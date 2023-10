Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Za výhru jsme samozřejmě rádi, protože zima bude pro nás o něco klidnější. Hosté k nám přijeli v oslabené sestavě a pouze v devíti lidech. Pomohli jim ale dorostenci, kteří měli v nohách svůj dopolední zápas. Zatímco první poločas byl ještě vyrovnaný, po změně stran už jsme byli herně lepší. Jinak nás ale zase podržel brankář Pochylý, který nastoupil za nás třikrát a pokaždé udržel čisté konto. Prakšice si v první půli vytvořily tři šance, ale pokaždé střílely těsně mimo branku. Hosté hrozili pouze z brejků. Přišlo mi, jakoby jim po změně stra došly síly. My jsme ve druhé půli přidali druhou branku a zápas dotáhli do vítězného konce. Bylo důležité, že jsme utkání zvládli a posunuli se do vyšších pater tabulky. S podzimem ale rozhodně nejsme spokojení. Měli jsme problémy s kádrem. Soutěž jsme v létě ani nechtěli přihlásit, protože ás bylo málo. Nakonec jsme to dali nějak do kupy, ale v zimě potřebujeme mužstvo doplnit."

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Zápas rozhodlo několik věcí. Tou první je, že jsme si nepohlídali začátek a hned ve 2. minutě inkasovali. Nechali jsme projít domácího hráče, který naservíroval balon před bránu a my inkasovali. Jinak jsme si v prvním poločase vytvořili čtyři velké šance ke skórování. Třikrát jsme šli na gólmana, ale pokaždé to skončilo střelou těsně vedle tyčky. Čtvrtou šanci těsně před poločasem vychytal domácí brankář. Dalším důvodem naší porážky bylo složení sestavy. Do Slavkova jsme přijeli ve třinácti lidech, z toho bylo pět dorostenců, kteří měli za sebou svůj zápas, takže nám ve druhém poločase došly síly. Už jsme nebyli schopní si vytvořit nějaké šance. Domácí přidali druhý gól a zápas dovedli do vítězného konce. Myslím, že kdybychom byli kompletní, vypadá utkání jinak. Chyběli nám všichni třicátníci. Nejenom Vráblík, ale i Lysoněk, Roubal, Dynka nebo Vlček. Nejstaršímu hráči bylo 25 let, věkový průměr byl 21 let. Chyběly nám zkušenosti, navíc jsme neproměnili šance. Škoda, že dorostenci nebyli čerství, měli toho dost. Jsme rádi, že už je konec podzimu. Snad se nám přes zimu uzdraví zranění hráči a na jaře budeme nastupovat v lepší sestavě. Máme jenom deset bodů, což je strašně málo. Mohlo jich být i víc, herně to nebylo až tak špatné. Teď je potřeba si odpočinout, v zimě pořádně a kvalitně potrénovat a dát se zdravotně do pořádku."

Branky: 2. Jakub Kotek, 67. Marek Husták. Rozhodčí: Vymazal. Diváci: 75.

BUCHLOVICE - MALENOVICE 4:1 (2:0)

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „U nás vládne velká spokojenost. Před zápasem jsme nevěděli, jak to poskládáme. Přišlo totiž hodně omluvenek, chyběla nám klíčová osa. Do utkání jsme nastoupili se dvěma defenzivními záložníky. Karásek i Vašek skvěle plnili taktické pokyny. Hráli jsme zezadu a čekali na soupeřovu chybu. Postupem času jsme se ale osmělili a začali taky držet balon. V první půli jsme měli dobré pasáže a ve 25. minutě šli do vedení. Jakub Kořínek se na to nemohl dívat a z třiceti metrů krásnou ranou rozvlnil síť. Po vedoucí brance jsme se trošku zvedli a začali soupeře přehrávat. Po spolupráci Tomeška s Vaškem jsme přidali druhý gól. Pak jsme se zase zatáhli a nechal hrát soupeře, který byl více na míči. Malenovice kombinovaly, měly i šance, který pochytal brankář Valeš. Bohužel hned v úvodu druhé půle jsme po krásném centru inkasovali gól na 2:1. Malenovice dál byly více na míči. My jsme jim ale po výborné akci Lukeštíka a zpětné přihrávce pod sebe na Matěje Karáska odskočili na 3:1. Čtvrtý gól padl po sporném zákroku. Mohla to být penalta, ale než ji sudí stihl fouknout, uklidil Kořínek míč k tyči a bylo to 4:1. Celkově to byl poklidný zápas. Nám vyšel tah ze stažením Belanta na stopera, kde odehrál asi nejlepší podzimní utkání. Nervozitu ze svých beder shodil dorostenec Jakub Kořínek, který rozhodl utkání. Byl mužem zápasu. Měli jsme více štěstí než soupeř. Kluky musím pochválit za bojovnost i přístup. Celkově podzim hodnotím kladně. Když jsme byli v plné síle, sbírali jsme body, ale ke konci nás už sužovaly zranění, absence. Vypomohli jsme si ale dorostenci, kteří trénují společně s muži, takže jsou připravení. Provázanost u nás je výborná. Kluci nemají problém pomoct, zaskočit. Jsem rád, že se nám po minulé sezoně povedlo stabilizovat kádr."

