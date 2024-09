René Krystýnek, trenér Buchlovic: „Začátek utkání chytla lépe Topolná, která byla prvních patnáct minut herně lepší. Nám přišel pomoct bývalý brankář Mlčák a popral se s tím statečně. Musíme mu poděkovat. Asi ve 3. minutě vytáhl tutovku na břevno a pomohl nám i dalšími zákroky. Postupně jsme ale srovnali hru a převzali iniciativu. Měli jsme tam několik dobrých příležitostí, ale Kuba Kořínek to tam stejně jako Tomešek nedotlačil. Ve druhém poločase jsme to chtělo zlomit, ale hned po změně stran jsme udělali v obraně chybu, kterou soupeř potrestal krásnu střelou k tyči. Topolná pak zalezla a bránila náskok. My jsme dobývali, hnali se za vyrovnáním. Byli jsme lepší, měli spoustu tutovek. Dvakrát neuspěl v zakončení Njambi, gól nedal Tomešek ani Karásek. Bohužel jsme to tam přes veškeré úsilí nedokázali dotlačit. Na gól se neuvěřitelně nadřeme. Naše hra se ale zvedá. Věřím, že to i přes těžký los brzy prolomíme a konečně zvítězíme. Musíme se k tomu postavit čelem a zabojovat. Za mě by utkání slušela remíza. Kluky musím za výkon i přístup pochválit.“

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Měli jsme dobrý vstup do utkání, vytvořili jsme si několik šancí a rohů. Byly tam závary. Prvních patnáct minut jsme byli lepším týmem. Buchlovice postupně hru vyrovnaly, ale nějaké velké šance neměly. K vidění byla spousta soubojů ve středu hřiště. Zápas rozhodl vstup do druhé půle, kdy Foltýn prostřelil gólmana ranou na zadní tyč. Jinak byla hra celkem vyrovnaná. Za mě to byl remízový zápas. Nevyhrál lepší, ale šťastnější. Pro diváky to nebylo moc pohledné utkání. K vidění byly spíš souboje, ztráty a nepřesnosti.“

Branka: 48. Jan Foltýn. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 186.

OSTROŽSKÁ LHOTA – HLUK B 2:1 (1:0)

Libor Soldán, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Lepší začátek jsme si nemohli ani přát. Do vedení jsme šli snad po dvaceti sekundách. Šálek dal dlouhý balon za hostující obranu, Svízela ho prodloužil na Maroviče, který skóroval. V první půli jsme měli ještě nějaké další šance, hosté taky zahrozili, ale skóre se do přestávky nezměnilo. I ve druhé půli jsme si vypracovali nějaké příležitosti, Obal se Pšurným se ale neprosadili. Pak dokonce Šálek neproměnil penaltu. Kopl to doprostředb brány a hostující gólman míč nohou vyrazil. Sice jsme pak přidali druhou branku, ale soupeř vzápětí snížil a my se až do konce strachovali o udržení náskoku. Vedení 2:1 jsme sice nepustili, ale závěr nebyl z naší strany dobrý. Bohužel se zase projevila naše stará bolest proměňování šancí. Jsme schopní dát gól. Je vidět, že nám chybí útočníci Doruška s Černochem, nehrál ani Machala. Vpředu kvalita bohužel nebyla, ale máme tři body, což je hlavní,“

Jan Miroš, trenér Hluku B: „Utkání bylo v poli vyrovnané, šancí bylo na obou stranách poměrně dost. Soupeř dal o gól víc, proto vyhrál, my ale nejsme spokojení s výsledkem ani s výkonem rozhodčího, který podle našeho mínění ovlivnil utkání tím, že v první půli nevyloučil domácího hráče za škaredý faul na Vozára. I když dohrál, zákrok na něj byl likvidační. Taky jsme měli zahrávat pokutový kop. Byla to stejná situace jako na druhé straně, kdy soupeř penaltu kopal. Přitom se všichni divili, že to nepískl. My jsme vůbec nezachytili nástup do utkání a po naší hrubé chybě dostali gól. Ve druhém poločase jsme inkasovali podruhé, ale brzy na to skóre snížili a hráli až do konce. Domácí znervózněli, v závěru se strachovali o výhru. My jsme klidně mohli výsledek srovnat. Na utkání jsme přijeli s velmi slátanou sestavou, chybělo nám jedenáct hráčů z kádru. Musel jsem nastoupit i já.“

Branky: 1. Mário Marovič, 70. David Jurásek – 73. Petr Vozár. Rozhodčí: Marišler. Diváci: 85.

