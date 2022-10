OŘECHOV – TOPOLNÁ 3:1 (2:1)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Náš soused v tabulce znovu potvrdil, že to na hřištích soupeřů umí. Prezentoval se chytrým a sebevědomým výkonem, kdy ze zajištěné obrany hrozil rychlými a nebezpečnými protiútoky. Jeho ústřední postavou v tomto zápase však byl 32-tiletý rodák z Popovic Jakub Mikel, subtilní gólman rychlých nohou i extrémně bleskových reflexů. Trenéři Šilhavý se Svědíkem si o takové opoře mezi tyčemi momentálně mohou nechat jenom zdát! Ani na nerovném terénu jsme nechtěli upustit od našeho zažitého kombinačního fotbalu, ale bylo to složité. I tak jsme mohli jít už v 8. minutě do vedení, Jakub Kolářík ale gólový centr Petera Mazúcha z voleje vyslal půl metru nad břevno. Dostihlo nás pak klasické "nedáš - dostaneš“! V 11. minutě zkušený forvard Jan Foltýn precizně zahraným rohovým kopem našel u bližší tyče důrazného beka Daniela Zelinku a ten zblízka míč napálil pod víko! V letošní sezóně jsme tak doma jako první inkasovali už počtvrté… Vyrovnání jsme byli blízko vzápětí, z přesného centru Davida Hynčici ale Tomáš Durna hlavičkoval kousek vedle. Ve 25. minutě pak i prudký centr Radima Petřvalského Jakub Kolářík efektní rybičkou nasměroval jen těsně nad. Hned poté se do sólového úniku středem vydal Roman Trlida, vracející se stoper Adam Válek mu však v poslední chvíli míč stačil ukopnout. Ve 30. minutě dravý Lukáš Ošívka připravil dobrou střeleckou pozici i pro Davida Hynčicu, skvělý Jakub Mikel však jeho povedenou dělovku bravurně vyrazil. Ale ve 33. minutě už byl bez šance i on, když se znovu středem pole až do vápna probil náš kanonýr Roman Trlida a ač v tísni, levačkou ve vzdálenějším horním růžku vymetl pavučiny. Už za další tři minuty Adam Červinka z autového vhazování pohotově založil brejk, při němž Lukáš Ošívka zleva nabil do šestnáctky i Jakubu Koláříkovi a ten po krátkém rychlostním souboji s jedním z obránců špičkou kopačky míč po zemi šikovně propasíroval za Mikelova záda! Velká škoda, že jsme dvě minuty před přestávkou po dalším razantním průniku Romana Trlidy nedohráli i tuto nadějnou akci a propásli příležitost jít do trháku. Zahozené další obrovské šance jsme následně litovali i krátce po změně stran, kdy si unikající David Hynčica nezištnou ideální přihrávkou z dvojice nabíhajících spoluhráčů vybral Jakuba Koláříka, ten ale z pár kroků odkrytou půlku brány neuvěřitelně netrefil. V 56. minutě vyslal z dálky svůj projektil ke svatyni hostů i uzdravený Adam Červinka, na jejího pozorného strážce však nevyzrál. Naopak v 69. minutě nám pořádně zatrnulo poté, co Peter Mazúch nezachytil dlouhý nákop směřující "ze slunka" na rychlonohého nováčka v dresu Topolné Vasyla Babycha a ten v plném běhu napřáhl k nevídané pumelici. Tu náš gólman Stanislav Kuchař konečky prstů nejdřív vytěsnil na spodní část kovové konstrukce, od níž balón sklouzl před brankovou čáru. Tam jej pak v součinnosti se Stanislavem Malůšem s trochou štěstí uhájil i před dotírajícím soupeřem. V 81. minutě se z dálky rozhodl pojistit naše jen těsné vedení Lukáš Ošívka, Jakub Mikel však gólu parádní robinzonádou zabránil. Podobně si hostující brankář počínal i při vydařené ráně Tomáše Durny, jen při její likvidaci u tyče využil svého zřejmě oblíbeného házenkářského rozštěpu. O chvilku později po jednom z mála zaváhání obrany protivníka Roman Trlida zvolil individuální řešení namísto výhodnější spolupráce s Jakubem Koláříkem a bohužel nepochodil. Definitivy jsme se tak dočkali až v samém závěru, kdy Roman Trlida už svůj další průnik zakončil přesnou přízemní střelou a stanovil i konečný výsledek - 3:1! Vítězství nad kvalitním a herně vyspělým výběrem trenéra Ondřeje Hoferka si cením. Vždyť se nerodilo vůbec snadno. Velkou překážkou pro nás byl výborný gólman soupeře Jakub Mikel a také i náš drnovitý trávník. Klukům kromě několika neproměněných příležitostí nemám co vytknout, na výhru se hodně nadřeli. I tentokrát jsme měli štěstí na delegovaného mladého rozhodčího v osobě Jana Martináka, jenž zápas na náročném terénu odřídil s nadhledem i s citem pro hru. Tým Topolné, pakliže začne bodovat i v domácím prostředí, určitě letos může pomýšlet i na medailové umístění."

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Začátek zápasu byl vyrovnaný. Nám vyšel celkem vstup, když jsme po rohu otevřeli Zelinkou skóre. Do třicáté minuty jsme přečkali asi tři dobré šance soupeře. Při nich nás podržel skvělý Mikel, který chytal opravdu výborně. Vyrovnání zařídil Trlida, který se krásně trefil do šibenice. Vzápětí dal Ořechov branku na 2:1, tak skončil i poločas. Druhý poločas byl hodně vyrovnaný. Moc fotbalovosti na hrbolatém hřišti ale k vidění nebylo. Spíš nákopy, boj mezi šestnáctkami. Musím ale sportovně uznat, že Ořechov byl celkově lepší. My jsme ale nepodali vůbec špatný výkon. Kluci bojovností nahradili technické nedostatky. Ke konci už jsme hru otevřeli, hráli na tři útočníky a z brejku dostali branku na 3:1. Ořechov byl lepší, ale my jsme to odbojovali. Chyběl nám kapitán Haša, který už letos nebude. Dále jsme postrádali Jardu Hoferka a stopera Pavlicu. Celkově to byl klidný zápas. Pískal mladý rozhodčí a odřídil to s přehledem. My musíme poděkovat panu Hastíkovi a vedení Ořechova, že nám vyšli vstříc a přehodili utkání ze soboty na neděli. V sobotu se ženil náš hráč Jakub Foltýn, takže bychom sestavu nedali dohromady. Bylo to od soupeře super gesto.“

Branky: 33. a 87. Roman Trlida, 37. Jakub Kolařík - 11. Daniel Zelinka. Rozhodčí: Martinák. Diváci: 68.