Leoš Válek, trenér Malenovic: „Pro nás je to vysoká porážka. Bohužel jsme hráli druhé housle. Vůbec nám nešly přihrávky, první gól jsme dostali z přímého kopu doprostřed brány. Mladý gólman to podcenil, balon mu proletěl mezi rukama. Druhá branka byla to samé. Po faulu na naší pravé straně přišel přímý kop na první tyči a nepohlídaný hráč jej uklidil do sítě. Nám se v prvním poločase herně nedařilo. Byli jsme nějací hlušší. Pořádně jsme nevystřelili, nic velkého si nevytvořili. Nedařilo se ani útočníkům Tormovi s Bartkem. O poločase jsme si řekli, že takto nemůžeme poslední zápas odehrát. Kluci se zlepšili, začali hrát. Zaslouženě jsme snížili Tormou na 2:1. Měli jsme i další šance, které jsme ale neproměnili. V závěru jsme stáhli hru na tři obránce a tři útočníky. Dostali jsme třetí branku a v poslední minutě i čtvrtou a bylo po zápase, který byl celkem vyrovnaný. Buchlovice na rozdíl od nás proměnily své příležitosti, my ne. Venku nám to na podzim nešlo. Jediný bod jsme získali v sousední Lhotě. Chtěli jsme to na závěr zlomit a alespoň jednou vyhrát, ale nepodařilo se nám to. I tak musím kluky za ten půlrok pochválit. Přístup ani výsledky nebyly špatné."

Branky: 25. a 90. Jakub Kořínek, 34. Ondřej Vašek, 73. Jakub Kořínek - 50. Dominik Torma. Rozhodčí: Zelený. Diváci: 55.

Zlechov remizoval s Polešovicemi. Emoce vyvolala strkanice i gól Náplavy rukou

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES - VLČNOV 4:0 (1:0)

Libor Soldán, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Chvilku nám trvalo, než jsme se dostali do zápasu. Pomohli jsme si dvěma standardními situacemi, které perfektně zahrál Broňa Šálek. Jednou se krásně trefil v prvním poločase, podruhé hned chvíli po změně stran. Za stavu 2:0 jsme se uklidnili. Jurásek šel sám na bránu, ale neproměnil. V závěru jsme přidali třetí a čtvrtý gól a zaslouženě vyhráli. Spokojený jsem s výsledkem a od nějaké dvacáté minuty i s předvedenou hrou. Vlčnov si nějaké velké příležitosti nevypracoval, hrál jenom po vápno. Nám chybí akorát dlouhodobě zraněný Ondra Machala. Ve 28. minutě jsme museli střídat zraněného Kadaše a taky Jelénka. Hosté šli na konci střetnutí do deseti, když jim vyloučil hráče po faulu na unikajícího Juráska. Jinak to bylo poklidné utkání."

Přemysl Hanák, fotbalista Vlčnova: „Výsledek příliš neodpovídá dění na hřišti. Utkání bylo poměrně vyrovnané, soupeř na rozdíl od nás své šance proměnil. První dva góly jsme dostali z trestného kopu. Pokud by ale na hřišti nebyl Broňa Šálek, který to umí dobře kopat, branky by nepadly. Ve druhé půli jsme se snažili zápas zdramatizovat, naše snažení utnulo správné vyloučení Kašpaříka. V oslabení jsme dostali další dva góly a bylo hotovo. Je to škoda, nějaké příležitosti jsme taky měli, nějaký gól jsme mohli dát. Chyběli nám tři nebo čtyři hráči, vypomohli jsme si kluky z dorostu. Trenér Činčala dojel až na druhou půlku, předtím byl na Slovácku, které si připomínalo výročí dvaceti let od otevření nového stadionu."

Branky: 35. a 53. Bronislav Šálek, 83. Jan Doruška, 87. Rudolf Obal. Rozhodčí: Rochovanský. Červená karta: 79. Pavel Kašpařík (Vlčnov). Diváci: 85.

