Jiří Kowalík, trenér Ořechova: „Jsem spokojený. I když to ještě den před utkáním vypadalo, že budu muset nastoupit i já, nakonec jsme měli i jednoho náhradníka a já nemusel na plac. (úsměv) Chyběli nám Šumulikoski, Malůš, Trlida či Mazůch. I tak jsem byl v klidu. Věřil jsem, že kluci, co nastoupí, tak to i zvládnou, což se i potvrdilo. Výsledek je sice přesvědčivý, ale úplně tak jednoduché jsme to neměli. Soupeř dobře bránil, spoléhal na nějaké brejky. Nás uklidnil vedoucí gól na konci prvního poločasu. Už předtím jsme měli ještě velkou šanci, nastřelili dvě tyčky. Byly to ale spíše střely z větší vzdálenosti, než vyložené šance. Celý první poločas jsme ale soupeře dobývali. Po tom, co jsme přidali druhý a třetí gól, utkání se v klidu dohrálo. Malenovice mohly snížit na 4:1, branku ale nedaly.“

Miroslav Šenkeřík, vedoucí mužstva Malenovic: „Ani jeden z týmů nenastoupil v optimální sestavě. My jsme chtěli co nejdéle bránit bezbrankovou remízu. Bohužel těsně před odchodem do kabin jsme na polovině soupeře špatně vhodili aut a domácí nám dali z brejku branku, kterou se uklidnili. V úvodu druhé půle nedal Bartek vyloženou šanci a soupeř z protiútoku zvýšil na 2:0. Ořechov pak přidal další dvě branky a zaslouženě vyhrál. My jsme pak měli ještě jednu tutovku, když šli tři naši hráči sami na brankáře, ale nevyřešili to dobře. Ořechov byl herně lepší, ale čekali jsme, že nás přejede víc. Nepodal nějaký extra výkon. Za nás musel v poli nastoupit náhradní gólman i hráč, který se objevil po půl roce. Sestavu jsme zase nějak polátali, snad to příští týden v derby proti Lhotě bude lepší. Někteří kluci by se měli konečně vrátit.“

Branky: 53. a 73. Tomáš Jakubíček, 45. Jakub Kowalík, 89. Roman Špendlík. Rozhodčí: Němec. Diváci: 77.

TOPOLNÁ – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 1:1 (0:1)

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Pro nás je bod málo. První poločas byl celkem vyrovnaný. Ostrožská Nová Ve hrála s větrem v zádech, problémy nám dělaly hlavně dlouhé balony za naši obranu. Nedokázali jsme se s tím pořádně vypořádat. První šanci soupeře, když šel Doruška sám na gólmana ještě přečkali, pak se ale stejný hráč trefil hlavou a my prohrávali. V první půli jsme měli tři dobré příležitosti, žádnou z nich jsme ale neproměnili. Ve druhém poločase jsme drželi balon a byly chvíle, kdy jsme hosty nepustili téměř za půlku. Vyrovnat se nám podařilo hned po změně stran. Hlavou se prosadil Mikoška. Soupeř hrál dál na brejky, hrozil z dlouhých nákopů. My jsme byli v poli lepší, nakonec je ale remíza zasloužená. Celkově to moc pohledný fotbal nebyl. Nám chyběl kapitán Pavel Hoferek, Jaroslav Hoferek a taky Otáhal, který to šel zkusit na rozcvičku, ale natáhnutý sval jej do hry nepustil. Nedokázali jsme důležité kluky nahradit, jejich absence náš výkon určitě poznamenaly.“

Libor Soldán, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Herně to bylo vyrovnané, bod beru, ale při troše štěstí jsme mohli i vyhrát. V první půli jsme šli do vedení, soupeř srovnal z jasného ofsajdu, což je ale zbytečné rozebírat. My jsme měli v první půli ještě jednu velkou šanci Doruškou, na druhé straně nás podržel i brankář Kohoutek. Druhá půle byla vyrovnaná, rozhodnout mohly oba týmy. Nám se do sestavy vrátili Doruška s Ťokem, ale zase vypadl Obal. Snad se dáme v týdnu před derby s Uherským Ostrohem dohromady a bude nás zase víc. Kluci, co ale nyní nastupují, ale zase odvedli maximum. Jsem spokojený s tím, jak zápas odehráli, odmakali.“

Branky: 51. Jiří Mikoška – 33. Jan Doruška. Rozhodčí: Toman. Diváci: 120.

