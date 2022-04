Miroslav Hlahůlek, trenér Polešovic: „Zborovice ukázaly svoji sílu. Společně se Starým Městem je to nejfotbalovější mančaft v soutěži. My jsme do zápasu nešli s velkým očekáváním. Soupeř měl obrovskou herní převahu. Kluky musím pochválit za nasazení a bojovnost. Nyní se nacházíme ve složité situace, celé pro nás bude kvůli absencím velice těžké. Ale budeme bojovat stejně jako proti Zborovicím. Soupeře jsme mohli potrápit daleko víc. Sice jsme bojovali, ale tři branky jsme si dali v podstatě sami. První gól inkasujeme z penalty za zbytečnou ruku, když si jeden z kluků hraje na volejbalistu. Druhý gól byl vlastní a čtvrt dostaneme ze čtyřiceti metrů. Kdybychom neudělali takto velké chyby, mohli jsme soupeře potrápit daleko víc. To ale nemění nic na tom, že hosté mají v sestavě výborné hráče. My jsme se jim dokázali vyrovnat bojovností a nasazením.“

Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Domácí hráli z hlubokého obranného bloku, ze kterého chtěli vyrážet do rychlých brejků. Proto jsem nabádal mužstvo, abychom se snažili hrát přes krajní prostory, což se nám v prvních deseti minutách moc nedařilo. Přesto jsme šli do vedení po gólu z penalty, kterou rozhodčí nařídil za ruku. Tím jsme se uklidnili a snažili se ještě víc kombinovat a hrát. Nějak moc se nám ale rozbít kompaktní domácí blok nedařilo, hráli jsme pomalu. Díky vlastnímu gólu soupeře jsme šli do kabin za stavu 2:0. Ve druhém poločase jsme si zápas v klidu pohlídali a dotáhli jej do vítězného konci. Přidali jsme další dvě branky a měli dvě tutovky, které jsme mohli řešit jinak. Polešovice měly slibné protiútoky, ale žádný z nich nedotáhly do konce.“

Branky: 52. a 75. Petr Krejčí, 9. Jan Macák z penalty, 31. Štěpán Šafránek vlastní. Rozhodčí: Havrlant. Diváci: 100.

ZDOUNKY – MALENOVICE 0:2 (0:2)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Doplníme v pondělí“

Luděk Hynčica, trenér Malenovic: „Za výhru jsme moc rád. Do utkání jsme znovu nastoupili s náhradním gólmanem Miklášem. V úvodu utkání jsme se ujali vedení. Po kombinaci na kraji hřiště se nekompromisně trefil do šibenice Bartek. Pak se hra víceméně přelévala z jedné strany na druhou, další proměněnou šancí jsme se dostali do vedení 2:0, tím skončil i první poločas. Druhá půle byla podobná. Hrálo se převážně mezi šestnáctkami, hra se přelévala z jedno strany na druhou. Oba týmy neproměnily několik šancí. domácí hrozili hlavně z centrovaných míčů, my zase po brejkových akcích, ale skóre se už nezměnilo. Jinak to byl klidný zápas.“

Branky: 10. Martin Bartek, 30. Michal Struška. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 70.

OŘECHOV – VELKÝ OŘECHOV 2:0 (1:0)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Doplníme v pondělí“

Pavel Kopl, trenér Velkého Ořechova: „Zasloužené vítězství domácích, kteří si vytvořili dostatek šancí, z nichž ale dali jenom dvě branky. My jsme se jim to snažili znepříjemnit, aby těch gólů v naší síti bylo co nejméně. Spoléhali jsme víceméně jenom na rychlé protiútoky a dobrou obranu. Chtěli jsme soupeře nachytat, vstřelit mu branku, což se nám na začátku druhého poločasu málem podařilo. Byla to ale naše jediná vyložená šance v zápase. Zahrozili jsme ještě v závěru, ale to už bylo rozhodnuto. Utkání jinak poznamenal špatný terén a hrůzostrašné počasí. Jinak to bylo klidné utkání, ke kterému přispěli i kvalitní rozhodčí. My jsme do Ořechova přijeli bez náhradníků v jedenácti lidech. Klobouk dolů před kluky, jak to zvládli. Jsem rád, že i když dva roky pořádně netrénují, furt jsou schopní takovým důstojným způsobem takto těžký zápas odehrát. S tím jsem opravdu spokojený.“

Branky: 17. Jiří Maňásek vlastní, 81. Adam Červinka. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 123.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – TOPOLNÁ 2:2 (1:0)

Rostislav Kreisl, asistent trenéra Ostrožské Nové Vsi: „Doma jsme chtěli vyhrát a nechybělo mnoho, aby se nám to podařilo. Měli jsme o něco více ze hry, ale nevyužili jsme nějaké šance a bohužel zas stavu 2:1 jsme nedali ani penaltu. Hostující gólman pokus Jana Dorušky vyrazil. Navíc jsme v poslední minutě ze standardní situace inkasovali vyrovnávací branku. I když jsme přišli o náskok, vyloženě zklamaní nejsme. Výsledek asi odpovídá dění na hřišti. Utkali se dva týmy z horní poloviny tabulky. Nám z opor nechyběl nikdo, sestava byla takřka ideální.“

