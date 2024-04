Josef Křiva, trenér Polešovic: „Jsme samozřejmě spokojení. Těší nás, že jsme připravili Topolné první porážku v sezoně. Kluci si tak nyní mohou užít Velikonoce, tři dny volna. Abych byl ale upřímný, výsledek neodpovídá dění na hřišti. Soupeř si nezasloužil prohrát o tři branky. Topolná hrála výborně, měli jsme i štěstí. Na rozdíl od ní jsme ale proměnili své šance a byli důslednější v koncovce. Začátek nám poměrně vyšel, herně jsme byli lepší, útočili. Do vedení jsme šli po prudkém centru z pravé strany, kdy si na zadní tyči vyskočil Crla a balon mezi gólmanem a tyčkou propasíroval do branky. Pak jsme ale polevili a začal hrát hlavně soupeř. Topolná si do přestávky vypracovala několik velkých šancí, za svoji aktivitu si zasloužila vyrovnat. Nám se ale podařilo ve 44. minutě dát Měšťánkem druhý gól. Za mě to byl rozhodující moment utkání. Ve druhém poločase jsme kontrolovali hru i výsledek. Hosté se sice snažili, ale žádný tlak neměli. My jsme přidali pojistku z penalty. Po narážečce s Měšťánkem se dostal za domácí obranu Crla a soupeř jej nedovoleně zastavil. Stejný hráč pak nařízenou penaltu bezpečně proměnil. Zbytek zápasu už jsme si pohlídali a utkání v poklidu dohráli. Znovu opakuji, soupeř byl výborný, výsledek je pro něho krutý. Spíš by tomu odpovídala naše výhra o gól. Kdyby ale hosté v první půli skóre srovnali, vypadalo by to jinak. Klukům chci poděkovat za výkon i přístup. Neměli to jednoduché. Ráno se při hraní s dětmi zranil Machala, znovu nám chyběli Kaspřák, Náplava a Tomáš Ficek. Mladí to ale odehráli velice dobře. Nasadil jsem do základu i dva dorostence, tímto před nimi smekám klobouk. Zápas odjezdili, odmakali.“

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Polešovice nám uštědřily lekci z produktivity. Za celý zápas si včetně penalty vypracovaly čtyři šance a z nich nám daly tři góly. My se nyní bohužel strašně nadřeme na góly. Měli jsme snad pět nebo šest dobrých příležitostí, ale nedotáhli jsme je do konce. Od toho se odvíjel celý zápas. Klukům jsem řekl, aby první porážku v sezoně hodili za hlavu, musíme jít dál. Přišlo mi, jako bychom tou neporazitelností byli svázaní, měli těžké nohy. Po úvodních dvou jarních ztrátách musíme pustit z hlavy postupové ambice a začít zase poctivě pracovat, aby se štěstí zase přiklonilo k nám. Všechno začíná od obrany, důležité bude proměňovat vyložené šance, což nás v Polešovicích srazilo. Soupeři gratulujeme ke třem bodům, výsledek je ale pro nás krutý. Od inkasované branky jsme domácí nepustili za půlku, z brejku nám ale do přestávky dali na 2:0 a pak už se to jenom těžko otáčelo. Chyběl nám akorát zraněný Mikoška.“

Branky: 23. a 68. z penalty Ondřej Crla, 44. Erik Měšťánek. Rozhodčí: Bartoň. Diváci: 128.

SLAVKOV – ZLECHOV 1:3 (0:3)

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Bohužel nám nedorazil gólman Kuriál, který se ani neomluvil, takže do branky musel útočník Husták. Než ze Zlína přijel vypomoct Pavel Pochylý, prohrávali jsme 0:3. První poločas jsme odehráli proti velkému větru. První gól jsme inkasovali ze třiceti metrů. Byla to laciná branka,když balon Hustákovi propadl mezi rukama. Normální brankář by to měl, navíc by si obranu trochu podirigoval. Kluci byli vzadu nejistí, podle toho taky vypadala první půle. Zlechov toho využil, dal nám tři branky a po změně stran si utkání pohlídal. Sice jsme ve druhém poločase byli herně lepší a výsledek alespoň zkorigovali, další branky jsme ale nepřidali. Je to škoda, protože Zlechov byl hratelný soupeř. Mohli jsme se na něj v tabulce dotáhnout, takto na něj ztrácíme už šest bodů. Chyběl nám akorát Kotačka.“

