Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Bod s prvním týmem tabulky se vždycky počítá a i pro nás je dobrý. Určitě ho bereme, je to pro nás vzpruha a snad nám pomůže do dalších zápasů. Měli jsme těžký los, nyní nás čekají hratelnější soupeři ze spodních pater tabulky. Snad navážeme na poslední výkon. Do zápasu s Ořechovem jsme vstoupili dobře a po zaváhání gólmana jsme šli díky gólu Sukupa do vedení. Utkání se pro nás vyvíjelo dobře, ale nezvládli jsme druhou polovinu úvodní části, kdy jsme inkasovali tři branky. Jednu z toho dal Šumulikoski ze čtyřiceti metrů. Byla to krásná branka, ale velká rána na naši psychiku. Těsně před poločasem jsme navíc dostali gól na 1:3 a v tu chvíli to s námi nevypadalo vůbec dobře. Druhý poločas jsme ale odmakali a zahráli na hranici fyzických možností. Dřina se nám vyplatila, chodili jsme do brejků a dva z nich Sukupem a Kočicou proměnili. Ke konci útočily oba týmy, vyhrát mohl kdokoliv.“

Jiří Kowalík, trenér Ořechova: „My jsme špatně začali a po chybě brankáře brzy inkasovali. Postupem času jsme se ale srovnali a začali soupeře přehrávat. Měli jsme převahu, možnosti a výsledek zaslouženě otočili. Šancí jsme ale měli daleko víc, třeba Durna a dvakrát syn Kuba. Nádherným gólem se blýskl Šumi, který zvedl hlavu a ze čtyřiceti metrů poslal balon nádherně do sítě. Domácí gólman byl trošku z branky venku, nestačil zareagovat. Byla radost se na tu střelu dívat. Právě kvůli takovým momentům se na fotbal chodí. Zaslouženě jsme vedli 3:1, ale vstup do druhého poločasu nám nevyšle a my hned ve 47. minutě dostali branku na 2:3. Pak už to mohlo skončit jakkoliv. My jsme tam měli nějaké závary po rohu, ale nic jsme tam nedotlačili. Naopak jsme dostali gól na 3:3. Takové zápasy bychom měli zvládat lépe, být v poli ještě dominantnější. Ve hře máme výborné pasáže, ale jsou tam taky úseky, kdy nám to nejde. Navíc soupeři na jaře naše chyby trestají. Už v prvním poločase se srazil s protihráčem brankář Kozelek. Má něco s kolenem, a tak si premiéru mezi muži odbyl dorostenec Bačák. I když dvakrát inkasoval, nakonec to zvládl dobře.“

Branky: 5. a 47. Radim Sukup, 68. Jonáš Kočica – 32. a 45. Jakub Kowalík, 35. Veliče Šumulikoski. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 80.

UHERSKÝ OSTROH – POLEŠOVICE 5:2 (2:1)

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „První poločas byl herně vyrovnaný, šance se střídaly na obou stranách. My jsme šli do vedení hned z první střely na branku, soupeř ale výsledek srovnal. Pak jsme přidali druhý gól, ale Polešovice po změně stran odpověděly. Brzy jsme však vedli 3:2, když se podruhé v zápase prosadil Konečný. Vzápětí udeřil hostující hráč Martina Zálešáka do obličeje a po druhé žluté kartě byl správně vyloučen. Vzápětí přišla velmi sporná situace, kdy jeden z hostujících hráčů zahrál úmyslně rukou a měl být také vyloučen, sudí mu však dal jenom žlutou. Ve druhé půli už jsme soupeře přehrávali, po taktické stránce jsme to zvládli velice dobře. Kluci podali velmi dobrý výkon, nakonec jsme přidali další dva góly a vyhráli. Jsem nadmíru spokojený. Ve třech zápasech jsme získali devět bodů. Jelikož jsou dva hráči zranění a jeden nemocný, v závěru jsem nastoupil i já.“

