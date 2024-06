Jiří Kowalík, trenér Ořechova: „Soupeř byl šťastnější. Proměnil své dvě šance, my žádnou, proto vyhrál. Já i před prohru děkuji všem klukům, co přišli a zápas odmakali. Kromě marodů nám chyběli ještě syn Kuba a David Váňa. Bohužel jsme selhali v koncovce, což k fotbalu patří. Nedali jsme spoustu šancí, nastřelili tyčku, neproměnili samostatné nájezdy. Uherský Ostroh měl taky nějaké šance, ale tak nebezpečný jako my nebyl. Byli jsme fotbalovější, herně lepší, bohužel když nedáme gól, nemůžeme vyhrát. Pro diváky to byl dobrý zápas. Z naší strany to konečně vypadalo, i lidé to ocenili, ale sezonu jsme nezachránili. Měli jsme to složité. Celý rok jsme hráli venku. Neměli jsme své kabiny, zázemí, furt jsme pendlovali. Můžeme být rádi, že nám Těmice a Vážany vyšly vstříc a poskytly azyl. Celkově to komplikované. Trápila nás marodka, absence. Nechci se ale vymlouvat. Rozhoduje se jenom na hřišti. Všichni už se těšíme na domů. V létě jistě přijdou dva noví hráči. Prvním z nich je Pavlínek ze Staré Města.“

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Po dlouhých 22 letech se vracíme zpátky do I. A třídy. Postup přijímáme, vyšší soutěž si chceme vyzkoušet. Euforie je obrovská, nikdo to nečekal. Vždyť jsme po podzimu byli desátí, měli sedmnáct bodů. Na jaře jsme ale prohráli pouze se Zdounky, ostatní zápasy jsme zvládli a zaslouženě slavíme. Je neskutečné, že že jsme dokázali to, co se nepovedlo generaci Zalubil, Juráska či Jurčeky. Přesvědčili jsme se ale o tom, že poslední krok bývá fakt nejtěžší. Kluci byli hodně vystresovaní, jakoby se postupu báli. Povedl se nám začátek, brzy šli do vedení, Ořechov byl ale herně lepší. Ve druhé půli nás zatlačil, vypracoval si tři vyložené šance. My jsme se strachovali o výsledek, jenom se bránili. Podržel nás brankář Pěnčík, který fakt zachytal skvěle. Měli jsme velké štěstí, teď slavíme titul. Lidí ze svazu nám předali pohár, medaile. Měli jsme šampaňské, ale trika ani kšiltovky jsme dopředu netiskli. Ty budou až v pátek na ukončené. Užili jsme si už cestu z Těmic. V Uherském Ostrohu jsme objeli hospody, zazpívali si. Před hřištěm vyhrávala dechovka, což jsem ještě nezažil. Vítalo nás vedení klubu, pan Galuška byl dojatý. Vedoucí mužstva Josef Lopata slavil sedmdesát let, lepší dárek nemohl dostat. Martin Konečný měl zase třicet, vyšlo to skvěle. Nevím, jak dlouho to potáhneme, ale bude to velké. Jsem moc rád, že jsme to zvládli i bez Rapanta a Větříška. Marodi Jurčeka s Horákem nás odjeli alespoň podpořit, žili s týmem. Tým se v letní pauze pokusíme doplnit. Posílili nás Ihor Kornieiko z Malenovic, druhou posilou je Adam Sedláček z Napajedel. V jednání je příchod ještě jednoho hráče, zájem máme i o gólmana.“

Branky: 6. Dalibor Petráš, 83. Martin Zálešák. Rozhodčí: Ambroz. Diváci: 155.

LHOTA – TOPOLNÁ 6:2 (2:1)

Jaroslav Kuna, trenér Lhoty: „Výsledek je pro nás velmi příznivý, ale pro soupeře ještě velmi milosrdný. Herně jsme až tolik nedominovali, ale šancí jsme si vypracovali daleko víc. Hosté hráli na tři stopery. Sice měli opticky více ze hry, drželi více balon, ale do šancí se nedostávali. Navíc vzadu propadávali, my jsme chodili sami na brankáře. Už v prvním poločase jsme klidně mohli vést 5:1, v zakončení jsme ale byli bohorovní. Po změně stran jsme náskok navýšili, ale další čtyři tutovku jsme zahodili. Soupeř se snažil, výsledek zkorigoval, dorazili jsme ho však šestým gólem. I přesto, že jsme získali čtyřicet bodů a skončili osmí, ve Lhotě končím. Vedení klubu má asi jinou představu, takže se po sezoně s týmem loučím. Jaro nám vyšlo, patřili jsme k nejlepším mančaftům, dali spoustu branek. Doma jsme ve druhé polovině sezony neprohráli. Podzim byl sice trošku horší, ale nakonec to bylo fajn. Zůstávám pouze trenérem dorostu Zlínska.“

