Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „Výsledek neodpovídá tomu, co bylo na hřišti. Ořechov dal gól hned ve 3. minutě po naší chybě, kdy jsme neodkopli balon. Hosté dál měli územní převahu, byli více na míči, ale my jsme měli dvě gólovky, při kterých soupeře podržel brankář. Nejprve chytil hlavičku a pak i střelu. Ořechov měl samozřejmě taky nějaké šance, ale nebyly to žádné tutovky. Začátek druhého poločasu byl spíš vyrovnaný. Za stavu jsme mohli jít do šance, ale rozhodčí zapískal ofsajd, přitom pomezní mu nic nesignalizoval. Ze své pozice jsem to neviděl, ale štve mě, že nám z toho dal soupeř na 2:0. My jsme pak otevřeli hru a více útočili. Šustr trefil tyčku, tutovku Kolínského zneškodnil brankář, který vychytal i Trávníčka. Hosté nám pak z brejku dali další dva góly. Kdyby Ořechov vyhrál těsným rozdílem, bylo by to spravedlivé, ale konečný výsledek rozhodně neodpovídá dění na hřišti. Nám chyběli čtyři hráči.“

Jiří Kowalík, trenér Ořechova: „Začali jsme dobře a hned ve 3. minutě jsme šli do vedení. Myslel jsme si, že kluky rychlá branka uklidní, pak to ale z naší strany bylo spíše trápení. Dlouho jsme nedokázali přidat pojišťovací druhý gól, soupeř začal postupně vystrkovat růžky. Traplice mě překvapily, hrály dobře, byly nebezpečné. I když se od úvodu střetnutí zatáhly, hrozily z brejků. V prvním poločase nás podržel brankář Kozelek, na druhé straně nám sudí neuznal druhý gól. Klid jsme neměli ani po druhém gólu v sedmdesáté minutě. Soupeř měl totiž za stavu 2:0 dvě nebo tři vyložené šance, nastřelil i tyčku, pak nás podržel Kozelek. Na konci to Traplice otevřely a my do gólu dohrály dvě brejkové situace. S výsledkem jsem samozřejmě spokojený, hra mohla být lepší. Potrápil nás však i těžký terén, Dvacet minut před zápasem se přehnala vydatná přeháňka, padaly i kroupy. Bylo to spíše bojovné utkání, pro nás to jsou důležité tři body. Byli jsme kompletní.“

Branky: 3. a 84. Tomáš Jakubíček, 70. Roman Trlida, 90. Jakub Kowalík. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 96.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – POLEŠOVICE 2:0 (0:0)

Libor Soldán, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Velká spokojenost se vstupem do jara. Start nám vyšel. Výhry nad Polešovicemi si samozřejmě vážíme, soupeře z popředí tabulky jsme porazili podruhé v sezoně. V poli to bylo vyrovnané, utkání rozhodly dvě standardní situace. Po centrech Machaly se dvakrát hlavou prosadil Doruška, jinak moc velkých šancí nebylo. Hrálo se spíš mezi šestnáctkami. Nám k výhře pomohl nový brankář Kohoutek, který ukázal, že bude jistota. Dobře si vedl i Marovič, vpředu se snažil mladý Zlínský. Mužstvo ale podrželi zkušení borci Machala, Obal či David Jurásek. Scházeli nám Matěj Pšurný a také Martin Černoch, který k nám přišel z Vážan.“