Libor Matoušek, trenér Zlechova: „Podmínky pro fotbal byly šílené. Ve Slavkově strašně foukalo, balon utíkal. První poločas jsme hráli se silným větrem v zádech. Využili jsme toho, proměnili šance a vedli 3:0. Ve druhém poločase se to zase otočilo. Domácí nás zatlačili, celý druhý poločas byli lepší, ale inkasovali jsme pouze jednu branku a nakonec to ustáli. S výhrou jsme samozřejmě spokojení. Vstup do jara se nám vydařil. Chyběl nám Salinger, jinak dáváme šanci mladým hráčům. Slavkov neměl v první půli klasického gólmana, což se na výsledku taky projevilo.“

Branky: 58. Petr Zimčík – 6. Hynek Vaněk, 24. Tomáš Jurča, 25. Dominik Deutsch. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 32.

OŘECHOV – ZDOUNKY 3:2 (2:2)

Jiří Kowalík, trenér Ořechova: „Před utkáním jsme získali Veliče Šumulikoského z Osvětiman. Jeho příchod se domluvil strašně narychlo, některé kluky při zápase viděl vůbec poprvé. Kvůli povinnostem ve Slovácku odehrál ve středu zálohy první poločas, pak musel odjet do Uherského Hradiště. Chvilku se na hřišti rozkoukával, ale ve druhé části první půle se rozehrál a hlavně díky němu se náš výkon zvedl a výsledek jsme srovnali z 0:2 na 2:2. Začátek nám bohužel nevyšel, v úvodních patnácti minutích jsme inkasovali dvě branky. Hosté byli nebezpeční, hrozili hlavně z brejků. K vedení jim pomohl také silný vítr, který byl opravdu nepříjemný. Pro nás bylo důležité, že jsme skóre ještě do přestávky srovnali. Mohli jsme to ale i otočit, syn Kuba ale odmítl hattrick. Druhý poločas byl herně vyrovnaný bez nějakých velkých šancí, utkání mohlo skončit jakkoliv. Vyhrát jsme mohli my i soupeř, nakonec se štěstí přiklonilo na naši stranu, když Hynčica v 90. minutě skoro z třiceti metrů překonal gólmana. Výhry si vážíme, protože Zdounky byly opravdu těžký soupeř, hrály dobře. My jsme byli kompletní.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Komentář zveřejníme v pondělí ráno.“

Branky: 29. a 32. Jakub Kowalík, 90. David Hynčica – 9. David Moravec, 15. Tomáš Navrátil. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 168.

I. A třída sk. B: Nivnice podlehla Starému Městu, zápas rozhodl sporný gól

BUCHLOVICE – PRAKŠICE 3:0 (2:0)

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „K vidění bylo bojovné utkání. Hned v úvodu střetnutí jsme vyrobili v obraně hrubou chybu, hostující útočník ale nedorozumění mezi stoperem a brankářem nepotrestal, když mířil vedle. Poté jsme se začali taky osmělovat a byli víc na míči. Snažili jsme se tvořit hru, kdežto Prakšice hrály chytře zezadu a čekaly na další naše chyby. Za bezbrankového stavu měly ještě jednu šanci, když nastřelily tyč. My jsme šli do vedení po rohu, ve skrumáži se prosadil Hromada, který dotlačil balon do brány. Další akce jsme nedotáhli. Do přestávky jsme ale Vaškem přidali po dalším závaru druhou branku. Začátek druhé půle zachytili lépe hosté, kteří se snažili hrát, byli aktivní. My jsme museli nuceně střídat Zábojníka, Lukeštíka jsme stáhli ze zálohy do obrany. I když jsme improvizovaly se sestavou, Prakšice jsme už nepustili do žádné vyložené šance. Čtvrt hodiny před koncem přišel z penalty třetí pojišťovací gól. Faul na Tomeška potrestal Vašek. Utkání bylo až na silný vítr poměrně klidné. My jsme spokojení, byť jsme měli při střele hostů do tyče i štěstí. Místo toho, abychom 2:0 vedli, jsme klidně mohli stejným poměrem prohrávat. Deset minut před koncem nám zatrnulo při srážce brankáře Valaše s hostujícím hráčem. Naštěstí se z toho otřepal a utkání dochytal. Nyní se chceme důkladně připravit na derby ve Zlechově, kterému máme z podzimu co vracet.“

