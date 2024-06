Jiří Kowalík, trenér Ořechova: „Poslední měsíc se trápíme a na výsledcích a výkonech je to znát. Bohužel nám to nejde. Máme úzký kádr a když nám dlouhodobě vypadnou Trlida s Durnou, je to problém. Na jejich absenci se ale nevymlouvám, nahradit je musí další kluci. Bohužel hru nemám jak oživit, tentokrát jsem musel nastoupit i já. Bohužel ani tréninková morálka není dobrá. Už v zimě jsem věděl, že první místo uhrajeme jenom v přípravě, pokud budeme mít štěstí a soupeři kolem nás budou ztrácet. Do konce sezony zbývají dvě kola. Stát se může všechno. Třeba oba zápasy vyhrajeme, ale bude to těžké. Zápas s Ostrožskou Novou Vsí byl vyrovnaný. My jsme si za bezbrankového stavu vypracovali velkou šanci, ale Jakubíček ji nedal. Pak jsme po standardní situaci inkasovali branku. Vyrovnat ještě v první půli mohl syn Kuba, ale samostatný únik neproměnil. Bohužel nyní nedáváme gól, což nás stojí body. Herně jsme ale neměli nijak navrch. Hosté dobře bránili, do mnoha šancí nás nepustili. I druhá půle byla vyrovnaná. Vyrovnat mohl Jakubíček, ale střelu vyrazil Kohoutek a dorážka Kuby Kowalíka šla mimo. Jelikož se neujaly ani další střely a soupeř pak ještě jednou skóroval, zase jsme prohráli.“

Libor Soldán, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Oproti minulému týdnu to byl z naší strany úplně jiný zápas. Kluci to odedřeli, odmakali. Důležitou vzpruhou byli i návrat Obala a Černocha, kteří vpředu zvýšili naši kvalitu a dost nám pomohli. Pomohl nám rychlý gól, který dal po standardní situaci právě Černoch. Hlavou prodloužil míč do sátě po nákopu ze čtyřiceti metrů. Kluci se dál snažili, bojovali. Byl to pohledný fotbal, na I. B velmi kvalitní. Moc šancí ale nebylo, spíše se hrálo mezi šestnáctkami. Nás v některých momentech podržel gólman Kohoutek, na druhé straně jsme nedotáhli nějaké akce, pološance. Ve finální fázi nám chyběla přesnější přihrávce či centr. Čtvrt hodiny před koncem jsme ale po střele Dorušky z vápna k tyči přidali druhou branku a utkání rozhodli. Konec zápasu jsme si pohlídali. Jsem opravdu spokojený s tím, jak to kluci zvládli. V poli to bylo vyrovnané, nakonec jsme dali dva góly a byli ti šťastnější.“

Branky: 8. Jakub Černoch, 74, Jan Doruška. Rozhodčí: Tokoš. Diváci: 60.

TRAPLICE – UHERSKÝ OSTROH 2:4 (0:0)

Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „Po herní stránce jsme byli lepším týmem. Od začátku jsme do soupeře tlačili. První půle ale byla bez velkých šancí, se spoustou ofsajdů. Do vedení jsme šli na začátku druhé půle, kdy hostující brankář podběhl balon, který Šustr hlavou uklidil do brány. Hosté vzápětí střelou do šibenice skóre srovnali. My jsme se i za stavu 1:1 dál tlačili dopředu, více útočili, což ale byla voda na soupeřův mlýn. Svými náběhy nám dělal velké problémy Zálešák, který dal na 2:1. My jsme otevřeli hru a inkasovali branku na 1:3. Sice jsme ještě dokázali výsledek snížit, ale na konci jsme otevřeli hru a dostali čtvrtý gól. V tu chvíli bylo po zápase. Měli jsme na to, abychom doma získali nějaké body. Ostroh mě svým výkonem zklamal. Nevím, jestli patří na první místo tabulky. Pokud by neměl Zálešáka, je poloviční. Na druhé straně se jim daří, na jaře neprohráli. Nám chyběli Kolínský s Rozhonem.“

