Libor Soldán, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Jsem zklamaný. Za mě to byl spíš remízový zápas. Na to, kolik hráčů nám zase chybělo, jsme doma prohrát nemuseli. Je pravda, že směrem dopředu nám to drhlo a nebyla tam taková kvalita, bod jsme si ale zasloužili. Mě mrzí, že ve druhé půli srovnáme Beníčkem na 2:2 a sudí branku neuzná kvůli ruce. Přitom ani hosté nic nereklamovali. Vím, že si ji sudí obhájí, ale my jsme hned z odkopu dostali třetí branku. Ani ta nás však nesrazila. Na konci jsme snížili, měli i další šance. Ke konci nám chybělo i trošku štěstí.“

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Jsme nadmíru spokojení. Soupeři jsme oplatili podzimní porážku a derby zvládli, za což jsem moc rád. Věděl jsem, že Ostrožská Nová Ves nebude kompletní, ani my jsme však nebyli všichni a navíc se nám zranil nejdůležitější hráč Michal Horák, který si poranil kotník. Herně jsme byli o něco lepší a taky nebezpečnější. Domácí možná v první půli jenom jednou vystřelili na naši bránu. My jsme šli zaslouženě do vedení, po změně stran jsme náskok ještě navýšili. I když soupeř dvakrát výsledek zkorigoval, vedení už jsme nepustili, byť jsme chvílemi měli i namále. Dokázali jsme si při standardkách pokrýt výborného hlavičkáře Dorušku, ale nepohlídali jsme si další hráče, což byla chyba. Zápas jsem bral prestižně, klukům do kabiny něco přinesu. Po zápase určitě posedíme, zazpíváme si. Do neděle jsme na druhém místě (úsměv). Je neuvěřitelné, že jsme na jaře ještě neprohráli. S tímto jsme fakt nepočítali. Je to hlavně díky zimní přípravě, kdy jsme fakt makali. Kluci šli nadoraz, teď z toho těží. Dokáží vydržet hrát až do devadesáté minuty, což dříve nebývalo.“

Branky: 68. David Jurásek, 94. Lukáš Franta – 39. Martin Zálešák, 64. Miroslav Durna, 83. Dalibor Petráš. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 110.

ZLECHOV – TRAPLICE 3:0 (1:0)

Libor Matoušek, trenér Zlechova: „S výsledkem jsme spokojení, kluci k tomu přistoupili dobře. Utkání jsme ale mohli rozhodnout daleko dřív. V první půli jsme tam měli pěkné akce, kdybychom vedli 4:0, nikdo by se nedivil. První poločas byl z naší strany velmi dobrý. Úvodních dvacet minut jsme měli jasně navrch. Vypracovali jsme si čtyři tutové gólové příležitosti, ale dali jenom jeden gól. Soupeř pořád cítil šanci, byl ve hře. Naše plány trošku narušilo vyloučení mladého gólmana Musiola, který za nás chytal vůbec poprvé. Jeho nasazení jsme plánovali tři týdny dopředu. Chtěli jsme mu dát šanci. Je to škoda, každý ale máme první start mezi muži jiný. (úsměv) Věřím, že se z toho oklepe a někdy příště nám zase pomůže. Kluci ale v deseti zabojovali, přidali další dvě branky a zápas dovedli v zasloužené výhře.“

Jaroslav Slavík, trenér Traplic: „Do Zlechova jsme přijeli v hodně okleštěné sestavě. Chybělo nám sedm hráčů, takže jsem povolal i kluky, co běžně nehrávají. První poločas patřil soupeři. Domácí do utkání vstoupili lépe, v úvodu střetnutí si vypracovali šance a také šli zaslouženě do vedení. Největší problém nám dělal Salinger, který se paradoxně střelecky neprosadil. My jsme hrozili pouze po standardních situacích. Talák netrefil prázdnou branku, nastřelili jsme Brázdilem břevno a stejný hráč hlavičkou dával mimo. Do druhé půle jsme vstoupili lépe a byli herně lepší. Domácí šli navíc do deseti, když mladý brankář fauloval Trávníčka a byl správně vyloučen. Pokud bychom však z toho dali gól a výsledek srovnali, mohlo to vypadat jinak. Přesilovku jsme ale nevyužili. Neproměnili jsme žádnou šanci, hosté spoléhali na brejky. Po jedné akci udeřili a nám se u toho navíc zranil brankář Kutálek, který odstoupil kvůli kolenu. Je to velká škoda, protože nyní má skvělé období, kdy nás drží nad vodou. Poslední zápasy odchytal velice dobře, podržel nás. Doufám, že bude v pořádku, protože by to pro nás byl obrovský problém, velké oslabení. Do branky musel Talák, který pak inkasoval ještě jeden gól. Mohli jsme uhrát lepší výsledek, Zlechov byl ale celkově lepší. Zápas jsme jako derby nebrali. Utkání i přes jednu červenou kartu bylo poměrně poklidné.“

Branky: 69. a 74. Dominik Hradil, 12. Adrian Duchtík. Rozhodčí: Ševčík. Červená karta: 50. Radim Musiol (Zlechov). Diváci: 180.