ZLECHOV - POLEŠOVICE 1:1 (1:1)

Libor Matoušek, trenér Zlechova: „Za mě je remíza spravedlivá. My jsme byli lepší prvních dvacet minut. Dali jsme gól, měli tam i dobré náběhové věci. Pokud bychom dali na 2:0, hrálo by se nám lépe. V závěru prvního poločasu jsme po standardní situaci dostali branku, když náš hráč podběhl míč. Ve druhém poločase jsme museli sestavu prostřídat, kvalita už byla na straně Polešovic, které sice držely víc balon, ale nic zvláštního tam neměly. Bod bereme, ale jde o to, aby se někteří naši hráči probrali a fotbalu věnovali více času. Po podzimu jsem chtěl mít osmnáct bodů, máme jich méně. Bohužel jsme body rozdaly posledním celkům, se kterými jsme hráli velmi špatně a ustrašeně. Uvidíme, co se bude dít v zimní pauze. Musíme někoho dotáhnout a mužstvo posílit."

Josef Křiva, trenér Polešovic: „Bod bereme. Utkání bylo celkově bojovné, neurovnané. K vidění bylo hodně faulů, spousta žlutých karet. Dost se to kouskovalo, žádná plynulá hra nebyla. Škoda neproměněné šance Jaška v 80. minutě, kdy zblízka dorážel do prázdné brány mimo. Jinak utkání bylo vyrovnané bez nějakých extra šancí. Zlechovu vyšel začátek. Do vedoucí branky byl herně lepší. My jsme postupně převzali iniciativu a soupeře do konce poločasu přehrávali. Vypracovali jsme si několik standardních situací, Crla trefil hlavou břevno. Vyrovnali jsme až ve 39. minutě, kdy se po centru Crly hlavou trefil Náplava. Ve druhé půli to byl spíše boj ve středu hřiště. Nebyl to moc pěkný fotbal. Spíše vyhecované, zbytečně nervózní, ale tak to někdy v derby bývá. Nám chyběl Kaspřák. Před sebou máme dohrávku s Ostrožskou Novou Vsí."

Branky: 11. Michal Salinger - 39. Jaroslav Náplava. Rozhodčí: Vymazal. Diváci: 120.

TOPOLNÁ - LHOTA 3:1 (2:1)

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Jsme spokojení, vítězství se ale nerodilo vůbec snadno. Lhota se u nás představila jako běhavý a důrazný soupeř. Nám ale vyšel začátek a už ve 2. minutě jsme šli krásnu trefou Jardy Hoferka na zadní tyč do vedení. Lhota vyrovnala skóre po naší chybě. Hosté hráli dobře, k vidění byl bojovný fotbal ve středu hřiště bez větších šancí. Utkání ovlivnila 29. minuta, kdy hostující hráč neudržel nervy, vrazil do Pavlici a dostal červenou kartu. Následně nás Mikoška po důrazné akci poslal do vedení 2:1, tak skončil i poločas. Lhota i v deseti byla zdatný soupeř. I v oslabení hrála dobře. V přesilovce jsme to neměli vůbec jednoduché. Klid nám přinesl až Aleš Horsák, který se krásně trefil levačko na zadní tyč. Soupeř pak trošku rezignoval, my jsme utkání v poklidu dohráli. Jsem spokojený se třemi body, hra úplně stoprocentní nebyla, ale stali jsme se podzimními půlmistry, což nikdo v Topolné nečekal. Před sezonou jsme uzavírali nějaké sázky a chtěli být do třetího místa. Vedoucí pozice je nad očekávání hráčů, fanoušků i širšího okolí. S výkony i výsledky u nás panuje velká spokojenost."

Jaroslav Kuna, trenér Lhoty: „Topolná má pěkný stadion, nové zázemí, hezkou tribunu. Já jsem soupeře neznal, ale ukázal se jako kompaktní mančaft. Herně nikdo z nich nevyčníval, ale tým mají kvalitní, byť jsem od nich jako od vedoucího mužstva čekal víc. Nijak zvlášť nás neválcovali. My jsme si chtěli na soupeře počkat. Sice jsme brzy dostali z dlouhého nákopu první gól, když náš krajní obránce udělal chybu a nechal se převálcovat. My jsme však dokázali výsledek srovnat na 1:1. Pak ale přišla zbytečná červená karta, která utkání ovlivnila. Museli jsme se zatáhnout a bránit se. Domácí tam ještě do přestávky dotlačili gól na 2:1. Navíc nám zranili brankáře, takže druhý poločas musel dochytat útočník Knedla. Paradoxně jsme tam ve druhé půli měli zajímavé situace, které chtělo lépe dohrát, což se nám nepodařilo. Postupem času nám docházely síly. Topolná nás přišpendlila před šestnáctku a vedení pojistila třetím gólem, který by normální brankář chytil. Je to škoda. Pokud bychom zápas odehráli v jedenácti lidech, mohlo to být daleko zajímavější. Za zmínku stojí, že se utkání odehrálo bez jediné žluté karty. Vyloučení za oplácení bylo správné, vadí mi ale, že sudí nedal domácímu hráči žlutou kartu. Celkově by rozhodčí měli více chránit hráče a trestat nedovolené zákroky. My jsme po minulém týdnu přišli o Střelce, který je po operaci kotníku. Stalo se mu to v předcházejícím utkání."

