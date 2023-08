Kdyby v závěru neinkasoval, byl by za hrdinu a na Širůchu by se jeho ne zrovna obvyklé…

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Hosté mě svým výkonem zklamali. Čekal jsem od nich daleko víc. Od začátku utkání byli celkem pasivní, nechali nás hrát. Prvních třicet minut jsme byli jasně lepší. Do vedení jsme šli po standardní situaci, kdy jsme nejprve trefili tyčku a pak se nemýlil dorážející Vlček. Šancí jsme měli daleko víc. Dynka trefil břevno, Sukup tyč. Pak jsme ale polevili a nechali hrát i soupeře, který se více vytáhl dopředu a dělal nám problémy. Posledních patnáct minut první půle od nás nebylo moc dobrých. Naopak vstup do druhé půle nám vyšel a po centru Slavíčka, který zapadl přesně do šibenice, jsme vedli 2:0. Další gól jsme přidali po hodině hry. Hosté cítili křivdu, protože Sukup před druhou brankou Slavíčka zahrál rukou. Balon se mu ale odrazil od nohy, takže podle regulí to mělo být v pořádku. Za mě to sudí posoudil správně a ruka se pískat neměla. Místo toho, abychom utkání v klidu dohráli, tak nechal po dvou faulech vyloučit Vlček a my dohrávali v deseti. Zlechov o chvíli později z penalty snížil na 3:1. V tu chvíli jsem se bál, že to bude zbytečné drama. Hosté sice na konci zvýšili aktivitu, ale naštěstí jsme je už do žádné velké šance nepustili. Měli tam nějaké dvě hlavičky, ty ale nebyly až tolik výrazné. Zápas provázely emoce hlavně ze strany hostů, kteří se cítili poškozeni. Pokud ale některý z týmů nevystřelí na bránu, těžko může vyhrát. Nebýt vyloučení, tak jsme zápas zvládli naprosto v pohodě. Tři body mě těší. Bylo vidět, že máme konečně kompletní sestavu. Jenom Vráblík nastoupil až ve druhém poločase.“

Libor Matoušek, trenér Zlechova: „Hráli jsme strašně špatně. Bez zájmu, bez bojovnosti, bez důrazu. Jako bychom si po vyhraném derby v Buchlovicích mysleli, že to půjde samo. V Prakšicích jsme prohráli zaslouženě. K utkání jsme přistoupili špatně. I kdybychom hráli do rána, gól ze hry nedáme. Hráči měli špatně nastavené hlavy, domácí prostě chtěli vyhrát víc. Šancí si oba týmy vypracovaly tak stejně, soupeř měl i štěstí, když mu centr spadl přímo do šibenice. První půle nám vůbec nevyšla. Do utkání jsme vstoupili strašně vlažně, Prakšicím na nás stačila důrazná hra a bojovnost. Nám stále chybí Bělaška a Tomáš Vaněk, Duchtít má problémy se svalem, a tak šel do hry až ve druhém poločase. Hradil navíc přijel pozdě.“

Branky: 53. a 60. Jakub Slavíček, 14. Michal Vlček – 67. Adrian Duchtík. Rozhodčí: Filák. Červená karta: 63. Michal Vlček (Zlechov). Diváci: 100.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – BUCHLOVICE 1:4 (1:1)

Libor Soldán, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Výsledek v žádném případě neodpovídá tomu, co se dělo na hřišti. My jsme šli do vedením gólem Beníčka z penalty. Hosté po naší nepozornosti výsledek ještě do přestávky srovnali na 1:1. Rozhodující byl druhý gól, který jsme inkasovali po hrubé chybě brankáře ze čtyřiceti metrů. Slabá střela mu propadla mezi nohama do sítě. Závěr jsme dohrávali bez dvou vyloučených. Nejprve byl po dvou žlutých kartách vyloučen Josef Jurásek, který byl poprvé napomínán za řeči a podruhé si stoupl před míč, který chtěli hosté rozehrát. Za stavu 1:3 šel ven i Ondra Machala. Výkon rozhodčího nechci vůbec komentovat, za mě to ale byla jedna velká ostuda. Nehráli jsme dobře, ale aby nás poslal za takévé věci do devíti, s tím jsem se ještě nesetkal. Přitom na trávníku nebyli žádné sprosté zákroky. V oslabení už nešlo s výsledkem nic udělat. Přitom první půle byla od nás dobrá, poprvé za nás nastoupil i Broňa Šálek, který se vrátil z Rakouska. Buchlovice byly ve druhé půli lepší, po vyloučení už hru jasně ovládly a zaslouženě zvítězily.“