Derby v Nové Vsi: zranil se Horák, slavili hosté. Domácí štval neuznaný gól

BUCHLOVICE – ZDOUNKY 2:1 (2:1)

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „Pro diváky to bylo velice kvalitní a pohledné utkání. Bylo vidět, že se potkala dvě mužstva z předních pozic. Zdounky z prvního náběhu na polovinu získaly nebezpečnou standardku, Přibyl z ní hlavičku poslal za Valeše, na brankové čáře ho ale výborně zastoupil stoper Belant. K dalšímu ohrožení branky se Zdounky dostaly v 10. minutě a to už se Přibyl radoval, jeho prudká rána k tyči propadla Valešovi a hosté šli do vedení 1:0. A mohlo být hůř, Valeš nejprve vykopl ránu doprostřed a poté skvěle vytlačil na tyč další Přibylův pokus. Postupem času jsme začali být lepší, vytvářeli jsme si šance. Několik nadějných akcí vyústilo v Tomeškův náběh, skvělé zpravování a zakončení za bezmocného Šestáka a bylo srovnáno - 1:1. Dál jsme stupňovali svůj tlak. Do další velké šanci Lukeštík poslal Njambiho, ten ale zvolil místo zakončení přihrávku, která byla o kousek delší, než by Tomešek potřeboval, aby mohl poslat míč do prázdné brány. Po dalším skvělém pasu od Lukeštíka se v tváří v tvář Šestákoví ocitl znovu Njambi, hostujícího gólmana ale neprostřelil. Pak se do vápna dral Tomešek a byl nedovoleně zastaven a domácí měli k dispozici penaltu. K ní se postavil Vašek a bezpečně proměnil. Do poločasu jsme klidně mohli přidat ještě jeden gól. Po změně stran jsme se více soustředily na obranu, z poctivé defenzivy jsme chodili do brejků. Hosté se snažili vstoupit do druhého poločasu aktivně, byli více na míči, ztroskotávali však na naší obraně a na vlastních nepřesnostech. Z dálky to zkoušel Navrátil, bránu ale přestřelil. Z další akce však už hosté mohli srovnat, krásný centr na Přibyla ale útočník nevyužil a ve vyložené pozici minul. Na druhé straně kontroval střelou po Karáskově centru Njambi, jeho pokus ale brankář vyrazil. Pak nadělal Valešovi problém jeho vlastní spoluhráč, Belant špatně trefil míč a domácí gólman musel skokem k tyči zabránit gólu. Fotbal rozhodně nenudil, Hromadův volej skončila nad. Obrovskou šanci na srovnání měl v 69. minutě Přibyl, ale z vápna trefil jen pravou tyč. Z dálky to pak zkusil Judas, jeho střela se ale vykroutila mimo domácí bránu. Hosté v tuto chvíli začali přebírat otěže a cítili šanci na srovnání. Jejich tlak Buchlovice dokázaly poměrně slušně rozmělňovat, ovšem dopředu nám to drhlo a nedařilo se přidat pojistku do otevřené obrany. I přesto měl velkou příležitost Matyáš Karásek, slabší pravou nohou ale z hranice vápna těsně minul branku. Na konci střetnutí jsme vyztužili obranu dorostenci. Utkání bylo spíš remízové, vyhrál šťastnější. Musím pochválit nejen hráče, jak to zvládli, ale i rozhodčí. Nekouskovali hru, kterou nechali plynout. Těsně před utkáním nám vypadl Hubert Karásek, chyběli nám i dlouhodobí marodi Křiva s Martinem Kořínkem.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Úvod utkání nám vyšel, kdy do čtvrthodinky mohl slavit hattrick Přibyl, byla z toho však pouze jedna branka. Domácí ale nezůstávali pozadu a zápas během chvíle otočili po rychlém protiútoku a následně z proměněné penalty. Zbytek zápasu již byl bez branek, i když příležitostí bylo dost na obou stranách. Hrál se dobrý útočný fotbal. Kluci, a to i ti domácí, zápas odjezdili a zaslouží pochvalu. Bodík by byl spravedlivější, ale my dali o branku míň…“

Branky: 17. Zdeněk Tomešek, 33. Ondřej Vašek z penalty - 10. Marek Přibyl Rozhodčí: Vičánek. Diváci: 155.

