Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Je vidět, že Ořechov není na prvním místě náhodou a my jsme v tabulce tam, kde jsme. Každý zápas látáme, pokaždé nastupujeme v jiné sestavě. Furt to měníme, nejsme schopní se sejít. V Ořechově nám chybělo snad sedm hráčů, což je strašně moc. V prvním poločase jsme ještě soupeři stíhali, dokázali jsme se ještě bránit, ale Ořechov ve druhé půli prokázal svoji kvalitu a jasně nás přehrál. Domácí byli daleko lepší na míči, my jsme každý balon odevzdali soupeři. I když jsme šli z penalty, kterou po faulu na Berkelu proměnil Sládeček, do vedení, moc dalších šancí jsme si nevypracovali. Ve druhé půli šel ještě Škařupa sám na brankáře, ale jinak jsme hráli jenom po šestnáctku.“

Branky: 18. a 47. Tomáš Durna, 30. Jakub Kowalík, 57. Adam Červinka, 81. Roman Šnedlík - 12 Roman Sládeček z penalty. Rozhodčí: Bartoň. Diváci: 138.

LHOTA – MALENOVICE 2:2 (0:0)

Jaroslav Kuna, trenér Lhoty: „Jelikož jsme chvíli před koncem prohrávali 0:2, bod musíme brát. Bohužel obě branky jsme hostům darovali sami. Pro diváky to nebyl úplně špatný zápas. První poločas se odehrál mezi šestnáctkami, moc velkých šancí ani na jedné straně nebylo. Po změně stran už ale začaly góly padat. Malenovice nám po dvou akcích daly dvě branky, my jsme ve zbytku utkání dobývali jejich defenzivu. Když jsme to otevřeli, vytvářely si další šance. Dokonce kopaly i penaltu, jejich hráč to ale kopl vedle. My jsme si s přibývajícími minutami vytvořili tlak, územní převahu a na konci výsledek srovnali na 2:2. Oba góly padly po nájezdech na hostujícího gólmana. Na konci jsme mohli utkání rozhodnout, Mikeštík ale v poslední minutě trefil tyč. Jinak bylo to klasické derby, rozhodčí klidně mohl dát tři červené, ale nechal to být.“

Miroslav Šenkeřík, vedoucí mužstva Malenovic: „Kdyby nám před utkáním někdo od soupeře nabídl remízu, tak ji vezmeme. Vzhledem k průběhu utkání jsme ale po utkání trošku zklamaní. Výhra byla velmi blízko. Vedli jsme 2:0 a zahrávali penaltu. Novak ji ale neproměnil, balon poslal mimo. Kdyby pokutový kop proměnil a dal na 3:0, bylo by po zápase. Lhotu to nastartovalo, nám ke konci docházely síly a jenom jsme se bránili. Bohužel jsme o vedení přišli ve dvou minutách, kdy jsme inkasovali dvě branky. Celkově to byl remízový zápas. My to po odchodech několika hráčů lepším, ja se dá.“

Branky: 85. Lukáš Mikeštík, 86. David Červenka - 49. Martin Bartek, 54. Peter Kristofer Novak. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 280.

VLČNOV – POLEŠOVICE 1:2 (1:0)

Václav Činčala, trenér Vlčnova: „Polešovice byly fotbalovější, byť jsem od nich jako od druhého týmu tabulky čekal ještě víc. První poločas jsme odehráli velice solidně. Brzy jsme šli do vedení po gólu z rohu a náskok si hlídali. Druhá půle už ale od nás byla hrozná. Hosté se více tlačili dopředu, byli nebezpečnější. My jsme paradoxně mohli jít v 70. minutě do vedení. Měli jsme totiž kopat penaltu, ale sudí vytáhl faul před vápno. Kdyby nařídil pokutový kop, mohlo to být jinak. Polešovice na konci výsledek otočily. Nám chyběli tři hráči ze základní sestavy.“

