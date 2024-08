Jiří Kowalík, trenér Ořechova: „Jsem rád, že jsme první zápas na novém hřišti zvládli vítězně. Zápas byl dlouho takový ospalý. Nevím, jestli za to mohlo horko nebo ten začátek. Po rozcvičce se čtyřicet minut kvůli slavnostnímu začátku stálo. Některým klukům trvalo, než se do toho dostali, ale i takové věci k těmto duelům patří. Pro nás je hlavní, že jsme dali branky a vyhráli. Nikdo nebude řešit, že se na to nedalo dívat. Výsledek je hlavní. V zápase jsme si pomohli střídajícími hráči. Na lavičce bylo pět kvalitních hráčů a to nám ještě chyběl Šumulikoski a syn Kuba. Je výhoda v tomto počasí mít takto široký kádr. Plánovali jsme hru, že hru ve druhé půli oživíme, což se i stalo. Střelecky se prosadili Hynčica i Dvouletý. Pochvalu ale zaslouží všichni kluci. Jsem rád, že přišlo tolik lidí. Takové návštěvu tu moc často nebudou. Bylo to derby, přišli se podívat i fanoušci z okolí, kteří byli zvědaví. Byla to odměna všech lidí, kteří se o klub starali a starají. Nový areál je hlavně jejich zásluha. Když jsem to tady viděl před dvěma týdny, ptal jsem se, kde je tribuna. No a za týden bylo hotovo.“

Josef Křiva, trenér Polešovic: „Zklamání je velké. Porážka mě mrzí. V prvním poločase jsme hráli výborně. Sice jsme šli do vedení, ale nechali jsme si dát po rohu hloupý gól. Utkání bylo dlouho vyrovnané. Škoda, že jsme za stavu 1:1 nedali nějaký gól. Ořechov neměl nějakou převahu. Zlomil nás druhý gól Hynčici, který utekl po křídle a z velkého úhlu střelou na zadní tyč překonal gólmana. Pak Gabriel namazal míč soupeři přímo na hlavu a bylo to 1:3. Byla to dětinská chyba. Místo toho, aby to nechal na roh nebo to uklidil někam pryč, kopl míč zpátky před bránu, kde se prosadil Trlida. Pak vpředu chyboval Uherek a po jednoduché ztrátě to bylo 1:4. V závěru jsme stačili porážku krásnou ranou Crly akorát zmírnit. Předtím stejný hráč orazítkoval břevno. Na všechno sám ale nestačil. Po minulém týdnu nám chyběli Kaspřák s Hasoněm. Bylo vidět, že mladí kluci ještě nedozráli. V sestavě jich bylo pět pod dvacet let. Navíc přístup některých nebyl příliš dobrý. Měšťánek s Fickem patřili v minulém zápase s Topolnou k našim nejlepším hráčům, v derby byli skoro nejhorší. Celkově to byla velká sláva. Domácí to pojali velkolepě, jako by hráli divizi. Ale bylo hezké. Areál je pěkný, tribuna krásná, trávník ještě zhustne a bude to nádhera.“

Branky: 27. Marek Novosad, 67. David Hynčica, 75. Roman Trlida, 77. Ondřej Dvouletý - 22. a 86. Ondřej Crla. Rozhodčí: Němec. Diváci: 452.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – ZLECHOV 2:1 (0:1)