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „První půle od nás nebyla dobrá. Na malém hřišti v Jankovicích nám to úplně nesedělo. I když jsme si stejně jako soupeř vypracovali nějaké příležitosti, skóre se do přestávky nezměnilo. Domácí šli do vedení na začátku druhé půle. My jsme naštěstí výsledek do pěti minut srovnali a od té chvíle převzali otěže zápasu do svých rukou. Soupeři jsme odskočili na 3:1. I když Traplice na konci utkání snížily na 3:2, dali jsme čtvrtý gól a v poslední minutě mohli přidat ještě pátý, ale Konečný se netrefil. S kluky jsme nadšení. Naše pohádka stále nekončí. Užíváme si to. Někteří snad ani nepůjdou v pondělí do práce (úsměv). Citelně nám schází Horák s Jurčekou.“

Branky: 47. Václav Šustr, 81. Radim Brázdil – 50. a 84. Dalibor Petráš, 60. Martin Zálešák, 74. Simon Rapant. Rozhodčí: Tokoš. Diváci: 130.

OP: poslední Bílovice se dotáhly na Bánov, Nedakonice vyhrály i bez náhradníků

POLEŠOVICE – SLAVKOV 6:4 (2:3)

Josef Křiva, trenér Polešovic: „Pro diváky to bylo vynikající a napínavé utkání. Padlo deset branek, viděli několik obratů i jedno vyloučení. Slavkov hrál jednoduše. Nakopával balony dopředu na své vysoké útočníky. My jsme byli pohyblivější, lepší na balonu. Vyšel nám začátek a v 9. minutě šli do vedení. Pokud bychom ale po čtvrt hodině hry vedli 3:0, nikdo by se nedivil. Zahrávali jsme spoustu standardek, rohů, z tlaku ale kromě gólu nic nevytěžili. Soupeř naopak hned ze své první šance v zápase výsledek srovnal na 1:1. Hosté pak z dalšího ojedinělého útoku skóre otočili. A i když jsme srovnali na 2:2, vzal si Slavkov vedení do přestávky zpět. Také druhý poločas jsme začali dobře a výsledek srovnali na 3:3. Soupeř nám ale znovu odkočil. Měl tam nějaké nákopy a rohy, hlavou vstřelil čtvrtý gól. Prosadil se nepokrytý hráč. Vzápětí jsme šli do desíti, když byl Ondřej Stašek po druhé žluté kartě vyloučen. V deseti jsme konečně začali makat a jezdit po zadku. Crla nejprve hlavou srovnal na 4:4, ak jeho střelu dorazil do sítě dorostenec Kavka, který dal dokonce dva góly. V nastaveném čase ještě proměnil Jakub Stašek penaltu nařízenou za jasnou ruku. Je obdivuhodné, že jsme v oslabení dali tři góly a výsledek otočili. Soupeře jsme v závěru fyzicky přehráli. Jsem rád, že jsme takto bláznivý zápas otočili do pěkného konce. Výhry si vážím, protože jsme zase nastoupili v okleštěné sestavě. Chyběli nám stopeři Machala s Blahou, vyloučený Kaspřák a taky Lahodný. Dá se říct, že jsme hráli bez obrány a útoku. Pomohli jsme si ale šikovnými dorostenci a zvládli to.“

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Zápas se mi nehodnotí vůbec snadno. Velice dobře rozehraný zápas jsme nedotáhli. A i když jsme dohrávali proti deseti, o náskok jsme vlastními chybami trestuhodně přišli a nakonec prohráli. Je to škoda, minimálně na bod jsme měli. Utkání bylo herně poměrně vyrovnané. Domácí byli o něco běhavější, ale nijak zvlášť nás nepřehráli. Chvilku byly lepší Polešovice, pak jsme zase měli navrch my, a tak to bylo celé utkání. Domácí šli v úvodu střetnutí do vedení, výsledek jsme ale otočili a až do 84. minutě vedli. Za stavu 4:3 jsem měl velkou tutovku. Kdybych dal na 5:3, tak by bylo po zápase. Soupeř se ale pořád snažil, i v deseti útočil. Nakonec výsledek třemi brankami neskutečně otočil. Místo to bylo vyhrocené, ale nijak moc. Zase jsme měli polátanou sestavu, na lavičce byl pouze trenér a ještě jeden hráč.“

Branky: 9. a 33. Jan Vaculík, 50. a 90. Michal Kavka, 84. Ondřej Crla, 90. Jakub Stašek z penalty – 29. a 64. Petr Škařupa, 23. Jiří Omelka, 44. Marek Husták. Rozhodčí: Rochovanský. Červená karta: 68. Ondřej Stašek (Polešovice). Diváci: 60.

