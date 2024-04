Jaroslav Kuna, trenér Lhoty: „Skalp vedoucího týmu tabulky se vždycky cení. Těší mě výkon, výsledek i tři body. Nám se povedl hlavně první poločas, který jsme vyhráli 4:0. Přišlo mi, že Ořechov nevstoupil do utkání koncentrovaně. Nasadil pomalejší tempo. Nečekal, že bychom mohli vzdorovat, hrát tak dobře. Góly nebyly náhodné, ale po pěkných a vypracovaných akcích. Poločasový výsledek odpovídal, i když nám vyšlo skoro všechno, co jsme měli. Nechali jsme soupeře hrát, ale měl jenom nějaké závary a snad jednu velkou šanci. Naši kluci se toho asi ve druhém poločase lekli. Naopak Ořechov na nás po bouřce v kabině vletěl a docela brzy výsledek zkorigoval. My jsme začali propadat, hosté to naopak vytáhli až nahoru, valila se na nás jedna akce za druhou. Chvilku to vypadalo hodně náročně. (úsměv). Nám nevyšel jeden brejk, když jsme šli sami na brankáře, Ořechov snížil na 4:2. Pak přišla za mě necitlivá červená karta pro našeho hráče, který odcházel střídat. Pro nás to byla komplikace. V deseti jsme přestali hrát fotbal úplně. Zalezli jsme a z jednoho brejku dali na 5:2, když to tam natřikrát dotlačil Staňa Bartoň. Nastoupili jsme v nejsilnější možné sestavě, což bylo na našem výkonu poznat. Nyní nás čeká záchranářský boj v Prakšicích.“

Jiří Kowalík, trenér Ořechova: „V hlavě se mi honí spousta myšlenek, jsem hlavně znechucený z výkonu a hlavně přístupu. Hráli jsme bez pohybu a nasazení, bez základních atribut se prostě nedá vyhrát. Štve mě to o to víc, že se nám to na jaře nestalo poprvé. Dobře jsme nehráli ani předtím, když jsme bodovali. Ve Lhotě to byla poslední kapka. I když druhý poločas jsme odehráli slušně, ztrátu dohnat nešlo. Veškeré věci, které jsme si před utkáním v kabině řekli, kluci splnili přesně do puntíku, akorát přesně obráceně. To znamená hráli bez nějakého nasazení, pohybu, bez agresivity, chuti. S takovýmto přístupem neporazíme nikoho. První půli jsme odchodili. O poločase jsem zvýšil hlas, ale to je jako dohánět vlak, který jede ze Starého Města do Prahy někde v Olomouci. Druhý poločas byl od nás lepší, dali jsme dva góly, které ale nic neřešili. Nebyli s námi Šumulikoski a Roman Trlida.“

Branky: 35. a 42. David Červenka, 18. Marek Sadil, 37. David Bartoň, 84. Stanislav Bartoň - 54. a 70. Tomáš Durna. Rozhodčí: Mader. Červená karta: 82. Jakub Králík (Lhota). Diváci: 110.

SLAVKOV – TOPOLNÁ 3:2 (0:1)

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „My jsme spokojení. Výhru jsme potřebovali. I když jsme dvakrát prohrávali a náskok soupeře dotahovali, nakonec jsme výsledek otočili zaslouženě. Topolná sice byla více na míči, ale moc nebezpečná nebyla. Hosté pořádně vystřelili dvakrát na naši bránu a dali nám dva góly. My jsme zahrozili hned v úvodu, ale Halík své šance neproměnil. Postupně jsme se ale dokázali prosadit. Kluci bojovali, za výkon i přístup je musím pochválit. Chyběli nám Kotásek a Maštalíř. Poprvé za nás nastoupil obránce Šmehlík, který dal i gól. Druhá půle byla nervózní, místy i vyhrocená. Nakonec jsme to zvládli.“