Josef Křiva, trenér Polešovic: „Celý zápas jsme byli lepší na balonu, ale nedařilo se nám ve finální fázi, koncovce. Bez vstřeleného gólu se vyhrát nedá. V prvním poločase jsme měli hodně dobrých náběhů a taky centrů do vápna, domácí ale všechno odvrátili a nějaké střely pochytal gólman. Ostrožská Nová Ves si ze hry nevypracovala vůbec nic, hrozila jenom ze vzduchu. Standardky má dobré. My jsme se snažili hrát po zemi, ale terén byl těžký, hůře se na něm kombinovalo. Balony nám utíkaly …Soupeř šel do vedení po prudkém nákopu z poloviny hřiště, kdy se prosadil Doruška hlavou. Mohli jsme výsledek vyrovnat, ale Lahodný z rohu mířil těsně vedle a Jašek po úniku zprava mířil jen do boční sítě. Akce jsme dohrát lépe. Domácí podržel výborný gólman, který chytil několik prudkých centrů a přihrávek. Druhý gól jsme zase inkasovali ze standardky. Balon se z hlavy Dorušky odrazil od břevna na zem. I když nikdo neviděl míč za čarou, sudí branku uznal. Je to škoda, ale soupeř hrál dobře pozičně, měl výborné standardky. Po zemi jsme ho ale nepustili do žádné velké akce. My jsme sice měli herně navrch, vpředu to ale nebylo ono. Chyběli nám Kaspřák, Náplava, Blaha a Tomáš Ficek. Bohužel tři z toho jsou stopeři, kteří by to možná uskákali.“

Branky: 69. a 76. Jan Doruška. Rozhodčí: Kovář - Dorůšek, Huráb. Diváci: 80.

ZLECHOV – MALENOVICE 3:2 (1:2)

Libor Matoušek, trenér Zlechova: „Vstup do zápasu jsme měli katastrofální. Něco podobného jsem snad ve své kariéře ani nezažil, abychom ve 3. minutě prohrávali 0:2. V tu chvíli mě málem omývali. Celých dvacet minut jsem přemýšlel, co s tím udělat. Provedli jsme jednu změnu a poslali do hry mladého Deutsche, který nám hodně pomohl. Ve zbytku první půle jsme byli lepším týmem a do přestávky dali kontaktní branku. Věděl jsem, že se Malenovice za stavu 2:1 třepou. Tento výsledek je ošidný, navíc jsme v zápase byli lepší. Věřil jsem, že to zlomíme. Kluci bojovali, dřeli a zaslouženě výsledek otočili. Soupeř má sice v kádru velmi dobré hráče, my jsme to ale urvali srdcem a bojovností. Doma nesmíme prohrávat. Pomohli nám i mladí kluci. Jdeme touto cestou a zatím se to vyplácí.“

Miroslav Šenkeřík, vedoucí mužstva Malenovic: „Zklamání je velké. Zápas jsme měli skvěle rozehraný, nakonec nemáme ani bod. Venkovní bilance je velmi špatná a ani ze Zlechova si nic nevezeme. Přitom nástup nám vyšel, ve 3. minutě jsme vedli 2:0. Pak jsme se ale zatáhli a po většinu času se pouze bránili. Když jsme ve druhé půli zahrozili, neměli jsme ani štěstí, protože buď jsme to neproměnili, nebo balon skončil na brankové konstrukci. Bohužel už v prvním poločase musel kvůli problémům s kolenem střídat Kovalenko. Neměli jsme silnou lavičku, někteří kluci chyběli. Hlavně jsme postrádali jedničku Juráně, nebyl ani střední záložník Struška. Navíc se v závěru střetnutí nechal zbytečně vyloučit klíčový hráč Kornieiko.“

Branky: 38. Dominik Deutsch, 62. Tomáš Jurča, 78. Martin Němčický - 2. Martin Bartek, 3. Dominik Torma. Rozhodčí: Kotačka. Červená karta: 89. Ihor Kornieiko (Malenovice). Diváci: 68.