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Herně to nebylo až tak špatné, jak napovídá výsledek, spokojený být ale nemůžu. Některé úseky hry byly slušné, bohužel první dva góly jsme domácím darovali hrubými chybami. My jsme sice skóre do přestávky snížili na 2:1, když po krásné akci Otáhala Jarda Hoferek doklepával balon do prázdné branky, ale Lhota byla dál nebezpečnější. K soupeři jsme pozdě přistupovali. Domácí měli strašně rychlé útočníky, kteří nám dělali velké problémy. Neustále hrozili z brejků, po dlouhých nákopech. My jsme chtěli hrát, oni chodili do brejků a stříleli branky. My jsme nestíhali, vysoko prohráli. Jsem rád, že už je konec sezony, protože máme hodně zraněných, ve Lhotě nám chyběl i kapitán Pavel Hoferek, který se v sobotu ženil.“

Branky: 8. a 51. David Bartoň, 27. a 56. David Červenka, 61. Jakub Bartoň, 88. Jiří Velčovský – 25. Jaroslav Hoferek, 75. Aleš Horsák. Rozhodčí: Majzlík. Diváci: 150.

MALENOVICE – BUCHLOVICE 3:2 (0:1)

Miroslav Šenkeřík, vedoucí mužstva Malenovic: „Jsme spokojení s výsledkem, poslední utkání stejně jako konec sezony nám vyšli. Kluci bojovali, zápas zaslouženě otočili. I když první poločas byl naprosto vyrovnaný s šancemi na obou stranách, po změně stran jsme hosty zatlačili a zápas dvěma brankami rozhodli. Vítězný gól si připsal náš nejlepší hráč Ihor Kornieiko, který zajistil Uherskému Ostrohu vítězství v soutěži, zároveň tam i přestoupil. Kariéru ukončil náš brankář Adam Juráň, který místo do brány šel v závěru střetnutí na hrot útoku. Po utkání jsme zapili sezonu, snad ta příští bude lepší.“

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „Poslední zápas i soutěž jsme chtěli vyhrát, což se nám ale nepovedlo. Z porážky jsme trošku zklamaní, na druhé straně máme radost z výsledků, výkonů i konečného umístění. Před sezonou nikdo z nás nečekal, že bychom mohli uhrát tolik bodů. Já jsem jich chtěl mít čtyřicet, takže cíl jsme splnili, sezona pro nás byla velmi úspěšná. I kdyby nám někdo nabídl postup, výš bychom nešli. První A třídu jsme si zkusili, víme, co obnáší, jaká je její úroveň. Chceme dál pokračovat v obměně kádru, do týmu zapracovávat mladé kluky, šikovné dorostence. Malenovice vstoupily do utkání lépe, asi patnáct minut byly herně lepší. Vypracovaly si i dvě šance, při kterých nás výborně zachránil stoper Belant. My jsme taky postupem času začali hrozit, vytvářet si příležitosti. Snažili jsme se kombinovat. Dva dobré průniky tam měl Dovrtěl. Jednou to dal po sebe Tomeškovi, jeho střelu zblokoval domácí obránce, balon jsme do sítě nedotlačili. Na konci první půle Tomešek udělal na straně tři hráče, dal míč Zábojníkovi a ten otevřel skóre. Pojistku mohl přidat Ondra Vašek, který ze čtyřiceti metrů přehazoval brankáře. Ten míč vytáhl na břevno, odkud se mu odrazil zpátky do ruk. Pokud bychom do přestávky přidali druhou branku, bylo by to asi jiné. Ve druhém poločase jsme chtěli držet balon, být více na míči, ale po čtyřech minutách jsme inkasovali branku. Za stavu 1:1 jsme otevřeli hru, hráli na tři obránce. Remíza pro nás nic neřešila, proto jsme hlavně útočili. Dostali jsme dva slepené góly, v závěru už pouze výsledek zkorigovali, na zvrat už jsme neměli sílu. Chyběli nám oba Afričanů i oba brankáře, takže nám zase vypomohl Vojta Mikulík, jinak by musel chytat některý z hráčů z pole. Kluci ale zápas zvládli slušně. Musíme je za celou sezonu pochválit. Snad na úspěšný ročník navážeme i po letní pauze. U týmu zůstávám.“

Branky: 49. a 74. Dominik Torma, 77. Ihor Kornieiko – 44. Patrik Zábojník, 87. Ondřej Vašek. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 60.