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „Do zápasu vstoupila lépe Ostrožská Nová Ves, která si vytvořila příležitost, ale gólman Valeš nás při střele z dvaceti metrů podržel. Naši první šanci měl Dovrtěl, z bezprostřední blízkosti ale Bočka nepřekonal. Pak měl slušnou šanci i Karásek, ale rovněž nedal. Ostrožská Nová Ves pak šla do vedení pokutovým kopem, po zbytečném faulu Jakuba Kořínka. Výsledek se nám do přestávky podařilo srovnat. Belant ještě trefil břevno, ale těsně před pauzou pak připravil míč Tomeškovi a ten křížnou střelou o tyč srovnal skóre. Do druhé půle jsme vstoupili skvěle, hned v 47. minutě dostal míč do brány Dovrtěl, kvůli ofsajdu ale branka neplatila. Domácí se za polovinu v podstatě nedostávali, nám se ale dlouho nedařilo skórovat. V 62. minutě se ale vykartoval domácí Jurásek a nabídl nám přesilovku. Tu využil Martin Kořínek, který nachytal z pětatřiceti metrů Bočka, kterému míč propadl “jeslemi”. Emoce plály a rozhodčí rozjel mariáš. Ten v 71. minutě vyústil v další červenou kartu pro domácího Machalu. Přesto mohl soupeř výsledek srovnat. Nepovedený centr se totiž snesl na tyč Valešovi branky. Pak se ale chytil Dovrtěl, který technickou ranou k tyči zvýšil na 3:1 a v závěru lobem uzavřel skóre Hromada. V poslední minutě pak Valeš korunoval svůj skvělý výkon vyraženou ranou z přímého kopu, která by jinak skončila v síti. Jsem rád, že jsme se po neúspěšném domácím derby se Zlechovem zvedli a získali všechny body. Pomohl nám brankář Valeš i Tomáš Belant, který se vrátil po dlouhé době. Domácí to nezvládli. Kdyby rozhodčího tolik nehecovali a více se soustředili na hru, mohl být výsledek jiný. My jsme měli šancí snad na osm gólů.“

Branky: 28. Ladislav Beníček z penalty – 44. Tomešek, 67. Martin Kořínek, 74. Petr Dovrtěl, 83. Miroslav Hromada. Rozhodčí: Svoboda. Červené karty: 62. Josef Jurásek, 71. Ondřej Machala (oba Ostrožská Nová Ves). Diváci: 111.

OŘECHOV – LHOTA 4:1 (1:0)

Jiří Kowalík, hrající trenér Ořechova: „Začnu jinak. Ve čtyřech kolech jsme získali dvanáct bodů, s tím panuje velká spokojenost. Sice jsme hráli třikrát doma, to ale pro nás není žádná výhoda. Proti Lhotě to byl těžký zápas. Do 55. minuty, kdy jsme dali rychle po sobě tři góly a bylo hotovo, jsme neměli nic jistého. Lhota byla od začátku zatažená, dobře bránila a těžko jsme se tam v prvním poločase dostávali. Dali jsme ale důležitý gól první gól, který nás uklidnil. Musím všechny kluky pochválit za přístup jak v tréninku, tak hlavně ve všech čtyřech zápasech, které odehráli zodpovědně a poctivě a ten výsledek se jim vrací.“

Jaroslav Kuna, trenér Lhoty: „Bylo vidět, že Ořechově je na tom po fotbalové stránce lépe než my. K utkání jsme přijeli bez tří hráčů základní sestavy, bylo nás jenom dvanáct. Do utkání jsme šli s nějakým taktickým plánem, kterého jsme se drželi jenom do gólu na 2:0. Byla to velmi laciná branka, kdy jsme si při rohu soupeře nepohlídali domácího hráče a ten skóroval. Pak jsme začali blbnout a rychle za sebou obdrželi další dvě branky. Přitom v prvním poločase domácí hráli jenom po naší šestnáctku, dál jsme je nepouštěli. Sami jsme párkrát zahrozili po nějakých brejkových akcích, které jsme ale dobře nevyřešili. Ořechov měl jednoznačnou převahu, ale do stavu 2:0 se tam moc nedostával. My jsme nevyřešili nějaké dvě či tři šance. Celkově to ale od nás bylo málo.“

Branky: 33. Jakub Kolařík, 52. Přemek Bartošík, 54. Adam Červinka, 55. Šimon Válek vlastní - 71. Vojtěch Bartoň. Rozhodčí: Vičánek. Diváci: 80.