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Výsledek mě mrzí, je pro nás až příliš krutý. Klidně jsme si mohli z Buchlovic odvést nějaké body. Bohužel se od nás odklonilo štěstí. V prvních pětadvaceti minutých mohl být výsledek úplně obrácený. Nejprve Slavíček sebral míč gólmanovi, ale minul prázdnou bránu. Poté Sukup trefil tyč a nakonec domácí gólman perfektně chytil Kočicovi šanci z šesti metrů. Nedařilo se nám v koncovce a byli i nedůrazní v obraně. Po rohu a následném závarů jsme dostali gól na 1:0. Inkasovaná branka trochu otupila náš výkon. Buchlovice byly více na míči. Pak byl jeden sporný moment, kdy se Kočica dostal ve vápně před obránce a ten jej stáhl. Rozhodčí ale penaltu neodpískal. Z brejku a následného závaru jsme obdrželi druhou branku. Potom se odpískání jedné nebo dvou penalt dožadovali také domácí. I za stavu 0:2 jsem věřil v obrat. Z penalty ale přišel třetí gól v naší síti a bylo po zápase. Hráčům kromě důrazu v obraně při dvou obdržených gólech nemám moc co vytknout. Šancí jsme si vytvořili hodně, ale místo toho, abychom ve 25. minutě vedli 2:0, tak jsme stejným poměrem po poločase prohrávali, ale takový je fotbal, který se hraje góly. Náš výkon byl ale oproti minulému týdnu nerovnatelný.“

Branky: 41. a 74. z penalty Ondřej Vašek, 27. Miroslav Hromada. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 100.

MALENOVICE – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 1:3 (0:2)

Leoš Válek, trenér Malenovic: „Musím uznat, že Ostrožská Nová Ves byla lepší a fotbalovější, vyhrála u nás zaslouženě. Hosté věděli, co s balonem a ve 13. minutě vedli 2:0. První gól jsme dostali po chybě na velkém vápně, odkud to soupeř uklidil k tyči. Pak náš záložník ztratil míč a z protiútoku po střele z vápna to bylo o dva góly. Nějaké šance jsme si vypracovali i my, ale moc nebezpeční jsme v první půli nebyli. Byla tam jenom jedna nebo dvě příležitosti. Ve druhém poločase jsme ale byli lepší a výsledek zkorigovali. Měli jsme i nějaké šance na vyrovnání. Jednou hosté vykopávali míč z brány, zachytal jim i gólman. My jsme pak udělali chybu uprostřed hřiště a dostali branku na 1:3. Citelně nám scházel vyloučený a Kornieiko a zraněný Kovalenko, který jde na operaci. Ezra se Struškou byli na dovolené.“

Libor Soldán, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Do zápasu jsme vstoupili úplně úžasně a brzy dali dva góly. Ve 13. minutě jsme vedli 2:0. Pak jsme měli ještě další šance, které jsme neproměnili. Celkově byl první poločas z naší strany výborný. Do druhé půle jsme naopak vstoupili špatně. Hned jsme udělali chybu a soupeř snížil. Do nějaké 75. minuty to bylo z naší strany trápení, vysvobodil nás až gól na 3:1. Malenovice tam měly nějaké závary, šance, ale ustáli jsme to a zaslouženě jsme vyhráli. Pomohl nám i Marek Novosad, který k nám přišel na hostování z Kunovic. Naopak nehrál David Jurásek, která má problémy s ramenem, nebyli ani Jelének, Pšurný a brankář Kohoutek, kterého výborně nahradil Adam Blažek. Mě těší, že i přes zraněná Aleše Bočka nemáme problémy s brankáři. Se vstupem do jara jsme nadmíru spokojení. Před začátkem druhé poloviny sezony bych nevěřil, že po dvou kolech budeme mít šest bodů.“

Branky: 53. Martin Bartek – 5. Jaroslav Ťok, 13. Vojtěch Pančík, 74. Martin Černoch. Rozhodčí: Sucharski. Diváci: 98.

