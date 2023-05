MALENOVICE – STARÉ MĚSTO 1:3 (1:1)

Leoš Válek, trenér Malenovic: „Pro diváky to byl dobrý zápas, my jsme ho však výsledkově nezvládli. První poločas byl od nás ještě dobrý. Hráli jsme poctivě zezadu, bránili od půlky, což nám celkem vycházelo. Sice jsme dostali gól už v 9. minutě, ale favorita jsme pořád drželi na uzdě. Navíc jsme z trestného kopu srovnali na 1:1. Další šance soupeře jsme ubránili. Samozřejmě Staré Město mělo víc balon na noze, bylo nebezpečnější. My jsme i po změně stran chtěli hrát pořád stejně. Hostům ale rozhodčí rychle za sebou vyloučil dva hráče, takž se soupeř zatáhl a spíše se bránil a vyrážel do rychlých protiútoků, dva z nich vyřešili gólem. My jsme hráli do plných, ale pořádnou šanci jsme si nevypracovali. Zase nám chyběl brankář Juráň, stoper Gazda s Kostkou.“

Petr Sonntag, trenér Starého Města: „I přes dva vyloučeného hráče to byl naprosto klidný zápas. Nechápu rozhodčího, za co naše kluky vyloučil. Nám vyšel začátek, po brance Štauberta jsme brzy vedli. V prvním poločase jsme si vypracovali další tři nebo čtyři vyložené šance, ale další branky nepřidali. Trest přišel po trestném kopu domácích, když brankář Noha propustil míč do sítě mezi rukama. Druhou půli i celý zápas poznamenaly vyloučení Hastíka se Štaubertem po dvou žlutých kartách. K rozhodčímu se radši nechci vyjadřovat. Oslabení nám paradoxně pomohlo. V devíti lidech jsme přepnuli na vyšší rychlostní stupeň, naopak Malenovice vůbec nevěděly, co mají hrát. My jsme je přehráli, chodili do brejků. Zápas jsme rozhodli dalšími dvěma brankami. Domácí si v dlouhé přesilovce naopak skoro žádné šance nevypracovali. Až na dlouhodobě zraněných Horáka a Zdeňka Sontnaga jsme byli kompletní.“

Branky: 23. Jaroslav Plachý - 9. Filip Štaubert, 63. Martin Petek, 80. Adam Otáhal Rozhodčí: Dostálek. Červené karty: 61. Ondřej Hastík, 66. Filip Štaubert (oba Staré Město). Diváci: 170.