Libor Soldán, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Pro nás to byl hodně těžký zápas, který poznamenala nařízená penalta hned v 1. minutě. Jeden z našich hráčů zahrál po centru ve vápně rukou a sudí nařídil pokutový kop. My jsme ale měli ve zbytku první půle více ze hry. Neproměnili jsme dvě hodně velké šance. Jednu měl Doruška, druhou Obal, pak tam byly i nějaké závary. Prosadili jsme se až na začátku druhé půle. Machala utekl po lajně, přesným centrem našel hlavu Dorušky a ten srovnal na 1:1. Stejný hráč si pak pokryl balon mezi dvěma bránící hráči a nějakým způsobem ho protlačil do brány. Deset minut před koncem byl po druhé žluté kartě vyloučen náš Ondra Machala, takže jsme dohrávali v deseti. Soupeře jsme ale ani tak do nějaké větší šance nepustili. Naopak my jsme už předtím mohli své vedení navýšit, ale Obal znovu neuspěl. Myslím, že jsme nakonec vyhráli zaslouženě. Nebylo to však jednoduché. Soupeř hrál pozorně zezadu, spoléhal na brejky, kterými nás strašil až do konce. Po minulém týdnu vypadl ze sestavy Herák, přibyl naopak Jakub Svízela, který působil v Rakousku. Zpátky je i David Jurásek, naopak nehrál Beníček.“

Pavel Nožička, trenér Zlechova: „Bod jsme mohli uhrát. Bohužel po minulém týdnu nám chyběli tři hráči, což bylo na naší hře poznat. Hynek Vaněk má problémy se svalem, nebyli ani Hradil s Velcrem. Do vedení jsme šli hned na začátku, kdy Bělaška proměnil penaltu nařízenou za ruku. Možná nám ten rychlý gól uškodil, protože do konce prvního poločasu jsme se spíše bránili. Domácí byli lepší na balonu, drželi střed hřiště, který měli vyztužený o Jakuba Svízelu. Soupeři hodně pomohl. Nějaké extra šance ale v první půli neměl. Prosadil se až po změně stran, kdy jsme inkasovali po centru a dobře umístěné hlavičce. Ostrožská Nová vzápětí výsledek otočila takovým šťastným gólem, kdy se domácí hráč otočil v naší šestnáctce, obránce střelu zblokoval, ale míč se k němu znovu odrazil a on to nějak prokopl. Balon se sotva dokutálel za čáru. V krátké přesilovce jsme si nějakou stoprocentní příležitost nevytvořili.“

Branky: 51. a 61. Jan Doruška – 2. Michal Bělaška z penalty. Rozhodčí: Brhel. Červená karta: 78. Ondřej Machala (Ostrožská Nová Ves). Diváci: 112.

LUBNÁ – SLAVKOV 6:2 (2:2)

Bronislav Železník, trenér Lubné: „Zápas nebyl tak jednoduchý, jak napovídá skóre, ale vyhráli jsme zcela zaslouženě. Soupeř šel do vedení v 6. minutě z penalty. Naštěstí jsme dokázali výsledek brzy srovnal a pak i otočit. I když první půlka skončila nerozhodně 2:2, herně jsme byli o něco lepší a klidně mohli dát více branek. Bohužel jsme tři tutové šance zahodili. K tomu jsme soupeři nabídli góly vlastními chybami sami. Už ta první půlka mohla výsledkově vypadat jinak. Vyšel nám ale nástup do druhé půle a z penalty nařízené za ruku jsme šli v 57. minutě do vedení. Pa jsme sestavu prostřídali, od 74. do 88. minuty jsme vstřelili další tři góly a zápas rozhodli. Asi po dvou minutách pobytu na hřišti skóroval Dočkal. V závěru utkání byla radost se na kluky dívat. I v tom vedru měli chuť hrát. Naopak Slavkov odešel fyzicky. Začátek sezony je pro nás krásný, emotivní. Vůbec jsme nečekali, že by nám to takto mohlo jít. Všem klukům musím opravdu poděkovat za to, že zápas takto odmakali, odbojovali. Opravdu se na to dalo dívat. Po minulém týdnu nám chyběl Marák a Michal Horák, kterého adekvátně nahradil Tomáš Krejčíř. Až se oba sejdou na hřišti, bude to super.“

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „První poločas jsme odehráli ještě docela dobře. S domácími jsme drželi krok, bylo to vyrovnané. Pak jsme ale udělali hloupé chyby a zkolabovali. Lubná byla ve všem lepší, přehrála nás fotbalovostí i fyzicky. Myslím, že nás zlomila penalta nařízení za ruku. Kurivál sice střelu chytil, ale na dorázku už nedosáhl. Ve druhé půli jsme hráli katastrofálně. Chyběl nám stoper Zimčík a taky kapitán Chovanec. Pořád to látáme, jak se dá. Z Dolního Němčí se vrátil mladík Šnajdar, který vyšel z dorostu.“

Branky: 18., 57. z penalty a 77. Martin Ančinec, 9. a 88. Jakub Komárek, 74. Matěj Dočkal - 6. z penalty a 37. Roman Sládeček. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 138.

