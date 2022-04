Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Chtěli jsme utkání na domácí půdě zvládnout, což se nám taky povedlo, ale druhý poločas byl z naší strany i přes jednoznačnou výhru velice špatný. Před utkáním jsem nabádal hráče, že nás proti poslednímu týmu čeká strašně těžké utkání. Soupeř u nás neměl co ztratit, hrál uvolněně a celkem nás napadat při rozehrávce. Nám se ale povedlo dát hned v první minutě z rohu gól na 1:0. Úvodní čtvrthodina byla ještě celkem slušné. Pak jsem se ale ukolébali a jednoduše přicházeli o balony. Ztráty byly opravdu hodně velké. Naštěstí jsme do přestávky přidali další dvě branky, ale s výkonem jsem rozhodně spokojený nebyl. I po změně stran nám hlavně organizace hry vázla. Byli jsme daleko od sebe, nekompaktní a zbytečně ztráceli jednoduché balony. Soupeř chodil do brejků a nebýt výborného gólmana, který chytil tři tutovky, tak to nebylo určitě s nulou. Prostě každý si chtě dát gól a podle toho to na hřišti taky vypadalo. Utkání jsme nakonec celkem v pohodě zvládli i bez čtyř hráčů.“

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Bohužel jsem z různých důvodů neměl k dispozici devět hráčů. Pět z nich mělo být v základní sestavě, takže jsem musel nastoupit i já. První gól jsme inkasovali po rohu hned v první minutě, což se prostě nemůže stávat. Byla to naprostá nedisciplinovanost. Paradoxně jsme mohli brzy vyrovnat, ale Fantura ve vyložené šanci z malého vápna nedoklepl míč do prázdné branky, ale mířil nad. Stejný hráč měl velkou příležitosti i za stavu 2:0, když byl ve 38. minutě úplně sám před gólmanem, který už ležel, ale zase branku přestřelil. Do poločasu jsme pak inkasovali ještě třetí gól. Soupeř si pak výsledek ve druhé půli zkušeně pohlídal. My jsme chodili do otevřené obrany a snažili se s výsledkem něco udělat, vstřelit alespoň čestný gól. Na výhru jsme samozřejmě neměli, protože Zborovice jsou momentálně někde jinde než my. Ve druhé půli jsme dostali další dva góly. Více než porážka mě mrzí vážné zranění záložníka Ondřeje Kozumplíka, který si po běžném souboji urval kolenní křížový vaz a musel střídat. Tím se nám hned ve dvacáté minutě rozpadla celá záložní řada.“

Branky: 1. Martin Šprňa, 33. Petr Krejčí, 43. Richard Jičínský, 56. Ondřej Slaměník, 89. Martin Hanus. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 50.

VLČNOV – OŘECHOV 0:4 (0:2)

Jakub Tománek, hrající jednatel Vlčnova: „Zápas se nám moc nepovedl. Hned v první minutě jsme měli velikou šanci Hanákem, který ale netrefil z vápna bránu a soupeře protiútoku vstřelil vedoucí gól. Ještě do přestávky pak přidali druhý a zápas ovládli. My jsme sice v prvním poločase taky několikrát zahrozili, asi třikrát jsme byli v jejich vápně, ale vpředu jsme nebyli přesní. Kdybychom do přestávky snížili, třeba by to bylo jiné, ale na soupeře jsme neměli. Druhý poločas odstartovala chyba našeho gólmana, který špatně vyběhl a Hynčica jej v klidu přehodil. Od té chvíle nebylo co řešit. Hosté byli lepší, svoji výhru ještě navýšili. My už jsme si pak žádnou šanci nevypracovali. Více než porážka nás mrzí zranění předsedy klubu Kašpaříka, který střídal kvůli achilovce. V dalších zápasech to bude boj.“

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Komentář přineseme v pondělí“

Branky: 2. Jiří Kowalík, 28. Stanislav Malůš, 48. David Hynčica, 74. Peter Mazúch. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 58.