SLAVKOV – OŘECHOV 4:3 (1:2)

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Se slabšími soupeři prohráváme a pak doma porazíme Topolnou nebo Ořechov. Pro nás to jsou zlaté body, které by nám k záchraně měly stačit. Klidně jsme modli dát i více branek, soupeř za nepříznivého stavu otevřel hru a my hrozili z brejků. Pro diváky to byl výborný zápas. Hosté u nás prokázali svoji kvalitu. Mají zkušený mančaft v čele s Šumulikoskim, Malůšem nebo Trlidou. V prvním poločase byli lepší, přehráli nás. Ukázali, že jsou právem na prvním místě. Nám ale vyšel nástup do druhé půle, kdy jsme výsledek otočili. Proměnili jsme penaltu nařízenou za ruku, další tři góly jsme dali po centrech ze strany hlavou. My máme vpředu rychlé kluky, soupeři utíkali. I když jsme měli na střídání jenom jednoho hráče, zvládli jsme to. Kluky musím pochválit za výkon i přístup. Zápas odbojovali a nakonec byli po zásluze odměnění.“

Jiří Kowalík, trenér Ořechova: „V první půli jsme byli herně o něco lepší, fotbalovější. Bohužel jsme si při standardní situaci nepokryli hráče a prohrávali. Do poločasu se nám ale podařilo výsledek otočit na 2:1. V tu chvíli všechno vypadalo dobře. Domácí jsme v úvodní části takřka k ničemu nepustili, pak nám ale za patnáct minut druhé půle dali tři góly jako přes kopírák. Vždycky přišel centr ze strany na zadní tyč. Pak už jsme to těžko honili. Je to škoda, protože ve Slavkově se dalo bodovat. I když já osobně tam moc často nevyhrávám. Bohužel po třech povedených zápasech vždycky přijde nějaký výbuch. Chyběli nám Durna s Kolaříkem, utkání jsme měli ale zvládnut. Když dáme venku tři góly, nemůžeme prohrát.“

Branky: 16., 47. a 61. Lukáš Ondra, 55. Jan Michalec z penalty – 18. a 85. Jakub Kowalík, 45. Adam Červinka. Rozhodčí: Dokoupil. Diváci: 75.

Petráš po návratu září. Rozhodl derby, už dal pět gólů. Proč odešel z Kunovic?

MALENOVICE – LHOTA 1:3 (0:1)

Miroslav Šenkeřík, vedoucí mužstva Malenovic: „Lhota byla lepší. Využila brejky a zaslouženě u nás zvítězila. My jsme klukům řekli, aby hlavně natěsno bránili Červenku a stejně nám dvakrát utekl a dal dva góly. Hned ve 2. minutě dal stoper špatnou malou domů a my po velké chybě prohrávali. Bohužel na nás leží těžká deka, nemlžeme se z toho dostat. Situace není dobrá. Přijde mi, že někteří kluci už ani nezabojují. I když jsme výsledek po vlastním gólu soupeře v úvodu druhé půle srovnali, moc velkých šancí jsme neměli. Lhota hrála spíše zezadu, my jsme se snažili dobývat, ale moc nám to nešlo. V závěru jsme ještě přišli o vyloučeného Kostku, který strčil rukama do protihráče. Celkově to nebylo nijak vyhrocené erby. My jsme zklamaní. Nevíme, co s tím. Nastoupili jsme v nejsilnější sestavě, ale ani to nám nepomohlo.“

Jaroslav Kuna, trenér Lhoty: „Na domácích bylo vidět, že už musí zvítězit. Co jsem viděl soupisku Malenovic z předchozích zápasů, tak jezdili v málo lidech, teď byli k dispozici snad všichni. Hráli jsme svůj fotbal zezadu, tak, jak jsme chtěli. Měli jsme pět, šest gólovek, což je na jeden zápas dobré. Domácí byli lepší na míči, měli vyloženou jednu či dvě šance. Na derby to nebylo ani moc vyhecované utkání, naše červená byla za mě na konci zbytečná. Osobně jsem byl tři týdny nemocný, kluci třikrát remizovali, což mě štvalo. Za stavu 1:1 jsem se lekl, aby to znovu tak neskončilo. Výhra v derby? Je to odměna hlavně pro kluky na hřišti, obě mužstva to mají hodně do kříže, trenér Malenovic Leoš Válek je ze Lhoty.“

Branky: 48. Marek Sadil vlastní – 54. a 67. David Červenka, 2. Milan Knedla. Rozhodčí: Havrlant. Červená karta: 90. Jan Kostka (Malenovice). Diváci: 257.

