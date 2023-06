Václav Činčala, trenér Vlčnova: „V posledním zápase jsme se utkali s nejtěžším soupeřem, postupujícím týmem. Staré Město sice nebylo kompletní, přesto si vypracovalo daleko víc šancí a vyhrálo zcela zaslouženě. My jsme zase měli problémy se sestavou, scházeli nám hráči. V tomto složení jsme na víc neměli. Hosté hráli to, co potřebovali. Ještě šli třikrát sami na brankáře, který nás podržel i v jiných momentech. Celkově to byl pohodový zápas. My můžeme být se sezonou spokojení. Sice jsme po zbytečných chybách poztráceli spoustu bodů, ale celkově u nás převládá spokojenost. Hlavní je, že jsme se zachránili.“

Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Pro nás byla tento víkend priorita dorost, který zvládl svoje utkání v Holešově a slaví postup do divize. Nás bylo málo. Někteří kluci pořád slaví, další odjeli na dovolenou, takže jsme si museli pomoct právě dorostenci, kteří hráli dopoledne. Duel ve Vlčnově jsme ale zvládli. Bylo to úplně poklidné střetnutí. Vítězný gól si připsal Ondřej Zelený, který se trefil poprvé mezi muži.“

Branky: 42. David Sagula - 27. Martin Petek, 65. Ondřej Zelený, 85. Zdeněk Sonntag z penalty. Rozhodčí: Kýr. Diváci: 50.

UHERSKÝ OSTROH – OŘECHOV 4:4 (2:4)

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Před zápasem bych bod samozřejmě bral, takže s ním musím být spokojený. První poločas patřil Ořechovu, který byl herně lepší a zaslouženě vedl 4:2. Hosté se ale pod dojmeme výsledku uspokojili a už nebyli tolik aktivní a nebezpeční jako v úvodní části. Naopak my jsme se zlepšili a začali hrát. Zářil útočník Martin Zálešák, který dal čtyři góly. Pro diváky to byl na závěr sezony zajímavý zápas. Padlo osm branek. Bohužel po utkání přišla i červená karta pro hostujícího brankáře za kritiku rozhodčího. Jinak zápas nijak vyhecovaný nebyl. My jsme se sezonou spokojení. Po nepovedeném podzimu jsme se na jaře zvedli a nakonec získali 31 bod. V předstihu jsme se zachránili, nejhůře skončíme desátí. U týmu nejméně do zimy zůstávám.“

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Komentář zveřejníme v pondělí odpoledne“

Branky: 18., 20., 73. a 83. Martin Zálešák – 8. a 16. Roman Trlida, 31. a 42. Peter Mazúch. Rozhodčí: Kýr. Červená karta: Petr Kozelek (Ořechov). Diváci: 80.

I. A třída sk. B: brankář Dolního Němčí Kadlček se rozloučil proměněnou penaltou

TOPOLNÁ – SLAVKOV 3:3 (2:2)

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Do zápasu jsme šli s tím, že chceme vyhrát, abychom měli na ukončené dobrou nápadu. I když jsme po celý zápas byli lepším týmem, dostali jsme tři laciné branky a pouze remizovali. Vše vyvrcholilo v poslední minutě, kdy jsme po hrubé chybě obrany obdrželi branku na 3:3. Moc nás to mrzí, protože hlavně druhý poločas byl zcela v naší režii. Slavkov jsme téměř nepustili na naši polovinu, hosté spoléhali jen na ojedinělé brejky. My jsme ve druhé půli měli velký tlak, spoustu šancí, ale proměnili jenom některé, za což jsme na konci střetnutí pykali. Poslední zápas okopíroval celý půlrok, kdy jsme měli velké problémy s koncovkou a nedávali branky. Po podzimu jsem vyhlásil, že mým cílem je skončit do třetího místa. Věřím tomu, že pokud by se nám vyhýbaly zranění a nepřišli o klíčové hráče, tak by se nám to splnilo. Páté místo není ale špatné. Celkově můžeme být spokojení. Umístění sice není úplně podle mých představ, ale i tak nejspíše budu u týmu dál pokračovat.“

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Bod na závěr sezony je pro nás velice dobrý. Na to, v jaké sestavě jsme utkání v Topolné odehráli, musíme remízu brát všemi deseti. Na střídání jsem byl pouze já a brankář. Oba jsme šli po změně stran do hry. Já dokonce odehrál celý druhý poločas. V současném rozpoložení je pro nás bod zlatý. Domácí měli k vítězství samozřejmě daleko blíž. V poli nás přehrávali, měli herně navrch, ale o žádný drtivý tlak nešlo. I když jsme třikrát prohrávali, pokaždé jsme skóre srovnali. Naším nejlepším hráčem byl Jirka Maštalíř. Od sezony jsme čekali víc. Bohužel jsme na jaře museli zrušit úterní tréninky, v pátek nás chodilo pět, takže jsme téměř netrénovali. I tak skončíme sedmí nebo osmí, což není nejhorší. Uvidíme, co bude v příští sezoně. V létě musíme přivést alespoň pět hráčů. Nyní nás bylo patnáct a z toho někteří kluci končí, takže musíme mančaft nějak doplnit.“

Branky: 5. David Urban, 33. David Zelinka, 82. Pavel Bartoš Pavel - 31. Roman Sládeček, 36. Adam Bartončík, 89. Jiří Maštalíř. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 85.