PRAKŠICE – VLČNOV 4:2 (2:0)

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „I když to nebyl úplně náš nejpovedenější výkon, konečně jsme proměňovali šance a získali tři body, což je v zápase s Vlčnovem klíčové. Dobře však víme, že stále nejsme z nejhoršího venku a domácí výhru potřebujeme potvrdit i v dalších zápasech. Utkání bylo vypjatější, místy plály emoce, což ale k podobnému záchranářskému souboji patří. My jsme byli až na Vlčka kompletní. Dokonce nám poprvé na jaře vypomohl Vráblík. Mladší kluky usměrnil hlavně svými zkušenostmi. Nám vyšel první poločase, po kterém jsme vedli 2:0. Bohužel na začátku druhé půle jsme udělali v obraně při rozehrávce hrubou chybu a inkasovali branku. Hosté se nadechli a vzápětí srovnali na 2:2. V tu chvíli jsem se bál, že se z toho kluci položí. Naštěstí jsme se zvedli a vzali si vedení zopět. Ke konci jsme přidali pojišťovací čtvrtý gól. V závěru jsme hráli na brejky, chodili do otevřené obrany a mohli přidat další branky. Soupeř hrál jednoduše, kopal balony na Vaculu, kterého jsme si ale celkem dobře pohlídali.“

Martin Liška, trenér Vlčnova: „V poli to byl vyrovnaný zápas, který rozhodla větší kvalita domácích v koncovce. Pokud opomenu poslední gól v závěru, který již nic neřešil, inkasovali jsme branku vždy po brejkové situaci. Bohuzel to obecně neumíme řešit, bráníme jak žáci. Takto se o záchranářské body nehraje. Jinak soupeř na to, kde se v tabulce nachází, byl fotbalový a hrál ve vysokém tempu až do úplného konce. Prokázal větší vůli, body si zasloužil víc.“

Branky: 10. Jonáš Kočica, 42. Radim Sukup, 64. Jakub Dedík, 77. Jakub Dynka – 55. Lukáš Hladík, 57. Daniel Vacula. Rozhodčí: Filák. Diváci: 85.

LHOTA – POLEŠOVICE 2:2 (2:0)

Stanislav Vávra, zaskakující trenér Lhoty: „Před zápasem bychom bod i brali, protože jsme hráli s týmem z popředí tabulky, ale po tom průběhu a množství šancí, které jsme si vypracovali, je to pro nás ztráta. Na druhé straně jsme prodloužili jarní šňůru bez porážky a držíme se v klidném střetu tabulky, takže jsme spokojení. I když výkon s Polešovicemi nebyl rozhodně optimální. Pětadvacet minut jsme hráli solidně, vedli 2:0. Pak jsme se ale uspokojili, měli tam hluchou pasáž a zbytek prvního poločasu se dohrál pod taktovkou hostů. Tak začal i druhý poločas jen s tím rozdílem, že nám soupeř dal dva góly a výsledek srovnal. Polešovice byly i dál herně lepší. Hosté mají mladí tým, běhavý. Byli živější, pohyblivější, ale kromě gólů jiné velké šance neměli. Spíš zahrozili jenom nějakými střelami z dálky. My jsme se kolem pětašedesáté minuty dostali zpátky do zápasu a vypracovali si mraky vyložených šancí. Měli jsme na to, abychom utkání rozhodli ve svůj prospěch. V poslední půlhodině jsme měli čtyři nebo pět tutovek.“

Josef Křiva, trenér Polešovic: „Bod bereme, je zasloužený. Hlavně druhý poločas jsme odehráli výborně. Na to, že nám chybělo dost hráčů, tak to bylo dobré. Nebyli s námi Kaspřák, Blaha, Machala, Lapčík ani Měšťánek, navíc si obnovil zranění lýtka Lahodný a utkání nedohrál ani Tomáš Ficek, který odehrál velmi dobrý zápas.

Bohužel se nachomýtl k první obdržené brance. Společně s bráchou se nedohodli a domácí hráč doběhl a míč pohotově uklidil do sítě. Pro nás to v úvodu střetnutí byla trošku ledová sprcha. Postupně jsme ale hru srovnali, vypracovali si nějaké šance. Srovnat mohl Lahodný, ale domácí mít odvrátili z brankové čáry. Pak jsme tam měli tři střely těsně vedle. Lhota následně zaútočila. Červenka utekl po straně, prudce odcentroval a Bartoň uklidil míč do prázdné branky. Ve zbytku první půle jsme tam měli nějaké střely, výsledek mohli zkorigovat nebo i srovnat. Také druhou půli jsme začali aktivněji. Jašek hned ve 47. minutě střelou z otočky z vápna snížil, když míč po pohledné akci uklidil k tyči. Začali jsme domácí přehrávat, nepouštěli jsme je moc za půlku a vytvořili si několik šancí. Z jedné z nich Vaculík srovnal na 2:2. Lhota se probrala, hrozila z brejků. Vytvořila si nějaké šance, ale to my taky. Rozhodnout mohl dorostenec Kříž, když přehazoval brankáře, ale branku o kousek minul.“

Branky: 7. Jakub Červenka, 19. David Bartoň – 47. Adam Jašek, 63. Jan Vaculík. Rozhodčí: Sucharski. Diváci: 120.