TOPOLNÁ – SLAVKOV 3:0 (1:0)

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Nám se povedl nástup do utkání, kdy jsem hned v 5. minutě šli po dobrém rohu na přední tyč a hlavičce Pavla Hoferka do vedení. Dál jsme drželi balon na svých kopačkách, tvořili hru. Slavkov se spíše bránil, spoléhal na brejky, ale měl i nebezpečné standardky. My jsme ale měli utkání v prvním poločase vícemémně pod kontrolou. Slavkov po změně stran ještě více zjednodušil hru a nakopával balony dopředu. My jsme měli s jejich breky docela problém, jinak hra kopírovala první poločas, když jsme drželi víc balon na noze a snažili se kombinační hrou dostat se do šancí. V závěru nás uklidnily dva slepené góly Jana Foltýna, které rozhodly o naší výhře. Myslím, že jsme uspěli zaslouženě. Kluky chválím za odmakaný zápas. Jsem spokojený se třemi body i s výkonem. Chyběli nám Bartoš s Válkem.“

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Výsledek pro nás není až tolik příznivý, ale nehráli jsme zase tak špatně, abychom prohráli 0:3. Nevyšel nám úvod utkání, když jsme hned v 5. minutě po rohu inkasovali laciný gól. Začátek jsme si měli pohlídat lépe. Jinak jsme v první půli domácí do mnoha šancí nepustili, my jsme hrozili po nějakých nákopech, brejkových situacích, ale nic jsme nevyřešili. Druhá půle byla poměrně vyrovnaná. My jsme dál pozorně bránili, snažili se vyrovnat, ale gól jsme nedali. Naopak v závěru, kdy jsme hru otevřeli, jsme inkasovali další dvě branky. Je to škoda, body musíme získat doma.“

Branky: 79. a 81. Jan Foltýn, 5. Pavel Hoferek. Rozhodčí: Rochovanský. Diváci: 150.

UHERSKÝ OSTROH – MALENOVICE 3:2 (3:1)

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Pro nás je to velmi důležitá výhra. Spokojený jsem hlavně se třemi body, hra až tak dobrá nebyla. Malenovice u nás nehrály vůbec špatně. Vypracovaly si víc vyložených šancí, dokonce za stavu 1:1 nedaly penaltu, což byl asi klíčový okamžik, protože pokud bychom inkasovali druhý gól, zápas by se těžko otáčel. V závěru jsme měli i štěstí, protože v posledních dvaceti minutách nás hosté válcovali. Zmáčkli nás centry, ale všechno jsme odvrátili. My jsme utkání měli rozhodnout za stavu 3:1. Mojžíšek se ocitl na malém vápně sám před prázdnou bránou, ale hlavičkou gól nedal. Hosté pak z protiútoku snížili na 3:2 a z utkání bylo drama. Jinak to byl celkem poklidný zápas, jen v některých pasážích to rozhodčí příliš nezvládl. Soupeř trefil v malém vápně našeho Jurčeku do hlavy, ale penalta se nepískala. Naštěstí jsme to zvládli i tak.“

Leoš Válek, trenér Malenovic: „Byl to vyrovnaný zápas. Uherský Ostroh nebyl špatný soupeř. Měli jsme na to, abychom získali nějaký bod. Začátek nám vyšel, v 10. minutě jsme šli gólem Bartka do vedení. Bohužel jsme o vedení rychle přišli. Vpředu jsme neudrželi balon a po závaru inkasovali na 1:1. Pak se dvakrát prosadil Zálešák. Třetí gól po po nepřesné malé domů obránce Strušky, který poslal balon hlavou brankáři Juráňovi. Ten byl ale daleko, nevyběhl a Zálešák uklidil míč do sítě. Klíčové bylo, že Bartek za stavu 1:1 neproměnil pokutový kop. Druhý poločas byl z naší strany o něco lepší. Bohužel jsme dokázali výsledek jenom zkorigovat. Sice jsme měli herně navrch a na konci jsme domácí zatlačili, ale vpředu jsme byli bezzubí. Chyběl nám Páleníček a Menša. Věřím, že se další týden chytneme a doma vyhrajeme.“

Branky: 30. a 39. Martin Zálešák, 13. Miroslav Durna – 10. Martin Bartek, 63. Vojtěch Šrajer. Rozhodčí: Vymazal. Diváci: 100.