POLEŠOVICE – ZLECHOV 1:7 (1:3)

Josef Křiva, trenér Polešovic: „Jsem zklamaný. Poslední zápas sezony jsme odehráli bez chuti, zápalu a hlavně bez Ondry Crly, což je náš klíčový hráč, velitel. Kdyby tu byl, dopadl by zápas úplně jinak. Kluky by usměrnil, nahecoval. Zlechov byl hratelný soupeř, do čeho ale kopl, to mu tam spadlo. Na začátku debaklu nic nenasvědčovalo. Kaspřák měl za bezbrankového stavu dvě šance, ale neuspěl. Hosté šli do vedení gólem z protiútoku, my jsme skóre vyrovnali střelou do šibenice. Pak měl další šanci Kaspřák, ale neprosadil se a Zlechov si z přísné penalty vzal vedení zase zpět. Za chvíli dali hosté na 3:1 a tyto branky nás zlomily. Kluci byli odevzdaní, nešlo jim to. Někteří byli s béčkem v pátek na ukončené, což se na jejich výkonu podepsalo. Z porážky nedělám tragédii, ale mrzí mě to, protože přišlo dost lidí a derby se má odehrát jinak. Chtěli jsme se rozloučit výhrou. Celá sezona ale byla výborná. S výkony i umístěním jsme spokojení. Pokračovat budu dál.“

Libor Matoušek, trenér Zlechova: „Výsledek je nečekaný, ale za mě zcela zasloužený. Začátek byl z naší strany znovu takový ospalý, vlažný, ale měli jsme dobrý přechod do útoku, neustále hrozili. Domácí měli v obraně okénka, kterými jsme se dostávali do šancí. V první půli jsme dali tři branky, vedli 3:1. Soupeře zlomil čtvrtý gól, který dal Deutsch. Právě on dělal svým pohybem a rychlostí polešovickým zadákům velké problémy, taky po svém příchodu na hřiště zkompletoval hattrick. Závěr jara nám vyšel. Kdyby mi v zimě někdo řekl, že na jaře uděláme 23 bodů, nevěřil bych mu. Se sezonou musíme být ve Zlechově spokojení. Platí, že končím, mužstvo po mě přebírá Pavel Nožička.“

Branky: 24. Adam Jašek – 67., 77. a 83. Dominik Deutsch, 17. Michal Salinger, 33. Michal Bělaška z penalty, 35. Radovan Mikula, 87. Adam Jašek vlastní. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 123.

VLČNOV – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 2:2 (0:2)

Martin Liška, trenér Vlčnova: „Hoste nás celou první půli přehrávali, kvalita byla jednoznačně na jejich straně. My jsme si nebyli schopni přihrát třikrát po sobě, dvoubrankové manko bylo naprosto zasloužené. Ve druhé půli jsme hru postupně srovnali, v závěru jsme to úplně otevřeli a nakonec se nám podařilo výsledek srovnat, nebylo to ale vůbec jednoduché. V kabině po zápase jsem před hráči musel smeknout. Před utkáním jsme věděli, že jedině výhra nám zajistí stoprocentní jistotu záchrany a cokoli jiného je pouze v oblasti teorie. Nicméně nebyl důvod řešit nesportovně, protože tak bylo nastaveno již od začátku jarní části. Věděli jsme, že buď si to uhrajeme sami, nebo spadneme do okresu. Veškerým spekulacím z posledních bodových zisků jsem se musel pouze smát. Po víkendu je jasné, že i na podzim se bude ve Vlčnově hrát 1. B třída. Startovní pozice byla extrémně těžká: málo bodů, nedostatek herních dovednosti v porovnání se zbytkem soutěže a bohužel i totálně zanedbaná kondice mi zrcadlo nastavilo velice rychle. Přesto jsem to bral jako výzvu. Věřím tomu, že by mužstvo mohlo jít postupně nahoru. V týmu je dobrý charakter, zvedla se tréninková morálka, hodně bodů se i díky tomu uhrálo v závěrech zápasů. Musí ale přijít alespoň dva kvalitní hráči. Doufám, že vedená je získá a dotáhne. Skončí pravděpodobně Hladík, kterého trápili zdravotní problémy. Vůbec netrénoval, hrál na padesát procent svých možností. Na letní přípravu snad již budou fit a připravení Hanák, Hrbáček a Sagula, což jsou na tuto třídu kvalitní borci. Já pokračuji, nebylo by fér utíkat z boje. Od kluků cítím správný respekt a chuť dostat na vyšší úroveň.“

