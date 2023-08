Jaroslav Kuna, trenér Lhoty: „Proti Zdounkám to nebylo dobré. Zápas jsme stejně jako v Traplicích nezačali vůbec dobře, na rozdíl od minulého týdne jsme výsledek neotočili. Problém je, že dostáváme moc gólů. Navíc Zdounky hrály dobře, do mnoha šancí nás nepustily. Sice jsme si nějaké příležitosti vytvořili a za stavu 0:2 mohli výsledek snížit, ale celkově to od nás bylo málo. Chyběla nám mezihra. U mužstva jsem dva dny. Čeká nás hodně práce. Pocházím z Malenovic, osmdesát procent kluků znám, některé jsem vedl i v dorostu v Loukách, kde jsme strávil celou dosavadní trenérskou kariéru. Ve Lhotě jsem dokonce pár roků hrával. To už ale bylo v minulém století. (úsměv). Po konci v Loukách jsem si chtěl dát od fotbalu pauzu, ale kluci mě přemluvili. Ve Lhotě je perspektivní, mladý tým, který má na to hrát výš, ale musí tomu jít ještě naproti.“

Vladimír Andrýsek, trenér Zdounek: „Hráli jsme výborně. Přesně to, co jsme potřebovali. Ze začátku jsme hráli zezadu, dobře bránili. Spoléhali jsme na jednoduché balony, po kterých jsme využívali naše rychlé brejkové útočníky. Do vedení jsme šli po standardní situaci, dobře zahraném rohu. Hodně důležitý byl druhý gól, který nás uklidnil. Za stavu 2:0 jsme ale přestali hrát, trošku jsme se nechali zatlačit. Domácí si vytvořili i nějakou šanci. Kdyby snížili, mohlo to být jiné. Ale díky tomu, že jsme to ustáli a po změně stran přidali třetí branku, bylo rozhodnuto. Chyběl nám akorát Pektor. Byli jsme v dobré sestavě. I ten výkon tomu nasvědčoval. Nás vzadu drží Jirka Klabal, který skvěle čte hru. Vidí to dopředu. Je to zkušený hráč, který umí i rozdat balony, dát gól. Dneska byl hráč zápasu.“

Branky: 87. David Bartoň z penalty - 53. a 82. David Moravec, 9. Jiří Klabal, 21. Tomáš Frkal. Rozhodčí: Tokoš. Diváci: 80.

OŘECHOV - PRAKŠICE 4:1 (2:1)

Jiří Kowalík, hrající trenér Ořechova: „Výsledek je hezký, ale pro nás to nebyl vůbec jednoduchý zápas. Prakšice u nás hrály docela dobře, hlavně v prvním poločase několikrát zahrozili, skórovali. Nám vyšel začátek, hned v první minutě jsme šli do vedení. Hosté však brzy skóre srovnali. Za stavu 1:1 jsme neproměnili pokutový kop, když hostující brankář střelu Červinky chytil. U toho se však zranil a musel střídat. Říkal jsem mu, že to mohl raději pustit a utkání ve zdravý dochytat. (úsměv). Na druhé straně nás podržel brankář Kuchař, který bravurně chytil těžkou střelu do šibenice. My jsme nastřelili dvě břevna a jednu tyčku, Šancí jsme měli opravdu dost. Prakšice ale byly nebezpečný soupeř, hrozily z brejků. Po jednom taky skórovali. My jsme se nedokázali po rohu vrátit, hosté rychle rozehráli a osamocený Staňa Malůš už je nedokázal zastavit. Naštěstí jsme si ještě před přestávkou vzali vedení zpět. Ve druhém poločase jsme přidali třetí a čtvrtý gól, utkání v klidu kontrolovali. V závěru jsem musel nastoupit i já. Dokonce jsem se dostal k samostatnému nájezdu, ale trefil jsem jenom břevno. Konec už jsme zvládli s přehledem. Chyběli nám Martykán, Petřvalský a Váňa. Pro nás to byl jeden z těžch těžších zápasů.“