ZDOUNKY – TOPOLNÁ 4:0 (3:0)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Komentář zveřejníme v pondělí ráno.“

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Zápas jsme vůbec nezvládli. Zdounky byly od začátku daleko lepší. Sice jsme v prvním poločase měli dvě velké šance Válkem, soupeř byl ale daleko efektivnější. Domácí potrestali naše chyby a proměnili všechny své šance, které měli. My jsme s nimi nestíhali běhat, měli jsme špatný pohyb bez balonu. Nedokázali jsme soupeře bránit. Zdounky vyhrály zcela zaslouženě. Od nás to nebyl dobrý výkon. Máme celkem velkou marodku, ale na to nevymlouváme. Kluci, kteří nastoupili, měli zraněné hráče nahradit, což se nestalo.“

Branky: 16., 45. a 50. Marek Přibyl, 26. David Moravec. Rozhodčí: Vičánek. Diváci: 92.

Bláznivý duel: Polešovice daly v oslabení tři góly, otočily zápas z 3:4 na 6:4

VLČNOV – BUCHLOVICE 0:0

Martin Liška, trenér Vlčnova: „Škoda ztráty dvou bodů, protože dnes jsme si zasloužili vyhrát. V naší hře byly dobré věci směrem dozadu i dopředu, bohužel jsme spálili i nemožné. Všem hráčům děkuji. Zápas poznamenal fyzický atak hostujícího hráče tmavé pleti. Úroveň po zbytek utkání zbytečně utrpěla.“

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „Před utkáním jsme dobře věděli, do čeho jdeme. Vlčnov v boji o záchranu potřebuje každý bod. Domácí do soubojů od začátku chodili důrazně, někdy to s tvrdostí až přeháněli. Až se divím, že některé zákroky nebyly potrestány žlutou kartou. Zápas poznamenalo vyloučení Jamese Njambiho na konci první půle. Zřejmě tam byla rasistická urážka. Náš hráč to neunesl a soupeře udeřil. Jenom nechápu, jak mohl domácí hráč za oplácení dostat pouze žlutou kartu. Bylo vidět, že hlavně domácí desítka po Jamesi hodně jde. Ve 38. minutě se to dost vyhrotilo, byla tam menší potyčka. Zklamalo mě chování některých domácích borců z lavičky, kteří po nás začali sprostě řvát. Toto ke sportu nepatří. I v deseti jsme byli Vlčnovu rovnocenným soupeřem. Na to, že jsme více než poločase hráli v deseti, tak to kluci zvládli skvěle. Už v prvním poločase jsme si vypracovali nějaké příležitosti, ale žádnou jsme nedotáhli do konce. Po vyloučení jsme se spíše zatáhli, hráli zezadu na brejky. Ani Vlčnov ale nikam nespěchal. Šlo vidět, že mu remíza stačí, celý zápas hrál na bod. Pro nás to bylo strašně těžké. Domácí byli důrazní, tvrdí, naše kluky utkání dost bolelo. Pokud bychom byli kompletní, vyhráli bychom tam rozdílem třídy. Vlčnov ale mohl v závěru utkání rozhodnout, Vacula to měl na noze, ale pálil nad. Pak tam domácí měli ještě nějaké závary, nic velkého. Remízu musíme brát. Chyběli nám oba brankáři, Lukeštík, Dovrtěl, Vašek. Za mě to ale z velké části zapříčinil i rozhodčí. Kdyby na začítku utkání po faulu na Matěje Karáska udělil soupeři žlutou kartu, mohl být klid. Takto se to zbytečně vyhrotilo. Nás naštvala ještě jedna situace, když rozhodčí místo odpískání jasné penalty udělil našemu Hubertovi Karáskovi žlutou kartu. Všechny kluky musím pochválit za bojovnost.“

Rozhodčí: Dorůšek. Červená karta: 34. James Njambi. Diváci: 110.