Josef Křiva, trenér Polešovic: „Zápas, ve které jsme klidně mohli bodovat, jsme nakonec prohráli rozdílem třídy. Trápí nás obrovská marodka. Mimo jsou čtyři obránci. Kromě Ficka a Náplavy také Saša Machala a Silný, v Uherském Ostrohu nebyl ani Jašek, který omarodil. Nezachytili jsme začátek a hned ve druhé minutě inkasovali první gól. Lahodný, kterého jsem přesunul na stopera, neodvrátil dlouhý balon a nepokrytý domácí hráč mezi našimi dvěma obránci po centru ze strany doklepl míč do prázdné brány. Pak jsme začali hrát daleko lépe, soupeře jsme převyšovali a zaslouženě srovnali po pěkné akci na 1:1. Pak měl další tutovku Kaspřák, ale při samostatném úniku trefil jenom tyč. Nájezd neproměnil ani Ondřej Stašek, který pak měl ještě jednu velkou šanci, když soupeř vykopával míč z prázdné brány. Pak tam byla ještě jedna nebezpečná hlavička. Domácí byli produktivní, jejich kapitán se z otočky i díky větru trefil přesně do šibenice. V prvním poločase jsme měli navrch, skóre jsme ale srovnali až po změně stran. O dvě minuty později ale šel Ostroh znovu do vedení. Vzápětí byl vyloučen Jakub Stašek a Vaculík si natáhl vazy v kotníku, takže musel střídat. V deseti jsme udělali dvě hrubé chyby, které soupeř potrestal a vyhrál 5:2. K tomu všemu si ještě Lahodný natáhl sval, takže nevím, koho příští týden postavím.“

Branky: 2. a 53. Martin Konečný, 35. a 73. Miroslav Durna, 80. Martin Zálešák – 27. Jan Vaculík, 51. Radek Uherek. Rozhodčí: Dorůšek. Červená karta: 61. Jakub Stašek (Polešovice). Diváci: 123.

I. A třída sk. B: Nivnice zvítězila v Újezdci, Nedachlebice kopaly dvě penalty

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – SLAVKOV 2:0 (0:0)

Libor Soldán, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Jsme rádi, že jsme potvrdili dobrý vstup do jara doma vyhráli bez inkasované branky, ale hlavně první půlka od nás nebyla taková, jak bychom si představovali. Hosté jenom nakopávali balony dopředu, my jsme nebyli schopní se dostat do jejich obrany. Vpředu nám chyběla větší kvalita na balonu. Zlepšilo se to až po změně stran, kdy naše hra už měla nějakou úroveň. Nakonec jsme dali Doruškou dva slepené góly a po zásluze vyhráli. Tentokrát jsme se prosadili po akcích ze hry. Slavkov žádnou vyloženou šanci neměl. Chyběl nám Obal, který si při rozcvičce poranil sval. Nebyl ani Pančík.“

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Na utkání jsme přijeli v okleštěné sestavě, nastoupit jsem musel i já nebo Roman Stojaspal, který rok nehrál. Situace není dobrá, furt nám někdo chybí. Ostrožská Nová Ves byla lepší na míči, fotbalovější. I když si moc šancí ke skórování nevytvořila, nakonec zvítězila zaslouženě. Domácí se prosadili dvakrát během pár minut, už jsme nedokázali reagovat. Je to škoda. Kluci to odmakali, bod si možná za snahu zasloužili, kvalita ale byla na straně soupeře. Nám chybělo šest hráčů. Žádnou tutovku jsme si nevypracovali, hráli jsme jenom po šestnáctku. Soupeř ale na tom byl podobně.“

Branky: 67. a 70. Jan Doruška. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 100.

