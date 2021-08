Antonín Trlica, trenér Hovězí: „V souboji s kvalitním protivníkem jsme o body přišli až v samotném závěru. Hosté působili fotbalovějším dojmem, když mají ve svém středu několik kvalitních hráčů. Přesto jsme s nimi dokázali držet krok. Podařilo se nám srovnat na 2:2 a nastřelili jsme i brankovou konstrukci. Sedm minut před koncem však hostující Daněk proměnil pokutový kop a tři body tak putují do Ratiboře."

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „Věděli jsme, že nás čeká v Hovězí těžké utkání, což se nakonec i potvrdilo. V první půli jsme se dokázali dvakrát střelecky prosadit, ale i domácí byli velmi nebezpeční. Vstup do druhé půle se nám nepovedl a domácí po třech minutách srovnali. V závěru se k nám přiklonilo štěstí a Daněk se z pokutového kopu nemýlil. Utkání by však spíše slušela remíza."

PROSTŘ. BEČVA - SLAVIČÍN B 4:2 (1:1)

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečva: „Sehráli jsme na úvod sezony velmi dobrý zápas. Vytvořili jsme si dost šancí na to, abychom první půli vyhráli. Podařilo se nám skórovat jen jedenkrát a soupeř z rohu vyrovnal. Hosté byli fotbaloví a snažili se hrát kombinačně, ve druhé půli jsme dokázali potrestat jejich individuální chyby a přestože se soupeři podařilo ještě jednou vyrovnat, tak jsme dokázali zaslouženě strhnout vítězství na naší stranu."

Jiří Váňa, trenér Slavičína: „K prvnímu podzimnímu utkání do Prostřední Bečvy jsme nejeli s velkými ambicemi, jelikož příprava v žádném případě nebyla kvalitní a přípravná utkání nám ukázala řadu nedostatků. Hned v úvodu utkání z první akce domácích jsme obdrželi branku a chvilku se vzpamatovávali, ale postupně se hra vyrovnala a v závěru poločasu po rohu srovnal skóre hlavičkou Daniel Šťastný. Do druhé půle jsme opět nevstoupili dobře a domácí těžili z našich častých chyb a po jedné z nich se ujali vedení. Zmobilizovali jsme síly a po rychlém protiútoku jsme střelecky disponovaným Šťastným vyrovnali na 2 – 2, ale kupili jsme mnoho chyb a to soupeř potrestal a vstřelil vítěznou branku. V závěru utkání jsme více otevřeli hru a domácí tak mohli upravit na 4 – 2. Snažili jsme se hrát kombinační fotbal a to se nám místy i dařilo, ale domácí vyhráli zaslouženě, jelikož si vytvořili více šancí, které jsme jim umožnili především našimi chybami."

HALENKOV - BRUMOV B 2:1 (0:1)

Josef Toman, předseda Halenkova: „Začátek utkání vyšel lépe hostujícímu týmu a již v 6. minutě jej poslal do vedení zkušený Bublák. Poté se hrála vyrovnaná partie s množstvím šancí na obou stranách. Do kabin se tak odcházelo za jednobrankového vedení hostí. Druhý poločas přinesl naši snahu o vyrovnání. To se podařilo po hodině hry Tomáši Zádilskému, který pláchl hostující obraně. Stejný hráč dvacet minut před koncem prostřelil bránící hráče před sebou a rozhodl tak o naší těsné výhře. Hosté hráli v závěru již vabank, mohli dokonce i srovnat. Na straně druhé i my jsme mohli přidat třetí branku. Máme tak první cenné tři body s kvalitním protivníkem."

Miroslav Vaněk, trenér Brumov B: „Utkání v Halenkově jsme odehráli s omlazeným kádrem a někteří hráči odehráli i utkání dorostu. Už po šesti minutách jsme se radovali Bublákem z branky. Bohužel se nám druhou branku přidat nepodařilo. Do kabin jsme tak odcházeli po zásluze s jednobrankovým náskokem. Ve druhém dějství domácí zvýšili aktivitu, nám se už tak nedařila kombinace. Před utkáním jsem hráče upozorńoval na Tomáše Zádilského, který nám nakonec dal obě branky. V závěru jsme sahali po vyrovnání, což se nám ale nepodařilo. Za výkon jsme si však nějaký bod zasloužili, odjíždíme ale s prázdnou."

