OŘECHOV – MALENOVICE 1:1 (0:0)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Ostuda, blamáž, zmar… Těmito výrazy Malenovice okomentovaly svou poslední návštěvu v Ořechově, z níž si hned na úvod loňského soutěžního ročníku odvezli rekordní porážku 13:1. Obava z možného debaklu tým ze zlínského předměstí neopustila ani po dlouhých dvaceti měsících, přestože šlo o duel sousedů z popředí tabulky. Předchozí mimořádně příznivá bilance ze vzájemných měření (3 přesvědčivá vítězství při celkovém skóre 25:4) a také absence několika opor v hostujícím celku nás i nyní přímo nabádala k ofenzivnímu pojetí. I proto jsme do zápasu vstoupili hned se třemi útočníky. Naše možná až příliš optimistické představy se však nenaplnily ani zdaleka. Když v 11. minutě hosté pumelicí svého 40tiletého kapitána Petra Páleníčka zahrozili jako první, vypadalo to ještě na náhodu. Nám však trvalo dalších jedenáct minut, než jsme se aspoň pokusili o totéž. Prudkou hlavičku Romana Trlidy z rozehraného rohového kopu však Adam Juráň z brány parádně vytěsnil. Ve 26. minutě po přesném centru zleva měl náš kapitán na hlavě repete, z dobré pozice ale hlavou zamířil o kousek výš, než bylo třeba. Naše jen optická převaha postupně vyšuměla do ztracena. Pokusy o průnikové přihrávky opakovaně narážely na zhuštěný obranný val soupeře ještě kus před jeho šestnáctkou, naše úsilí však zcela postrádalo i moment překvapení. Zakončení zpoza vápna bylo jako šafránu a s výjimkou dalekonosné střely Davida Hynčici ve 35. minutě po rohovém kopu neměly ani potřebnou razanci. Oživit naši hru ve středu pole měl hned od začátku druhé půle náš nejzkušenější hráč Stanislav Malůš. Jeho vynucené vysunutí z obrany do středu zálohy záhy přineslo i kýžený efekt. V 56. minutě se nám konečně podařilo zúročit náš snad už patnáctý rohový kop, kdy přetažený centr Adama Červinky u vzdálenější tyče hlavou pohodlně do horního růžku nasměroval Roman Trlida - 1:0! Velká škoda, že hned vzápětí naše těsné vedení nenavýšili Jakub Kolářík nebo David Hynčica, jež se společně v tandemu ocitli až před hostujícím gólmanem. První z nich to namísto zřejmě příhodnější přihrávky volnému spoluhráči vzal na sebe, klička ve směru padajícího brankáře mu však už nevyšla.V 70. minutě mohl větší klid do našich řad vznést i zezadu nabíhající Lukáš Ošívka, ostře střílený centr Jakuba Prachmana však zblízka napasoval jen do břevna. Zákonitě tak přišel trest… V 74. minutě jsme v útočném pásmu zbytečně přišli o balón a následně nezachytili ani rychlý brejk, po němž se balón po nešťastné teči našeho vracejícího hráče dostal k Ihoru Kornieikovi a ten z oblouku velkého vápna technickou přízemní střelou k tyči vyrovnal - 1:1! Už o čtyři minuty později jsme mohli jít zvovu do vedení, ale Roman Trlida z pár kroků bránu přestřelil. Našemu trápení tím však zdaleka nebylo učiněno zadost. Závěr zápasu jsme totiž odehráli v nevídaném chaosu a téměř bez organizace. Do poslednich chvil poctivě bojující parta z Malenovic tohoto našeho kolapsu hodlala i okamžitě využít. Nejdřív po chybném zákroku jednoho z našich stoperů do nájezdu na osamoceného Petra Kozelka vyrazila hned trojice hráčů v růžovém, střela z úhlu ale 16tiletému talentu Vojtěchu Šrajerovi nesedla. Následně do naší nesmyslně obnažené obrany za míčem zleva vyrazil i další mladík Tomáš Lhotský, jehož o poznání pomalejší Matěj Jegla jako poslední z našich zastavil až v poslední chvíli nedovoleně. O červené nemohlo být sporu! Už v nastavení se do sólového průniku naší rozhozenou defenzívou dostal i další 16tiletý dorostenec a současně i třetí gólman hostů Jakub Žemla, náš mladík mezi tyčemi Petr Kozelek však hrozící pohromu bravurně odvrátil. Z remízy tak měli radost jen hosté i přesto, že k vítězství měli nakonec blíž. Náš výkon i s ohledem na oslabeného soupeře silně zaostal za očekáváním. Nejvíc zklamán jsem však z přístupu."

Miroslav Šenkeřík, vedoucí mužstva Malenovic: „S remízou jsme absolutně spokojení, protože do Ořechova jsme jeli pouze s torzem základní sestavy. Chybělo nám pět hráčů ze základní sestavy včetně obou útočníků Bartka a Tormy. Dál nebyli ani Ezra se Struškou. Málokdy se stane, že na zápas odjedete s deseti hráči do pole a třemi brankáři. Navíc Kovalenko se ve třicáté minutě zranil, takže do hry musel gólman Mikláš a v závěru i třetí brankář Žemla. Domácí měli podle očekávání více ze hry a byli více nebezpeční, ale zase žádný festival zahozených šancí to z jejich strany nebyl. Čekali jsme, že nás jako vždy porazí, přehrají, ale kluci se v oslabené sestavě semkli a bojovali. Opravdu těžký zápas odedřeli. Ořechov šel sice v 56. minutě do vedení, ale my jsme výsledek čtvrt hodiny před koncem srovnali. V 89. minutě běžel Lhotský sám na gólmana, ale byl zezadu faulován a domácí hráč obdržel červenou kartu. V nastaveném čase jsme mohli utkání dokonce rozhodnout. Dorostenecký brankář Žemla šel sám na brankáře, ale nájezd neproměnil, když trefil pouze gólmana. I když jsme nakonec měli k výhře velmi blízko, s bodem jsme samozřejmě spokojení. Domácí byli o trošku lepší, nás podržel gólman Juráň. Ocenit musím naše hráče především za bojovnost.“

Branky: 56. Roman Trlida - 74. Ihor Kornieiko. Rozhodčí: Dostálek. Červená karta: 89. Matěj Jegla (Ořechov). Diváci: 120.