ZLECHOV – BUCHLOVICE 0:2 (0:1)

Libor Matoušek, trenér Zlechova: „Představoval jsem si, že v derby podáme daleko lepší výkon, že budeme aktivnější, budeme mít více ze hry, ale vůbec se nám to nesešlo. Hráli jsme hrozně špatně. Ve finální fázi jsme nic nevymysleli, uprostřed hřiště jsme byli pomalí, jaloví. Neměli jsme odražené balony. Buchlovice byly živější, na derby v hlavě lépe nachystané. Hosté u nás vyhráli zaslouženě. Utkání bylo klidné. My jsme neměli žádnou vyloženou šanci. Sice jsme nastřelili tyč, ale nepomohly jsme si ani standardními situacemi. Ve vápně jsme byli málo důrazní. Ve druhé půli jsme do hry dali dorostence, ani střídání nám nevyšlo. Musíme se z porážky otřepat a jít dál.“

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „Pro nás je to velké vítězství. Na derby jsme se připravovali. Chtěli jsme oplatit Zlechovu porážku u domácího utkání, když jsme na podzim nevstřelili ani branku. Prohráli jsme i v Polešovicích. Dneska jsme chtěli udělat změnu. Zpevnili jsme obranu a zaslouženě jsme vyhráli. Zápas byl až moc klidný. Ani nešlo poznat, že jde o derby. Na obou stranách bylo hodně nepřesností. Herně jsme byli o něco lepší, zužitkovali jsme své šance. Vpředu byl výborný Zdeněk Tomešek, Valdano zavřel bránu a jedeme domů bez inkasované branky a s výhrou. Jsem moc rád, že jsme oproti podzimu zlepšili obrannou fázi. Zatímco v prvních třech zápasech letošní sezony jsme dostali osm branek, na jaře jsme ještě neinkasovali. Chyběli nám Dovrtěl, Lukaštík, Křiva a Martin Kořínek. Šanci dostali mladí kluci a vedli si velice dobře.“

Branky: 24. Ondřej Vašek, 84. James Mugo Waweru. Rozhodčí: Majzlík. Diváci: 150.

ZDOUNKY – LHOTA 2:3 (1:2)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Komentář zveřejníme v pondělí ráno.“

Jaroslav Kuna, trenér Lhoty: „Jsme rádi, že jme i v té sestavě, co jsme tam byli, uhráli takový výsledek, získali všechny body. Kdybych v zápase spočítal všechny gólovky, tak jsme jich měli o tři víc. Zápas poznamenalo velké vedro, tempo nebylo tak vysoké. My jsme začali dobře, byli aktivní, ale nedali tři gólovky, naopak soupeř hned v 5. minutě z první vážnější akce otevřel skóre. Naštěstí se nám brzy podařilo vyrovnat, když se z 35 metrů po chybě brankáře, kterému míč propadl do sítě, prosadil Vojta Bartoň. Nás nabudilo nejen vyrovnání, ale i chycená penalta. Gólman Mikeštík zneškodnil střelu i následnou dorážku. Pak jsme dali Davidem Bartoněm na 2:1. Po změně stran jsme domácí nechali hrát a chodili do brejků. Po jednom z nich jsme dali na 3:1, ale rozhodnuto nebylo, protože jsme neubránili standardku a domácí snížili. Zbytek utkání pro nás bylo pekelných. Zdounky si vypracovaly šance, ale vedení už jsme nepustili. Pro nás to jsou cenné body, které jsme si chtěli odvést už z Ostrohu. Po třech kolech máme šest bodů, takže jsme spokojení. Doufáme, že v tom budeme dál pokračovat, ale nyní máme doma vedoucí Ořechov.“

Branky: 5. David Moravec, 76. Jan Andrýsek – 34. a 73. David Bartoň, 14. Vojtěch Bartoň. Rozhodčí: Štěpánek. Diváci: 123.