SLAVKOV – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 1:1 (0:0)

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Byl to bojovný a vyrovnaný zápas, nerozhodný výsledek asi odpovídá. I když jsme soupeře v posledních dvaceti minutách přehrávali, rozhodnout jsme nedokázali. Předtím jsme dostali dost nešťastný gól. Hosté spoléhali jenom na nákopy na útočníka Zálešáka, se kterým jsme měli problémy. Většinou jsme ho zastavovali za cenu faulů, i proto soupeř zahrával tolik standardních situací. Myslím, že nám sudí upřel penaltu za evidentní ruku, ale na rozhodčí ztrátu nesvádíme. Bez Josefa Halíka, Bahulíka a Zimčíka jsme to měli těžší. Chyběl nám i zraněný brankář Pochylý.“

Rostislav Kreisl, asistent trenéra Ostrožské Nové Vsi: „Do Slavkova jsme přijeli oslabení o čtyři hráče. Tři z nich by určitě nastoupili v základní sestavě. Na střídání jsme nikoho neměli, proto jsem rád, že se nikdo nezranil a kluci to zvládli alespoň za bod. Byla škoda, že jsme si na konci utkání nepohlídali nakrátko rozehranou standardní situaci soupeře, po které vyrovnal na 1:1. My jsme šli do vedení po pěkném centru Dorušky a gólu Juráska. Remíza asi odpovídá. Bylo to bojovné a vyrovnané utkání.“

Branky: 81. Michal Halík - 63. David Jurásek. Rozhodčí: Dospěl. Diváci: 110.

VELKÝ OŘECHOV – ZDOUNKY 1:1 (1:0)

Michal Minařík, hrající manažer Velkého Ořechova: „Pro nás je to hodně dobrý bod. Zápas ovlivnil silný vítr, u nás foukalo jako na Větrné hůrce. Hosté byli od začátku důraznější, běhavější, ale do vedení jsme šli paradoxně my, když se ve třicáté minutě prosadil Jarda Mikel, který pak měl další velkou šanci. Kdybychom dali na 2:0, měli by to hosté s námi ještě těžší. Určitě bych vyzdvihl výkon Lukáše Hanáčka, což je náš nový brankář. Dlouho sice nechytal, ale v zápasech nás drží. Inkasoval pouze z penalty, jinak všechny centry a střely soupeře pochytal. Zdounky sice měly převahu, ale moc vyložených šancí si nevypracovaly. Vyrovnaly z pokutového kopu deset minut před koncem. Náš kapitán Svízela si bravurním zákrokem řekl o post brankářské jedničky, když balon letící do branky vytáhl rukou. Za zákrok jej musím pochválit, ale byl správně vylouče. V deseti už jsme se jenom bránili. Vybojovali jsme doma cenný bod.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Komentář přineseme v pondělí“

Branky: 30. Jaromír Mikel - 80. Jiří Klabal z penalty. Rozhodčí: Dospěl. Červená karta: 80. Lukáš Svízela (Velký Ořechov). Diváci: 50.

MALENOVICE – TLUMAČOV 1:2 (0:2)

Luděk Hynčica, trenér Malenovic: „Utkání asi splnilo očekávání okresního derby Zlínska. Kolem dvacáté minuty jsme si vybrali slabší pětiminutovku, kdy jsme dvakrát za sebou inkasovali gól po standardní situaci. Nejprve se soupeře trefil hlavou po přímém kopu, pak po rohu. Do druhého poločasu jsme šli s tím, abychom dali co nejdříve kontaktní gól, bohužel jsme přišli o Kostku, který byl po druhé žluté kartě vyloučen. I v deseti jsme ale utkání Struškou, který dával na 1:2, zdramatizovali. Soupeře jsme na konci zatlačili, akorát se nám nepodařilo vstřelit vyrovnávací gól. Utkání rozhodl důraz v osobních soubojích, ve kterých měli hosté navrch. I proto si od nás odvezli všechny tři body.“