PRLOV - LIDEČKO 0:2 (0:0)

Petr Sláčik, sekretář Prlova: „Do utkání jsme nastoupili v oslabené sestavě bez několika klíčových hráčů a také už bez trenéra Martina Nikoléna, kterého nahradil Jan Hába. V první půli jsme s kvalitním soupeřem dokázali držet krok a několikrát nás o podržel brankář Zvonek. Druhý poločas začal našim tlakem, ale obrana hostí odolávala. Vše změnila úvodní branka hostí, na zvrat jsme pak už neměli dost sil. Hráči sice bojovali, ale hosté si deset minut před koncem pojistili svoji výhru."

Radek Číž, trenér Lidečka: „Po solidní letní přípravě a kvalitně odehraném poháru jsme si v Prlově pomýšleli na nějaké body, což se nám nakonec i do puntíku splnilo. V první půli bojovného utkání jsme byli blíže vstřelení branku, ale dvakrát nás zastavila branková konstrukce. Diváci se tak branky nedočkali. Druhý poločas začal náporem domácího celku, který si vytvořil několik standartních situací. Nám se podařilo čtvrt hodiny před koncem dát obráncem Hruboněm úvodní gól. Aby toho nebylo málo, o pár minut později přidal Sekula druhou trefu. Domácí jsme dokonale zaskočili a v závěru jsme měli i více fyzických sil. Začátek sezóny nám tak vyšel na jedničku."

PŘÍLUKY - KRHOVÁ 2:1 (0:0)

Zdeněk Julina, trenér Příluk: „Hosté mohli jít do vedení již v první minutě, když domácí obrana zaspala a nechala zakončovat hostujícího útočníka hlavou z malého vápna, proti byl však brankář domácích Kopřiva, který tutovku zneškodnil. Postupně domácí převzali tempo zápasu a dostávali se do dobrých příležitostí k zakončení, projevila se ovšem dlouhá pauza bez mistrovských zápasů, protože zakončení několika příležitostí bylo velmi špatné, někdy až katastrofální. Hosté také hrozili občasnými výpady, které nadělali velké obraně domácích nemalé starosti. Ve druhé půli se obraz hry nezměnil, pokračoval festival neproměněných šancí domácích, za což přišel trest v podobě vedoucího gólu hostí. V 63. minutě se střelou z 25-ti metrů trefil do sítě domácích Valášek. Od vstřelené branky domácí vystupňovali svůj tlak, ale vstřelit branku dokázali až z penalty po ruce hráče hostí. S přehledem ji proměnil Adamík. Domácí chtěli obrátit vývoj zápasu na svoji stranu, z toho se snažili těžit hosté, když hrozili rychlými průniky do otevřené obrany. Štěstí se nakonec přiklonilo na stranu domácích, když se po spolupráci dvou veteránů v mužstvu domácích, podařilo vstřelit vítěznou branku v 88.minutě utkání. Dlouhý pas za obranu od Juliny chladnokrevně zužitkoval kanonýr Ulman. To ještě nebyl konec, protože ještě ve třetí minutě nastavení vytáhl skvělý zákrok brankář domácích a tak hostům zneškodnil jejich poslední 100% brankovou příležitost."

JABLŮNKA - CHORYNĚ 5:1 (1:0)

Zdeněk Mrlina, sekretář Jablůnka: „Vstup do sezóny se nám podařil na jedničku, i když konečný výsledek je pro hosty možná dost krutý. Již ve 4. minutě nás poslal do vedení Kovalík. Mohli jsme pak přidat další branky. Hosté ale byli také velmi nebezpeční a jednou dokonce trefili tyčku naší svatyně. Ve druhé půli se od 60. minuty s brankami roztrhl pytel. Střelecké kopačky si obul především Kovalík, který přidal další dva přesné zásahy. K němu se přidali Čuma s Horákem. Hosté vsítili alespoň čestný úspěch Táborským. Bez šesti hráčů základní sestavy se ale naše výhra nerodila úplně lehce. Hosté byli houževnatým protivníkem, ale rozhodla nakonec naše lepší střelecká efektivita. Výsledek je to úvod pro nás velmi příznivý, ale určitě ho nepřeceňujeme. Diváci však odcházeli spokojeni, viděli šest hezkých branek a vysokou výhru domácího celku."

Poličná - Dol. Bečva odloženo na 28. 9.

PETR KOSEČEK