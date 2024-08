Libor Soldán, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Jsem spokojený s výsledkem a třemi body, zklamaný jsem ale z výkonu. Po minulém utkání mi scházel větší drajv. Přišlo mi, jakoby kluci soupeře podcenili, nebylo to úplně ono, ale vítězství je zcela zasloužené. Hosté ale nebyli úplně špatní. V prvním poločase hráli chytře zezadu, na brejky. Těžko jsme se prosazovali. Dali jsme jenom jeden gól, nedali ještě jednu nebo dvě šance. Od nás to byl spíše takový profesorský fotbal. I tak jsme po změně stran hostům odskočili na 4:0. Pak jsme sice po vlastní chybě inkasovali branku, ale v závěru přidali pátou branku. Chyběl nám vyloučený Pšurný, Černoch je po operaci kolena a podzim pro něj skončil. Do sestavy se naopak vrátil Ondra Machala, kkterý dal dva góly. Záhlinice jsou sice bez bodu, ale nebyl to odevzdaný soupeř. V obranné fázi sice měly nějaké mezery, ale několikrát zahrozily. V prvním poločase měly dva slibné brejky, jednou jejich střela lízla tyč. Kdyby daly gól nebo dva, nehrálo by se nám dobře. Po třetí inkasované brance se ale hosté sesypali.“

Ladislav Paštěka, hrající trenér Záhlinic: „Hodnocení se neustále opakuje, pořád je to stejná písnička. Bohužel jsme se zatím pořádně nesešli, i v Ostrožské Nové Vsi jsme měli jenom dva kluky na střídání. V tom vedru se to bez střídání nedá hrát. Pokud kluci nedají fotbalu přednost před výlety a jinými věcmi, tak to bude pořád stejné. První poločas byl od nás ještě docela dobrý. Sice jsme dostali blbou branku po chybě brankáře, který za nás ale dlouho nechytal. Pomohl nám, že se obětoval a dorazil, takže na něj nemůžeme vůbec nic svádět. Domácí byli v úvodu utkání lepší, my jsme se pětadvacet minut k ničemu nedostali. Do přestávky jsme si ale vypracovali dvě nebo tři šance, klidně jsme mohli výsledek srovnat a dostat domácí pod tlak. Za stavu 1:0 jsme pořád cítili šanci na zvrat v zápase, ale v 57. minutě jsme dostali druhý gól z penalty, které předcházel evidentní ofsajd. Domácí asistent ale praporek nezvedl a od té chvíle začalo být utkání nervózní a zbytečně emotivní. Zbytek utkání nebyl moc o fotbale. Spíše jsme se hádali, nevěnovali se hře, která se nám rozsypala. Dostali jsme další dvě branky. Sice se nám podařilo výsledek alespoň zkorigovat, ale inkasovali jsme ještě pátou branku. V tu chvíli jsme cítili křivdu, v hlavách jsme byli nastavení špatně.“

Branky: 32. a 64. Ondřej Machala, 57. Bronislav Šálek z penalty, 77. Tomáš Lorenc, 88. Ondřej Štefaník - 82. Dominik Malát. Rozhodčí: Sucharski. Diváci: 120.

SLAVKOV – ZLECHOV 3:4 (3:2)

Petr Škařupa, kapitán Slavkova: „Je to škoda, protože na body proti Zlechovu bylo. Zápas poznamenal náš úzký kádr. První poločas byl naprosto vyrovnaný s šancemi na obou stranách. Začátek nám znovu nevyšel. I když jsme zase brzy dostali gól, když se prosadil bývalý hráč Slavkova Janků, skóre jsme brzy vyrovnali na 1:1. Obešel jsem posledního hráče a šel sám na brankáře, kterého jsem překonal. V první půli se mi podařilo skórovat ještě dvakrát. Hattrick jsem završil v poslední minutě první půle z penalty po faulu na mě. Chtěl jsem vystřelit a soupeř mě kopl do nohy. Bohužel o vedení 3:2 jsme přišli hned po změně stran, kdy jsme dostali gól na 3:3. Navíc se nám v 54. minutě zranil gólman Kuriál. Šel do hlavičky na půlce, po odehrání míče smolně spadl na ruku a poranil si rameno. Zápas jsem tak musel dochytat já. Ve druhé byl nejprve vyloučen hostující Michal Janků. Místo toho, abychom využili přesilovku a získali alespoň bod, tak šel vzápětí ze hřiště Husták za oplácení. Zlechov toho využil a deset minut před koncem utkání rozhodl. Hosté šli na 4 na 3 a jeden z jejich hráčů mi to dal protipohybu. Je to velká škoda. Znovu jsme ale doplatili na to, že nemáme hráče. Utkání ani přes dvě červené karty nebylo nijak vyhrocené.“