VLČNOV – OŘECHOV 2:1 (0:1)

Martin Liška, trenér Vlčnova: „Hodně nečekané, ale zasloužené tři body. Nechci hodnotit herní stránku, protože tam jsme jednoznačně zaostávali, ale na to se nehraje. Chtěli jsme a nechali na hřišti vše. Výhře jsme tímto šli naproti. Soupeř mě zklamal. Profesorským přístupem a nadřazeným chováním bude tuto třídu hrát navěky. Kádr přitom mají excelentní. Všem našim hráčům děkuji.“

Jiří Kowalík, trenér Ořechova: „Pokud bychom podali náš standardní výkon, určitě bychom tam vyhráli. Bohužel jsme hráli špatně, celkově to z naší strany bylo podprůměrné, s tímto bychom měli problémy s každým mančaftem, Zápas se mi ale těžko hodnotí. Bohužel jsme se přizpůsobili soupeři, který jenom běhal a bojoval, což ale na náš stačilo. Oproti minulým zápasům jsme si ani nevypracovali nějak moc šancí. Dali jsme jenom jeden gól, který byl ještě sporný. Podle nás stejně jako podle rozhodčího míč přešel brankovou čáru, soupeř si myslí, že ne. Já jsem to na těch šedesát metrů neviděl. Diskutabilních okamžiků bylo ale v utkání víc. Za mě jsme měli kopat penaltu, domácí hrát měl dostat červenou kartu. To všechno jsou ale věci, které ze své pozice neovlivním. Utkání jsme měli zvládnout daleko lépe a nemuseli tyto věci řešit. Utkání nám nevyšlo herně ani výsledkově, proto se domů vracíme s prázdnou. Sestava byla stejná jako minulý týden, chyběl vykartovaný Trlida, Váňa či syn Kuba, ale na to se nevymlouváme.“

Branky: 60. Adam Pešl, 63. Jan Fibichr - 22. Michal Pavlínek. Rozhodčí: Kýr. Diváci: 80.

ZLECHOV – PRAKŠICE 1:1 (0:0)

Pavel Nožička, trenér Zlechova: „Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. Po minulém zápase jsme rádi, že máme alespoň bod, o který jsme s Vlčnovem v nastavení přišli. Pokud by ale byl fotbal spravedlivý, tak jsme měli měli vyhrát asi 3:1, protože jsme si vypracovali více šancí. Už v první půlce jsme měli velice dobré příležitosti, gól jsme však stejně jako soupeř nedali. Hosté šli po našem zaváhání a hlavičce do vedení. Naštěstí se nám podařilo výsledek vyrovnat, když v soupeřově šestnáctce bylo osmnáct hráčů a Hubál na velkém vápně odražený balon propálil do sítě. Chyběli nám Balíček a Jurča.“

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Vždycky, když o výhru přijdete v poslední minutě, tak vás to mrzí. V prvním poločase jsme byli lepším týmem. V kombinaci jsme byli zdatnější, akorát jsme si nevytvořili žádnou tutovku. Po centru Řezníčka promáchli Kočica i Dedík. Domácí měli silné standardky. Dvakrát jsme jim příšernou rozehrávkou nabídli samostatný nájezd, který ale nevyužili. Ve druhém poločase jsme šli do vedení po centru Helíska, Kočica se trefil hlavou. Gólem jsme jenom potvrdili naši dominanci na hřišti. Zlechov po inkasované brance převzal iniciativu, vysunul hráče dopředu a nakopával balony. Nám se to dlouho dařilo odvracet, uskákat. Sami jsme se dostali do několika brejků, žádný z nich jsme ale nedotáhli do konce. Největší šanci měl Gajdušek, jenž vystihl nepovedenou přihrávku obránce, domácí zadák ho ale stačil doběhnout a ztížit mu zakončení. Kdybyhcom dali na 2:0, vezeme domů všechny body. Zlechov takto skóre srovnal na 1:1. Pro nás je to ztráta. Do sestavy se nám vrátili Řezníček se Slavíčkem, naopak nám stále scházejí útočníci Šůstek s Jankůjem. Až se nám vrátí, budeme silnější a nebezpečnější.“

Branky: 90. Jan Hubál – 55. Jonáš Kočica. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 120.

SLAVKOV – ZÁHLINICE 2:2 (1:0)

Petr Škařupa, útočník Slavkova: „Zasloužená remíza. Konečně nás bylo víc. Uzdravil se kapitán Chovanec, přišel nám pomoct Šmehlík, takže sestava vyla normální. Chtěli jsme si dát pozor na začátek a hned ve 4. mnutě jsme inkasovali branku. To stejné bylo i v úvodu druhé půle, kdy soupeř z penalty zvýšil na 2:0. Jinak první poločas byl z naší strany tragický. Pořádně jsme si nepřihráli, neměli jsme vůbec nic. Fakt to bylo hrozné. Pořádně hrát jsme začali až za stavu 0:2. Od té chvíle jsme byli lepší a skóre srovnali. Nejprve jsem s přehledem proměnil penaltu nařízenou za ruku, pak jsem se trefil po centru Kotačky z levé strany. Po vyrovnání se hra zase uklidnila, nějaké šance měli hosté i my. Remízu utkání slušela, při troše štěstí jsme mohli i vyhrát. Ve druhé půli jsme byli herně lepší. Jsem rád, že jsme nemusel jít zase chytat a ve druhém poločase mohl dát dva góly.“