Josef Křiva, trenér Polešovic: „Začali jsme výborně a hned ve 2. minutě jsme zahrozili. Po krásném průniku a centru Jaška z prav strany se do zakončení dostal Gabriel, ze dvou kroků ale přední tyči těsně minul domácí branku. Kdyby to pustil, dávali jsme do prázdné branky. Vzápětí šel Kaspřák zboku sám na gólmana, ale ve vyložené pozici přestřelil. Domácí se poprvé na naši půlku dostali v 6. minutě, kdy kopali roh. Po tečované střele jsme prohrávali 0:1. Po inkasované brance jsme byli chvíli opaření, naopak soupeř začal bojovat, předskakoval nás. My jsme už neměli tak velké šance, spíše jsme hrozili po standardkách a rozích. Děj se odvíjel spíš uprostřed hřiště. Druhý poločas jsme začali aktivně, Vlčnov jsme přitlačili a nepustili ho vůbec k ničemu. My jsme naopak hráli výborně, dobře kombinovali po stranách přes krajní záložníky se dostávali do zajímavých pozic. Domácí odolávali, bránili náskok v devíti lidech. Až v 65. minutě Machala odražený balon dorazil do sítě a vylo to 1:1. Vlčnov postupně fyzicky odpadl a my tam znovu měli závary. Domácí ale dál odolávali. Až přišla 80. minutě, kdy jsem do hry poslal dorostence Matyáše Ficka, který šel na levou stranu. My jsem vhodili aut, který Kaspřák přes hlavu prodloužil za sebe mezi obránce a právě Ficek prvním dotekem uklidil balon krásně do sítě. Bylo to super střídání. Vlčnov v závěru otevřel hru, chodil ve třech dopředu. Nám se tím otvírali prostory. Měli jsme tam nějaké střely, všechno šlo ale vedle. Soupeř zahrozil po jedné standardce, kdy míč poslal také těsně mimo. My jsme už náskok uhájili. Za mě je to zasloužená výhra. Druhý poločas jsme hráli výborně a zápas skvěle otočili. Chyběl nám Crla, který je na dovolené.“

Branky: 6. Jan Fibichr – 65. Alexandr Machala, 81. Matyáš Ficek. Rozhodčí: Fridrich. Diváci: 76.

PRAKŠICE – TOPOLNÁ 0:1 (0:1)

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Porážka je pro nás spíše smolná. Nehráli jsme vůbec špatně. Naopak jsme spálili hodně šancí. Vypracovali jsme si i nějaké pološance a závary. Prvních pětadvacet minut byl soupeř hodně na balonu, kombinačně byl na tom lépe než my. My jsme nedostatky ve hře nahrazovali bojovností. Bohužel jsme se dopustili jedné hrubé chyby. Po zbytečné ztrátě jsme dostali gól. Ve druhém poločase jsme byli lepším týmem. Vytvořili jsme si hodně šancí. Hosté naopak znervózněli. Měli jsme na to, abychom alespoň jeden gól dali. Je to škoda. Kluky musím i po další porážce pochválit. Zápas odbojovali, odmakali, což je pozitivum pro další duely. Máme se od čeho odrazit. Až na dlouhodobé marody jsme byli kompletní.“

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Do utkání jsme vstoupili velmi dobře. Drželi jsme míč, kombinovali. Foltýn hned ve 4. minutě neproměnil velkou šanci, vzápětí se neprosadil ani hlavou. Do vedení jsme šli až ve 24. minutě po krásné trefě Bartoše do šibenice z 25 metrů. V první půli jsme si vytvořili asi pět stoprocentních šancí, zase nás ale trápila koncovka. Prakšice ve druhém poločase hodně zjednodušily hru, pouze nakopávaly balony dopředu, s čímž si naše obrana poradila. Domácí tam měli nějaké náznaky šancí, za celý zápas ale netrefili pořádně naši bránu. Naopak my jsme měli osm stoprocentních šancí. Naše výhra mohla být daleko výraznější, klidně jsme mohli dát sedm branek. I tak jsem s výsledkem a třemi body spokojený. Vyzdvihnout musím práci naší obrany. Zase jsme udrželi čisté konto.“

Branka: 24. Michal Bartoš. Rozhodčí: Dokoupil. Diváci: 105.

