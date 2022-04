Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „S bodem jsme nadmíru spokojení. Zborovice mají výborný mančaft, jsou velmi silné na balonu. My jsme šli do zápasu s tím, že jim to nedáme zadarmo. Aby věděli, že k nám nepřijeli na výlet. Jsem rád, že kluci navázali na výkon ze Starého Města a opět po týdnu podali bojovný a běhavý výkon, okradli Zborovice o dva body, což se málokomu v této třídě povede. Nám výborně zachytal Mikel, který nás v těžkých situacích podržel. My jsme ani za nepříznivého stavu 0:2 nesložili zbraně. Dál jsme si věřili a bojovali. Pro nás byla pochvala už to, že Zborovice za stavu 2:1 začaly zdržovat a kouskovat hru. My jsme ale na konci střetnutí využili jedné šance a ze standardky srovnali. Mikoška se trefil z trestného kopu k tyči. Hostující gólman si to tam srazil. Kluky musím za obětavý, poctivý výkon pochválit. I když jsme tentokrát nebyli úplně kompletní, dostali šanci i kluci z lavičky, kteří se toho taky zhostili dobře a část zápasu odehráli velmi slušně. Zápas poznamenala situace z 8. minuty, kdy se srazil jejich stoper s brankářem. Obránce Zborovic musel se zlomeným nosem střídat, brankář utkání i s rozbitou bradou dochytal. Myslím, že ale tento moment výsledek až tolik neovlivnil, hosté mají kvalitní lavičku, adekvátní náhradu.“

Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Zápas ovlivnilo zranění obránce Jury hned na začátku utkání. Má přeražený nos, musel do nemocnice. Gólman Harásek měl zase tržnou ránu na bradě, ale utkání dochytal. O poločase jsem musel vystřídat Jičínského, který se necítil dobře, takže na lavičce mi zbyl jenom náhradní gólman. Bohužel se to nějak sešlo, nakupilo, ale na to nevymlouvám. Zlý budu hlavně na hráče kteří k utkání nepřistoupili tak, jak měli. Bohužel jsme nepodali týmový herní výkon. Hráči měli v hlavách, aby stejně jako na podzim nasypali soupeři co nejvíc gólů. Přitom kdybychom hru zjednodušili a trošku víc zabojovali, dovedli bychom zápas do vítězného konce. Laxním přístupem některých hráčů jsme soupeři nabídli vyrovnání. Bohužel jsme nevyužili ani největší příležitosti, bránu netrefili ani z malého vápna. Kdybychom za stavu 2:0 přidali další branky, byl by klid, protože soupeř do té doby neměl nic. Topolná využila až naše strašné individuální chyby. Nejprve jsme špatně hodili aut, ze kterého je roh a po něm inkasujeme takový ušmudlaný gól. Pak sudí odpískal sporný trestný kop, hráči se rozestoupili a přes zeď jsme obdrželi druhou branku. Nikdy jsem si na rozhodčí nestěžoval, výsledek neovlivnil, jenom nechápu, proč utkání ukončil ve 42. minutě druhého poločasu. Ale takových situací se v zápase nastřádalo víc. I proto jsme body ztratili.“

Branky: 78. Lukáš Kamočai, 85. Jiří Mikoška - 31. Martin Šprňa, 76. Jan Macák. Rozhodčí: Kadlčák. Diváci: 100.

OŘECHOV – SLAVKOV 6:1 (5:0)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Komentář přineseme v pondělí“

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Do Ořechova jsme přijeli v jedenácti lidech. Jediným náhradníkem jsem byl já, dokonce jsem musel nastoupit. Výsledek odpovídá, domácí byli jasně lepší a zaslouženě zvítězili.“

Branky: 11., 22. a 37. Stanislav Malůš, 31. a 46. Jakub Kolařík, 25. Adam Červinka - 88. Jan Michalec z penalty. Rozhodčí: Mravec. Diváci: 80.