TRAPLICE – POLEŠOVICE 1:2 (1:1)

Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „Pro nás to byl smolný zápas. Polešovice sice byly dobrý soupeř, ale v prvním poločase jsme šli dvakrát sami na bránu. Za stavu 1:0 jsme mohli vedení pojistit, ale druhý gól jsme nepřidali. Naopak jsme po standardní situaci inkasovali branku na 1:1. Ve druhém poločase si Polešovice vytvořily jedinou pořádnou šanci, Kaspřák ale nedal. Utkání rozhodla penalta. My jsme si po přestávce žádné extra příležitosti nevypracovali, spíše tam byly nějaké nákopy či střely, nic velkého. Bohužel se potýkáme s marodkou. Na jedno utkání nám vypomohl David Blaha z Jalubí. Pořád nám chybí pět hráčů základní sestavy. Musíme vydržet až se kluci vrátí.“

Josef Křiva, trenér Polešovic: „Pro nás to na malém jankovickém hřišti bylo těžké. V utkání byla spousta soubojů, amý kontakt. My jsme byli celý zápas fotbalovější, lepší. Bohužel jsme hned v 7. minutě inkasovali gól. Po nákopu dopředu šel Ficek do souboje s Janků, spadl na zem a domácí útočník propálil našeho gólmana na zadní tyč. My jsme ale po obdržené brance převzali iniciativu, hráli hodně po stranách, ale i kombinovali uprostřed hřiště. Měli jsme závary, kopali několik rohů, ale nemohli to tam dotlačit. Až po jedné standardce uklidil balom do sítě dorostenec Filip Lapčík. Domácí dál hráli na pět obránců, vynechávali zálohu a jen překopávali balony na dva rychlé útočníky Janků a Blahu, kterého si půjčili z Jalubí. Nějaké velké gólovky si ale nevypracovali. My jsme druhý poločas začali aktivně, zápas byl víc vyrovnaný. Celkově to bylo takové upracované, k vidění byly jenom střely z dálky. I tak se muselo utkání divákům líbit. Rozhodnutí přinesl únik Jaška po pravé straně, kterého poslední obránce zezadu fauloval a Náplava z jasné penalty dal na 2:1. O tři minuty později šel Jašek znovu ze strany sám na gólmana, udělal mu i kličku, dal mí pod sebe na Kaspřáka, který ale minul prázdnou bránu. Traplice hrozily pouze ze standardních situací, ale všechno jsme si pohlídali. Do nějaké loženky jsme domácí nepustili. Se vstupem do sezony jsme nadmíru spokojení, po třech zápasech máme šest bodů.“

Branky: 7. Michal Janků – 16. Filip Lapčík, 74. Jaroslav Náplava z penalty. Rozhodčí: Zalabák. Diváci: 210.

ZDOUNKY – VLČNOV 2:1 (0:0)

Václav Činčala, trenér Vlčnova: „I když jsme inkasovali druhý gól až v závěru, Zdounky vyhrály zaslouženě. Domácí si v zápase vypracovali víc brankových příležitostí, my jsme zase v závěru šlapali vodu. Bohužel nemáme natrénováno, takže závěry utkání logicky nezvládáme. Na druhé straně se štěstím jsme klidně mohli získat bod. První poločas skončil 0:0. Domácí šli do vedení po krásné brance, když se po centru levé strany jeden z hráčů Zdounek parádně trefil z voleje. Prvních dvacet minut jsme si vypracovali dvě příležitosti, potom už byla hra vyrovnaná a a spíše nás domácí přehrávali. My jsme ale na chvíli vzchopili, po pěkné akci a z následné penalty skóre vyrovnali. O nerozhodný výsledek jsme ale pět minut před koncme přišli. Je to škoda, ale domů se nakonec vracíme bez bodu, přestože jsme nastoupili skoro v nejsilnější sestavě. Chyběl nám jenom Hrbáček. Musím pochválit soupeře za perfektní hřiště.“

Branky: 55. David Moravec, 85. Marek Kyrcz – 66. Pavel Kašpařík z penalty. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 35.