PRAKŠICE – POLEŠOVICE 1:0 (1:0)

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Pro soupeře je výsledek milosrdný. Po celý zápas jsme byli jasně lepší, spálili jsme neskutečné množství vyložených šancí. Nastřelili jsme dvě břevna, tři tyčky. Neproměnili jsme spoustu nájezdů, taky nám rozhodčí neuznal jeden gól kvůli ofsajdu. Proti silnějšími soupeři by nás zahozené tutovky mrzely, takhle jsme vyhráli i tak. Polešovice taky nebyly kompletní. Jsem rád, že jsme mohli protočit všechny kluky. Druhý poločas odchytal šestnáctiletý dorostenec Robin Půček. V jednom případě nás skvěle podržel. Kromě této šance si ale nevzpomínám, že by si hosté vypracovali nějaké další šance. Je škoda, že jsme si nezastříleli víc a po debaklu v Ořechovu si trošku nevylepšili skóre, ale hlavní je, že jsme vyhráli a spravili si chuť. Letos nám to doma moc nešlo, spíš jsme vyhrávali venku. Zápas rozhodl rychlý brejk Řezníčka, který prostrčil míč do ulice Slavíčkovi a ten šel sám na gólmana a skóroval. Jinak jsem rád, že jsme coby nováček v krajské soutěži nezklamali. Když nám to loni na jaře v okrese úplně nešlo, lidé se nás ptali, co chceme v I. třídě dělat. Nakonec to tak špatné nebylo. Věřím, že se v příští sezoně odrazíme ještě trošku nahoru, budeme hrát výš. Kluci nabrali zkušenosti, znají soupeře. Navíc se nám rýsují nějaké posily, snad budeme silnější.“

Jakub Bilavčík, trenér Polešovic: „Porážka je pro nás ještě milosrdná. Pokud by domácí proměnili své šance, vyhráli by 5:0 nebo i 10:0. Nám výborně zachytal gólman Pavela, který nás uchránil od daleko větší porážky. Sestava na konci sezony byla slátaná. Nastoupili i kluci, co běžně nehrají či netrénují. My jsme rádi, že jsme utkání nějakým způsobem odehráli. Vypracovali jsme si dvě šance, Prakšice toho měly daleko víc. Jaro se mi nehodnotí příliš dobře. Jsem z toho zklamaný. Jako trenér jsem moc věcí ovlivnit nemohl. Kolikrát jsme byli rádi, že jsme se vůbec sešli. O nějakém trénování a taktice nemůže být vůbec řeč. Zatím nevím, zda budu v Polešovicích pokračovat. Všechno je věcí jednání. Řešíme také možné posílení týmu. Bavím se s pěti nebo šesti kluky a pokud alespoň polovina z nich vyjde, bude to dobré.“

Branka: 44. Jakub Slavíček. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 85.

Místo debaklu hubená výhra. Prakšice zdolaly Polešovice, rozhodl Slavíček

ZLECHOV – VELKÝ OŘECHOV 3:1 (1:0)

Libor Matoušek, trenér Zlechova: „Pro nás to byla na závěr sezony povinná výhra. Úplně jednoduché to ale nebylo. Velký Ořechov sice přijel v jedenácti lidech a bez náhradníků, ale taky občas zahrozil. My jsme toho ale měli celkově víc. Škoda, že jsme nedali více branek a zápas nerozhodli dřív. Nakonec jsme skončili čtvrtí, což není špatné. Mužstvo ale potřebuje doplnit, stejně jako jiné týmy i nás na jaře trápily absence.“

Pavel Kopl, trenér Velkého Ořechova: „Na závěr sezony to byl poklidný zápas. Bylo vidět, že žádnému z týmů o nic nejde. Domácí byli herně lepší, vypracovali si větší šance. My jsme hráli na to, na co jsme měli. Bylo nás málo, akorát jedenáct, takže celý zápas jsem musel odehrát i já. Jsem rád, že jsme utkání odehráli důstojně. Ve chvíli, kdy jsme se dostali dopředu, k nějaké standardní situaci, byli jsme i nebezpeční. Dokonce se nám podařilo srovnat na 1:1. Body ale i tak byly daleko. Zlechov toho měl daleko víc. V naší brance zase čaroval José Vyorálek, který nás bravurními zákroky podržel. Škoda, že jsme z utkání nevytěžili žádný bod, ale ostudu jsme neudělali. U nás je nyní složitá situace. Zatím nechceme říkat do éteru, jakou soutěž budeme hrát. Na ukončené to probereme a nějak se rozhodneme.“

Branky: 26. Radovan Mikula z penalty, 69. Adrian Duchtík, 83. Igor Golian - 57. Martin Bača. Rozhodčí: Tokoš. Diváci: 80.

LHOTA – ZDOUNKY 1:4 (0:3)

Radomír Šohajek, trenér Lhoty: „Porážka mě mrzí. I když pro nás byla priorita záchrana krajské soutěže, ještě před týdnem jsme měli možnost se dostat na šesté místo, ale poslední dvě utkání jsme nezvládli a končíme až jedenáctí. Je to škoda, mužstvo jsem chtěl dostat výš. Přijde mi, že od té doby, co jsme se v předstihu zachránili, nebyly výkony úplně podle mých představ. Přijde mi, že mužstvo nešlape tak, jak mělo. Nehrálo, jako dřív. Celkově to bylo takové vlažné. Neříkám že od všech kluků, ale týmový výkon nebyl dobrý. Zdounky byly herně lepší, v prvním poločase daly tři góly a zápas rozhodly. My jsme se sice ve druhé půli trošku zlepšili, ale celkově to na soupeře nestačilo. Chyběly nám některé opory, hlavně absence Davida Bartoně byla vpředu znát.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Komentář zveřejníme v pondělí ráno“

Branky: 79. Tomáš Kovaříček - 6. a 37. David Moravec, 33. Marek Kyrcz, 66. David Judas. Rozhodčí: Kýr. Diváci: 75.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – MALENOVICE 2:0. PŘEDEHRÁNO