Pavel Nožička, trenér Zlechova: „Znovu se potvrdilo, že zápas proti poslednímu týmu nikdy není jednoduchý. Bylo vidět, že dokud má Slavkov sílu, je to nepříjemný soupeř, což prokázal v Lubné i s Ostrožskou Novou Vsí, když v prvním poločase držel s těmito týmy krok. I proti nám domácí po prvním poločase vedli 3:2. Góly jsme inkasovali po našich chybách a nedorozumění, když jsme nedostupovali protihráče. První půle byla herně vyrovnaná. Věděli jsme, že domácí budou hrát zezadu a spoléhat na křižné dlouhé balony na jejich hlavičkáře. Bylo to o tom, zda to vzadu uskáčeme a nenecháme propadnout žádný balon, což se nám nepodařilo. O přestávce v šatně jsme si k tomu něco důrazněji řekli, protože kluci neplnili to, co jsem po nich chtěl. Na tom velkém hřišti nezhušťovali střed hřiště a neposouvali se podle těžiště hry. Pomohl nám ale vyrovnávací gól na 3:3 v úvodu druhé půle. Chvíli jsme se se Slavkovem přetahovali, postupně jsme ale převzali otěže a ve zbytku utkání jsme dominovali. Škoda několika šancí, které jsme nedotáhli. Domácí přišli ve druhé půli o zraněného brankáře a stejně jako o my zbytečně vyloučeného hráče. Je škoda, že jsme utkání nedohráli ve větším klidu. Při řešení brejkových akcí nám chyběla fotbalovost i více rozumu. Naštěstí jsme vstřelili čtvrtý gól a zápas zvládli. Nebylo to ale vůbec jednoduché utkání.“

Branky: 15., 36. a 45. z penalty Petr Škařupa – 10. a 43. Michal Janků, 49. Jan Hubál, 81. Lukáš Kedra. Rozhodčí: Rochovanský. Červené karty: 78. Marek Husták – 77. Michal Janků. Diváci: 32.

VLČNOV – TOPOLNÁ 1:4 (1:1)

Martin Liška, trenér Vlčnova: „Rozhodnuto bylo krátce po začátku druhé půle, kdy hosté během čtyř minut odskočili na rozdíl tří branek a bylo po utkání. Posledních třicet minut se víceméně dohrávalo. Oba týmy postupně poslaly do hry kompletní střídačky. Soupeř potvrdil svou kvalitu, nám dnes nic nešlo. K bodům bylo daleko. Musíme si vzít ponaučení a body uhrát v dalších zápasech."

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Výsledek odpovídá dění na trávníku. My jsme do Vlčnova jeli s respektem. Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř, který dvakrát vyhrál má šest bodů a hlavně doma je nepříjemný. Ve Vlčnově je pro soupeře nefotbalové prostředí. Pokud tam hostující tým prohrává, vždycky to má složité. Pro nás bylo klíčové nedostat první gól, což se nám podařilo. V 9. minutě jsme šli do vedení, ale domácí skóre po standardní situaci srovnali. Utkání rozhodl nás skvělý vstup do druhé půle, kdy jsme během čtyř minut vstřelili tři branky a v 51. minutě bylo za stavu 1:4 po zápase. Slepené góly zápas zlomily, zbytek utkání se dohrál v poklidu, bez emocí. Domácí na nás nijak netlačili. Vyhráli jsme zaslouženě, i bez kapitána Pavla Hoferka, Dohnala a Sedláře jsme měli více ze hry.“

Branky: 22. Michal Mikulec – 47. a 51. Jaroslav Hoferek, 9. Martin Štach, 49. Radim Kaňa. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 110.