Branky: 2. Jaroslav Hoferek, 30. Jiří Mikoška, 68. Aleš Horsák - 18. David Červenka. Rozhodčí: Toman. Červená karta: 29. Lukáš Mikeštík (Lhota). Diváci: 150.

I. A třída sk. B: Kunovice vyhrály v Bojkovicích, Újezdec zdolal Nedachlebice

UHERSKÝ OSTROH - OŘECHOV 3:2 (2:2)

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Jsme nadmíru spokojení, protože jsme porazili první mančaft tabulky. Pochválit musím nejen hráče, ale i fanoušky, kteří nás v posledním domácím utkání podporovali a pomohli nám k cenným bodům. Po prvním poločase byl stav nerozhodný 2:2. Soupeř dvakrát vedl, my jsme výsledek pokaždé srovnali. Celkově byl první poločas vyrovnaný. Musím říct, že mě Ořechov trochu zklamal. Čekal jsem od soupeře daleko lepší výkon. Ve druhém poločase vystřelili jednou na naši branku. Rozhodčí, kterého ani neznám, ve druhém poločase nepískl dvě jasné penalty, na každé straně po jedné. Ke konci to bylo trošku vyhecované, ale díky trefě Rapanta jsme těžké utkání zvládli. Pro nás to jsou strašně důležité body. Byli jsme kompletní. Podzim zakončíme za týden ve Lhotě."

Jiří Kowalík, trenér Ořechova: „Dneska jsme si nezasloužili vyhrát. uherský Ostroh podal bojovný a agresivní výkon, z naší strany tam naopak bylo málo pohybu a hodně ztrát. Ve druhém poločase jsme si vlastně nevypracovali žádnou pořádnou střelu ani šanci, takže domácí vyhráli zcela zaslouženě."

Branky: 24. Michal Horák, 42. Miroslav Durna, 84. Simon Rapant - 4. Tomáš Durna, 38. Jakub Kolařík. Rozhodčí: Dorůšek. Diváci: 110.

TRAPLICE - ZDOUNKY 2:3 (2:2)

Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „Byl to vyrovnaný zápas. My jsme šli v prvním poločase dvakrát do vedení. K prvnímu gólu Janků nám pomohla i hrubá chyba hostujícího brankáře. Zdounky srovnaly výsledek po brejkových akcích středem obrany. Sudí nám ještě v první půli neuznal gól z ofsajdu. Asi nechápe správně pravidla, ale podle našeho názoru byla branka naprosto regulérní. I druhý poločas byl celkem vyrovnaný, šance měly oba týmy. Rozhodnutí padlo v 84. minutě, kdy po dlouhém nákopu propadl balon za naši obranu a hosté dali po naší chybě branku na 3:2. V poslední minutě navíc přišla zbytečné roztržka, výměna názorů. Pomezní rozhodčí nezamával evidentní ofsajd a náš brankář Kutálek chytil balon mimo šestnáctku a byl vyloučen. Že byla červená karta udělena neprávem, uznali i hosté, když jeden z jejich hráčů balon sportovně zakopl do autu. Vzápětí bylo utkání ukončeno. Nikdy jsem si nestěžoval na rozhodčí, porážky na ně nesvádím, ale jejich úroveň v této třídě je velmi špatná. Jsem z toho opravdu zklamaný. Zlatý okresní přebor a pánové Fišera či Kubíček. Tímto se před nimi klaním. S čistým štítem mohu říct, že než hrát tuto soutěž, raději se vrátím zpátky do přeboru. S podzimem spokojení nejsme. Bohužel nás zdecimovaly zranění, absence."

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Komentář zveřejníme v pondělí ráno.“

Branky: 9. a 25. Michal Janků - 14. a 43. David Moravec, 84. David Judas. Rozhodčí: Sucharski. Červená karta: 90. Rudolf Kutálek (Traplice). Diváci: 146.