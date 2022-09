TOPOLNÁ – VLČNOV 0:2 (0:1)

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Zápas se rozhodoval už v prvním poločase, kdy jsme neproměnili asi čtyři vyložené stoprocentní šance. Paradoxně jsme šli do kabiny za stavu 0:1 pro Vlčnov, protože hosté nám ve 45. minutě dali z první vážnější šance gól do šatny. Ve druhé půlce trošku otevřeli hru. Chtěli jsme hrát balony hodně nahoru, soupeř chodil do brejků. Zatímco my jsme spálili další dvě nebo tři stoprocentní šance, Vlčnov nám dal hned z první šance ve druhé půlce na 2:0, což se pak už jenom těžko honilo. Paradoxně jsme prohráli s nejslabším soupeřem. Po herní ani fotbalové stránce jsme bohužel nepotvrdili předcházející venkovní výhry. Toto je pro nás ztráta, která nás hodně bolí. Musíme ji ale hodit za hlavu a makat dál. Bohužel dlouhodobě máme problémy v koncovce. Na gól potřebujeme strašně moc šancí. Nyní nám to tam moc nepadá, musíme se na to zaměřit. Kluky mohu pochválit za bojovnost. Makali do poslední minuty. Moc chtěli výsledek obrátit, ale žádný gól jim tam nepadl. Na výsledku se projevila absence kapitáni Haši, který má zlomenou kůstku v noze a minimálně tři týdny nám bude chybět. V závěru rozhodčí vyloučil dva hráče, ale obě červené karty byly oprávněné.“

Václav Činčala, trenér Vlčnova: „Jsem spokojený. Hráli jsme dobře, disciplinovaně, organizovaně. Celkově to byl vyrovnaný zápas. Nám velice pomohl vedoucí gól do poločasu. Po dlouhém autu Hanák sklepl míč pro Fibichra a ten zavěsil. Ve druhé půli se zase trefil Mikulec. Domácí nás ve druhém poločase trošku zatlačili, ale poctivou taktickou hrou jsme to zvládli. Neměli jsme sice tolik šancí jako soupeř, kterého jsme předčili v efektivitě. Chyběl nám Sagula a Kašpařík, brzy jsem musel střídat i Machalu.“

Branky: 45. Jan Fibichr, 55. Michal Mikulec. Rozhodčí: Mitáček. Červené karty: 82. Sedlář – 80. Šobáň. Diváci: 120.