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Na mě to byl zbytečně divoký a vyhecovaný zápas z domácí strany. V prvním poločasu jsme byli na míči, útočili převážně pravou stranou Zálešákem. Po jeho dobře kopnutém rohu krásně zavěsil Hrtůs. Za tři minuty z druhé strany po rohu zvyšoval Dvořák. Ve druhém poločasu byl po nevybíravých zákrocích vyloučen domácí hráč, ale tento moment paradoxně nakopl Malenovice. Zjednodušily hru a výsledkem bylo snížení na 1:2. V těchto momentech jsme měli zvýšit, ale brejkové situace jsme řešili zbrkle, a proto jsme se až do konce třepali o výhru. Dvakrát nás podržel brankář. Nakonec bereme body, ale spokojení můžeme být jen s prvním poločasem.“

Branky: 73. Michal Struška - 22. Jan Hrtús, 25. Michal Dvořák. Rozhodčí: Dokoupil. Červená karta: 52. Jan Kostka (Malenovice). Diváci: 100.

JANKOVICE – POLEŠOVICE 0:4 (0:1)

Jiří Kraml, trenér Jankovic: „Komentář přineseme v pondělí“

Miroslav Hlahůlek, trenér Polešovic: „Je to zasloužená výhra. Kluky musím pcohváli za výkon i výsledek pochválit. Jsme v těžké situaci, opravdu hraje kdo má ruky a nohy. Přesto ti co nastoupili, odvedli na hřišti opravdu maximum. Jediné, co mně kazí radost z výhry jsou absence na příští týden. Už nyní vím, že z pracovních důvodů a nějakým dovoleným nám budou kromě dlouhodobých marodů chybět další tři hráči, a jelikož se nám nikdo z nich neuzdraví, zase to budeme složitě látat. Snad to ale nějak poskládáme a zápas alespoň nějakým slušným způsobem odehrajeme. O to víc mě ale těší, jak kluci, kteří šli do zápasu v Jankovicích, nahradili a zastoupili marody.“

Branky: 31. Jan Vaculík, 54. Štěpán Šafránek, 66. Jaroslav Náplava z penalty, 85. Lukáš Matejkovič. Rozhodčí: Tokoš. Diváci: 100.

STARÉ MĚSTO – TOPOLNÁ 1:1 (1:1)

Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Výsledek je možná překvapivý, ale zasloužený. Diváci viděli utkání nevalné úrovně. My jsme hráli pravdu špatně. Přitom začátek byl z naší strany výborný, dali Hastíkem, který se trefil asi ze třiceti metrů, krásný gól. Bohužel pak se nám zranil defenzivní záložník Martinec a jeho ztráta kluky na pár minut rozhodila. Než jsme se z toho dostali, inkasovali jsme z rohu gól na 1:1. Ve zbytku utkání jsme hráli do plných, ale těžko se prosazovali. Moc šancí jsme si nevypracovali. Topolná dobře bránila, na konci zahrozila z brejků. Remíza je spravedlivá.“

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Před zápasem bych bral bod všemi deseti, ale po utkání z nerozhodného výsledku nijak nejásám, i když remízu beru. Měli jsme ale víc vyložených šancí než Jiskra, která byla lepší na balonu a možná lépe kombinovala, ale blíže vítězství jsme byli my. V posledních deseti minutách jsme mohli utkání rozhodnout, ale Kamočai minul ve vyložené pozici branku a v poslední minutě jsme špatně vyřešili přečíslení tří na jednoho. Kluky musím opravdu pochválit za to, jak zápas odmakali a odjezdili. Nechali na trávníku opravdu všechno. S jejich přístupem i jarními výkony jsem zatím spokojený. Letos jsme zatím neprohráli, navíc je nás dost. Ve Starém Městě jsme měli šest hráčů a střídání a to nám chyběl stoper Pavlica a útočník Srnec.“

Branky: 3. Ondřej Hastík - 23. Daniel Zelinka. Rozhodčí: Štulíř. Diváci: 150.