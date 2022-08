OŘECHOV – STARÉ MĚSTO 0:4 (0:2)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Zápas už se v podstatě rozhodl ve Velkém Ořechově, kde jsme přišli v 57. minutě přišli o Trlidu, jenž má svalové zranění. Ukázalo se, že bez něj jsme v podstatě poloviční. Podobný vývoj jsem celkem předpokládal. V podstatě se na trávníku dělo to, na co jsem hráče upozornil. Věděl jsem, že Staré Město má dobré vstupy do utkání, přesto jsme během sedmi minut dostali dva góly. Na soupeře jsme nestačili pohybem ani fotbalovostí, prohrávali jsme vzdušné souboje. Hosté byli ve všech směrem lepší na míči, rychlejší, více si dovolili. Věděli, co chtějí hrát. Mně naši hráči přišli jako nějaký soubor …Rozhodně jsme nepůsobili jako organizované mužstvo s nějakými ambicemi. Byl tam rozdíl třídy. Touto porážkou jsme si v podstatě ztratili celou sezonu. Hrálo se o šest bodů. Herní projev byl z naší strany natolik žalostný, že si nedělám iluze, že bychom měli být v tabulce před Starým Městem. Jsem zklamaný z toho, že jsme tomu nedokázali lépe čelit. Pokud bychom měli Trlidu, vypadalo by utkání jinak. Takto jsme byli na odpis. Naši nějakou šanci si nevybavuji. Výhra soupeře mohla být ještě vyšší, porážka 0:4 je pro nás ještě milosrdná.“

Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Jsem moc rád, jak kluci utkání zvládli. Vyhráli jsme naprosto zaslouženě. Na chvíli jsem si vzpomněl, že jsme tady na jaře vedli 3:0 a zápas ztratili, ale dnes jsme v defenzivě výborně. Soupeř snad neměl žádnou gólovou šanci, sami jsme naopak mohli přidat další branky. Vypadá to, že po krátké letní přípravě se už sehráváme, výkony jdou nahoru. Měli jsme ale těžký los. Hráli jsme se Zlechovem, Prakšicemi a Ořechovem, což jsou mužstva, která budou hrát do první pětky. Start do sezony jsme zvládli velice dobře. Už v pátek nás ale čekají Polešovice, které chceme taky porazit.“

Branky: 4. Filip Štaubert, 7. Ondřej Martinec, 67. David Horák, 86. Martin Petek. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 150.