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Bod bereme. Jenom mě mrzí, že jsme ve druhém poločase vůbec nevyužili podpory silného větru v zádech. Myslel jsem si, že převezmeme iniciativu, že si vypracujeme víc brankových příležitostí, že výsledek otočíme, vyhrajeme, ale po změně stran jsme nehráli dobře. Nakonec jsme měli i štěstí, když soupeř za stavu 2:1 neproměnil pokutový kop a my jsme v 89. minutě z trestného kopu skóre srovnali. Haša se trefil pěkně do šibenice. V prvním poločase byli domácí lepší. Díky podpoře větru zahrávali asi šest rohových kopů. Ve druhém poločase se Ostrožské Nové Vsi zranil kapitán a nejlepší hráč Zálešák. My jsme toho ale nevyužili a nepochopitelně přestali hrát. Až na brankáře Mikela, který byl v práci, jsme nastoupili kompletní. Polášek jej však výborně zastoupil. Chytil penaltu, podržel nás i v dalších momentech. Jsem rád, že máme dva rovnocenné gólmany. Oba jsou na tuto třídu šikovní. S brankáři problém není.“

Branky: 21. Jan Doruška, 80. Petr Štefánek - 60. Adam Lapčík, 89. Petr Haša. Rozhodčí: Toman. Diváci: 133.

UHERSKÝ OSTROH – STARÉ MĚSTO 1:1 (1:1)

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „ V naší složité situaci je pro nás tento bod zlatý, protože Staré Město je třetí a má svoji kvalitu. Klidně jsme mohli i vyhrát. Rozhodnout mohl náš nejzkušenější hráč Jirka Jurčeka. V závěru prvního poločase po standardní situaci Kozumplíka hlavou vyrovnal a ve druhé půli měl během jedné minuty dvě totálně vyložené šance, bohužel je neproměnil. Mohli jsme na to na konci šeredně doplatit, když osamocený hostující hráč na malém vápně zahodil jasnou tutovku. Měli jsme i štěstí, ale taky jsme si jej mohli vybrat tím, že pokud bychom proměnili své vyložené příležitosti, mohli jsme brát tři body. Chyběl nám kapitán Durna a ještě jeden hráč, který se zranil v pátek na tréninku. Možná tam ještě vletím já. (úsměv)

Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Chtěli jsme vyhrát, ale máme jenom bod. Chyběli nám tři hráči, tak jsme si vypomohli kluky z dorostu a mužstvo ještě více omladili. První půle byla ještě docela slušná. Vedli jsme, ale v závěru jsme si nechali dát po standardní situaci vyrovnávací gól. Jinak to moc pohledný fotbal nebyl. Vypracovali jsme si nějaké gólové šance, které jsme ale neproměnili. Navíc jsme soupeři vlastními hrubými chybami nabídli obří tutovky.

Branky: 44. Jiří Jurčeka - 28. Martin Petek. Rozhodčí: Kadlčák. Diváci: 50.

SLAVKOV – VLČNOV 2:0 (2:0)

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Bylo nás jenom dvanáct. Čtyři kluci ze základní sestavy nemohli. Chovanec si odpykával trest za vyloučení, mimo byli i Bahulík, Zimčík a Maštalíř, takže jsme byli bez dvou útočníků a dvou středních záložníků. Věděli jsme, že nás po úvodní porážce čeká těžký zápas. Vlčnov k nám přijel v jiné sestavě než s jakou nastoupil v domácím zápase s Ostrožskou Novou Vsí. K ničemu jsme je ale za devadesát minut nepustili. Hosté se pořádně nedostali do naší šestnáctky. Snažili se, ale v útoku byli bezzubí. Výsledek měl být 10:0, ne 2:0, protože gólovek jsme měli spoustu. Janků šel třikrát sám na brankáře, Husták zahodil dvě tutovky. Nastřelili jsme tyčku, břevno. I tak jsem rád za tři body. Kluci totiž byli po úvodním nezdaru trošku frustrovaní, takto si zvedli náladu.“

Jakub Tománek, hrající jednatel Vlčnova: „Slavkov byl herně lepš, vyhrál zcela zaslouženě. Nám zápas příliš nevyšel, nebylo to ono. Domácí si v prvním poločase vypracovali několik šancí, ze kterých nám dali dva góly. Druhý poločas byl z jejich straně klidnější. Přišlo mi, že přestali hrát a nechali hrát i nás. Nebezpeční jsme ale nebyli. Nevybavuji si, že bychom si vytvořili nějakou šanci, hráli jsme jenom po vápno.“

Branky: 36. Marek Husták, 42. Michal Janků. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 40.

TLUMAČOV – JANKOVICE 3:1 (3:1)

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „V týdnu se nám podařilo ulovit Jirku Štefku z Baťova. Ten se uvedl dvěma góly. Úvodní branku sice vstřelil soupeř, ale celý první poločas jsme měli tlak i šance my. Vyrovnání zařídil Honza Hrtůs, který proměnil svou druhou stoprocentní šanci po geniální přihrávce Holuba. Potom už úřadoval Štefka, který prokázal, že umí dát branky oběma nohama. Kdybychom v prvním poločasu vstřelili další tři branky, tak mohlo být hotovo. Druhá půlka už tak dobrá nebyla. Soupeř se do žádných šancí nedostal. Zahrozil jen z rohu, kdy nás podržel brankář. My jsme spálili další tři tutovky, ale body nás to nestálo. Dnes jsme vyhráli naprosto zaslouženě.“

Jiří Kraml, trenér Jankovic: „Doplníme v pondělí“

Branky: 27. a 42. Jiří Štefka, 24. Jan Hrtús - 10. Adam Čagánek. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 120.