BUCHLOVICE – ZÁHLINICE 2:2 (2:2)

René Krystýnek, trenér Buchlovic: „Po minulém nepovedeném utkání jsme trošku přeházeli posty v sestavě, od začátku hrál dorostenec Ondřej Karásek. Utkání hrané ve velkém horku začaly aktivněji Záhlinice a Černota musel do akce už v 2. minutě, když vytáhl střelu letící pod břevno. My jsme kontrovali rychlou akcí Kořínka, který poslal do vápna natolik přesný centr, že ho další krajní bek Dovrtěl posunul do prázdné brány. Bohužel vedení nám vydrželo jen minutu. Nedorozumění domácí obrany potrestal Vaculík. Diváci tak v prvních pěti minutách viděli dva góly. Podobné zmatky předvedly i hostující zadní řady, ani Ondřej, ani Matyáš Karásek ale situaci v gól nepřetavili. Záhlinice naopak byly ve využívání šancí stoprocentní. Na centr si naskočil Mrázek a hosté vývoj zápasu otočili na 2:1. O chvíli později mohl svou druhou branku přidat Dovrtěl, Černocký ale jeho střelu vytáhl na roh. Z něj však vznikl protiútok dvou na jednoho, který na poslední chvíli uhasil Kunc. Ten za Buchlovice nastoupil po dlouhé pauze. Úvodních dvacet minut bylo velmi hektických, pak přeci jen přišla hlušší pasáž. Hosté však byli od dvacáté minuty lepší a svoji aktivitu přetavili v několik standardních situací, o navýšení náskoku je ale připravovala vlastní nepřesnost v zakončení. Domácí přes to mohli srovnat, míč do běhu Ondřeje Karáska ale dobře odhadl brankař Záhlinic a výběhem šanci zlikvidoval. Domácí dál hýřili aktivitou, Lukeštík se svým zakončením neuspěl, centr i střela Kořínka byly zablokovány a neuspěl ani Ondřej Karásek, který postupoval z úhlu na gólmana, střelu však poslal nad břevno. Štěstí však nakonec stálo při domácích, po několika odrazech se míč dostal k Hubertu Karáskovi a ten srovnal v poslední minutě prvního poločasu na 2:2. Druhý poločas odstartovali domácí aktivně, Ondřej Karásek nabil bratrovi Matyášovi, jeho projektil skončil těsně mimo brány Černockého. Jinak ale začátek druhé půle nebyl zdaleka tak nabitý šancemi jako úvod zápasu. Hosté si ale šanci přeci jen vypracovali, Maláta ale Černota vychytal. Buchlovice byly celkově aktivnější, jakoby Záhlinicím došly síly. Jenže ani akce střídajícího Moravčíka ani Tomeška gólem neskončily. Z ničeho nic tak mohly udeřit hosté, po souboji se ke střele dostal Malát, Černota ale výborně zasáhl u bližší tyče. Pak Dovrtěl nabil na vápno Vaškovi, jeho pokus ale mířil těsně mimo. V další šanci se ocitl znova Karásek, volil ale přihrávku na obsazeného Dovrtěla, akce pokračovala a stejný hráč vyslal skákavou střelu, která k překvapení všech přítomných doskákala na tyč. Buchlovice byly celý druhý poločas lepší, aktivnější, v zakončení ale selhávaly a také jim nepřálo potřebné štěstí. V 90. minutě navíc domácím zatrnulo, dělovku z velké dálky ale Černota vytáhl na roh. Zasloužili jsme si vyhrát, ale i o ten bod jsme mohli nakonec přijít. Za předvedený výkon se nemusíme vůbec stydět, byť v zápase byly i hlušší pasáže. Škoda, že jsme neproměnili více šancí. Chyběl nám brankář Valeš a vůbec nevíme, jestli na podzim zasáhne do hry. Vyhlížíme návrat Njambiho, protože potřebujeme běhavého záložníka. Z hráčů bych vyzvedl Pavla Kunce, který do zápasu naskočil po dlouhé době. A i když s s námi absolvoval pouze jeden trénink, patřil k nejlepším hráčům. Naopak trošku jsem zklamaný z diváků. Vypadá to, že jsme je v minulé sezoně namlsali. Myslel jsem, že nás přijdou podpořit i teď, kdy se nám tolik nedaří. Snad dorazí alespoň za týden na derby s Polešovicemi.“