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Zápas ve Slavkově nám vůbec nevyšel. Hlavně v prvním poločase jsme nehráli dobře. Soupeř měl hned v první minutě stoprocentní šanci. Do vedení jsme šli ale my Horsákem. Jinak jsme moc nebezpeční nebyli. Nedařila se nám kombinace, v poli jsme se trápili. Slavkov byl nebezpečnější, hrozil po rychlých protiútocích. V první půli jsme ale všechny uhasili. Inkasovali jsme až po hodině hry ze sporné penalty. I když jsme si vzali vedení zpět, nehráli jsme dobře. Přesto jsme mohli zápas za stavu 2:1 několikrát rozhodnout, ale žádnou ze stoprocentních příležitostí jsme nedokázali proměnit, za což nás Slavkov v závěru potrestal. Domácí dál chodili do brejků, proměnili dvě šance a vyhráli. Zápas jsme nezvládli my ani rozhodčí Kýr. Hlavně kvůli němu to bylo místy dost vyostřené. Nejprve proti nám nařídil velmi spornou penaltu, které spíš předcházel útočný faul než nedovolený zákrok našeho hráče. Pak nám z neznámých důvodů neumožnil střídání a z toto dostali branku. K tomu navrch po napadané v přerušené hře nevyloučil hráče Slavkova, kterému dal pouze žlutou kartu, byť asistent rozhodčího signalizoval vyloučení. I přes tyto excesy sudího jsme si utkání prohráli sami. Chyběli nám Válek a zraněný Mikoška.“

Branky: 60. z penalty a 88. Roman Sládeček, 83. Jakub Šmehlík - 23. a 75. Aleš Horsák. Rozhodčí: Kýr. Diváci: 100.

VIDEO: Podívejte se penaltový zákrok, pokutový kop i strkanici ve Zlechově

ZLECHOV – PRAKŠICE 2:1 (1:0)

Libor Matoušek, trenér Zlechova: „Pro nás to bylo těžké utkání. Prakšice mě velmi překvapily svojí fotbalovostí, důrazem, pohybem. Hosté hráli opravdu dobře zezadu. V obraně je skvěle držel stoper Jahoda. Ale dobře kombinovali, byli nebezpeční, hrozili hlavně po akcích z pravé strany. My jsme to urvali vůlí a obětavostí. Zápas jsme rozhodli z penalty chvíli před koncem. I když se soupeř zlobí, všichni, co stáli za brankou tvrdí, že byla. My jsme si standardkou pomohli i v první půli. Bylo důležité, že to Bělas dvakrát trefil. Za stavu 1:0 jsme měli obrovskou šanci, když šel Tomáš Vaněk sám na branku, ale nedal. V tu chvíli se zápas lámal. Prakšice pořád cítily šanci, zlobily nás. Po standardce skóre srovnaly, v závěru jsme byli šťastnější.“

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Zklamání je velké. Pro nás je to velká ztráta. Minimálně na bod jsme měli. Celý druhý poločas jsme měli herně navrch, bohužel jsme z několika šancí dali jenom jeden gól, což na body nestačilo. Domácí po změně stran jenom bránili, odkopávali balony dopředu a spoléhali se na brejky. Soupeře jsme tlačili už v první půli, soupeř šel ale po zbytečném trestném kopu do vedení. My jsme taky několikrát zahrozili, ale nebyly to tak velké šance jako po změně stran. Na rozhodčí si málokdy stěžuji, ale tady ho musím zmínit, protože si v závěru utkání vymyslel roh, který nebyl. Měli jsme kopat odkop. Po rohu přišla penalta. Byla tam spousta těl. Nevím, co sudí viděl. Z té dálky to nedokážu posoudit. Kluci se zlobili, já jsem tak blízko nebyl. Ale pokud by nepřišel roh, nebyla by ani penalta. Kluky i přes prohru musím za výkon i nasazení pochválit. Akorát Jahodovi vyčtu oplácení a vyloučení. Spousta verdiktů byla zvláštních, ale sudího jsme mohli umlčet vstřelenými brankami a nemuseli to pak řešit. Zabrat budeme muset v dalších zápasech. Až na Vlčka jsme byli kompletní.“

Branky: 35. a 86. z penalty Michal Bělaška – 62. Jonáš Kočica. Rozhodčí: Němec. Červené karty: 90. Adrian Duchtík – 90. Filip Jahoda. Diváci: 95.