BUCHLOVICE – SLAVKOV 1:0 (1:0)

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „Slavil jsem narozeniny, takže mi hráči dali příjemný dárek. Výhra ale byla hodně vydřená. Začali jsme výborně. V prvním poločase jsme byli více na míči, který jsme soupeři takřka nepůjčili. Slušně jsme kombinovali, ale nevytvořili si žádnou pořádnou tutovku. Až po autu Matěje Karáska se Tomešek prosmýkl mezi dvěma bránícími hráči, dal míč pod sebe na Zábojníka a ten v pádu novou dotlačil míč do sítě. Vzápětí měl další šanci Tomešek, který šel sám na gólmana a klidně se mohla pískat penalta. Pak mířil Zábojník hlavou vedle. I ve druhém poločase jsme chtěli pokračovat v aktivní hře a přidat druhý gól. Hosté se ale zvedli a začali mít navrch. Na konci střetnutí si vypracovali i velkou šanci, ale míč skončil vedle. My jsme v tu chvíli dohrávali skoro v deseti, protože se nám zranil jeden hráč a my už nemohli střídat. I když měl Slavkov ke konci tlak, vedení jsme ubránili. Na začátku jara nás trápí zranění. Nehráli Křiva ani Kořínek, a tak stoperskou dvojici poprvé tvořili Belant s Hromadou. Vyzdvihnout musím Patrika Zábojníka, který si branku zasloužil za celou přípravu, svůj přístup. Celou zimu odmakal, nevynechal jediný trénink a toto byla pro ně zasloužená odměna.“

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Je to škoda. Měli jsme na to, abychom v Buchlovicích získali nějaký bod. I když nás bylo sotva jedenáct, odehráli jsme s Buchlovicemi vyrovnaný zápas. Domácí byli v první půli lepší, po změně stran jsme je zase přehráli. Jenom škoda, že jsme tam nic nedotlačili. Celkově moc šancí nebylo, bylo to o tom jednom gólu. Hrálo se převážně mezi šestnáctkami. Utkání rozhodla akce a centr z boku. Po následné skrumáži jsme nepokryli odražený balon a inkasovali jsme. Kluci se ale nadřeli, za výkon si zasloužili vyrovnat. V zimě jsme získali brankáře Kuriála z Veselí nad Moravou. V mládeži chytal ligu, byl i v Olomouci, snad nám na jaře pomůže. Jinak ze zdravotních důvodů u nás skončil Škařupa. Jinak je tým stejný.“

Branka: 31. Patrik Zábojník. Rozhodčí: Toman. Diváci: 70.

PRAKŠICE – ZDOUNKY 0:5 (0:3)

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Výsledek bohužel odpovídá našemu nasazení a laxnímu přístupu. Oproti soupeři jsme ho měli třetinové. Zdounky více chtěly body, více se snažily, běhaly a zcela po právu u nás zvítězily. Sice jsme dostali laciné branky, které ale byly vyústěním našeho výkonu. Jsem zklamaný nejen z něj, ale i z přístupu. Chvílemi mi bylo až stydno. Vpředu nám chyběl Kočica, který si ještě odpykává trest ze Slatiny. Škoda, že nehraje Vráblík. Jeho zkušenosti nám chybí. Byl to ale první zápas po dlouhé zimní pauze, který vždycky bývá ošemetný. Utkání ukázalo, že budeme muset ještě popracovat. V dalších duelech museli hrát lépe a hlavně s daleko jiným úsilím.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Komentář zveřejníme v pondělí ráno.“

Branky: 10. a 41. David Moravec, 23. Petr Mozga, 85. David Judas, 91. Marek Přibyl. Rozhodčí: Sucharski. Diváci: 80:

UHERSKÝ OSTROH – LHOTA 2:1 (2:1)

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Prvních patnáct minut bylo z naší strany výborných. Po brankách Petráše a Zálešáka jsme vedli 2:0. Pak šli ale hosté do deseti a nám vyloučení jejich hráče bohužel uškodilo. Hráč Lhoty nejprve obdržel žlutou kartu za běžný zákrok, vzápětí sudímu něco řekl, tak šel ven. Přišlo mi, jako bychom se uspokojili. Naopak hosté se zvedli, začali makat, hrát nadoraz. My jsme najednou nevěděli co máme dělat. Navíc jsme inkasovali kontaktní branku na 2:1 a celý druhý poločas jsme se báli o výsledek. Uklidnit nás mohl Martin Zálešák, který měl dvě gólové příležitosti, ale neuspěl. Kdyby skóroval, bylo by to daleko klidnější. Takto to bylo hektické až do konce. Bylo vidět, že je to první zápas po dlouhé pauze. Nám chyběli Jurčeka a dlouhodobě také Sedláček.“