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „My máme v úvodu sezony těžký los. Po Buchlovicích jsme nastoupili proti Ořechovu, kde se vyhrává jen velmi těžce. Zápas jsme si sami zkomplikovali hned v první minutě, kdy jsme po nedorozumění obrany inkasovali po rohu rychlý gól. My jsme výsledek srovnali krásnou kombinační akcí, na jejíž akci byl přesně zakončující Sukup, kterému asistoval Liška. Vzápětá jsme čelili pokutovému kopu. Gólman Buráň sice penaltu zneškodnil, ale u zákroku se bohužel zranil a musel střídat. Přilehl si loket a měl podlitinu, která jej bolela, takže do branky musel šestnáctiletý dorostenec Puček. Svým výkonem určitě nezklamal. Soupeři zneškodnil tři tutovky. Gól obdržel až těsně před koncem poločasu po střele z dálky, když mí před ním trochu zaplaval. Jinak v prvním poločase jsme hráli dobře, soupeři jsme dokázali vzdorovat. Ve druhé půli po prostřídání už to tak slavné nebylo. Postavili jsme ale pět dorostenců a další dva kluky, co v létě přišli do mužů. Naopak nám chyběly zkušenosti Dynky, Lysoňka či Vráblíka. Hrát museli i dva patnáctiletí kluci. V rámci našich možností jsme neodehráli špatné utkání. Jediným mazákem v sestavě byl Roubal. Naproti tomu Ořechov má velkou kvalitu, zase bude hrát nahoře. Soupeř zvítězil zcela zaslouženě. Nás akorát mrzí, že sudí před třetím gólem otočil aut a před druhou brankou mohl náš útočník jít sám na gólmana, ale zbytečně oplácel a my dostali na 2:1. Kdyby nefauloval, mohl jít sám na bránu. V tu chvíli jsme klidně mohli jít do vedení. Ve druhém poločase už Ořechov jasně dominoval.“

Branky: 45. a 77. David Hynčica, 1. Tomáš Durna, 54. Jakub Kolařík - 9. Radim Sukup. Rozhodčí: Vymazal. Diváci: 110.

SLAVKOV – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 2:0 (0:0)

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Pro nás to bylo velice těžké utkání, protože jsme do něj šli bez pěti hráčů, další vypadli na poslední chvíli. Zaskočit musel i brankář Pochylý, se kterým jsme se na začátku sezony rozloučili. V týdnu k nám z Uherského Brodu přišel Kůřil, což bude stejně jako Berkela dobrá posila. Ještě bychom z ČSK rádi získali jednoho hráče. Uvidíme, jak to dopadne. Naopak Bartončík nám utekl do Štítné nad Vláří. Samotný zápas nepoznamenaly jenom absence, ale i velké vedro. První poločas byl vyrovnaný, vytvořili jsme si větší šance. Jinak se hrálo spíše mezi šestnáctkami s řadou nepřesností. Nám vyšel nástup do druhé půle, kdy jsme dali Kotkem vedoucí gól. Pomohl nám taky střídající Man, jenž zvýšil na 2:0. Závěr jsme takticky zvládli. Hosty jsme do nějaké extra šance nepustili. Za tři body jsme rádi. Snad nám pomohou a trošku uklidní.“

Libor Soldán, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Zklamaný jsem z výkonu i výsledky. Bohužel jsme nehráli tak dobře tak jako minulý týden proti Malenovicím. Pro nás je to dobrá facka. Alespoň si po druhém kole sedneme na prdel. Chyběli nám David Jurásek, Jarda Ťok a také Vojta Pančík. Soupeř nebyl o nic lepší, ale potrestal naše velké chyby při rozehrávce a po brejcích skóroval. My jsme do hry dali málo bojovnosti i fotbalovosti. Místo toho, abychom hráli kolektivně, kombinačně, každý hrál spíše na sebe. My jsme zahrozili snad jen hlavičkou Obala, který v těžké pozici trefil na brankové čáře stojícího protihráče. Jinak jsme měli spíš nějaké pološance, nic velkého. Celkově zápas moc pohledný nebyl.“

Branky: 48. Jakub Kotek, 68. Lukáš Man. Rozhodčí: Fridrich. Diváci: 75.

BUCHLOVICE – ZLECHOV 0:3 (0:2)

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „U nás panuje obrovské zklamání. Na derby jsme se všichni těšili, protože se Zlechovem jsme se utkali po delší době. Navíc jsme nastoupili před domácím publikem a návštěvnost stejně jako atmosféra byly vynikající. My jsme nezachytili vůbec začátek. Zlechov do utkání nastoupil s větší bojovností, odhodláním. Hosté byli připravení, koncentrovaní. Po čtvrt hodině jsme inkasovali velmi laciný gól. Po něm jsme se chtěli vrátit zpátky do zápasu, soupeř ale dál bojoval, kousal, prostě hrál výborně a organizovaně. Hosté pozorně bránili a trpělivě čekali na naše chyby. My jsme hráli do uzavřené obrany a po rohu jsme dostali gól na 2:0. Ještě před poločasem jsme měli šanci, ale Tomešek ve skluzu minul míč. Do přestávky jsme mohli snížit a vrátit se zpátky do zápasu. V šatně jsme si vše vyříkali. Zlechov ale po přestávce zalezl a v jedenácti lidech bránil výsledek. My jsme bušili do zavřené obrany, pořádně jsme nevystřelili. Hosté se jenom bránili a čekali na naše chyby. Z brejku pak přidali do otevřené třetí gól a bylo rozhodnuto. My jsme bohužel za celé utkání nenašli recept na to, jak pokořit soupeřovu pevnou obranu. Víme, že bez pořádné střely na branku se vyhrát nedá. Sestava byla stejná jako minulý týden, chybí nám akorát zraněný brankář Valeš. Brzy by se ale měl vrátit do sestavy.“