BUCHLOVICE – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 1:0 (1:0)

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „Utkání začalo minutou ticha, kterou jsme uctili památku v týdnu zesnulého bývalého trenéra a fanouška pana Vávry. Před začátkem střetnutí jsme řešili absence. Celkem nám chybělo šest kluků. Vypomoct nám museli dorostenci, kteří byli hodně vyšťavení po sobotním utkání. Začátek jsme chytili lépe než soupeř. My jsme tam nějaké průniky, šanci. Ujal se ale až rohový kop. Na centr Karáska si naběhl Ondra Vašek a hlavou nechytatelně zavěsil balon do sítě. Také soupeř hrozil hlavně po standardních situacích. My jsme hodně faulovali, kouskovali hru. Hosté byli více na míči. Nám se rozpadla obrana. Odstoupit musel Zábojník, který nastoupil i s teplotami. Po jeho odchodu byla Ostrožská Nová Ves více na míči. Ze standardky orazítkovala břevno. Do druhého poločase jsme nastoupili spíše s defenzivní taktikou. Bránili jsme na nějakých čtyřiceti metrech a spoléhali na brejky. Jednou utekl Karásek, dával míč pod sebe a nikdo jej nedorazil do sítě. Ostrožská Nová Ves si příležitosti vytvářela stále jenom ze standardek. Měla dvě šance na vyrovnání, jednou orazítkovala břevno a tyč. Zbytek si pohlídal gólman Valeš, který udržel čtvrté konto v sezoně. Jsem velmi spokojený s defenzivní činností. Stopeři Belant s Hromadou nám drží zadek, hrají výborně. Poprvé od začátku za muže nastoupil Karásek a vedli si velmi slušně. Za odbojovaný výkon a plnění taktických pokynů chci ale pochválit všechny kluky, celý tým. Zasloužená, vydřená výhra.“

Libor Soldán, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Pokud nedáme gól, nemůžeme vyhrát. Byl to vyrovnaný zápas. Domácí nám dali z jedné standardky gól, my jsme měli tři šance, ale branku jsme nevstřelili. Soupeř na nás vletěl, po rohu šel do vedení. Pak jsme měli my dvě stoprocentní příležitosti. Nejprve hlavičkoval Doruška, pak David Jurásek, nic se ale neujalo. Ve druhé půli jsme byli herně lepší. Domácí ale byli důrazní, agresivní, což na nás platilo. Po změně stran jsme měli jednu pološanci a jednu tisíciprocentní šanci. Doruška hlavou mířil přímo do brankáře, který stál na čáře. Chyběli nám zranění Obal a Černoch.“

Branka: 6. Ondřej Vašek. Rozhodčí: Vičánek. Diváci: 125.

MALENOVICE – UHERSKÝ OSTROH 3:4 (2:2)

Leoš Válek, trenér Malenovic: „Už ani nevím, co mám pořád říkat. V poli to bylo vyrovnané, soupeř dal o gól víc, byl šťastnější a vyhrál. Nám nevyšel začátek, brzy jsme inkasovali. V 7. minutě nám utekl Zálešák, který otevřel skóre. Nám se vzápětí podařilo střelou Kornieika vyrovnat. Pak utekl po pravé straně Bartek, naservíroval míč Tormovi, který jej uklidil do sítě. Ostroh ale ještě do přestávky dokázal srovnat. Znovu se trefil Zálešák. I druhá půle byla vyrovnaná. Hosté sice nedali penaltu, ale výsledek otočili a vyhráli. Nám se v pátek na tréninku zranil brankář Juráň, kvůli problémům s kolenem musel střídat Novák.“

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Ostroh jede, Ostroh válí! (smích) My si současnou situaci užíváme. Na jaře jsme neztratili ani bod. Daří se nám, máme i štěstí. V Malenovicích to bylo nahoru a dolů, moc se nebránilo. My jsme šli Zálešákem do vedení, ale soupeř okamžitě srovnal na 1:1. Martin Zálešák se v první půli trefil ještě jednou, i soupeř ale skóroval. Nesrazila nás ani neproměněná penalta Durny, které své zaváhání odčinil dalšími dvěma góly. Pro nás to byl těžký zápas. Malenovice mají výborný mančaft. Nechápu, že mají jenom osmnáct bodů. Z utkání jsem měl obavy. Čekal jsem, že nás domácí přejedou, kluci to ale zvládli dobře. Potvrdili jsme naši fazonu, drží se nás i štěstí. Chyběl nám Llanos a Studnička.“