Jaroslav Kuna, trenér Lhoty: „Jsem zklamaný. Góly jsme inkasovali po dvou standardních situacích, které sudí nařídil za fauly, které se za mě nepískají. Na druhé straně rozhodčí stejné zákroky přehlížel. Soupeř byl vyšší, silovější. Před první inkasovanou brankou jsme míč neodkopli, pak se Zálešák trefil nártem z nějakých 22 metrů přesně k tyči. Za mě to byla chyba gólmana, který si nepostavil zeď a pak na míč nedosáhl. Domácí byli v té chvíli na koni. Pak rozhodčí pustil faul na nás, Králík měl zatmění před očima, nerozdýchal to a za oplácení šel ven. V tu chvíli bylo po zápase. My jsme se ale dál snažili a paradoxně ve zbytku zápasu jsme si vypracovali víc gólovek než soupeř a byli nebezpečnější. Ostroh měl pouze jednu tutovku, kterou ale Zálešák neproměnil. Nám se podařilo výsledek zkorigovat Sadilem. Další možnost měl David Červenka. Domácí znervózněli, na horším terénu jenom nakopávali balony dopředu. Kdybychom měli trošku štěstí, remízu jsme klidně mohli uhrát. Škoda, že David Bartoň netrefil z malého vápna branku. Mrzet nás taky může nedisciplinovanost. Kvůli červené kartě z podzimu nám chyběl Mikeštík.“

Branky: 8. Dalibor Petráš, 20. Martin Zálešák – 37. Marek Sadil. Rozhodčí: Rochovanský. Červená karta: 23. Jakub Králík (Lhota). Diváci: 72.

TOPOLNÁ – VLČNOV 1:1 (1:0)

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Měli jsme dobrý nástup do zápasu a už ve 3. minutě si vytvořili tutovku, ale Foltýn levačkou trefil jen hostujícího gólmana. Do vedení jsme šli až po individuální akci a brance kapitána Pavla Hoferka, který prostřelil brankáře. V první poločase jsme byli o něco lepším týmem než Vlčnov, hrálo se však bez větších šancí a spíš uprostřed hřiště. Hosté ve druhé půli hru vyrovnali a nezaujatý divák nepoznal rozdíl mezi prvním a předposledním mančaftem. Hra byla vyrovnaná, zápas mohl skonči jakkoliv. I druhá půle byla bez velkých šancí. Vlčnov, který s námi překvapivě vydržel běhat až do konce, výsledek srovnal na 1:1. Zlepšení oproti podzimu bylo patrné. Konečná remíza je překvapivá, ale zasloužená. Pro nás je to ztráta dvou bodů. Je vidět, že jsme si herní nepohodu ze zimní přípravy přenesli i do mistrovských utkání. Budeme muset na tom zapracovat a hlavně zlepšit individuální činnost s balonem. Klukům všechno strašně trvá. Chyběl nám akorát Mikoška, který má problémy s kolenem, a Dohnal.“

Martin Liška, trenér Vlčnova: „Možná nečekaný, ale za mne zcela zasloužený bod od soupeře z popředí tabulky. Domácí měli dobrý a rychlý přechod do útočné fáze, kterým nás zlobili po celou dobu utkání. Z naší strany obětavá a aktivní hra a v závěru spravedlivé srovnání skóre. Až na drobné detaily nemam hráčům co vytknout. Všem jim děkuji za dobře odvedenou práci.“

Branky: 11. Pavel Hoferek – 73. Lukáš Kolečkář. Rozhodčí: Němec. Diváci: 120.