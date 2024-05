Jiří Kowalík, trenér Ořechova: „Věděl jsem, že to bude těžké utkání, protože Buchlovice na jaře málo inkasují, ještě neprohrály, aktuálně mají lepší formu než my. V prvním poločase jsme byli herně o něco lepší, do vedení jsme mohli jít už v patnácté sekundě, ale gól jsme dali až o něco později. Prosadil se David Hynčica. Hosté ve druhém poločase hru srovnali, byli nebezpečnější a v 54. minutě výsledek srovnali. Buchlovice k tomu nastřelily dvě tyčky. Celkově je remíza spravedlivá. My jsme sice udrželi první místo, ale herně to není dobré. Pár zápasů nám vyšlo, jinak se spíše trápíme. Výkony i výsledky jsou jako na houpačce. Chyběl nám Šumulikoski a taky Durna, kterého ale čeká operace a má již po sezoně.“

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „Utkání mě svojí úrovní zklamalo. Od obou týmů jsem čekal víc. Na to, že se potkaly první a druhý tým, tak to bylo naprosto v poklidu. Bod bereme, remíza je spravedlivá. Ze sestavy nám vypadl James Mugo, vrátil se ale Hubert Karásek. Pro nás to bylo těžké utkání. V Těmicích je velké hřiště, byl to velký rozdíl oproti Jankovicím, kde jsme hráli minule. Začátek chytli lépe domácí. Po našem nedorozumění se hned v úvodní minutě dostali k nebezpečnému zakončení, střela ale skončila těsně vedle pravé tyče. Ořechov se prosadil až ve 14. minutě, kdy se parádně trefil Hynčica do šibenice. Inkasovaná branka nás trochu srazila. Byli jsme nejistí, báli se hrát. Závěr poločasu přinesl dva nebezpečné rohy, Belant téměř našel Tomeška, kterému ke gólové hlavičce scházely centimetry. Hromadův následný centr gólman domácích musel vytáhnout nad bránu. Jinak v utkání bylo hodně nepřesností. Přišlo mi, že naše utkání se Zdounky bylo na mnohem vyšší úrovni. Začátek druhého poločasu i tak vyšel lépe domácím, po pěkné kombinaci se jejich záložník ocitl ve výborné střelecké pozici, míč ale poslal nad břevno. Na druhé straně Njambi sklepl míč Vaškovi, ten z voleje napálil tyč, balón se ale dokutálel k Tomeškovi, který ho bez problému uklidil do prázdné brány. Od té chvíle jsme převzali iniciativu, byli lepší, ale nedařila se nám kombinace. Závěr zápasu byl velmi nervózní. Výhru nám mohl vystřelit Njambi, ale jeho tvrdý projektil se o spojnici břevna a tyče odrazil zpět do hřiště. Domácí tak ještě měli možnost zápas zlomit na svou stranu. Střelu doprostřed si ale Valeš v klidu pohlídal a poslední pokus domácích skončil nad bránou. Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že budeme hrát v Ořechově o první místo, tak bych mu nevěřil a dnes to bylo realita.“

Branky: 14. David Hynčica – 54. Zdeněk Tomešek. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 105.

UHERSKÝ OSTROH – TOPOLNÁ 2:0 (1:0)

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Jsem moc rád, že jsme protáhli jarní sérii bez prohry. Bodovali jsme podeváté za sebou a dotáhli se na druhé Buchlovice, což je v naší situaci až neuvěřitelné. Proti Topolné jsme sestavu velice látali. Chyběli nám Durna s Mojžíškem, zranění jsou Konečný, Horák či Llanos. Nějak jsme to poskládali, celý zápas jsem musel ve čtyřiceti letech odehrát i já. Povolali jsme také dorostence. Kluci nastoupili v závěru v závěru střetnutí, uhráli, co měli. S výhrou jsek spokojený. Upřímně, moc jsem s body nepočítal. Soupeř měl nějaké možnosti, ale k pořádné střele se za celý druhý poločas nedostal. My jsme šli do vedení gólem Adama Buriana po centru z levé strany. Pak využil špatného vyběhnutí gólmana Jurčeka, který zvýšil na 2:0. Další šance měli Rapant s Petrášem, míč do prázdné brány nedostali. Topolná to u nás nezvládla. Hostům dělal problémy i velmi těžký terén. Na jedné straně bylo hřiště pod vodou, na druhé zase tvrdé.“