I.A sk. B: Gólman Pěgřim jako Mandous, emotivní závěr v Nedachlebicích

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – STARÉ MĚSTO 0:1 (0:0)

Martin Voráč, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Musím uznat, že hostující mužstvo bylo celý zápas, který ovlivnil silný vítr, jednoznačně lepší. Měli více ze hry i daleko víc vyložených příležitostí. My jsme pořádně zahrozili pouze jednou, Dan Kreisl ale tutovku v první půlce nedal. Jinak jsme se těžko prosazovali. Staré Město hrálo sice ve druhé půli proti větru, ale svědčilo mu to a dalo vítězný gól. Nás bylo dvanáct, ale v první půli se zranil Ťok a pak už neměli koho střídat.“

Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Naše vítězství je zasloužené. Měli jsme víc šancí a bylo fotbalovější, ale zase žádná hitparáda to nebyla. Utkání ovlivnil nejen silný vítr, ale i hrbolaté hřiště. Na to se ale nevymlouváme, v tomto období je všude stejné. Bylo ale těžké na něm kombinovat. Škoda, že jsme dali jenom jeden gól. Po centru a zpětné nahrávce se prosadil Hastík, který vstřelil ve druhé půli ještě jednu branku. Tu ale sudí po protestech domácího gólmana kvůli údajnému ofsajdu neuznal, což nechápu, protože pomezní vůbec nemával a hlavní arbitr ji nejprve uznal a asi po dvou minutách změnil své rozhodnutí. Ale jinak to byl poklidný zápas.“

Branka: 72. Ondřej Hastík. Rozhodčí: Ruman. Diváci: 100.

POLEŠOVICE – MALENOVICE 1:2 (0:0)

Tomáš Bartošík, předseda Polešovic: „Bohužel se neustále potýkáme s obrovskou marodkou. Někteří zranění kluci se nám pořád nevrátili, další k nim přibyli. Před zápasem jsme měli mít na lavičce čtyři hráče, nakonec jsme začínali s jedním šestnáctiletým dorostencem. Všechno šlo proti nám. Absence se projevily i na našem výkonu, který byl slabší. Nehráli jsme to, co umíme. Kluci sice bojovali, ale nešlo jim to. Herně to bylo opravdu špatné. Byť jsme třeba se štěstím mohli získat alespoň bod, hosté měli o něco více gólovek a vyhráli zaslouženě. My jsme byli schopní hrát do přestávky, i když prvních dvacet minut byla z naší strany tragédie. Nebyli jsme schopní si pořádně přihrát. Ale zase vědu z toho neděláme.“

Luděk Hynčica, trenér Malenovic: „Utkání ovlivnil silný vítr. Balony, které letěly vzduchem, se vracely, takže to hráči měli dost složité, aby je zkrotili. Domácím patřili začátky obou poločasů, vždycky nás na chvíli zatlačili. Zatímco v úvodu utkání jsme to přečkali, po změně stran jsme již po standardní situaci inkasovali. Nám se však podařilo vzápětí vyrovnat, když se po rohu hlavou trefil Struška. Myslím, že jsme po většinu zápasu byli lepším týmem. Domácí nastoupili s hrozně mladým mančaftem, což se na jejich výkonu projevilo. Nám se podařilo utkání v závěru rozhodnout, když jsme zase ze standardky po dorážce dali vítězný gól. Jsme rádi za tři body, protože jsme taky nebyli kompletní. Zase nám chyběl gólman, takže do branky musel dorostenec Mikláš. Stejně jako zbytek týmu to zvládl dobře. Celému mančaftu chci poděkovat za výhru i bojovnost.“

Branky: 54. Tomáš Ficek - 55. Michal Struška, 86. Vojtěch Hradil. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 360.

