváci: 80

TEČOVICE – JAROSLAVICE (1:0)

Vladimír Kundera (sekretář klubu, Tečovice): „Vedení jsme se ujali už ve 3. minutě po nedorozumění hostů, když stopeři pouštěli míč v domnění, že jej sebere jejich brankář. Po našich příležitostech měli šanci hosté, ale míč z hlavy Zikmunda trefil pouze přední tyč Joklovy branky. Hostující Chovanec dvacet minut před koncem prošel po levé straně a křížnou střelou trefil vzdálenější tyč domácí branky těsně po břevnem. Po Joklově výkopu dokázal Dvořáček rychle zpracovat a poslat do brejku Vopatřila, ten ale trefil pouze do gólmana hostů. Z protiútoku střílel Zikmund z úhlu na přední tyč, ale Jokl si poradil. Střídající legenda Bivoje Ondík měla ještě dvě příležitosti, ale obě střely skončily nad brankou. Hubený náskok jsme dokázali udržet a připsat si tři body do mistrovské tabulky. Oba týmy se snažily o kombinační fotbal a hráči vydrželi bojovat až do konce zápasu. Naši hru doposud provází naivní technické chyby a nepřesnosti v rozehrávce, ze kterých soupeř může těžit. Utkání se hrálo v duchu fair-play, rozhodčí rozdal trochu více žlutých karet, než asi bylo zapotřebí. Některé zákroky by stačilo řešit domluvou.“

Branky: 3. Dvořáček, rozhodčí: Nuc, diváci: 50

VESELÁ – CHROPYNĚ 5:1 (3:1)

Zdeněk Kučera (sekretář klubu, Veselá): „To byla jízda. Vítězství 5:1 nad vedoucím týmem soutěže si veselští hráči i diváci náramně užili. Zápas ale nebyl tak jednoznačný, jak by mohlo konečné skóre 5:1 napovídat. Vstup nám vyšel náramně. První průnik do vápna, odražený míč dobíhal Honza Paták a Petr Železný, levý bek Chropyně, jej poslal k zemi, z čehož pramenil pokutový kop. Postiženým shodou okolností byl aktivní rozhodčí z listiny UEFA. Další minuty ovšem patřily hostům a vyrovnání přišlo brzy. Soupeře to ještě více dostalo do varu a Červenka několikrát musel předvést své brankářské umění. Hosté se ale až příliš soustředili na ofenzívu a dvě chyby ve stoperské dvojici veselští potrestali během 25. minutě dvěma slepenými góly. Po druhé brance po rozehrávce Chropyně ztratila míč, Dlouhý jej potáhl po levém křídle a ideální centr mezi brankaře a obranu na zadní tyči hlavou do uklidil Honza Žaludek. Ten mohl zápas rozhodnout ještě do poločasu čtvrtou brankou, ale pohřeb chropyňských nadějí si nechal až do druhého poločasu. Jeho branky dělilo 40 minut, hosté během této doby spálili až neuvěřitelné šance, zbytek vychytal spolehlivý Červenka. V závěru ještě chyboval při rozehrávce brankař Dundálek (pod tlakem Záhořákova napadání) a třetí naše podzimní vítězství korunoval opět střelec našich posledních gólů - Antonín Burša, stejně jako ty dvě předchozí se Slavkovem a Hulínem.“

Aleš Polášek (sekretář klubu, Chropyně): „Fotbalová štěstěna domácím vrátila, co jim vzala minulý týden. Nutno však přiznat že vyhráli zaslouženě, využili našich chyb v obraně a nemohoucnosti při zakončení. Herně jsme byli i lepší, ale srazila nás špatná produktivita, se kterou se potýkáme od začátku soutěže. Pokud k tomu přidáme tak školácké chyby, nemůžeme pomýšlet na body. Nyní nás konečně čekají domácí utkání, která snad zvládneme lépe než to proti Veselé.“

Branky: 26. a 68. Žaludek, 2. Postava, 25. Žůrek, 81. Burša – 14. Štěpánek, rozhodčí: Dokoupil, diváci: 110

ADMIRA HULÍN – MLADCOVÁ 1:4 (1:1)

Pavel Vlha (vedoucí mužstva, Admira Hulín): „První poločas byl vyrovnaný, spíše opatrný z obou stran. Každý tým vstřelili po jedné brance. Druhou půli dominovali hosté, od 70. minuty měli mnohem větší převahu, zasloužili si vyhrát. Rozhodující byl výkon hráče Mladcové Hájka, který vstřelil dvě branky a na jednu přihrál. My jsme hráli špatně, především ve druhé půlce. Kolektivně se z naší strany jednalo o nevydařený zápas.“

Branky: 38. vlastní Chludil – 27. a 77. Hájek, 81. Vaněk, 91. Haloda, rozhodčí: Minařík, diváci: 80

BŘEZNICE – LUŽKOVICE 1:6 (1:2)

Stanislav Vávra (hlavní trenér, Březnice): „Obrovské problémy nám způsobovali mladí hráči Lužkovic, byli velice rychlí. Bohužel nám kvůli ofsajdu nebyl uznaný gól na 2:1, což rozhodlo. Do konce poločasu jsme ještě obdrželi branku. Lužkovice druhou půli hrály na brejky, všechny proměnily. Pro nás je to krutý výsledek. Vyhrát jsme si však nezasloužili. Celý tým špatně defenzivně bránil, nedokázali jsme se prosadit, nevytvořili jsme si dostatek šancí. Musíme se dát dohromady.“

Branky: 18. Vávra – 8. a 42. Kolařík, 48. a 67. Rudl, 60. Marčík, 80. Krejčí, rozhodčí: Toman, diváci: 111

LUDKOVICE – HOLEŠOV B 2:3 (1:2)

Stanislav Bartoš (vedoucí mužstva, Ludkovice): „Začátek zápasu vyšel lépe našemu týmu, který se ujal vedení již ve čtvrté minutě. Po trestném kopu přesně hlavičkoval Dvorník. Postupně se do hry dostávali hosté, kteří byli lépe technicky vybaveni. Lepší výkon korunovali vyrovnávající brankou. Do poločasu se trefili ještě jednou, a proto šli do kabin s jednobrankovým vedením. Ve druhé půli jsme více bojovali a výsledkem bylo vyrovnání. V době, kdy už se zdálo, že utkání skončí remízou, přišel zkrat domácí defenzívy a střídající hráč v samotném závěru utkání rozhodl o vítězství hostů.“

Branky: 4. Dvorník, 76. Kunorza – 21. a 44. Gerát, 88. Uruba, rozhodčí: Večeřa, diváci: 70

SLAVKOV PH – KOSTELEC 2:1 (2:0)

Petr Dočkal (kapitán, Kostelec): „Už druhý zápas po sobě jsme nehráli dobře. Byli jsme slabí jak dopředu, tak i dozadu. Celkově se jednalo o nevydařený výkon celého mužstva. Rozhodující byly branky po našich chybách. Nebyli jsme schopni dát finální nahrávku. Také nám chyběli klíčoví hráči.“

Branky: 6. Ponížil, 28. Sadil – 8. Krajča, rozhodčí: Polaštík, diváci: 93