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Měli jsme dobrý vstup do utkání. V úvodu střetnutí jsme byli na balonu, dobře kombinovali. Ze začátku jsme byli aktivnější, srazila nás však první branka soupeře v 18. minutě po naší chybě a nedůrazu obrany. První půle se dohrála mezi šestnáctkami bez větších šancí. Druhý poločas byl totožný. Moc velkých šancí nebylo. My jsme po hrubce v obraně dostali gól na 2:0. Jurčekovi jsme branku darovali. V útoku jsme tentokrát byli špatní. K přímému ohrožení domácí branky jsme se nedostali. První střelu mezi tři tyče jsme vyslali až v 80. minutě, kdy gólman pokus Haši dobře zneškodnil. Jinak za celý zápas jsme si nevytvořili žádnou tutovku. Ostroh vyhrál zaslouženě. Chyběli nám Pavlica, Otáhal, Jarda Hoferek a Dohnal. Absence jsme nedokázali nahradit.“

Branky: 18. Adam Burian, 61. Jiří Jurčeka. Rozhodčí: Toman. Diváci: 150.

I. A třída sk. B: Kunovice i Bojkovice se dotáhly na Nivnici, Dolní Němčí padlo

PRAKŠICE – POLEŠOVICE 2:4 (1:3)

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Zasloužená porážka. Vzadu vyrábíme strašné chyby, které soupeři jako jsou Polešovice, Topolná nebo Ořechov potrestají. Po prvním poločase jsme prohrávali 1:3, když góly jsme dostali po laciných ztrátách. Hosté byli kvalitní, všechno potrestali. Počet obdržených branek v celé sezoně jenom dokresluje, jak na tom jsme. Směrem dopředu to není špatné. Ve druhé půli jsme výsledek snížili na 2:3. Soupeř šel už předtím do desíti. Začali jsme hosty tlačit, ale místo vyrovnání přišla špatná rozehrávka a čtvrtý gól v naší síti, který dvacet minut před koncem zlomil náš odpor. Klukům nemohu upřít snahu, ale vzadu byli dva dorostenci, měli jsme to těžké. Zápas s Polešovicemi je obrazem celé sezony. Na gól potřebujeme strašně moc šancí, na druhé straně laciné branky dostáváme. Vyloučení Kaspřáka bylo docela přísné. Chtěl hrát patičkou balon, ale trefil Dynku do obličeje. Jelikož mu tekla krev, sudí hostujícího hráče vyloučil. Do konce sezony zbývají čtyři zápasy, musíme to nějak ukopat. Kluci se musí hecnout, nic není ztracené.“

Josef Křiva, trenér Polešovic: „Prakšice hrají výborný fotbal. Za mě rozhodně nepatří na spodek tabulky. Domácí ale měli smůlu, že jsme my jsme dneska hráli výborně směrem dopředu. Dávali jsme krásné branky. Do sestavy se nám vrátili Kaspřák, výborně hrál i Měšťánek, vzadu to jistil stoper Blaha. Do vedení jsme mohli jít hned v 5. minutě, kdy Vaculík utekl po pravé straně, naservíroval míč Crlovi před prázdnou bránu, balon mu ale skočil na kotník a Ondra branku z malého vápna přestřelil. O chvíli později si oba role vyměnili. Crla prostrčil balon Vaculíkovi do ulice a ten podél vybíhajícího gólmana otevřel skóre. Druhý gól přidal Kaspřák, jenž po Vaculíkově prostrčení obešel i brankáře a dal na 2:0. Prakšice ale přímo z rozehrávky využily naší nepozornosti a výsledek okamžitě zkorigovaly. Naštěstí do konce poločasu jsme dali na 3:1. Prosadil se Crla. Druhý poločas jsme začali šancí, ale balon jsme poslali těsně vedle. Pak dostak Kaspřák přísnou červenou kartu. Balon šel za něj, chtěl to odehrát patou, ale neviděl za sebou klučinu, který dal dolů hlavu. Peťa mu neúmyslně rozsekl pusu. Jak rozhodčí viděl krev, našeho hráče vyloučil. My jsme se v oslabení více zatáhli a chodili do brejků. Naším nejlepším hráčem byl Vaculík, který podal vynikající výkon. Domácí v přesilovce po naší chybě snížili skóre na 2:3. Pak ale opět utekl skvělý Vaculík, posunul míč Měsťánkovi. Ten ho zasekl na pravou nohu a střelou do protisměru k tyči uzavřel skóre. Domácí ještě v závěru trefili tyč, ale už jsme to zvládli. Prakšice musím pochválit, byl to kvalitní soupeř. My jsme ale měli smrtící kontry, po pěkných akcích dávali krásné góly. Opravdu se na to dalo dívat. Byl to férový zápas, škoda nešťastného vyloučení.“