UHERSKÝ OSTROH – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 1:3 (1:1)

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Do utkání jsme vstoupili dobře, po gólu Zálešáka šli do vedení. Bohužel v prvním poločase, kdy jsme hráli po větru, jsme si vytvořili jenom dvě šance. První Zálešák proměnil, druhou ne. My jsme ale nebyli schopní si dát po zemi přihrát. Všechno nám utíkalo. Takto se derby nehraje. Nikdo nejezdil ani po prdeli. Myslel jsem si, že k tomu přistoupíme jinak než proti jiným soupeřům v této třídě. Já jsem si Novovešťan, ale hraji za Ostroh a vím, že derby se musí odmakat, odjezdit, to jsem u mých hráčů v prvním poločase vůbec neviděl. Druhá půle byla celkem vyrovnaná. Bohužel jsme nepokryli jeden roh a inkasovali druhý gól. V závěru jsme sahali po vyrovnání, Aleš Boček ale předvedl zázračný zákrok a šanci Konečnému zmařil. Před utkání by remízu braly oba týmy, my jsme ale chtěli vyhrát. Nyní máme před sebou dva těžké zápasy. Jedeme do Prakšic a do Topolné, musíme odtud dovést nějaké body. Jinak kulisa derby byla dobrá. Mně ale přišlo, že tady bylo víc diváků z Ostrožské Nové Vsi než z Uherského Ostrohu, což je škoda. Utkání mělo svůj náboj. Čekal jsem víc lidí. Škoda toho počasí.“

Libor Soldán, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Jsem spokojený. Derby jsme zvládli velmi slušně. Kluci přistoupili k utkání velice dobře. Nasazení nechybělo, měli jsme v zápase více ze hry i šancí. Vyhráli jsme zaslouženě. Už po prvním poločase jsme mohli vést, utkání jsme nakonec rozhodli až v závěrečných dvaceti minutách. Celkově to nebyl žádný extra fotbal, ale podmínky pro fotbal nebyly ideální. Foukal silný vítr, hřiště bylo ve špatném stavu. Popasovali jsme se s tím ale slušně a zvládli to.“

Branky: 8. Martin Zálešák – 70. a 82. David Jurásek, 8. Matěj Pšurný. Rozhodčí: Toman. Diváci: 150.

TRAPLICE – ZLECHOV 4:1 (1:1)

Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „Konečně jsme se sešli v nějakém adekvátním složení. Sice nám ještě nějací kluci chyběli, ale už to mělo nějaký smyl a řád. Náš mančaft byl adekvátní této třídě. Zlechov hrál nakopávané míče na Salingera, kterého jsme při jedné situaci nepohlídali a prohrávali 0:1. Výsledek ale brzy vyrovnali po dlouhém autu. Trefil se Rozhon. V prvním poločase jsme měli ještě dvě šance, když šel Hejda sám na brankáře a Rozhon střelu zblokovali hostující zadáci. Jinak to bylo bez nějakých velkých šancí. Nám vyšel vstup do druhé půle, kdy se nádherně po větru z pětadvaceti metrů do šibenice trefil Krpal. Zlechov už se jinak k ničemu velkému nedostal. Měl tam ještě jednu hlavičku, Duchtík ale nemířil přesně. Pak Janků nahrál Šustrovi a bylo to 3:1. Vzápětí posadil Kolinskému na hlavu centr a bylo rozhodnuto. Výhra 4:1 nás všechny potěšila. Konečně z nás trošku spadla deka. Věřím, že je to teprve začátek a dál budeme odvádět výkony adekvátní této soutěži.“