Branky: 8. Ihor Kornieiko, 32. Dominik Torma, 56. Vojtěch Šrajer – 7. a 44. Martin Zálešák, 61. a 85. Miroslav Durna. Rozhodčí: Skalický. Diváci: 100.

Trefy Horsáka nestačily. Slavkov po obratu s Topolnou slaví první jarní výhru

POLEŠOVICE – TRAPLICE 4:0 (2:0)

Josef Křiva, trenér Polešovic: „I když nám chyběli nějací hráči, na soupeře jsme hned v úvodu vletěli a během prvních pěti minut jsme zahrávali pět rohů. Dvakrát to tam hořelo, ale do vedení jsme šli až po gólu dorostence Lapčíka, který dostal průnikovou přihrávku a svůj únik zakončil střelou po zemi na zadní tyč. Traplice postupem času trošku vyrovnaly hru, občas nás zazlobily, my jsme ale dál měli více ze hry a hru kontrolovali. Uklidnil nás chvíli před přestávkou Hasoň, jenž se v šestnáctce soupeře hezky uvolnil a krásně zakončil na 2:0. Do přestávky jsme si vytvořili další dvě tutovky, ale Matyáš Ficek hlavičkoval z malého vápna nad, a Crlovi balon na poslední chvíli uskočil. Hosté si nic velkého nevypracovali. I po změně stran jsme byli aktivní, hráli dobře a v 64. minutě jsme přidali třetí gól, když se prosadil Crla. V závěru skóroval další dorostenec Jan Vaculík. Traplice zahrozily po trestném kopu, který bravurně kry gólman Pavela. Pak tam měly ještě dvě pološance, ale všechno jsme přečkali. S hrou i výsledkem jsem spokojený. I bez Kaspřáka, Lahodného či Tomáše Ficka to kluci zvládli velice dobře.“

Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „Polešovice byly fotbalovější, více na míči a v prvním poločase daly po našich chybách dva góly. My jsme si v úvodní části žádnou velkou šanci nevypracovaly. Do druhé půle jsme nastoupili lépe a začali více hrát. Měli jsme i nějaké příležitosti, ale vpředu jsme jaloví. Naopak soupeř potrestali další naše chyby a zápas definitivně rozhodl. My se stále potýkáme s marodkou, absencemi. Oproti minulému týdnu nám vypadli Trávníček s Rozhonem, nebyli ani Matejkovič s Gelienem. Po odchodu Michala Janků hrajeme bez útoku, trápíme se. Sice bojujeme, jak to jen jde, ale výsledky ani body nejsou.“

Branky: 8. Filip Lapčík, 41. Jiří Hasoň, 64. Ondřej Crla, 75. Jan Vaculík. Rozhodčí: Majzlík. Diváci: 120.

VLČNOV – ZDOUNKY 3:2 (1:1)

Martin Liška, trenér Vlčnova: „ První půle byla z obou stran neurovnaná. Sice jsme vedli, ale hráli jsme strašně ustrašeně a hoste po standardce zaslouženě výsledek srovnali. Po druhé inkasované brance na začátku druhé půle to s námi nevypadalo dobře, ale pomohlo nám střídání. Noví kluci to zvedli a pomohli k otočení skóre. V závěru nás soupeř, který měl svoji kvalitu, zatlačil, ale podržel nás gólman a konečně jsme měli taky trochu sportovního štěstí. Všem hráčům děkuji.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Komentář zveřejníme v pondělí ráno.“

Branky: 24. Daniel Vacula, 59. Dominik Havrda, 73. Lukáš Hladík – 43. Jiří Klabal, 50. Tomáš Navrátil. Rozhodčí: Sucharski. Diváci: 90.