Branky: 32. Pavel Šůstek, 69. Vojtěch Gajdušek – 25. Jan Vaculík, 31. Petr Kaspřák, 43. Ondřej Crla, 78. Erik Měšťánek. Rozhodčí: Rochovanský. Červená karta: 57. Petr Kaspřák (Polešovice). Diváci: 120.

VLČNOV – MALENOVICE 2:1 (2:0)

Martin Liška, trenér Vlčnova: „Začátek nám vyšel na výbornou. Ze dvou útoků jsme dali dvě branky a velmi brzy vedli 2:0. Pak ale otěže zápasu převzali hosté, kteří nedali penaltu a několik situací špatně vyřešili. Druhou půli jsme začali lépe. Hru srovnali, byli nebezpeční i směrem dopředu. Bohužel po jednoduché křídelní akci přišlo snížené a posledních dvacet minut jsme se třepali o výsledek. Štěstí dnes stálo při nás, v jiných zápasech to ale bylo obráceně. Takový je fotbal. Všem hráčům děkuji.“

Miroslav Šenkeřík, vedoucí mužstva Malenovic: „Zápas jsme si prohráli hned na začátku, v šesté minutě jsme prohrávali 0:2. Navíc jsme nedali penaltu. Bartek poslal míč doprostřed branky, domácí gólman sice skočil na stranu, ale míč ještě stačil nohou vyškrábnout. Ve druhé půli jsme byli herně lepší, útočili. Neproměnili jsme ale šance, jediný gól vstřelil Kornieiko, což nám na body nestačilo. Porážka mě mrzí i kvůli novému trenérovi Radku Zámečníkovi. Dříve hrával v Otrokovicích, teď byl dlouho v zahraničí, pracoval v Itálii. Po konci trenéra Válka, který složil funkci, aby dal týmu potřebný impulz, jsme potřebovali zabrat, ale chybí nám štěstí. Nastoupili jsme v nejsilnější možné sestavě, měli sedm náhradníků, ale zase jsme to nezvládli.“

Branky: 5. Michal Mikulec, 6. Adam Pešl – 72. Ihor Kornieiko. Rozhodčí: Ambroz. Diváci: 120.

Šlágr zklamal. Ořechov jen remizoval s Buchlovicemi, Durna má po sezoně

LHOTA – SLAVKOV 4:3 (1:2)

Jaroslav Kuna, trenér Lhoty: „Utrpěli jsme vítězství. Náš výkon byl dlouho takový zabrzděný. Slavkov byl herně lepší, lépe mu fungovala střední záloha. Hosté sbírali odražený balony, převyšovali nás. Do vedení jsme šli ale v 17. minutě my. Dali jsme gól po brejku. Myslel jsme si, že se uklidníme, ale nebylo tomu ta. Hosté byli dál lepší a výsledek do přestávky otočili na 2:1. Slavkov měl strašně nebezpečné standardky, z jedné dal i gól. V kabině jsme si k tomu něco řekli, ale nemělo to žádný efekt, protože jsme hned dostali gól na 1:3. Za tohoto nepříznivého stavu jsme začali hrát vabank. Prostřídal jsem sestavu a po proměněné penaltě se chytili. K obratu nám pomohla chyba hostujícího gólmana, po které jsme srovnali na 3:3. Rozhodnutí padlo v poslední minutě. Matador Vávra v souboji na půlce získal skluzem balon, kterým našel mezi obránci Davida Bartoně a ten dal na 4:3. Jsem spokojený s výsledkem, výkon ale mohl být lepší. Ale i takové zápasy jsou. Cením si toho, že jsme zápas otočili z 1:3 na 4:3. K výhře nám pomohly i dvě penalty, nešikovnost hráčů Slavkova. Nejprve byl hostující brankář pozdě u míče a trefil Bartoně, pak hráč Slavkova zbytečně na kraji šestnáctky zbytečně trefil našeho utočníka. Chyběl nám Lukáš Fuksa, který nám drží střed zálohy, a taky Vojtěch Bartoň. Chyběly nám kilometry, ale nakonec to i se štěstím zvládli.“