Libor Matoušek, trenér Zlechova: „Jsem spokojený s výsledkem i hrou. V Buchlovicích jsem dříve trénoval, takže o motivaci jsem měl postaráno. Věděl jsem, že tam vyhrajeme. My jsme v utkání vsadili na pozornou obranu, vyráželi jsme k rychlým brejkům. Do vedení nám pomohla hrubá chyba gólmana. Dál jsme dobře bránili, soupeře téměř k ničemu nepouštěli. Sami jsme po rohu přidali druhou branku. Soupeř to ve druhé půli musel ještě více otevřít, což nám svědčilo. My jsme podnikali výpady, dál chodili po brejků. Po jednom z nich jsme v závěru přidali třetí branku. Musím kluky pochválit za to, jak utkání odmakali a takticky skvěle zvládli. Domácí jsme nepustili téměř do ničeho. Jinak to bylo poklidné derby.“

Branky: 15. Dominik Hradil, 38. Tomáš Jurča, 83. Michal Salinger. Rozhodčí: Němec. Diváci: 200.

VLČNOV – TRAPLICE 2:2 (1:0)

Václav Činčala, trenér Vlčnova: „Mrzí mě, že jsme vedení neudrželi a na konci přišli o dva body, ale takový je někdy sport. Vyrovnávací brance v nastavení předcházela naše taktická chyba. Jeden náš hráč ležel na zemi, klidně se mohl nechat ošetřit, ale další hráč rychle rozehrál aut na volného útočníka a o míč jsme přišli. Hosté jej dlouhým nákopem vrátili do našeho vápna, kde jsme neměli gólmana, ale hráče, který balon vyboxoval jen slabě před sebe a soupeř srovnal na 2:2. Petru Zemkovi ale nic nevyčítáme, jsme rádi, že zaskočil a přišel nám pomoct. Věděli jsme, že nebudeme mít gólmana, který odjel na dovolenou. Bohužel další nepřišel, tak jsme museli povolat Zemka, jenž už asi tři roky nehraje. Nechytal ale špatně. My jsme šli v první půli do vedení, soupeř po změně stran srovnal. Pak přišlo vyloučení hostujícího hráče a penalta, kterou Kašpařík proměnil. Bohužel netrénujeme a na konci jsme fyzicky odešli. Traplice toho využily a i v deseti srovnaly.“

Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „Bod je pro nás málo, ale vzhledem k tomu, jak se pro nás utkání vyvíjelo, tak ho musíme brát. Vlčnov po celý zápas spoléhal jen na dlouhé nakopávané míče, domácí vyhledávali souboje. My jsme se jim v první půli přizpůsobili, přesto jsme nastřelili dvě tyčky a jedno břevno. Vytvořili jsme si dost šancí, ale gól do přestávky nedali. Vlčnov naopak udeřil po rohu, který zahrál na přední tyč a jeden z hráčů trkl hlavou balon do sítě. Ve druhém poločase jsme začali hrát konečně po zemi a domácí přehrávat. Dostávali jsme se do šancí a po jedné z nich výsledek srovnali. Bohužel v 81. minutě po ztrátě míče proskočil jejich hráč za naše stopery, Kolinský jej stáhl rukou a viděl červenou kartu. Rozhodčí nařídil penaltu. My jsme po inkasované brance vsadili vše na jednu kartu a v 93. minutě výsledek po dlouhém nákopu z půlky hřiště srovnali, když Mikulec dorážel balon ve skrumáži do sítě. My jsme přišli už v prvním poločase o Bemera, který si nezaviněně zlomil kotník. Celkem nám chybělo pět hráčů základní sestavy.“

Branky: 31. Přemysl Hanák, 82. Pavel Kašpařík z penalty – 59. Jakub Rozhon,

1. Rozhon Jakub, 93. Michal Mikulec. Rozhodčí: Rochovanský. Červená karta: 81. Tomáš Kolinský. Diváci: 120.

POLEŠOVICE – UHERSKÝ OSTROH 3:0 (1:0)