Ladislav Paštěka, hrající trenér Záhlinic: „Pro nás je to ztráta. Prvních pětadvacet minut jsme byli lepší, Slavkov se k ničemu nedostal. My jsme dali hned ze začátku gól na 1:0 a měli ještě nějaké příležitosti a dobře rozjeté akce, které jsme ale nedohráli do konce. Bohužel nás rozhodila občerstvovací pauza, po ní jsme nenavázali na hru z úvodu střetnutí a trápili se. Něco jsme si k tomu ale řekli a hned po změně stran dali z penalty na 2:0. Domácí ale taky zahrávali pokutový kop a po kontaktní brance ucítili šanci. Slavkov celý zápas jenom nakopával balony dopředu, hrál antifotbal. Nám nesvědčilo hrbolaté a tvrdší hřiště, taky nám moc nepasoval silný vítr. Soupeři se pak po ojedinělé šanci podařilo vyrovnat na 2:2. Závěrečná půlhodina už byla divoká. Obě mužstva se snažila strhnout vítězství na svoji stranu. My jsme to ke konci otevřeli, takže i domácí měli nějaké šance. Remíza pro nás nic neřešila. Věděli jsme, že na Slavkov máme. Bohužel se nám utkání nepodařilo zlomit na svoji stranu, což je škoda. Ve Slavkově jsme ztratili dva body, které musíme získat jinde, abychom se přiblížili klidnému středu tabulky. Nastoupil za nás i Josef Zapletal, který k nám přišel z Kvasic. Byl u všeho podstatného, měl dobré věci. Hodně nám pomůže.“

Branky: 51. z penalty a 63. Petr Škařupa – 4. Dominik Malát, 47. Josef Zapletal z penalty. Rozhodčí: Janota. Diváci: 50.

LUBNÁ – POLEŠOVICE 5:2 (2:0)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Jsem rád, že jsme odčinili porážku v Záhlinicích a Polešovice porazili. Jsme spokojení s hrou i výsledkem, zase se na to dalo dívat. V domácím prostředí jsme odehráli velice kvalitní utkání. Pomohl nám i Dominik Drápal, který k nám přišel z Kvasic. Sestavu jsme měli silnou, herně nám to sedlo. Od začátku jsme měli navrch, po prvním poločase vedli 2:0. Utkání bylo v naší režii, po změně stran jsme náskok ještě navýšili a klidně mohli vyhrát ještě výraznějším rozdílem. Šancí bylo na deset gólů. Výsledek je pro hosty ještě milosrdný.“

Josef Křiva, trenér Polešovic: „Lubná byl nejlepším soupeřem, se kterým jsme zatím letos hráli. Posílila se ještě o hráče Kvasic, na lavičce měli osm kluků. Na domácích bylo vidět, jak jsou v laufu, nabuzení. My jsme naopak přijeli na utkání oslabení o Crlu, brankáře Pavelu, Staška a Hasoně. Soupeř byl vynikající. Na začátku nás zatlačil, museli jsme hodně otáčet, abychom neinkasovali. Soupeře jsme ale do nějakých velkých šancí nepustili. Postupně jsme se osmělili, měli nějaké brejky a několik rohů, soupeře ale šel do vedení a do přestávky přidal druhý gól. Žádné jiné šance ale neměl, byť byl jednoznačně lepší. Po změně stran jsme do hry dali další mladé kluky. Směrem dopředu jsme hráli celkem dobře, ale obrana se nám po minulých zápasech rozsypala. Vzadu jsme dělali jeden kiks za druhým. Domácí chodili sami na brankáře Kubičíka, který chytil soupeři několik nájezdů z boku. Škoda, tři z pěti branek jsme soupeři darovali vlastními chybami. Za stavu 4:0 jsme ale začali hrát lépe a výsledek snížili na 4:2. Pak jsme trefili břevno, měli ještě další dvě šance. Kaspřák trefil z voleje gólmana. Do konce jsme dali kontaktní branku, kterou nám sudí kvůli ofsajdu neuznal. Na konci jsme dostali branku na 5:2 a bylo hotovo. Dneska jsme v defenzivě vyhořeli, ale možná to bylo i kvalitou soupeře, který byl opravdu výborný.“

Branky: 34. a 53. Martin Ančinec, 27. Zdeněk Kubičík vlastní, 61. Tomáš Krejčíř, 84. Michal Horák – 76. a 83. Petr Kaspřák. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 110.

KORYČANY – LHOTA 7:3 (3:2)

Jaroslav Hastík, trenér Koryčan: „Hodnocení přineseme v pondělí odpoledne.“

Petr Prokop, předseda Lhoty: „Měli jsme problémy se sestavou, zápas nám herně ani výsledkově nevyšel. První poločas jsme se ještě drželi, bylo to vyrovnané, po změně stran nás domácí přehráli a zaslouženě zvítězili. Výsledek je pro nás až příliš krutý.“

Branky: 40. z penalty, 48. a 88. Tomáš Reška, 31. a 79. Jakub Eremiáš, 41. a 58. Filip Hanák - 28. a 32. David Červenka, 90. Lukáš Mikeštík. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 98.