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Zklamání je obrovské. Sedmdesát minut jsme měli utkání pod kontrolou, domácí nepustili na naši polovinu, přesto jsme gólem z poslední minuty prohráli. Závěr jsme nezvládli, odpadli jsme. Přitom do stavu 3:1 jsme Lhotu nepustili k ničemu. Klidně jsme mohli naše vedení ještě navýšit. Nedali jske ale jasné gólovky a pak za to pykali. Nepochopím, co se na konci stalo. Soupeři jsme pomohli i nesmyslnou penaltou. Jeden gól jsme dostali z půlky, což by se stávat nemělo. Porážka mě mrzí hlavně vůči klukům, kteří sedmdesát minut hráli dobře, utkání odmakali. Lhota byla čtyřikrát na naší půlce a pokaždé skórovala. Na konci se to zlomilo a už to bylo špatné. Domů se vracíme bez bodu, přitom jsme utkání měli velmi dobře rozhodnuté. Uspět musíme doma.“

Branky: 17. z penalty a 78. z penalty David Červenka, 82. a 90. David Bartoň – 28. Roman Sládeček, 42. Martin Chovanec, 55. Jiří Omelka. Rozhodčí: Bartoň. Diváci: 148.

TRAPLICE – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 2:5 (1:2)

Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „Výsledek asi odpovídá dění na hřišti. První poločas byl z naší strany špatný. Hosté byli lepší, zaslouženě vedli. Nejprve si dal Kolinský vlastní gól, když do sítě hlavou srazil centr, pak kluci nechali po rohu volného Beníčka, jenž to trefil krásně. Z penalty jsme sice výsledek do přestávky snížili, na zvrat jsme ale neměli. Zranil se nám Kolínský, kterého jsme museli střídat. Po další chybě jsme dostali branku na 1:3. Pak ale Hejda snížil a my ve snaze o vyrovnání otevřeli hru. Soupeř toho využil a upravil na 2:5. Bohužel utkání kromě Kolínského nedohrál ani Hanák, z minulého týdne nám chyběl Bemer, který má přetrhané vazy v kotníku. Mimo je i brankář Kutálek, kterého nahradil Varga. Za góly nemohl.“

Libor Soldán, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Jsme spokojení. Pro nás to byla spíše povinná výhra, ale Traplice nám to zadarmo nedaly. Pomohl nám vlastní gól soupeře, pak jsme přidali druhou branku. Domácí sice výsledek z penalty do přestávky snížili, ale my jsme ve druhé půli i přes nějaké neproměněné šance odskočili na 3:1. Traplice pak ještě jednou výsledek zkorigovaly, v závěru jsme ale přidali další góly a nakonec přesvědčivě vyhráli 5:2. Pro nás to dopadlo dobře. Do sestavy se nám vrátili Hůsek s Pšurným, ve druhé půli naskočil i Černoch. Na pět minut jsem nasadil i sám sebe. (úsměv)“

Branky: 33. Václav Šustr z penalty, 76. Dominik Hejda – 22. Tomáš Kolinský vlastní, 24. Ladislav Beníček, 60. David Jurásek, 83. Martin Černoch, 85. Mario Marovič. Rozhodčí: Zicháček. Diváci: 150.

ZDOUNKY – ZLECHOV 3:3 (2:1)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Komentář zveřejníme v pondělí ráno.“

Libor Matoušek, trenér Zlechova: „Pro nás je to dobrý bod zvenku. Nevyšel nám začátek, v 18. minutě jsme prohrávali 0:2. Pak ale domácí hráči udělali chybu a my vstřelili kontaktní branku. Zdounky jsou dobré vpředu, ale vzadu byly zranitelní, čehož jsme nakonec využily. I když domácí ve druhé půli zvýšili na 3:1, výsledek jsme v závěru nejprve snížili a pak i srovnali. Prosadil se Salinger. Musím uznat, že jsme měli i štěstí, ale kluci zápas i přes nějaké chyby odmakali, bod si za přístup i výkon zasloužili.“

Branky: 10. Tomáš Navrátil, 18. Marek Přibyl, 67. David Moravec – 21. Adrian Duchtík, 76. Filip Kedra, 90. Michal Salinger. Rozhodčí: Němec. Diváci: 65.