LHOTA – ZLECHOV 5:3 (2:2)

Jaroslav Kuna, trenér Lhoty: „Soupeře jsme měli už ve 14. minutě na lopatě, když jsme vedli 2:0. Soupeř byl do té doby neškodný, utkání se ale postupně začalo šmodrchat. My jsme přestali hrát a dostali dva slepené góly. Hosté navíc ještě před přestávkou trefili břevno a tyčku. Poločas skončil nerozhodně 2:2. Po změně stran nám pomohl David Červenka, který přijel až na druhý poločas. I díky němu jsme si začali vytvářet šancí. Nejprve zkompletoval hattrick David Bartoň. Hosté sice srovnali na 3:3, my jsme jim ale dvěma góly právě Davida Červenky odskočili na 5:3. Utkání se muselo lidem líbit, bylo to nahoru a dolů. Celkově ale takové neurovnané, se spoustou branek, ale i chyb a ztrát. My jsme rádi, že se sousedem v tabulce bereme tři body.“

Libor Matoušek, trenér Zlechova: „Už se nám to stalo poněkolikáté, že jsme zapsali začátek. Vůbec to nechápu, je to snad případ pro Chocholouška. Vzadu děláme zbytečné chyby, za které platíme. I za nepříznivého stavu 0:2 jsme se ale zvedli, srovnali hru i skóre. Bohužel i po změně stran jsme se dopustili hrubých individuálních chyb, které nás stály body i lepší výsledek. Za stavu 3:3 jsme si chvíli mysleli, že bychom si mohli domů odvést nějaký bod, ale udělali jsme další dvě hrubky a bylo po zápase. Lhota má velkou sílu v útoku, je ale slabší v obraně. My na konci sezony dáváme prostor mladším klukům, abychom věděli, s kým můžeme počítat pro příští sezonu.“

Branky: 5., 14. a 61. David Bartoň, 68. a 84. David Červenka – 36. Tomáš Jurča, 37. Adrian Duchtík, 67. Dominik Deutsch. Rozhodčí: Dokoupil. Diváci: 60.

Trápení Ořechova nekončí. Zaváhal i s Ostrožskou Novou Vsí. Co řekli trenéři?

PRAKŠICE – MALENOVICE 2:1 (1:1)

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Utkání jsme odehráli velice dobře takticky, taky jsme do toho dali srdíčko. Touha po vítězství a bojovnost byly na naší straně. I když jsme inkasovali jako první, nesložili jsme se a dál si šli za výhrou, body. Skóre jsme srovnali těsně před poločasem, kdy se trefil Sukup. Ve druhém poločase jsme si vytvořili víc šancí. Byli jsme častěji u míče. Soupeř sice má kvalitní útočníky, přesto jsme ho nepustili do pořádné šance. Nakonec se k nám přiklonilo i štěstí, když v brance skončily dva centry. Jsme moc rádi, že jsme v klíčovém utkání získali tři body. Kluky musím pochválit za výkon i přístup. Všichni do jednoho to odmakali. Pomohl nám i Tomáš Ondra, který již ukončil kariéru, ale na podzim nastoupil jednou a teď podruhé. Hráli jsme na tři stopery. Do obrany jsme stáhli Sukupa se Slavíčkem. Oba jsou rychlí a dokázali eliminovat Bartka s Tormou. Zase za nás chytal dorostenec Puček. Hosté dohrávali v deseti. Náš hráč šel v závěru sám na brankáře a on ho sundal. Na konci jsme měli několik možností navýšit vedení, ale uklidňující třetí gól jsme nepřidali. Kluci však dřeli až do konce.“

Miroslav Šenkeřík, vedoucí mužstva Malenovic: „Domácí byli lepší a zaslouženě vyhráli. Celkově byli bojovnější, dali dva góly z dálky a výsledek otočili. Obě branky padly z dálky, po chybách našeho brankáře. Porážku na něj ale nesvádíme. Celé mužstvo hrálo špatně. Hrozně nám chyběli oba stopeři. Sestavu jsme zase látali, co to šlo. Navíc jsme v závěru přišli o vyloučeného Kostku, který faulem hasil situaci. Prakšice do toho daly víc.“

Branky: 43. Radim Sukup, 66. Filip Jahoda – 24. Petr Menša. Rozhodčí: Měšťánek. Červená karta: 89. Jan Kostka (Malenovice). Diváci: 123.