TLUMAČOV – VELKÝ OŘECHOV 1:1 (1:0)

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Doma jsme ztratili dva body. Celý zápas jsme byli lepší, bohužel jsme nevyužili spoustu šancí a hostům bod zajistil pohotovou střelou ex-ligista Bača. Z výsledku jsem zklamán, ale hra nebyla špatná.“

Michal Minařík, hrající manažer Velkého Ořechova: „Bod má pro nás cenu zlata. Remíza, kterou věnujeme trenérovi, je vydřená. Hráli jsme i za něj. V prvním poločase jsme byli pod hodně velkým tlakem domácích, kteří hráli s větrem, což byl důležitý faktor v této hře. Bohužel náš nový stoper Budjač zařídil penaltu, když brutálně přejel protihráče a Tlumačov zahrával tutový pokutový kop. Domácí měli dál tlak, zápas byl v jejich režii. V kabině o přestávce jsme si ale řekli, že bez bodu domů neodjedeme a šli do toho hodně bojovně. Kluci do druhé půle dali všechno. Srdíčko, bojovnost. Vyrovnání zařídil hned po změně stran Martin Bača. Moc jiných šancí jsme neměli. Tlumačov byl daleko nebezpečnější, zase nás podržel gólman Lukáš Hanáček, který se hlavně vyznamenal při nájezdu jednoho jejich hráče. Nám chyběl kapitán Svízela, v neděli dopoledne ale přicházely další omluvenky. Někteří kluci nedojeli, zvládli jsme to však i bez nich. Bod jsme vybojovali.“

Branky: 21. Miroslav Škrabal z penalty - 51. Martin Bača. Rozhodčí: Ruman. Diváci: 123.

Fotbalistky Slovácka si zpříjemnily Velikonoce výhrou v Brně. Rozhodla Dubcová

ZDOUNKY – VLČNOV 3:0 (1:0)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Komentář přineseme v pondělí“

Jakub Tománek, hrající jednatel Vlčnova: „Byl to náš nejlepší jarní zápas. Za bezbrankového stavu trefil Mikulec tyčku. Prvních dvacet minut jsme hráli dobře, byli lepší než domácí, kteří měli jednu šanci a tu chytil brankář. Bohužel za chvíli jsme dostali gól z rohu. Ještě před poločasem jsme si vypracovali další tutovku, míč však lízl jenom břevno. Pak dorážel Šobáň a o kousek minul. Zdounky ve druhé půli daly z další standardky na 2:0 a po penaltě nebylo co řešit. Kdybychom se v úvodu utkání dostali do vedení, asi by to vypadalo jinak, ale bohužel se trápíme v zakončení.“

Branky: 33., 54. a 62. z penalty Jiří Klabal. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 60.

UHERSKÝ OSTROH – JANKOVICE 4:1 (2:0)

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Konečně jsme měli kompletní sestavu. Přišli všichni hráči, což se projevilo na výkonu i výsledku. Naše vítězství je zcela zasloužené. Nechápu, kde Jankovice vzaly čtrnáct bodů. Nám vyšel první poločas, ve kterém jsme dali po dvou standardních situacích dva góly. Po třetí brance už nebylo co řešit. Mohli jsme přidat další góly. Soupeře jsme nechali po individuální chybě předstopera Mojžíška, který dal špatnou nahrávku našemu brankáři, alespoň snížit. Pro nás je to povinná výhra. Pokud se chceme zachránit, musíme všechny zbývající domácí zápasy vyhrát. Nyní ale jedeme do Malenovic, třeba i tam něco uhrajeme.“

Jiří Kraml, trenér Jankovic: „Pokračujeme v krasojízdě. Kam až padneme, ukáží další kola. Hrajeme ještě s celou první sedmičkou týmů v tabulce a po dnešním výkonu v Uherském Ostrohu je na co se těšit. Kdo přijde na zápas, se dozvím až na místě samém, ten hraje. Kluci už nechodí na tréninky ani v pátek, proto nám zavazí balon, taktika padá prvním obdrženým gólem. O poločase sestavu překopu, ale v sedmdesáté minutě není z čeho brát. Obrovsky nám chybí Laďa Brázdil. Tomáš Večeřa nám po půl roce bez tréninku pomohl alespoň poločas. Byl fotbalový, ale zranění bude dlouhodobější. Ostroh si výhru zasloužil.“

Branky: 56. a 65. Jiří Jurčeka, 9. Tomáš Fantura, 36. Filip Kovařík - 72. Martin Večeřa. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 70.