Ladislav Paštěka, hrající trenér Záhlinic: „I když jsme do utkání nastoupili aktivně, paradoxně jsme brzy dostali po křídelní akci branku. My jsme ale okamžitě odpověděli a výsledek srovnali. Pak se nám podařilo dokonce skóre otočit. Měli jsme tam ještě nějaké dvě nebo tři hodně slibné příležitosti, silnou pantáctiminutovku. Domácí si ale ke konci prvního poločasu vypracovali další možnosti a podařilo se jim srovnat na 2:2. Po změně stran jsme se snažili remízu ubránit. Směrem dopředu už jsme nebyli tak nebezpeční. Domácí byli více na balonu, měli územní převahu. Naštěstí byli v koncovce nepřesní. Pro nás je to cenný bod. Jsme rádi, že jsme odčinili výprask z prvního kola. Přístup i nasazení bylo úplně jiné. Na střídání jsme měli pět lidí, chytal klasický gólman. Už to vypadalo od nás fotbalově, mělo to hlavu a patu. Jsem rád, že jsme se dali dohromady. Snad takto budeme pokračovat i dál.“

Branky: 2. Petr Dovrtěl, 45. Hubert Karásek – 3. Marek Vaculík, 12. Michal Mrázek. Rozhodčí: Matušinec. Diváci: 80.

Slavnostní přestřižení pásky v Ořechově | Video: Libor Kopl

TOPOLNÁ – HLUK B 1:3 (0:1)

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Byl to vyrovnaný zápas. My jsme měli dobrý vstup do zápasu. Vypracovali jsme si tři dobré šance, ale hostující gólman nás vychytal. Soupeř pak z brejku šel do vedení. Poločas už se pak dohrával bez nějakých velkých šancí. Hluk jenom střelou z dálky nastřelil břevno. I do druhé půle jsme vstoupili lépe. Víc jsme drželi balon, hrálo se na polovině soupeře. Hluk ale dobře bránil, měl nebezpečné protiútoky, které jsme nedokázali zachytávat. Po jednom z nich přidali hosté druhý gól. My jsme sice skóre snížili a měli tam nějaké závary, nicméně z dalšího brejku dali hostí na 3:1 a bylo po zápase. Dneska nám Hluk uštědřil lekci z produktivity, vyhrál ale zaslouženě. Chyběli nám Bartoš, Lapčík a Sedlář.“

Jan Miroš, trenér Hluku B: „Jsme spokojení. Utkání bylo pohledné, oboustranně útočné, hodně vyrovnané. Oba týmy si vypracovaly spoustu brankových příležitostí, My je proměnili, domácí ne. Ačkoliv jsme měli hody, tak jsme to nějak pokládali. O poločase si dva kluci (Matejka, Martiš) chlapsky odplivli, náhradníci Zlínský, Omelka je však nahradili a oba dali branku. Při šesti absencích nám pomohl i Dohnal z áčka. Jsme rádi, že se nám vstup do sezony vydařil. Chceme v tom pokračovat.“

Branky: 83. Aleš Horsák – 14. Martin Blaha, 78. David Zlínský, 84. Dominik Omelka. Rozhodčí: Brabec. Diváci: 76.