UHERSKÝ OSTROH – ZLECHOV 3:2 (3:2)

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Když jsme po čtvrt hodině hry vedli 3:0, nebylo co řešit. Naprosto rozhodnutý zápas jsme si ale neuvěřitelným způsobem zkomplikovali, když jsme soupeři ještě do přestávka vlastními chybami darovali dva góly. Vedení jsme ve druhé půli mohli několikrát pojistit, odskočit na 4:2, ale Burian ani Zálešák své šance neproměnili, a tak jsme se třepali o výsledek až do konce. Celkově to byl klidný zápas, měli jsme ho ale dohrát jinak. Nastoupili jsme ve slátané sestavě, chyběli nám asi čtyři hráči ze základní sestavy. Herně to nebylo ideální, ale máme tři body, což je před derby to hlavní,“

Jiří Daněk, asistent trenéra Zlechova: „Domácí měli úžasný nástup do utkání a v 16. minutě vedli 3:0. Pak jsme se naštěstí probudili a výsledek do přestávky zkorigovali na 3:2. Druhá půlka byla z naší strany o něco lepší, ale nevyužil jsme žádnou šanci, Uherský Ostroh se spíše jenom bránil, hrozil z brejků, ale vedení si pohlídal. My jsme doplatili na prospaný začátek, tříbranková ztráta už se těžko dohání. Chyběli nám Salinger a Hradilem, tým jsme ale doplnili dorostenci.“

Branky: 10. Dalibor Petráš, 14. Šimon Rapant, 16. Martin Zálešák – 33. Šimon Šmíd, 40. Filip Kedra. Rozhodčí: Zalabák. Diváci: 111.

TRAPLICE – BUCHLOVICE 0:0

Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „Buchlovice si na začátku utkání vypracovaly tři vyložené gólové šance, žádnou z nich ale neproměnily. My jsme postupně hru vyrovnali a v první půli měli tři gólové střely uvnitř šestnáctky. Nic se ale neujalo. Ve druhém poločase se hrálo mezi šestnáctkami bez nějakých extra velkých šancí, přesto jsme v 80. minutě zahrozili, když Bemer nastřelil břevno. Byli jsme blízko výhře, ale Buchlovice mají dobrý mančaft, hrají nahoře, takže bod musíme brát. Síbili jsme Jankovicím, že tam na jaře odehrajeme nějaké zápasy. Do konce sezony ještě jeden. Až na Taláka a Rozhona jsme byli kompletní.“

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „Do zápasu jsme vstoupili výborně. Kdyby to do patnácti minut bylo 3:0 pro nás, nikdo by se nedivil. Dvě šance měl Matyáš Karásek, jednu Hubert Karásek, který po centru ze strany hlavou přestřelil branku. Poté zahrozili i domácí, když krásně střílel Hejda, ale brankář Černota, jenž zaskočil za Valeše, předvedl špičkový zákrok a míč vytáhl na roh. Dál jsme byli herně lepší a vytvářeli si šance. Jenom jsme čekali, kdy nám to tam spadne. Ve druhém poločase jsme chtěli soupeře zlomit, Traplice nás ale velice k ničemu nepustily. Jenom jsme obléhali domácí vápno bez nějakého velkého zakončení. Traplice byly lepší, aktivnější, nám se moc nepovedlo střídání. Chtěl jsem hru oživit, ale kluci ze střídačky to úplně nezvládli. Ke konci nás po jedné střele zachránilo břevno. Pokud bychom inkasovali, bylo by to pro nás až kruté. Jelikož nejsme zvyklí na takové malé hřiště, měli jsme s Traplicemi problémy. Velkým pozitivem je výkon brankáře Davida Černoty, který skvěle zastoupil Valeše a ukázal, že s nám můžeme počítat. Chyběli nám dlouhobí marodi Kořínek, Křiva, taky Dovrtěl a Belant.“

Rozhodčí: Vičánek. Diváci: 220.

ZDOUNKY – SLAVKOV 4:1 (3:1)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Komentář zveřejníme v pondělí ráno.“

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Výsledek odpovídá dění na trávníku. My jsme vůbec nehráli. Od začátku jsme byli odevzdaní, čekali na konec. Sestavu neustále látáme, pořád nám někdo chybí. Rozpadla se nám celá obrana, v ní zůstal pouze Kůřil. Jinak chybí Michalec, Zimčík a Šmehlík, navíc se zranil Sládeček, takže jsme dohrávali bez náhradníků. Musíme se dát dohromady na středeční dohrávku v Ostrohu. Ve Zdounkách jsme nepředvedli vůbec nic. Domácí byli ve všech směrech lepší, zasloužili si vyhrát vyšším rozdílem. Náš výkon byl katastrofální.“

Branky: 12. a 45 Marek Přibyl, 28. Tomáš Navrátil, 55. David Judas - Lukáš Ondra. Rozhodčí: Fridrich. Diváci: 78.