Libor Matoušek, trenér Zlechova: „Jsem velmi zklamaný z výkonu i výsledku. I když jsme šli brzy do vedení, po autovém vhazování jsme si nechali dát zbytečný gól. Jinak první půle byla vyrovnaná moc šancí nebylo. My jsme museli zase střídat Hynka Vaňka, který to šel zkusit, ale utkání nedohrál. Soupeř se hned po změně stran krásně trefil do šibenice a my se jen marně snažili o vyrovnání. Hráli jsme bez útoku, vpředu byli neškodní. Traplice si vedení pohlídaly, na konci navíc přidaly další dvě branky. Vysokou porážku musíme odčinit doma se Zdounky, i když to bude velmi těžké.“

Branky: 10. Jakub Rozhon, 47. Bronislav Krpal, 77. Václav Šustr, 87. Tomáš Kolinský - 8. Michal Salinger. Rozhodčí: Tomanec. Diváci: 120.

ZDOUNKY – BUCHLOVICE 3:0 (1:0)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Věděli jsme o kvalitách soupeře a patřičně jsme se na zápas připravili. Aktivním napadáním jsme téměř eliminovali kombinaci hostí po celý zápas. Hned v úvodu dvakrát neproměnil své příležitosti Frkal. Za to Andrýsek po přihrávce Moravce propálil šibenici. Do poločasu jsme byli stále aktivnější, ale skóre se neměnilo. Ihned po obrátce po chybě obrany dovezl míč do sítě v předu neúnavný Moravec a tentýž hráč na podnose dal vyniknout prémiově našemu benjamínkovi Vaňharovi na konečných 3:0. Pro nás skvělý zápas i díky neúnavnému dvanáctému hráči panu Surýnkovi, který svým trvalým povzbuzováním nechal na stadiónu své hlasivky.“

Vojtěch Mikulík, asistent trenéra Buchlovic: „Prohráli jsme zaslouženě. Domácí na nás od začátku vletěli, přehrávali nás. Nám nevyhovovalo jejich trošku užší hřiště. Nevyužívali jsme křídelní prostory. Domácí hráli účelně, rychle nás dostupovali a presovali. Hned na začátku utkání měli nějaké standardní situace, gólman Valeš musel vytáhnout jednu hlavičku. Bohužel po souboji a našem nedůrazu to jejich hráč uklidil do šibenice a byť si gólman na míč sáhl, my prohrávali. Celkově ale vyložených šancí až tolik nebylo. My jsme se v prvním poločase dostali jenom k takovým náznakům, vyloženou šanci jsme neměli. O přestávce v šatně jsme si řekli, že se pokusíme na soupeře vletět, skóre vyrovnat, protože na konci prvního poločasu jsme tam měli lepší pasáž a dostávali se víc dopředu. Bohužel hned ve 47. minutě udělal náš stoper chybu. Domácí útočník šel sám na brankáře, kterého si obhodil a dával to do prázdné brány. Za stavu 0:2 už to pro nás bylo strašně těžké. Byť jsme byli více na míči a měli o něco více ze hry než v první půle, až do 80. minuty jsme žádnou šanci neměli. Až na konci gólman Zdounek vychytal střely Belanta a Njambiho. Jinak tam byly jenom nějaké náznaky, které jsme nevyřešili. Zdounky vyhrály zaslouženě. Nám se zápas moc nepovedl. Nevěšíme ale hlavu, soupeř nás totiž nějak zvlášť nepřehrál. Nefungovaly nám věci, které nám v jiných zápasech šly. Až v pátém venkovním zápase jsme poprvé prohráli, až doteď jsme pokaždé bodovali. Nyní se musíme soustředit na další domácí zápas s Ořechovem, kdy to bude taky hodně těžké. Ve Zdounkách nám chyběl akorát Lukeštík, kluci z dorostu, Kovářík a Kuba Kořínek, přijeli až na druhý poločas.“

Branky: 22. Jan Andrýsek, 47. David Moravec, 77. Karel Vaňhara. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 105.