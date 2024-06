Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Zklamání je obrovské. Mrzí nás, že zápas rozhodla branka, která padla v 88. minutě. Náš pomezní signalizoval ofsajd, ale těžko se k tomu vyjadřovat. Rozhodčí Konečný to ze své pozice viděl jinak, nemáme mu co vyčítat. Měli jsme dát nějaký gól už předtím, šance na to byly. Utkání bylo vyrovnané, šancí moc nebylo. Bylo to o tom, kdo udělá chybu, kdo dá gól. I přes prohru nemám klukům co vytknout, makali od začátku do konce. Na body to ale nestačilo. Remíza by byla spravedlivá, Zdounky byly šťastnější Z porážky nedělám tragédii, díky dalším výsledkům jsme před posledním zápasem zůstali první, pořád to máme ve svých rukách. Pokud zvládneme utkání s Ořechovem, soutěž vyhrajeme, což nikdo nečekal. Když to nevyjde, svět se nezboří. Zdounky u nás prokázaly svoji kvalitu. Před sezonou jsem je tipoval na jednoho z favoritů. Hrají dobře, vzadu je drží Klapal s Mozgou. Mají roky, ale herně to zvládají s přehledem.

Vladimír Andrýsek, trenér Zdounek: „Určitě jsme spokojení. Do Uherského Ostrohu jsme jeli pro výhru. Chtěli jsme konec sezony zdramatizovat, což se nám podařilo. Bylo vidět, že šlo o hodně. Oba týmy hrály poctivě zezadu, spíše na brejky. Moc šancí nebylo. Nakonec jsme utkání rozhodli gólem v závěru. Nebál jsem se, že by sudí gól neuznal, byť mu pomezní z lidu signalizoval ofsajd, protože praporek zvedl až v době, kdy padl gól, ne kdy si náš hráč zpracovával míč. Teď nás mrzí, že nemáme více bodů. Fotbal předvádíme pěkný, akorát jsme se na začátku těch výher trošku báli. Třeba v Ořechově jsme vedli 2:0, ale prohráli 2:3. Srážely nás zahozené šance, laciné branky, což nás doteď mrzelo. Chyběl nám Navrátil. Pochválit musím rozhodčího Konečného, zvládl to výborně.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Komentář zveřejníme v pondělí ráno.“

Branka: 88. David Moravec. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 155.

TOPOLNÁ – OŘECHOV 4:2 (2:2)

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „My jsme měli katastrofální vstup do zápasu, když jsme hned ve 2. minutě inkasovali a po našem nedůrazu ve středu hřiště prohrávali. Vzápětí mohl vyrovnat Horsák, ale krásnou střelou nastřelil břevno. Následně Ořechov udeřil podruhé, když se ujala střela z třiceti metrů. Potom jsme ale začali hrát my. Byli jsme lepším týmem, drželi balon. Bartoš krásnou střelou snížil na 2:1. Těsně před koncem poločasu Zelinka po chybě hostující obrany prostřelil gólmana a bylo srovnáno. Ve druhém poločase jsme měli více ze hry, byli lepším týmem. V 55. minutě si po našem důrazu dal hostující hráč vlastní branku. Pak se po našem velkém tlaku prosadil na brankové čáře dorážející Otáhal. Nakonec jsme mohli vyhrát ještě výraznějším rozdílem, samozřejmě ale bereme i výhru 4:2. Tři body máme zaslouženě. Dali jsme do utkání víc. Jenom mě mrzí, že rozhodčí v poslední minutě nenařídil jasný pokutový kop, když hostující hráč vytáhl balon rukou. Na pokutový kop byl určený brankář Mikel, zasloužil si jít kopat. Kluky musí za výkon pochválit. Touha po vítězství byla velká. Jenom mě mrzí, že nemáme o šest bodů víc. Štvou mě hlavně ztráty doma s Buchlovicemi a ve Slavkově. V obou duelech jsme byli lepší, nezasloužili si prohrát.“

Jiří Kowalík, trenér Ořechova: „Sice jsme měli výborný nástup do utkání, když jsme v 8. minutě vedli 2:0, ale jinak se nám utkání zase nepovedlo. Srazily nás individuální chyby, sami jsme si nafackovali. Nejprve chyboval brankář Kuchař, pak autor druhého gólu Bartošík špatnou rozehrávkou poslal soupeře do samostatného úniku. Místo toho, aby odkopl balon dopředu, nahrál přímo domácímu útočníkovi do běhu. Třetí gól jsme si dali vlastní, po centru z boku, což ale nikomu nezazlívám. Čtvrtá branka padla po závaru v naší šestnáctce. Měli jsme na to, abychom výsledek ve druhém poločase otočili. Deset minut bylo z naší strany výborných. Topolnou jsme k ničemu nepustili. Měli jsme dvě šance, jednu výbornou střelu a jeden nebezpečný roh. To bylo krátce předtím, než dali domácí branku na 3:2. Musíme poslední kolo odehrát se ctí. Je nás málo, snad to nějak poskládáme. Dlouho jsme bojovali o první místo, v posledních pěti kolech jsme spadli až na páté místo, což není dobré.“