Libor Soldán, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Byl to podobný zápas jako před týdnem doma proti Lhotě. První poločas byl od nás dobrý, zaslouženě jsme vedli 2:0. Kromě dvou gólů jsme měli další dvě šance. Soupeř taky párkrát zahrozil, ale tolik jako my toho neměl. Ve druhém poločase jsme ale přestali hrát, v závěru udělali dvě hrubé chyby, které domácí potrestali a skóre srovnali. My jsme tam ke konci měli ještě jednu velkou příležitost, Doruška ale hlavičkoval mimo. Celkově to byl klidný zápas. Se sezonou jsme spokojení. Samozřejmě bodů jsme mohli mít víc, klidně jsme mohli skončit o jednu či dvě příčky výš, některé ztráty byly zbytečné. Alespoň máme ale prostor na zlepšení. Snad tým v létě doplníme a v příští sezoně budeme ještě silnější. V Ostrožské Nové Vsi zůstávám.“

Branky: 79. Daniel Vacula, 90. Michal Mikulec – 8. Martin Černoch, 21. Matěj Pšurný. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 60.

Objeli hospody, vítala je dechovka. Uherský Ostroh je po 22 letech v I. A třídě

PRAKŠICE – SLAVKOV 2:1 (1:1)

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Na závěr sezony to nebyla žádná hitparáda. Slavkov k nám přijel v jedenácti lidech. Nastoupit za něj musel i trenér Mančík i jeden hráč, který moc nehrává. Dokázat jsme toho ale pořádně nevyužili. Z naší strany to nebyl vydařený zápas. Předtím jsme ale odehráli spoustu pěkných utkání a nezískali v nich žádný bod, teď máme všechny tři a jsme zachránění. Nakonec jsme vyhrát ani nemuseli, sestupují pouze poslední Traplice. Ale jsme rádi, že jsme se s fanoušky i sezonou rozloučili výhrou. Herně to ale bylo nic moc, takové utrápené. Pro diváky to nebylo moc pohledné utkání. Šancí bylo jen pár. My jsme se přizpůsobili oslabenému soupeři, který k nám přijel bez klíčových hráčů. Sice jsme šli do vedení, ale vzápětí inkasovali. I dál byla hra neurovnaná, nervózní. Kluci nevěděli, jak to bude se záchranou. O přestávce jsem jim musel v šatně důrazně domluvit, aby se jejch výkon zlepšil, což se povedlo. Druhý poločas byl od nás lepší. Bylo vidět, že hostům ubývají síly, nakonec jsme přidali druhý gól a vyhráli. I v další sezoně chceme rozvíjet mladé hráče, hrát víc nahoře. Rýsuje se příchod jednoho hráče, rádi bychom v létě realizovali ještě jeden přestup.“

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Máme obrovskou marodku, sestavu jsme lepili, jak se dalo. Nastoupit jsem musel i já nebo Končitík. Naštěstí nám o nic nešlo, byl to klidný zápas. Utkání bylo poměrně vyrovnané, klidně jsme mohli získat i bod. V závěru jsme měli velkou šanci, kterou jsme ale neproměnili. Domácí měli v sestavě mladé a běhavé kluky, vypracovali si víc brankových příležitostí. Neproměnili snad pět tutovek. Nakonec se třepali o výsledek. My nejsme se současným stavem spokojení. V létě musíme mužstvo doplnit, přivést pět hráčů. Něco máme rozjednané, snad to klapne. Už nemíním jezdit v jedenácti či dvanácti lidech.“

Branky: 36. Jakub Dedík, 52. Pavel Šůstek – 39. Petr Škařupa. Rozhodčí: Perutka. Diváci: 150.

ZDOUNKY – TRAPLICE 6:0 (3:0)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Komentář zveřejníme v pondělí ráno.“

Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „Poslední utkání nám herně ani výsledkově nevyšlo. Zdounky potvrdily svoji kvalitu, hlavně jejich útočníci nám svými rychlými náběhy za obranu dělali problémy. První dva góly byly sporné, třetí padl po pěkné akci. Po změně stran jsme po standardní situaci inkasovali branku na 0:4. Navíc jsme vzápětí přišli o Šustra, který byl po faulu a druhé žluté kartě vyloučen. V oslabení jsme čekali jenom na konec. Se sestupem jsme smíření, daleko víc nás štve podraz Jankovic, které znovu založily tým a sebraly nám Šustra, Brázdila a Kutálka.“

Branky: 28., 34. a 79. David Moravec, 30. Marek Přibyl, 60. Jiří Klabal, 86. Tomáš Frkal. Rozhodčí: Fridrich. Červená karta: 70. Václav Šustr (Traplice). Diváci: 126.