Slavkovu nedorazil brankář, chytal útočník. Zlechov zápas rychle rozhodl

VLČNOV – UHERSKÝ OSTROH 0:3 (0:1)

Martin Liška, trenér Vlčnova: „Hosté byli produktivnější v koncovce a proto berou zaslouženě všechny body. Naše hra v první půli byla plná nepřesností a do ideálu měla daleko. Po pauze to již bylo od nás výrazně lepší. Soupeře jsme dostali pod tlak, ale gól bychom nedali ani kdyby jsme hráli do rána. Zvednout se musí hlavně zkušení hráči, mladíci rozhodně nezklamali. Zásadní momenty nešly za nimi. Ztracené body si vezmeme zpět v příštím zápase.“

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Výsledek vypadá jasně, ale utkání tak jednoznačné nebylo. Vlčnov hrál v prvním poločase po větru. hrozil po standardních situacích, hlavně po rozích. Měl jich pět, kdyby proměnil dvě stoprocentní šance, zápas by se vyvíjel jinak. My jsme byli afektivnější a mladým Petrášem dali gól na 1:0. Druhý poločas jsme hráli my po větru, dvakrát se prosadil rychlý útočník Zálešák, který celé utkání rozhodl. Vlčnov už pak neměl ani jednu šanci. Byl to naprosto klidný zápas, ve kterém padla jedna žlutá karta. Se vstupem do jara jsem maximálně spokojený, šest bodů je výborných. Je vidět, že se Vlčnov pod novým trenérem zvedl, hlavně útočník Hladík má kvalitu. Kdyby za domácí hrál ještě Hrbáček, měli bychom to těžší.“

Branky: 74. a 83. Martin Zálešák, 33. Dalibor Petráš. Rozhodčí: Tokoš. Diváci: 60.

LHOTA – TRAPLICE 3:2 (0:1)

Jaroslav Kuna, trenér Lhoty: „Utkání strašně ovlivnil silný vítr. Traplice hrály v první půli po větru a byly trošku lepší. Celkově ale zápas nebyl moc pěkný. Soupeř na tom není herně nijak dobře, my jsme ale taky předvedli nic moc velkého. V první půli jsme nedali tři šance. Traplice naopak z nějakých pětadvaceti metrů daly gól, pak ještě nastřelily břevno. To měl ale náš gólman pod kontrolou. Po změně stran jsme si i díky podpoře větru vytvořili hodně závarů, šancí, ale hostující gólman zachytal skvěle. Chvíli nám trvalo, než jsme výsledek otočili. Traplice však snad z jediného protiútoku ve druhé půli srovnaly výsledek na 2:2. Naštěstí to David Červenka vzal na sebe. Obešel protihráče a balon práskl od břevna do sítě. Jsem rád, že jsme utkání zvládli, ale proti slabšímu soupeři jsme nepodali nejlepší výkon. Hosté měli tři šance a dali nám dva góly, my jsme jich měli snad deset a dali jenom tři. Na to, v jaké jsme byli sestavě, tak to nebylo nejhroší. Chybělo nám čtyři hráči ze základu.“

Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „Zápas ovlivnil silný vítr. V prvním poločase jsme hráli po větru. Vystřelili jsme třikrát na domácí branku. Jeden pokus gólman chytil, jednou skončil míč na břevnu a jednou z toho byl gól. Pak hráli po větru domácí. Taky měli nějaké střely, ale góly dali po našich hrubých chybách. Nejprve se nedomluvila obrana a hráč hlavičkoval úplně sám. Druhý gól jsme inkasovali z brejku. I když jsme v závěru srovnali na 2:2, stejně jsme zase prohráli, protože jsme hned vzápětí dostali třetí braku. Jsme zklamaní, bod byl blízko. Sice se nám vrátili Gelien s Bemerem, ale nejsou ještě fit, takže zůstali jenom na lavičce a do hry nezasáhli.“

Branky: 78. a 90. David Červenka, 56. Jakub Bartoň – 38. Jakub Rozhon, 90. František Talák. Rozhodčí: Němec. Diváci: 85.