Branky: 12. Michal Bartoš, 41. Daniel Zelinka, 56. Přemek Bartošík vlastní, 63. Adam Otáhal - 2. Tomáš Jakubíček, 8. Přemek Bartošík. Rozhodčí: Vičánek. Diváci: 90.

I. A třída sk. B: Kroměříž B slaví postup, Kunovice přeskočily Nivnici

BUCHLOVICE – POLEŠOVICE 1:1 (1:1)

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „Nečekal jsem, že budeme až do posledního kola hrát o první místo. Do zápasu jsme vstoupili výborně. V úvodu jsme byli kvalitnější na míči a po standardní situaci šli do vedení. Matyáš Karásek našel svého bratra Huberta a jeden z nejmenších hráčů na hřišti poslal míč hlavou do sítě. Hra se pak odehrávala mezi šestnáctkami, nikdo neměl vyloženou šanci, přesto Polešovice zvládly vyrovnat, Měšťánkova nádherná střela z dálky šla nechytatelně o tyč do brány a bylo to 1:1. Polešovice byly ve zbytku poločasu aktivnější, na šance vyhrály. Kořínek nedokázal pohlídat míč do autu a po následném centru hlavičkoval útočník hostů, jeho pokus se snesl ze shora na břevno. Další střelu ze střední vzdálenosti musel Mlčák vytáhnout na roh. Skvěle si poradil i s dělovkou Crly. V závěru poločasu zahrozil domácí Karásek, po rychlém protiútoku ale pálil vedle brány Polešovic. Ke střele se pak dostal po Tomeškově akci i Mugo, jeho ránu ale obrana zablokovala. Z následného rohu se pak míč odrazil do břevna a poté ho na čáře zkrotil Pavela. I ve druhém poločase jsme chtěli hrát na výhru, Polešovice ale byly dál aktivnější. Měly nebezpečný nákop, po kterém musel Mlčák nadvakrát krotit míč. Belant se proto snažil vytahovat ze stopera do zálohy. Tím se však hostům nabízela okénka po kterém mohly jít Polešovice do vedení, Mlčák se ale fantasticky přesunul a vykopnul ránu z čáry. Buchlovice v posledních deseti minutách vsadily už jen na útok. Velkou šanci měl v 82. minutě Tomešek, samostatný únik z úhlu ale zakončil ranou do boční sítě. Buchlovice vyslaly většinu hráčů dopředu, šanci si už ale nevytvořily. Naopak mohly v poslední minutě skórovat Polešovice, střela Crly však minula bránu a tak výsledek zápas zůstal stejný. Vyzdvihnout musím hlavně brankáře Mlčáka, který chytal po dlouhé době a zvládl to bravurně. Polešovice byly o malinko lepší, ještě si musím na výhru nad panem Křivou počkat. (úsměv)“

Josef Křiva, trenér Polešovic: „Kvůli lidem z Buchlovic jsem šťastný, že to skončilo nerozhodně. Soupeř má pořád šanci jít nahoru. Abych byl ale upřímný, celkově jsme byli nebezpečnější, vypracovali si víc brankových příležitostí. První poločas byl vyrovnaný, byli jsme ale fotbalovější. Domácí šli do vedení po hlavičce Karáska, kterého jsme při standardní situaci nechali zcela osamoceného. Pak se hrálo spíše mezi šestnáctkami, k vidění bylo několik střel. Jedna z nich se od tyče odrazila do sítě a my Měšťánkem srovnali na 1:1. Hned na to jsme orazítkovali spojnici, Buchlovice zase v poslední minutě první půle trefily při dorážce břevno. Druhý poločas byl stejný. My jsme na tom byli herně lépe, fotbalovější. Domácí jsme přehrávali, vytvořili si tři nebo čtyři gólovky. Vpředu jsme bohužel měli nezkušené kluky, kteří to neřešili dobře. Mladík Kavka hrál výborně, ale gól nedal. V poslední minutě si narazili balon Vaculík právě s Kavkou, Crla měl před sebou odkrytou branku, ale přestřelil. Domácí podržel brankář Mlčák. Chytal opravdu skvěle. Remízu beru. Na utkání přišlo celkem dost lidí, diváci viděli pohledný fotbal. Nebylo to nijak vyhrocené, žádná holamajzna. Nám vpředu scházeli Kaspřák s Lahodným, nebyli ani jeden Stašek, dlouhodobě zraněný je Tomáš Ficek. Zastoupil ho ale mladší bratr Matyáš, který byl snad naším nejlepším hráčem.“

Branky: 11. Hubert Karásek – 19. Erik Měšťánek. Rozhodčí: Němec. Diváci: 153.