VLČNOV – LHOTA 4:1 (4:1)

Martin Liška, trenér Vlčnova: „Zápas byl plný nepřesností, vše podstatné se odehrálo v první půli, kdy jsme soupeři postupně utekli na rozdíl tří branek, a tak tomu i přes další brankové možnosti na obou stranách zůstalo až do konce utkání. Úroveň určitě utrpěla množstvím absencí jak u domácího, tak hostujícího týmu. Všem našim hráčům děkuji.“

Alois Gajdůšek, trenér Lhoty: „Zápas jsme stejně jako před týdnem v Hluku ztratili už v prvním poločase, kdy jsme si nechali dát čtyři góly. Po změně stran jsme sice byli lepší, ale šance jsme neproměnili. Nějaké možnosti i střely jsme měli, Vlčnov ale má kvalitního brankáře, který nás vychytal. Bohužel v první půlce jsme domácím útočníkům nechali v naší šestnáctce spoustu prostoru, sami zakončovali do prázdné branky. Ve druhé půli se už naše hra zlepšila, další góly ale nepřišly. Pořád se potýkáme s docházkou. Navíc se nám v týdnu zranil brankář, duel ve Vlčnově tak odchytal jeden z náhradníků. Porážku na něj ale v žádném případě nesvádím.“

Branky: 6. a 43. Jakub Šobáň, 14. a 29. Přemysl Hanák – 8. David Červenka. Rozhodčí: Majzlík. Diváci: 80.

KORYČANY – PRAKŠICE 2:5 (0:4)

Jaroslav Hastík, trenér Koryčan: „Hodnocení zveřejníme v pondělí odpoledne“

Vladimír Polák, trenér Prakšic: „Vyšel nám vstup do utkání. Hned v 1. minutě šel Slavíček sám na gólmana, ale neuspěl. V úvodu střetnutí jsme si vypracovali několik šancí, skóre otevřel Dedík. Ve 21. minutě to bylo už 3:0. Utkání nám celkem sedlo, hlavně brejky jsme měli smrtící. Domácí naproti tomu byli výborní v poli, kde nás přehrávali. Taky si vytvářeli šance, ale zatímco my jsme jejich okénka a chyby trestali, oni ty naše ne. Klíčová asi byla 35. minuta, kdy Koryčany zahodily dvě šance po sobě a my naopak po samostatném úniku daly Jankůjem na 4:0. O přestávce jsem musel stáhnout ze hry nemocného Dynku, kterému se v tom vedru špatně dýchalo. Trošku jsme překopali sestavu a zaměřili jsme se víc na bránění. Koryčany i po změně stran prokázaly, že mají kvalitní tým. Druhý poločas nás přehrály. Hned po obrátce snížily na 1:4. Bylo vidět, že je branka nakopla. Domácí byli jak polití živou vodou. V 70. minutě ale Posolda fauloval Řezníčka a obdržel červenou kartu. Náš hráč musel střídat. Soupeře vyloučení na chvíli přibrzdilo, přesto i v deseti snížil na 4:2. Kluci závěr ubojovali, v poslední minutě jsme ještě po brejku přidali pátý gól. Domácí se domnívali, že šlo o ofsajd, a tak protestovali. Za mě ale byly emoce zbytečné, protože v tu chvíli už bylo rozhodnuto. My jsme rádi za další výhru. Koryčany ale budou taky sbírat body a tabulkou začnou stoupat, protože mají kvalitní tým. Nám vyšel vstup do sezony perfektně. Hattrickem se blýskl Jankůj. Snad se v dalším zápase objeví zase jiný střelec.“

Branky: 48. Michal Salinger, 81. Filip Hanák – 17., 36. a 90. Filip Jankůj, 3. Jakub Dedík, 22. Jonáš Kočica. Rozhodčí: Sucharski. Červená karta: 70. Petr Posolda (Koryčany). Diváci: 140.