Buchlovice oplatily Zlechovu podzimní porážku, ani v derby neinkasovaly

TRAPLICE – VLČNOV 3:2 (2:1)

Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „Z výhry máme samozřejmě velkou radost, ale výsledek neodpovídá dění na hřiště. Asi jsme si nezasloužili vyhrát, prostě jsme byli šťastnější. Soupeř se po podzimu posílil, hrál dobře. Hosté byli běhaví, v poli herně lepší. My jsme však proměnili své šance a vyhráli. Vlčnov je hodně soubojový tým. Nakopával dlouhé míče za obranu, rval se o ně. Vzadu ale měl mezery, byl pomalejší, čehož jsme využili. Naši rychlejší hráči se dostávali do šancí, brzy jsme vedli 2:0. Hosté ale ještě do přestávky výsledek snížili a ve druhé půli skóre zaslouženě srovnali. V 88. minutě ale Trávníček dostal balon mezi obránce a utkání rozhodl. Bohužel i přes výhru stále zůstáváme poslední a dál sestavu všelijak látáme. Méně vytížení kluci chodí pomáhat do Sušic. Chyběl nám Gelien, Bemer nastoupil se sebezapřením. Vloni ve Vlčnově si zlomil kotník, teď se do toho postupně dostává. Dávám ho tam na pár minut, aby si zvykl na zátěž.“

Martin Liška, trenér Vlčnova: „Na začátku jsme naprosto zbytečně dostali dvě branky a vše, co jsme si řekli před zápasem v kabině, přišlo vniveč. Nicméně po zbytek utkání jsme domácí zatlačili do defenzivy a nakonec i zaslouženě vyrovnali. Bohužel jsme po brejku soupeře inkasovali potřetí. Bod bych nakonec asi i bral, ale nemáme ani ten. Na krásu a počet šancí se nehraje. Dokud budeme dostávat tolik branek, dopředu se neposuneme.“

Branky: 14. a 88. Václav Trávníček, 3. Tomáš Kolinský – 36. Lukáš Kolečkář, 81. Lukáš Hladík. Rozhodčí: Fridrich. Diváci: 156.

TOPOLNÁ – MALENOVICE 2:1 (2:1)

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Naše výhra je zasloužená. Měli jsme velmi dobrý vstop do zápasu, Jan Foltýn hned v šesté minutě dal po pěkné kombinační akci gól, když se prosadil na malém vápně. Pak měl po centru Otáhala další tutovku, ale neproměnil ji. Ve velké šanci vzápětí neuspěl ani Otáhal. Malenovice postupně vyrovnaly hru i skóre a od nějaké třicáté minuty to byl vyrovnaný zápas bez větších šancí. My jsme před přestávkou proměnili penaltu nařízenou za faul na Otáhala a šli do vedení. Atmosféra byla místy hustá, když to hostující trenér zbytečně hecoval. Ve druhé půli už byl ale celkem klid. Až do osmdesáté minuty jsme měli územní převahu, hrálo se téměř na jednu bránu. Malenovice měly ve druhé půli jednu nebezpečnou standardku, jinak nic. Na konci střetnutí nás ale zatlačily, vytvořily si tlak. My jsme byli zbytečně zalezlí, ale vítězství jsme si s přehledem pohlídali. Hosté žádnou velkou šanci neměli. Jsem rád, že jsme utkání zvládli, protože jsme potřebovali vyhrát. Chyběl nám Bartoš, Mikoška a Válek.“

Leoš Válek, trenér Malenovic: „Byl to oboustranně nervózní zápas, protože ani jednomu z týmů nevyšel vstup do jara a po porážkách potřebovaly bodovat. My jsme bohužel hned v šesté minutě po propadnutí beka inkasovali gól. Pak se hra přelévala z jedné strany na druhou, šance jsme měli my i soupeř. Po akci Bartka srovnal skóre Šrajer. Chvilku před koncem poločasu jsme z penalty obdrželi branku na 2:1. Udělali jsme chybu na půlce a hasili to faulem v šestnáctce. Ve druhém poločase nás domácí zatlačili, nastřelili dvě břevna a měli i další šance. Remízu jsme ale mohli při troše štěstí uhrát. Bohužel v prvních třech kolech jsme přišli o čtyři hráče, které čeká operace. Alespoň se nám vrátil Kornieiko. Teď musíme zabrat doma s Uherským Ostrohem. Dostáváme hloupé góly, na druhé straně nám to tam nepadá.“

Branky: 6. Jan Foltýn, 44. Aleš Horsák z penalty – 36. Vojtěch Šrajer. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 120.