ZLECHOV – VLČNOV 3:0 (1:0)

Libor Matoušek, trenér Zlechova: „Začátek patřil Vlčnovu, prvních dvacet minut byl na tom herně lépe. Soupeř tam měl slušné protiútoky, naštěstí pro nás ale nic nevyřešil. Od dvacáté minuty se to obrátilo. Na konci první půle jsme parádní střelou šli do vedení. Ještě předtím tam měl velkou šanci Deutsch. Druhý poločas už byl zcela v naší režii. Klidně jsme mohli dát šest gólů. Jenom Salinger měl pět tutovek. I tak jsem s výhrou a výkonem spokojený. S fanoušky jsme se rozloučili výhrou. Já po roce a půl ve Zlechově ze zdravotních důvodů končím, dál trénovat nebudu.“

Martin Liška, trenér Vlčnova: „První polovinu úvodní části jsme byli lepší my, druhou naopak domácí. Věřil jsem, že nás pauza nastartuje, ale těsně před konce poločasu jsme po sběhnutí domácího stopera dostali výstavní branku. Bohužel hned zkraje druhé půle domácí zahráli dobře standardku a odskočili nám na dvě branky. I přes naší snahu a kompletní prostřídání nám dnes nebylo přáno, propadli jsme hlavně v koncovce. Do otevřené obrany jsme po brejku inkasovali potřetí a po čtyřech zápasech jsme nebodovali. Zlechov vyhrál zaslouženě.“

Branky: 43. Michal Bělaška, 62. Hynek Vaněk, 68. Michal Salinger. Rozhodčí: Večeřa. Diváci: 135.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – LHOTA 3:3 (2:0)

Libor Soldán, trenér Ostrožské Nové Vsi: „První poločas byl z naší strany docela kvalitní, výsledkově měl být ale jiný. Pokud bychom proměnili penaltu a další možnost Maroviče v úvodu střetnutí, klidně jsme mohli vést 3:0 nebo 4:0. I tak jsme dali Doruškou dvě branky a utkání celkem kontrolovali. Bohužel po přestávce sklapla Csaplárova past. Hosté hned z první střely na branku snížili. Ukrytá rána šla z 25 metrů, zapadla k tyči. My jsme najednou vypadli z tempa, pokadili se z toho. Už to od nás nebylo ono. Přišla hrubá chyba ve středu hřiště a Lhota srovnala na 2:2. Sice jsme si vzali vedení zpět, ale dvě minuty před koncem jsme inkasovali branku na 3:3. Neustáli jsme dlouhý balon za obranu a přišli o výhru. Nakonec jsme mohli i prohrát, když tísněný hostující hráč šel sám na bránu, kterou ale minul. Bod nakonec beru. Jaro nám vyšlo herně i výsledkově poměrně slušně. Škoda některých zbytečných ztrát, ale už se můžeme pomalu chystat na další sezonu.“

Jaroslav Kuna, trenér Lhoty: „První poločas nám herně ani výsledkově příliš nevyšel, když jsme prohrávali 0:2, domácí navíc neproměnili penaltu. První branku jsme obdrželi po rohu, druhou po brejku. Po změně stran, ale jak je u nás obvyklé, jsme se chytli. Pomohl nám kontaktní gól, který vstřelil levý obránce střelou z 25 metrů. Soupeř najednou znejistěl a my srovnali na 2:2. Zbytek utkání byl vyrovnaný. Domácí si po další standardce vzali vedení zpět, když si balon po odvráceném rohu dvakrát ťukli na šestnáctce a dali na 3:2. V tu chvíli měli zápas ve svých rukách. My jsme to tam naštěstí je konci nějak protlačili a po brejku Davida Bartoně dali Červenkou na 3:3. V závěru šel ještě David Červenka sám na brankáře, střílel ale těsně vedle. Klidně jsme mohli i vyhrát, ale to už bychom asi chtěli moc. (úsměv). Za mě je remíza vzhledem k počtu šancí spravedlivá. Jelikož nám chyběli někteří kluci, na lavičce byl v dresu i šéf klubu Prokop a tak kluk, který asi čtyři roky nehrál.“

Branky: 20. a 40. Jan Doruška, 66. Martin Černoch – 47. Jakub Králík, 55. David Bartoň, 89. David Červenka. Rozhodčí: Dokoupil. Diváci: 100.