LUBNÁ – PRAKŠICE 3:1 (1:1)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „V první řadě musíme poděkovat sousedním Těšnovicím, že nám poskytly azyl. Minulý týden naše nové hřiště zaplavila po bouřkách voda a hlavně bláto, takže jsme si nechtěli nechat trávník rozbít. Požádali jsme Těšnovice o pomoc a vyhověly nám, za což jsme byli moc rádi. Tamní hřiště nám náramně sedělo, protože bylo stejně široké jako to naše a mohli jsme na něm hrát naši hru. Bohužel jsme zase po naší hrubé chybě brzy dostali zbytečný gól. Prakšice mají slušný mančaft, v sestavě šikovné kluky. Hosté se mi líbili, ale naši kluci to zase odmakali a ještě do přestávky výsledek srovnali. Ve druhé půli jsme šli za výhrou víc než soupeř. Jsem moc rád, že jsme to uhráli nejen bojovností, ale i fotbalovostí. Dalo se na to dívat. Citelně nám chyběl Chýla, který se zranil minulý týden ve Zlechově. Kluky musím nejen za výkon pochválit. Zápas odehráli bez řečí.“

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Domácí mají kvalitní tým, čekal jsem od nich ještě více fotbalovosti. Spíše nakopávali balony na své útočníky, kteří je ale uhrávali. My jsme se soupeři trošku přizpůsobili a taky zjednodušili hru. Hned ve 3. minutě měl velkou šanci Kočica, který šel sám na brankáře ale neproměnil. Pak Kočica přihrál Helískovi a my vedli. Domácí výsledek brzy srovnali na 1:1. V prvním poločase byly šance na obou stranách. My jsme ve hře nedokázali dost věcí uhrát, balon nám odskakoval. Nějak jsme nebyli ve své kůži, i přesto jsme si vypracovali dost šancí. Lubná na tom byla po individuální stránce velice dobře. Domácí hráči byli dobří, těžko se s nimi hrálo. Přišlo mi, že i díky nováčkovskému elánu měli větší hlad po vítězství. Nám už v týdnu vypadli ze sestavy Slavíček s Řezníčkem, v neděli ráno mi volal Sukup, že má horečky. Byly to pro nás tři citelné ztráty v defenzivě, které poznamenaly náš výkon. V obraně jsme měli mezery. Je škoda, že jsme góly inkasovali po hrubých chybách. Jediná kaňka na utkání byla, když nás domácí pomezní rozhodčí připravil o dva samostatné nájezdy. Vždycky zvedl praporek a byl z toho ofsajd. Za stavu 1:1 se řítil sám na gólmana Kočica. Kdyby to proměnil, mohli jsme vést 2:1 a zápas by se vyvíjel třeba jinak. Tom už ale teď nezjistíme. Domácí musím pochválit za nasazení a fotbalovost. My si musíme dávat pozor na hrubé chyby, kterých jsme se proti Lubné dopustili.“

Branky: 16. a 65. Martin Ančinec, 72. Ondřej Hrdlička - 9. Matěj Helísek. Rozhodčí: Fridrich. Diváci: 98.

BUCHLOVICE – HLUK B 1:1 (0:0)

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „Pro nás je to velká ztráta, protože jsme inkasovali branku až v závěru. Byli jsme blízko bodům, ale zase to nevyšlo. Hluk byl ale kvalitní protivník, remíza nakonec asi odpovídá. Do utkání jsme šli s respektem k soupeři. Chtěli jsme hrát zezadu, na 40 metrech. Zvolili jsme podobnou taktiku jako před týdnem v Polešovicích. První půle divákům nic nepřinesla. Ve hře byly hodně hluché pasáže, šancí jen velmi málo. Na naší straně zahrozili Njambi s Lukeštíkem, hosté tam ale taky něco měli, ale nebyly to žádné loženky. Hluk o přestávce vystřídal dva hráče, ve středu hřiště mu chyběl hlavně Dohnal. Hosté pomalu fyzicky odpadali. My jsme měli příležitost Moravčíkem, který měl na noze vedoucí branku, ale poslal míč těsně nad. My jsme dál stupňovali tlak. Ke gólu nám pomohla i červená karta pro hostujícího hráče. Po průniku Zábojníka uklidil míč do brány Njambi. Pak ale Kunc vyrobil zbytečný faul. Po druhé žluté kartě byl vyloučen a Hluk z následující standardky výsledek srovnal na 1:1. V závěru jsme chtěli dát gól, ale mohli jsme i inkasovat, když jeden z hostujících hráčů udělal i kličku brankáři, dával balon do prázdné branky, ale Hromada nás v poslední chvíli uchránil od ještě větší pohromy. Kluky musím pochválit za bojovost. Věřím, že příští týden ve Lhotě, kde budeme hrát o šest bodů, to zvládneme i výsledkově. Výborný výkon podal rozhodčí Kubíček.“