Josef Křiva, trenér Polešovic: „S výsledkem i výkonem jsem spokojený. Pro diváky to byl výborný zápas. Na to, jaké bylo vedro, tak to kluci zvládli fyzicky velmi dobře. Také soupeř zaslouží pochvalu. Hosté na nás vletěli, prvních deset minut byli lepší. Měli tam nějaké závary, šance Zálešáka. Jednou dokonce trefili břevno. Ostrožané v úvodu zahrávali čtyři standardky, které jsme odvrátili jenom silou vůle. Postupně jsme ale vyrovnali hru a místy byli o něco lepší. Hráli jsme dobře po stranách, dávali centry do šestnáctky. Hosté dobře bránili. Až po jednom závaru protihráč srazil oběma rukama Crlu ve výskoku a byla z toho penalta. Kdyby nechal rozhodčí pokračovat ve hře, byl by z toho taky gól, protože Kaspřák měl balon na kopačce a dorážel byl do prázdné brány. Ostroh po inkasované brance začal zase hrát, i my jsme ale hrozili. Jednu střelu brankář vyrazil, jednou to spadlo na zadní síť. Druhý poločas byl jako na houpačce. Prvních deset minut jsme hráli my výborně a zahrozili dvěma střelami Crly těsně vedle. Ostroh spoléhal na Zálešáka v útoku. Za stavu 1:0 šel sám na gólmana, kterého přehodil, ale balon šel nad branku. Byla to gólovka, po které mohl soupeř srovnat na 1:1. My jsme vedení navýšili po střele Crly z 35 metrů. Brankář míč jenom vyrazil před sebe a Kaspřák těžkým kopem přes hlavu zvýšil na 2:0. V poslední minutě se Náplava hezky trefil k tyči a bylo hotovo. Na to, že nám chybělo oba stopeři a Náplavu museli zatáhnout do obrany, tak jsme to zvládli velice dobře. Hráli jsme na pět záložníků a jednoho útočníka. Nasadil jsem i tři dorostence, kteří měli v nohách sobotní zápas, ale vydrželi celé utkání. Opravdu hráli skvěle. Klobouk dolů i před Ostrohem. Byl to dobrý soupeř. Výsledek je pro hosty krutý, my jsme ale rádi za výhru.“

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Z výsledku jsem naprosto rozčarovaný. V prvním poločase jsme Polešovice jednoznačně přehrávali. Do desáté minuty jsme si vypracovali dvě vyložení šance, Martin Zálešák ale žádnou z nich nedal. Polešovice poprvé vystřelily na naši branku ve 25. minutě. Ve 35. minutě přišla za nás hodně sporná penalta, kterou soupeř proměnil. Ve druhém poločase jsme začali hrát, vytvářet si šance, ale většina akcí končila na domácí šestnáctce. Blízko vyrovnání byl Zálešák, který šel sám na gólmana, z malého vápna ale přestřelil prázdnou bránu. Domácí pak přidali druhý gól a my otevřeli hru. V závěru jsme ještě inkasovali třetí branku. Zklamání je velké, protože jsme celý první poločas dominovali. Ztracené body musíme získat doma s Malenovicemi. Vadí mi, že někteří kluci už jeli snad potřetí na dovolenou. Pryč jsou hned tři, další jsou dlouhodobě zranění a jeden musel i v neděli do práce.“

Branky: 35. a 90. Jaroslav Náplava, 77. Petr Kaspřák. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 70.

MALENOVICE – TOPOLNÁ 1:1 (1:1)

Leoš Válek, trenér Malenovic: „V prvním poločase jsme byli herně lepší. Vyšel nám úvod a my šli hned ve 4. minutě do vedení. Trefil se Bartek, kterého musím za výkon pochválit. Společně s brankářem Žemlou byli našimi nejlepšími hráči. Bohužel další šance jsme neproměnili. Měli jsme tam nějaké závary, střely z dálky. Topolná výsledek poměrně brzy srovnala. My jsme ve druhém poločase na deset minut trošku vypadli z tempa, postupně ale zase začali hrát. Nastřelili jsme dvě nebo tři tyčky, nedali penaltu. Torma přestřelil branku. Topolná měla spíše střely z dálky a nebezpečné rohy, které zahrávaly velice dobře. Závěr byl trošku vyhrocený, oba týmy chtěly vítězství strhnout na svoji stranu. I když jsme doma chtěli samozřejmě vyhrát, bod beru. Chyběl nám akorát Struška a brankář Juráň.“

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Bod je pro nás dobrý, protože Malenovice měly k vítězství blíž. My jsme měli velmi špatný vstup do zápasu, po nepřesné přihrávce ve středu hřiště šly Malenovice brzy do vedení. Od dvacáté minuty jsme byli určitě lepší. Začali jsme soupeře tlačit a po akci Pavla Hoferka proměnil svoji šanci Aleš Horsák. Druhý poločas byl bez nějakých výrazných šancí. Malenovice daly dvě tyčky, zahodily penaltu. My jsme měli dobrou možnost ke skórování Janem Foltýnem, ale tutovku neproměnil. Remíza je nakonec spravedlivá, k výhře ale byly o něco blíž Malenovice.“

Branky: 4. Martin Bartek – 24. Aleš Horsák. Rozhodčí: Ruman. Diváci: 65.