Šlágr rozhodl jediný gól. Uherský Ostroh přišel o neporazitelnost, dál je první

SLAVKOV – MALENOVICE 1:3 (1:2)

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Porážka je zasloužená. Z naší strany to byla další katastrofa. Problémy jsme měli už před zápasem. Ještě v poledne jsem si myslel, že budu hrát i já a jeden starý pán, naštěstí kluci, co běžně nehrávají, přijeli z Brna a vypomohli nám. Jinak nám chyběli Chovanec, Omelka, Ondra, Kotačka a další. Absence se na naší hře projevily, byla to od nás holomajzna. I hosté byli oslabení, dalo se s nimi hrát. Zápas byl poměrně vyrovnaný, soupeř proměnil své příležitosti, kdežto my jsme byli jaloví. Už se těšíme na konec sezony. Snad se v létě dáme dohromady. Hlavní je, že jsme se zachránili, což byl náš hlavní cíl.“

Miroslav Šenkeřík, vedoucí mužstva Malenovic: „Do Slavkova jsme přijeli ve slátané sestavě. Kluci, co nastoupili, to neskutečně odbojovali. Musím všechny do jednoho pochválit, šli na morál. Nastoupit musel i syn předsedy Petr Vichorec. Svým přístupem nás zklamali mladší kluci, kteří odjeli na hudební festival do Prahy a nechali nás ve štychu. Bylo to jako v seriálu Okresní přebor, kdy jsem před utkáním v hospodě dělal nábor a sehnal alespoň tři náhradníky. Herně jsme byli o něco lepší, oba týmy nastřelily tyčku, měly i další šance. Nakonec jsme byli produktivnější, dali tři góly a vyhráli. Celkově to byl klidný zápas. Bylo vidět, že nám ani soupeři o nic nejde. My jsme spokojení se záchranou, jaro od nás ale nebylo dobré. Musí pochválit kluky za to, jak bojovali. Nechali tam všechno.“

Branky: 37. Jiří Maštalíř – 17. a 85. Dominik Torma, 34. Tomáš Lhotský. Rozhodčí: Měšťánek. Diváci: 82.

TRAPLICE – PRAKŠICE 0:3 (0:2)

Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „Prakšice vstoupily do utkání daleko lépe. V úvodu střetnutí nás zatlačily a po dvou brejcích ve dvacáté minutě vedly 2:0. Soupeři jsme k brankám pomohli vlastními chybami. Postupně jsme ale hru vyrovnali, ale bez nějakých velkých šancí. Hosté dobře bránili, dál hrozili z rychlých protiútoků, ale další tutovky neměli. Nás mrzí, že rozhodčí ve 39. minutě nezapískal jasnou penaltu pro nás a faul ještě otočil. Mohli jsme do přestávky výsledek zkorigovat. I po změně stran jsme útočili. Věděli jsme, že nemáme co ztratit. Do soupeře jsme bušili, oni dál hrozili z rychlých brejků. My jsme měli nějaké pološance po standardkách, na druhé straně nás několikrát podržel brankář Kutálek. Po hodině hry jsme z penalty dostali třetí gól a bylo vymalováno. Po porážce 0:3 je jasné, že sestupujeme. Kluci si alespoň vyzkoušeli I. B třídu. Na podzim nás postihla obrovská marodka, některé týmy by to zabalily, soutěž by ani nedohrály. My jsme navíc v zimě nějaké kluky uvolnili do vyšších soutěží. Nyní se vracíme zpátky do okresu. Mančaft by měl zůstat téměř stejný. Z Jalubí by se mohl vrátit střelec David Blaha.“

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Na držení míče byli lepší domácí, ale naštěstí pro nás většina jejich útočných akcí končila na našem vápně. Traplice si nic moc nevytvořily, žádné velké příležitosti neměly. My jsme vycházeli z pozorné obrany, chodili do brejků. Měli jsme tam spoustu brankových příležitostí, ve dvacáté minutě vedli 2:0. Za tohoto stavu se ale kluci uspokojili, přestali být aktivní. Domácí měli víc míč na kopačkách, my jsme však mohli vyhrát ještě vyšším rozdílem. Kromě tří branek Šůstka jsme šli ještě třikrát sami brankáře. Utkání bylo celkem poklidné, získali jsme důležité tři body. Kdžy zvládneme i poslední zápas, bez ohledu na další výsledky jsme zachránění. V brance znovu zaskočil gólman Půček.“

Branky: 7., 20. a 61. z penalty Pavel Šůstek. Rozhodčí: Kýr. Diváci: 150.