POLEŠOVICE – VLČNOV 1:1 (1:0)

Josef Křiva, trenér Polešovic: „Bod je pro nás málo. Soupeř byl bojovný, ale ne tak fotbalový. Ale vzadu to uskákali, ubránili. My jsme nehráli dobře, moc se nám nedařilo. V prvním poločase jsme hosty přitlačili a vypracovali si tři gólovky, dali ale jenom jednu branku. Další dvě šance jsme neproměnili. Po změně stran jsme hráli proti větru a neubránili jenom rohový kop. Po přetaženém centru na zadní tyč náš gólman udělal chybu, špatně to vyboxoval. Jejich hráč vrátil míč před bránu a druhý ho uklidil do prázdné brány. Byli jsme nedůrazní. Vzápětí šli hosté po vyloučení Vaculy do deseti. Vlčnov ještě více zalezl. Bylo na něm vidět, jak moc chce u nás urvat bod, který si i odvezl. Hosté byli obětaví, skákali do střel. My jsme měli další dvě šance. Kaspřák ale mířil hlavou z malého vápna těsně nad, před koncem tam byla jasná penalta na dorostence Kříže, sudí jí ale neodpískal. Za mě chyboval na obě strany, pískal hodně špatně. Zápas celkově moc krásy nepobral, byla to spíš kopaná. Hosté nám dobře dohrávali, dostupovali. Nám se zranili mladý Stašek a Uherek. Chyběli Blaha, Stašek starší a Měšťánek.“

Martin Liška, trenér Vlčnova: „Remíza je spravedlivá. Pro nás je to super bod v boji o záchranu. Od domácích jsem čekal daleko víc. Za držení míče mezi vápny se ale body nerozdávají. Rozdílovým a nevyzpytatelným hráčem byl pouze Crla. V první půli jsme proti větru měli spoustu ztrát, soupeř zaslouženě vedl. Po obrátce přišlo výrazné zlepšení a srovnání skóre. Po zbytečném vyloučení po hodině hry jsme museli z aktivní hry ustoupit a soustředit se na udržení nerozhodného výsledku. Všem hráčům děkuji.“

Branky: 26. Ondřej Crla – 60. Jan Fibichr. Rozhodčí: Zalabák. Červená karta: 62. Daniel Vacula (Vlčnov). Diváci: 128.

Trable brankářů ve Zlechově: domácí debutant byl vyloučen, Kutálek se zranil

TOPOLNÁ – PRAKŠICE 3:0 (1:0)

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Výsledek odpovídá dění na hřišti. Po celý zápas jsme byli herně lepší. Na Prakšice jsme byli velmi dobře připravení. Soupeře jsem několikrát viděl, takže jsem věděl, že mají rychlé kraje, které jsme ale pokryli. V prvním poločase jsme dominovali. Byli daleko silnější na míči. Vedení jsme se ujali po střele Horsáka na vzdálenější tyč. Prakšice měly druhý poločas vítr v zádech, moc toho ale nevyužily. Musím vyzdvihnout naši defenzivu, celá obrana hrála velmi dobře. Jsem rád, že jsme udrželi vzadu nulu. Vítězství je zasloužené. Dneska nám to klapalo. Ve druhé půli jsme náskok ještě navýšili. Na 2:0 zvýšil Bartoš, který levačkou prostřelil gólmana, třetí gól přidal po individuální akci Foltýn. Nebyli jsme kompletní. Obléct se musel i Urban. Chyběli nám Mikoška, Jarda Hoferek, Válek a Mikoláš.“

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Zápas v Topolné nám úplně nesedl. V obraně jsme udělali spoustu chyb, soupeř naši nedůslednost potrestal. Nejen vpředu nám zase chyběla energie. Nebyl to náš výkon, který jsme předváděli v minulých zápasech. Domácí byli v prvním poločase více na míči, vytvořili si víc šancí. První gól jsme jim ale nabídli sami. Nám vyšlo tak dvacet minut druhého poločasu. Na chvíli jsme převzali iniciativu. Vytvořili jsme si i nějaké příležitosti, ale žádná z nich nebyla vyloženě tutová. Nemohu říct, že by se kluci nesnažili, ale něco našemu výkonu chybělo. Při druhém gólu jsme soupeře vystavovali do ofsajdu a to i přesto, že na pomezí byl laik. Hned tři naši hráči zvedali ruku, což nechápu. Byl jsem na ně naštvaný. Chyběli nám Slavíček, Šůstek, Jurák a Liška.“

Branky: 32. Aleš Horsák, 70. Michal Bartoš, 84. Jan Foltýn, Rozhodčí: Měšťánek. Diváci: 110.