Jan Miroš, trenér Hluku B: „S bodem jsme spokojení, vždyť jsme výsledek srovnali až v nastaveném čase. Celkově to byl vyrovnaný zápas. V prvním poločase jsme měli herně navrch. Vypracovali jsme si i nějaké brankové příležitosti, které jsme ale nevyužili. Domácí ve skrumáži všechno odvrátili. Góly začaly padat až v momentě, kdy se začalo na trávníku červenat. Nejprve byl za hanlivý výrok směrem k rozhodčímu vyloučen náš Šimčík, na druhé straně nedohrál obránce Kunc. Buchlovice šly v závěru do vedení, my jsme naštěstí skóre srovnali. Utkání bylo i přes dvě vyloučení poklidné. Hra se otevřela až na konci, kdy šly oba týmy do deseti.“

Branky: 85. James Njambi – 91. Martin Blaha. Rozhodčí: Kubíček. Červené karty: 89. Pavel Kunc – 83. Petr Šimčík. Diváci: 150.

KORYČANY – POLEŠOVICE 1:2 (0:1)

Jaroslav Hastík, trenér Koryčan: „Hodnocení zveřejníme v pondělí odpoledne“

Josef Křiva, trenér Polešovic: „Pro nás je to šťastná, ale velmi cenná výhra. S devíti body se nám zase bude dýchat o něco lépe. V Koryčanech jsme ale odehráli dobrý zápas. Domácí hodně nakopávají balony na Salingera a ještě jednoho útočníka. Oba jsme si celkem pohlídali. I když tam měli nějaké závary a centry, obránci to v klidu odvrátili. První poločas byl poměrně vyrovnaný. Vstup do utkání měly lepší Koryčany, postupně jsme ale převzali iniciativu a začali taky hrozit. Do vedení jsme šli ve 20. minutě, kdy Ficek, kterého jsem posunul z obrany do zálohy, uklidil míč placírkou k tyči. Koryčany byly další patnáct minut lepší. Měly i dvě pološance, ale nedaly. Naše nejlepší pasáž celého zápasu přišla od 30. do 45. minuty, kdy jsme hráli moc dobře. Koryčany na nás ve druhé půli vletěly. Nám sice ubývaly síly, ale kluci dál bojovali, skákali do střel, bojovali. My jsme měli brejky, nějaké náznaky, ale nic jsme nedotáhli. Koryčany skóre srovnaly v 63. minutě, kdy se dalekonosnou ranou snad ze čtyřiceti metrů proti větru do šibenice prosadil jeden z jejich hráčů. My jsme se dokázali postupně vymanit z tlaku a Ficek nám parádní střelou na zadní tyč za háčky vrátil vedení. Koryčany nám v závěru zatlačily, hrály vabank. Kopaly několik rohů, ale všechno jsme odvrátili. Chodili jsme do brejků, mohli přidat další góly, ale nic jsme nedotáhli. Vzali jsme s sebou i pět mladých kluků, všichni hráli výborně. Vyzdvihnout musím Ficka nejen za ty dva góly. Přesun z kraje obrany do zálohy mi vyšel. (úsměv) Kromě Kaspřáka nám scházeli už jenom dlouhodobí marodi Lahodný, Ficek starší a Stašek.“

Branky: 63. Jindřich Slavíček – 20. a 67. Matyáš Ficek. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 75.

OŘECHOV – LHOTA NEHRÁNO. HOSTÉ SE NEDOSTAVILI

Jiří Kowalík, trenér Ořechova: „Mrzí nás to. Chtěli jsme samozřejmě hrát. Nevím, jaké problémy soupeř má, ale pokud bychom do Lhoty ve středu sami nezavolali kvůli informacím do zápasového zpravodaje, o ničem bychom nevěděli. Až po tomto hovoru to začali řešit a hledali se možné náhradní termíny. Lhotě skoro nic nevyhovovalo, nechtěla hrát v pátek ani v neděli. Prý to ani v týdnu nedá dohromady, my jsme po sezoně nechtěli hrát.“

Petr Prokop, předseda FK Lhota: „Omlouváme se všem fanouškům, ale z důvodu zranění našich hráčů a také jejich dovolených neodehrajeme v sobotu mistrovské utkání v Ořechově. Snažili jsme se o přesunutí termínu, ale soupeř nám bohužel nevyšel vstříc. Těšíme se na vás v neděli 1. září, kdy ve 13:30 vyběhnou na trávník naši nejmenší a A mužstvo v 16:00 vyzve tým Buchlovic.“